Українським лікарям-добровольцям, які допомагали в Італії боротися з COVID-19, вручили нагороди МВС, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Медикам-добровольцям, які вирушили місяць тому до Італії для надання допомоги хворим на COVID-19, вручили нагороди МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"Лікарям-добровольцям, які від імені України надавали допомогу дружньому народу Італії, вручили нагороди МВС. Наші лікарі та медсестри на передовій боротьби із коронавірусом отримали безцінний досвід для української медицини! Дякую за службу!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 медиків-добровольців системи МВС і МОЗ полетіли в італійський регіон Марке, де була велика кількість хворих і померлих, щоб допомогти місцевим лікарям у боротьбі з коронавірусом.

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