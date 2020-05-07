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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Українським лікарям-добровольцям, які допомагали в Італії боротися з COVID-19, вручили нагороди МВС, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Медикам-добровольцям, які вирушили місяць тому до Італії для надання допомоги хворим на COVID-19, вручили нагороди МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"Лікарям-добровольцям, які від імені України надавали допомогу дружньому народу Італії, вручили нагороди МВС. Наші лікарі та медсестри на передовій боротьби із коронавірусом отримали безцінний досвід для української медицини! Дякую за службу!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 медиків-добровольців системи МВС і МОЗ полетіли в італійський регіон Марке, де була велика кількість хворих і померлих, щоб допомогти місцевим лікарям у боротьбі з коронавірусом.

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Українським лікарям-добровольцям, які допомагали в Італії боротися з COVID-19, вручили нагороди МВС, - Аваков 01
Українським лікарям-добровольцям, які допомагали в Італії боротися з COVID-19, вручили нагороди МВС, - Аваков 02
Українським лікарям-добровольцям, які допомагали в Італії боротися з COVID-19, вручили нагороди МВС, - Аваков 03
Українським лікарям-добровольцям, які допомагали в Італії боротися з COVID-19, вручили нагороди МВС, - Аваков 04

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Італія (1573) карантин (18172) нагорода (1260) лікарі (1287) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Сюр якийсь, МВС тут при чому ?
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07.05.2020 13:40
+6
А що тим 2660 лікарям, яких ІНФІКУВАЛИ короновірусом завдяки керівництву Степанова?
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07.05.2020 13:43
+5
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds8qJMbNwheA https://www.youtube.com/watch?v=s8qJMbNwheA
В США всерьез обсуждается искусственность эпидемии (в интересах фарм. компаний). Грядут большие расследования и возможные аресты крупных чиновников.10 мая Трамп должен ответить на петицию о расследовании дейтельности Гейтса. 12 мая Фаучи предстанет перед Сенатом, где должен будет объяснить правомерность введения карантина в США. Далі буде
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07.05.2020 13:41
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А что они все в масках ?
Чума или оспа в городе ?
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07.05.2020 13:39 Відповісти
шиза...
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07.05.2020 13:45 Відповісти
Сюр якийсь, МВС тут при чому ?
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07.05.2020 13:40 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds8qJMbNwheA https://www.youtube.com/watch?v=s8qJMbNwheA
В США всерьез обсуждается искусственность эпидемии (в интересах фарм. компаний). Грядут большие расследования и возможные аресты крупных чиновников.10 мая Трамп должен ответить на петицию о расследовании дейтельности Гейтса. 12 мая Фаучи предстанет перед Сенатом, где должен будет объяснить правомерность введения карантина в США. Далі буде
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07.05.2020 13:41 Відповісти
Очень хорошие новости.
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07.05.2020 13:44 Відповісти
Еще ж никакого результата, 2й месяц пошел.
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07.05.2020 13:50 Відповісти
Aмериканская государственная машина работает как бульдозер.
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07.05.2020 13:52 Відповісти
100 % - далі буде....
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07.05.2020 13:48 Відповісти
Шото долго, побыстрей бы, блииин.
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07.05.2020 13:48 Відповісти
Мог бы и именное оружие презентовать.
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07.05.2020 13:41 Відповісти
Нестабільний гормональний фон..?
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07.05.2020 14:02 Відповісти
А що тим 2660 лікарям, яких ІНФІКУВАЛИ короновірусом завдяки керівництву Степанова?
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07.05.2020 13:43 Відповісти
Всем выдадут по грамоте, в том числе и посмертно(. Как при совке. На большее от этой власти рассчитывать нечего.
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07.05.2020 13:46 Відповісти
А при чому тут МВС???? Дно пробивається далі..Сабаков піариться..
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07.05.2020 13:51 Відповісти
драматургія - це їхне ВСЕ ....
немае "хліба" ( читай інших позитивних результатів та іншого ...) - давайте дешевих "зреліш"...- старо як світ...
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07.05.2020 13:52 Відповісти
Вон оно чьо,Міхалич...
Украинским врачам-добровольцам, помогавшим в Италии бороться с COVID-19, вручили награды МВД, - Аваков - Цензор.НЕТ 4010
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07.05.2020 13:52 Відповісти
Це ж треба так у МОЗ брехати!
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07.05.2020 14:04 Відповісти
Так давайте решта лікарям нагороди які тут в таких умовах працюють..Сабаков зовсім чуманувся..
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07.05.2020 13:53 Відповісти
Лишь бы не было так, как у того, у которого "в глазах -- стремление к миру"
Українським лікарям-добровольцям, які допомагали в Італії боротися з COVID-19, вручили нагороди МВС, - Аваков - Цензор.НЕТ 8087

https://polka.d3.ru/medik-zabolel-covid19-a-dokazhi-chto-sam-ne-vinovat-1975293/ Медик? Заболел covid19? А докажи, что сам не виноват

Пострадавшим медикам будут выплачивать компенсации.
Но сперва им придется доказать, что пострадали

Владимир Путин подписал указ о выплатах медработникам, пострадавшим от коронавируса. Бумага составлена так, что искомые деньги получат не все.

...
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07.05.2020 13:58 Відповісти
Или так:

https://www.ridus.ru/news/326516 200 медработников оставили без зарплат и надбавок президента

В редакцию «Ридуса» обратился младший медперсонал московского наркологического диспансера № 17. Работники возмущены, что клининговая компания ООО «Линия жизни», которая наняла их специально для работы в данном медцентре, перепрофилированном для лечения больных с коронавирусной инфекцией нового типа, не платит им ни зарплаты, ни обещанных президентом надбавок. Среди обратившихся медики младшего звена: санитарки, нянечки, младшие медсестры, сиделки. Именно их набирала клининговая компания для работы с больными COVID-19 в наркодиспансере.

Инициативная группа заявила о том, что они представляют интересы двухсот обманутых работников.

Кроме того, они рассказали, что когда их принимали на работу, то оговаривался график сутки через трое, а фактически медикам пришлось трудиться сутки через двое, а иногда еще выходить на внеурочные дежурства...

https://shapito.d3.ru/nas-duriat-1975304/
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07.05.2020 14:09 Відповісти
А что ж Италия не наградила.Считает не за что
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07.05.2020 14:03 Відповісти
А хіба входить до компетенції МВС посилати медпрацівників за кордон? І хіба медпрацівники підпорядковані МВС? Якщо іх місія була і н ініційована державою, то медпрацівники повинні отримати державні нагороди. І я глибоко переконаний, що вони того варті. Щось преЗЕдент запізнюється з відосиком.
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07.05.2020 14:07 Відповісти
чет я не слышал, что бы где то в мире награждали врачей, как был у нас совок так и остался, верной дорогой идем товарищи!
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07.05.2020 14:13 Відповісти
Пане, як там тебе, бе-бе-бе, чи ме-ме-ме, наведіть краще порядок у поліції, бо вони вже створюють банди і викрадають людей і не суйте носа хоч туди, де хоч якось та працює. Синок ще не почав шити їм маски?
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07.05.2020 14:16 Відповісти
а собаков каким боком?
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07.05.2020 18:08 Відповісти
Міністєр привітав нагороджених італійською, англійською і "прослєзілся"...
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13.07.2020 07:44 Відповісти
 
 