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Українським лікарям-добровольцям, які допомагали в Італії боротися з COVID-19, вручили нагороди МВС, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Медикам-добровольцям, які вирушили місяць тому до Італії для надання допомоги хворим на COVID-19, вручили нагороди МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив глава МВС Арсен Аваков.
"Лікарям-добровольцям, які від імені України надавали допомогу дружньому народу Італії, вручили нагороди МВС. Наші лікарі та медсестри на передовій боротьби із коронавірусом отримали безцінний досвід для української медицини! Дякую за службу!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 медиків-добровольців системи МВС і МОЗ полетіли в італійський регіон Марке, де була велика кількість хворих і померлих, щоб допомогти місцевим лікарям у боротьбі з коронавірусом.
Топ коментарі
+14 буков
показати весь коментар07.05.2020 13:40
+6 Ali Hasan
показати весь коментар07.05.2020 13:43
+5 Андрей Яковлев #174338
показати весь коментар07.05.2020 13:41
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Чума или оспа в городе ?
В США всерьез обсуждается искусственность эпидемии (в интересах фарм. компаний). Грядут большие расследования и возможные аресты крупных чиновников.10 мая Трамп должен ответить на петицию о расследовании дейтельности Гейтса. 12 мая Фаучи предстанет перед Сенатом, где должен будет объяснить правомерность введения карантина в США. Далі буде
немае "хліба" ( читай інших позитивних результатів та іншого ...) - давайте дешевих "зреліш"...- старо як світ...
https://polka.d3.ru/medik-zabolel-covid19-a-dokazhi-chto-sam-ne-vinovat-1975293/ Медик? Заболел covid19? А докажи, что сам не виноват
Пострадавшим медикам будут выплачивать компенсации.
Но сперва им придется доказать, что пострадали
Владимир Путин подписал указ о выплатах медработникам, пострадавшим от коронавируса. Бумага составлена так, что искомые деньги получат не все.
...
https://www.ridus.ru/news/326516 200 медработников оставили без зарплат и надбавок президента
В редакцию «Ридуса» обратился младший медперсонал московского наркологического диспансера № 17. Работники возмущены, что клининговая компания ООО «Линия жизни», которая наняла их специально для работы в данном медцентре, перепрофилированном для лечения больных с коронавирусной инфекцией нового типа, не платит им ни зарплаты, ни обещанных президентом надбавок. Среди обратившихся медики младшего звена: санитарки, нянечки, младшие медсестры, сиделки. Именно их набирала клининговая компания для работы с больными COVID-19 в наркодиспансере.
Инициативная группа заявила о том, что они представляют интересы двухсот обманутых работников.
Кроме того, они рассказали, что когда их принимали на работу, то оговаривался график сутки через трое, а фактически медикам пришлось трудиться сутки через двое, а иногда еще выходить на внеурочные дежурства...
https://shapito.d3.ru/nas-duriat-1975304/