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Постамент на площі Героїв Небесної Сотні в Харкові облили фарбою, - Нацполіція. ФОТО

Невідомі облили фарбою постамент на площі Героїв Небесної Сотні в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Основ'янського відділу поліції.

Проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин та осіб, причетних до події.

Також дивіться: Невідомі облили фарбою адресні таблички на майдані Героїв Небесної Сотні в Харкові. ФОТОрепортаж

Постамент на площі Героїв Небесної Сотні в Харкові облили фарбою, - Нацполіція 01

Автор: 

Нацполіція (15173) Харків (5605) вандалізм (428) Небесна Сотня (393)


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Топ коментарі
+38
По всій Україні вата нахабніє все більше!
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07.05.2020 14:28
+31
Най тим тварям руки повідсихають.
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07.05.2020 14:28
+23
так виглядає душа рюзгє міру
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07.05.2020 14:32
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Най тим тварям руки повідсихають.
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07.05.2020 14:28 Відповісти
По всій Україні вата нахабніє все більше!
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07.05.2020 14:28 Відповісти
завдячуючи перемозі на виборах їхнього обранця.
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07.05.2020 14:38 Відповісти
Довго ще треба чистити Харків від всякої нечисті!!!
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07.05.2020 14:30 Відповісти
и я скажу даже больше : долго придется чистить Украину от всякой сепарскай нечисти!
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07.05.2020 15:42 Відповісти
для начала от Гепы надо отчистить, это 1пункт
а дальше разберемся
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07.05.2020 17:51 Відповісти
так виглядає душа рюзгє міру
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07.05.2020 14:32 Відповісти
Харьков должен Самоочистится.
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07.05.2020 14:32 Відповісти
від русні
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07.05.2020 14:41 Відповісти
а чому поліціянти не встановили камери відеонагляду біля монументу?
чи цей об'єкт, на їх думку, не має великого значення?
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07.05.2020 14:34 Відповісти
Им надо делать инъекции раковых клеток во время очередной вакцинации.
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07.05.2020 14:35 Відповісти
Суки, жаль не видел! Руки бы оторвал до самой ЖОПЫ!
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07.05.2020 14:39 Відповісти
Все чисто!
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07.05.2020 19:36 Відповісти
Тут еще хернес газету по ящикам доставил.
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07.05.2020 14:40 Відповісти
З пам'ятниками "воюють" лише ублюдки та кінчені моральні виродки!
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07.05.2020 14:41 Відповісти
Дивлячись з якими -, сказав би В"ятрович.
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07.05.2020 14:54 Відповісти
І був би правий!
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07.05.2020 17:55 Відповісти
Возьму 646 и пойду мыть. Это в 2 шагах от меня.
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07.05.2020 14:41 Відповісти
Дай тобі боже всього найкращого ЛЮДИНА !
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07.05.2020 14:44 Відповісти
Отпишись, как прошло. Переживаем за тебя. Возьми кого-нибудь из подстраховки, чтобы ватники не напали.
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07.05.2020 15:32 Відповісти
Якщо до 18.00 не впораєтесь, прийду допоможу.
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07.05.2020 16:25 Відповісти
Це прям біда .... день через день ... і нічого з цим не зробишь ,бо біля кожноі стели , кожноі плити не поставишь караул
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07.05.2020 14:42 Відповісти
"караул" треба ставити УКРАЇНЦЯМ в мізках! викорчовувати з них любі ватні ідеології та думки....і все піде на лад... а взагалі, я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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07.05.2020 15:18 Відповісти
типа памятник ворам,убийцам,казнокрадам или шо не так ***..и кацапорилі .
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07.05.2020 15:07 Відповісти
Если бы этот постамент Героям Небесной Сотни был дорог для кого-нибудь из патриотов Украины, то рядом с ним эти патриоты дежурили бы по очереди на посту в карауле, охраняя его.
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07.05.2020 15:07 Відповісти
Не знаю кто выполнял работы по установке постамента - тупо на бетонную подливку кинули, вокруг ни плитки, ни забетонированной площадки, даже землю вокруг не выровняли. На кладбищах памятники на могилы лучше делают
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07.05.2020 15:12 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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07.05.2020 15:12 Відповісти
Демонтувати постамент і встановити новий за особисті кошти (не із казни поліції) харківської поліції.
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07.05.2020 16:22 Відповісти
 
 