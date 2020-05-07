Постамент на площі Героїв Небесної Сотні в Харкові облили фарбою, - Нацполіція. ФОТО

Невідомі облили фарбою постамент на площі Героїв Небесної Сотні в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Основ'янського відділу поліції.

Проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин та осіб, причетних до події.

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