Постамент на площі Героїв Небесної Сотні в Харкові облили фарбою, - Нацполіція. ФОТО
Невідомі облили фарбою постамент на площі Героїв Небесної Сотні в Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Основ'янського відділу поліції.
Проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин та осіб, причетних до події.
Топ коментарі
+38 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар07.05.2020 14:28
+31 Ksenia VB
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+23 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар07.05.2020 14:32
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чи цей об'єкт, на їх думку, не має великого значення?
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!