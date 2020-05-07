Співробітники водної поліції запобігли вилову червонокнижних риб і раків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час рейдів правоохоронці виявили браконьєрські сітки, в яких були осетрові види риби, і задокументували факт незаконного вилову раків. Поліцейські випустили браконьєрський улов у середовище проживання. Так співробітники водної поліції запобігли багатотисячним збиткам, яких могли завдати браконьєри рибному господарству країни. Загалом за час операції "Нерест" поліція задокументувала понад 270 фактів незаконного вилову водних біоресурсів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Управлінні комунікації Нацполіції, з посиланням на начальника Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки Нацполіції Сергія Науменка.

За його словами, під час рейду на території Національного природнього парку "Нижньодніпровський" у Херсонській області працівники водної поліції запобігли вилову червонокнижних видів риб. Зокрема правоохоронці виявили сітки, в яких була риба осетрових видів. Співробітники поліції випустили живі водні біоресурси у природне середовище.

Крім того, на Одещині на Дністровському лимані поліцейські виявили понад 50 раколовок, які були заповнені членистоногими.

"Поліцейські не лише врятували мешканців водойм, а й запобігли збиткам, яких могли б завдати порушники рибному господарству держави. Зокрема, збитки щодо незаконного вилову однієї рибини, яка належить до виду осетрових, оцінюється щонайменше у 48 тисяч гривень. Незаконно виловлені раки оцінюються у майже 20 тисяч гривень", - сказав Сергій Науменко.

Начальник Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки Нацполіції додав, що порушникам загрожує покарання за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

"За час операції "Нерест" поліція задокументувала понад 270 фактів незаконного вилову водних біоресурсів. Правоохоронці вилучили 8 тонн біоресурсів, а завдані збитки склали понад 10 млн гривень", - зазначив начальник Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки Нацполіції Сергій Науменко.

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