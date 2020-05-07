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СБУ підозрює колишнє керівництво податкової служби в "кришуванні" конвертаційних центрів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС.

Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Також читайте: Це продовження політичного тиску на команду реформаторів, - ексглава ДПС Сергій Верланов про обшук у нього вдома

Крім того встановлено факти несанкціонованого втручання у роботу електронних баз даних податкової у тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб’єктів господарської діяльності (СГД) із ознаками "ризиковості" (фіктивності). Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, який потім відображався нібито як для СГД реального сектору економіки. Дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби. Вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи.

Читайте також: Обшуки у Верланова проводяться в межах провадження про легалізацію коштів та фінансування тероризму, - СБУ

За ініціативи СБ України у тісній співпраці з Державною службою фінансового моніторингу заблоковано банківські рахунки суб’єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі.

Крім того, накладено арешт на ліміти цих СГД з податку на додану вартість в електронній системі адміністрування ПДВ.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.112 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України".

СБУ підозрює колишнє керівництво податкової служби в кришуванні конвертаційних центрів 01
СБУ підозрює колишнє керівництво податкової служби в кришуванні конвертаційних центрів 02
СБУ підозрює колишнє керівництво податкової служби в кришуванні конвертаційних центрів 03
СБУ підозрює колишнє керівництво податкової служби в кришуванні конвертаційних центрів 04
СБУ підозрює колишнє керівництво податкової служби в кришуванні конвертаційних центрів 05

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Сьогодні стало відомо, що СБУ провела обшук у квартирі ексглави Державної податкової служби Верланова. Сам Верланов заявив: "Це продовження політичного тиску на команду реформаторів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що 24 квітня уряд звільнив із обійманих посад голови Держмитниці Максима Нефьодова і керівника ДПС Сергія Верланова. У свою чергу, Сергій Верланов заявив, що вважає своє звільнення нічим не обґрунтованим "політичним рішенням".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верланов: Моя команда запровадила революційні зміни у сфері детінізації ринку підакцизних товарів

У підсумку, главою податкової призначили податківця часів Януковича Олексія Любченка, який підлягає люстрації.

Пізніше глава Мінфіну Марченко заявив: "Є підстави для розслідування діяльності Нефьодова і Верланова правоохоронними органами". Прем'єр-міністр Шмигаль, в свою чергу, зазначив, що Кабмін підтримує створення ТСК з перевірки зловживань на митниці і в податковій за останні роки.

Разом з тим, ексглава Мінекоміки Тимофій Милованов заявив, що Шмигаль поширює неправдиві відомості про погані показники надходжень до бюджету за Верланова.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) конвертцентр (256) СБУ (12821) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+10
Мусора всегда заподазривают "бывших" - к "нынешним" у них никогда вопросов нет...
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07.05.2020 17:28
+5
Не может Быть , - Нам говорили , что это самые честное правительство молодых Реформаторов.
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07.05.2020 17:28
+5
А недавно на этом сайте начальник налоговой полиции Днепропетровской обл. рассказывал, что для того чтобы закрыть конверты надо.....типа пол года и т.п.
Жопой чувствовал гад, что заметут......
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07.05.2020 17:37
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07.05.2020 17:27 Відповісти
помню как луценко на вертолетах налоговикоа свозил. кумедия.
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07.05.2020 17:39 Відповісти
На пьянку?
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07.05.2020 17:46 Відповісти
Боротьба бульдогів під килимом
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07.05.2020 20:19 Відповісти
Люди всегда знали что их не токари и не шахтеры крышевали,а спектакли с закрытием просто разводняк со сменой адреса .ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОСАДОК страну превратили в Сомали с фантиковыми президентами ,прокурорами и прочими многочисленными недоорганами
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07.05.2020 21:43 Відповісти
И ЕЩЕ ВОПРОС: а СБУ не подозревает кто крышует игровые залы??!!!
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07.05.2020 21:46 Відповісти
Реформаторы cpaнныe
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07.05.2020 17:28 Відповісти
а предидущие были не такие мыролюбные?
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07.05.2020 18:01 Відповісти
Это точно!! При Пете уму бы ещё орден Ярослава Мудрого дали!
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07.05.2020 19:01 Відповісти
Не может Быть , - Нам говорили , что это самые честное правительство молодых Реформаторов.
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07.05.2020 17:28 Відповісти
Мусора всегда заподазривают "бывших" - к "нынешним" у них никогда вопросов нет...
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07.05.2020 17:28 Відповісти
Я не подозреваю.
Я уверен
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07.05.2020 17:29 Відповісти
всплывает вверх- во власть, только гов-но, и с него выбираем ,поэтому так и живем
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07.05.2020 17:32 Відповісти
так это их совместные бизнеса и крыши ....- для кого этот сюр....- или это "борьба" за "рынки" и контроль за этим обналом....
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07.05.2020 17:35 Відповісти
Там пасутся и ГНУ и СБУ и прокурорские.
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07.05.2020 17:37 Відповісти
А недавно на этом сайте начальник налоговой полиции Днепропетровской обл. рассказывал, что для того чтобы закрыть конверты надо.....типа пол года и т.п.
Жопой чувствовал гад, что заметут......
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07.05.2020 17:37 Відповісти
Назовите хотя бы один день в истории Украины, когда не существовало бы конвертов!!! Назовите хотя бы одного бизнесмена (не ларечника с базара) который ими не пользовался хотя бы раз в жизни! Вопрос к шавке оманской- ты никогда не обналичивал бабки, не конвертировал, не закидывал в офшор? К начальнику СБУ, который в прошлом комерс, к Авакову, к Дерьмоку, к Шмыгалю..... Станьте на колени, уроды, покайтесь за прошлое, а потом учите других жить!
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07.05.2020 17:39 Відповісти
Новые лица, мать их!
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07.05.2020 17:50 Відповісти
Ну а кто по Конституции должен крышевать конверты, как не налоговики?
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07.05.2020 17:59 Відповісти
В этом деле самое главное - не выйти на самих себя.
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07.05.2020 18:15 Відповісти
но что-то пошло не так (подходит к любому начинанию зеко-манды, начиная с избрания зеленского)
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07.05.2020 18:17 Відповісти
 
 