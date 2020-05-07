СБУ підозрює колишнє керівництво податкової служби в "кришуванні" конвертаційних центрів. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС.
Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.
Крім того встановлено факти несанкціонованого втручання у роботу електронних баз даних податкової у тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб’єктів господарської діяльності (СГД) із ознаками "ризиковості" (фіктивності). Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, який потім відображався нібито як для СГД реального сектору економіки. Дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом.
У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби. Вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи.
За ініціативи СБ України у тісній співпраці з Державною службою фінансового моніторингу заблоковано банківські рахунки суб’єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі.
Крім того, накладено арешт на ліміти цих СГД з податку на додану вартість в електронній системі адміністрування ПДВ.
Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.112 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України".
Сьогодні стало відомо, що СБУ провела обшук у квартирі ексглави Державної податкової служби Верланова. Сам Верланов заявив: "Це продовження політичного тиску на команду реформаторів.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що 24 квітня уряд звільнив із обійманих посад голови Держмитниці Максима Нефьодова і керівника ДПС Сергія Верланова. У свою чергу, Сергій Верланов заявив, що вважає своє звільнення нічим не обґрунтованим "політичним рішенням".
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У підсумку, главою податкової призначили податківця часів Януковича Олексія Любченка, який підлягає люстрації.
Пізніше глава Мінфіну Марченко заявив: "Є підстави для розслідування діяльності Нефьодова і Верланова правоохоронними органами". Прем'єр-міністр Шмигаль, в свою чергу, зазначив, що Кабмін підтримує створення ТСК з перевірки зловживань на митниці і в податковій за останні роки.
Разом з тим, ексглава Мінекоміки Тимофій Милованов заявив, що Шмигаль поширює неправдиві відомості про погані показники надходжень до бюджету за Верланова.
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