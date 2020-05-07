УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13332 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 869 4

На адмінмежі з окупованим Кримом затримано чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку, - МВС. ФОТО

На КПВВ "Каланчак" прикордонники виявили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Сьогодні вночі, до контрольного пункту в'їзду-виїзду "Каланчак" пішки прибув громадянин України, який прямував із території тимчасово окупованого Криму.

Під час перевірки документів прикордонники Херсонського загону встановили, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку за вчинення злочину, передбаченого ч.1 статті 309 КК "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту".

Як з'ясувалося, в 2014 році його затримали правоохоронці в місті Дніпрі з наркотичними засобами і з метою ухилення від покарання, поїздом виїхав до окупованого Сімферополя, де досі і переховувався.

Громадянина прикордонники в установленому порядку передали представникам Нацполіції.

Читайте також: Правоохоронці Миколаївщини накрили міжрегіональну групу наркоділків-закладників, щомісячний грошовий обіг яких становив 2 млн грн. ВІДЕО+ФОТО

На адмінмежі з окупованим Кримом затримано чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку, - МВС 01

Автор: 

кордон (4769) Крим (14153) МВС (3501) наркотики (1447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, если КПП с Крымом работают круглосуточно, то почему они вообще не работают с ОРДЛО? Это похоже, что с Крымом Украина признала КПП равные по статусу с другими сопредельными странами, а значит косвенно признала границу с Крымом международной, т е как границу с Россией, а значит признала Крым российской территорией.
показати весь коментар
07.05.2020 18:07 Відповісти
опять ты удмурт все придумал. какая такая росия? это слово возникло в твоем восполенном мозгу?
показати весь коментар
07.05.2020 18:26 Відповісти
Военный вертолет Ми-35 оккупантов "совершил жесткую посадку" в районе Джанкоя. Пропагандоны сообщили о трех тяжело пострадавших ихтамнетах, которых доставили в больницу https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1258395526900469762 (скрин).
показати весь коментар
07.05.2020 18:43 Відповісти
 
 