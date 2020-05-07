На адмінмежі з окупованим Кримом затримано чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку, - МВС. ФОТО

На КПВВ "Каланчак" прикордонники виявили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Сьогодні вночі, до контрольного пункту в'їзду-виїзду "Каланчак" пішки прибув громадянин України, який прямував із території тимчасово окупованого Криму.

Під час перевірки документів прикордонники Херсонського загону встановили, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку за вчинення злочину, передбаченого ч.1 статті 309 КК "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту".

Як з'ясувалося, в 2014 році його затримали правоохоронці в місті Дніпрі з наркотичними засобами і з метою ухилення від покарання, поїздом виїхав до окупованого Сімферополя, де досі і переховувався.

Громадянина прикордонники в установленому порядку передали представникам Нацполіції.

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