Злочинну групу, яка вимагала у фермера 2 млн грн, ліквідовано на Луганщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Організатора та учасниць угруповання затримали на блокпосту "Кремінна - Торське" працівники обласного управління стратегічних розслідувань, слідчі слідчого управління поліції, прокуратури Луганської області за участю спецпідрозділу КОРД.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

В інформації зазначається: "У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до складу групи входять троє мешканців Краматорська – чоловік та дві жінки. Свій так званий бізнес вони побудували на "вибиванні" коштів з керівників фермерських господарств. Якщо фермери відмовлялися сплачувати їм гроші, погрожували фізичною розправою та втручанням у їх бізнесові справи.

З вимогою про сплату двох мільйонів гривень зловмисники приїхали і до місцевого фермера. У зв’язку з тим, що у потерпілого не було всієї суми, зловмисники погодилися на розрахунки частинами. При цьому зазначили: якщо чоловік не погодиться на їх "ділову пропозицію", перейдуть від усних розмов до силових переконань.

Побоюючись за своє життя та своїх рідних і розуміючи, що вимагачі можуть продовжувати вимагати у нього кошти, навіть після виплати всієї суми, чоловік звернувся до правоохоронців.

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У межах кримінального провадження під контролем поліцейських та прокуратури були задокументовані факти одержання учасниками злочинного угруповання коштів.

У середу, 6 травня, на блокпосту "Кремінна - Торське" поліцейські затримали організатора та двох учасниць угруповання. Зловмисники одержали від потерпілого останню частину коштів - пів мільйона гривень.

Під час санкціонованих обшуків вилучено 500 тисяч гривень, 28 тисяч доларів США, золоті вироби, мобільні телефони, банківські картки, наркотичний засіб та психотропну речовину. Також встановлено, що за місцем проживання ці особи вирощували канабіс.

Організатора та двох учасниць злочинної групи затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу - тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна".













