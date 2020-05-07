12 поранених воїнів евакуйовано літаком із Дніпра в Одесу, 4 у важкому стані, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

12 поранених військовослужбовців евакуйовано з Дніпра спецлітаком ЗСУ для подальшого лікування у військовому клінічному центрі Південного регіону в Одесі. Четверо воїнів перебувають у важкому стані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук волонтера Андрія Танцюри.





"Зустріли борт! 12 хлопців, із них 4 важких ... Мінно-вибухові травми, поранення очей, грудної клітки... соматичні хворі..", - написав Танцюра.

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