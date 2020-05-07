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12 поранених воїнів евакуйовано літаком із Дніпра в Одесу, 4 у важкому стані, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

12 поранених військовослужбовців евакуйовано з Дніпра спецлітаком ЗСУ для подальшого лікування у військовому клінічному центрі Південного регіону в Одесі. Четверо воїнів перебувають у важкому стані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук волонтера Андрія Танцюри.

12 поранених воїнів евакуйовано літаком із Дніпра в Одесу, 4 у важкому стані, - волонтер Танцюра 01

12 поранених воїнів евакуйовано літаком із Дніпра в Одесу, 4 у важкому стані, - волонтер Танцюра 02
12 поранених воїнів евакуйовано літаком із Дніпра в Одесу, 4 у важкому стані, - волонтер Танцюра 03

"Зустріли борт! 12 хлопців, із них 4 важких ... Мінно-вибухові травми, поранення очей, грудної клітки... соматичні хворі..", - написав Танцюра.

12 поранених воїнів евакуйовано літаком із Дніпра в Одесу, 4 у важкому стані, - волонтер Танцюра 04

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12 поранених воїнів евакуйовано літаком із Дніпра в Одесу, 4 у важкому стані, - волонтер Танцюра 05
12 поранених воїнів евакуйовано літаком із Дніпра в Одесу, 4 у важкому стані, - волонтер Танцюра 06
12 поранених воїнів евакуйовано літаком із Дніпра в Одесу, 4 у важкому стані, - волонтер Танцюра 07
12 поранених воїнів евакуйовано літаком із Дніпра в Одесу, 4 у важкому стані, - волонтер Танцюра 08

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12 поранених воїнів евакуйовано літаком із Дніпра в Одесу, 4 у важкому стані, - волонтер Танцюра 09

12 поранених воїнів евакуйовано літаком із Дніпра в Одесу, 4 у важкому стані, - волонтер Танцюра 10

Автор: 

Одеса (5461) поранення (2804) евакуація (2312) операція Об’єднаних сил (6725) Танцюра Андрій (15)


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Топ коментарі
+16
Хлопцям швидкого одужання.
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07.05.2020 20:48
+12
Раненным сил и выздоровления.........
Мед.персоналу огромная благодарность..........
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07.05.2020 20:51
+12
Андрій не хоче продублювати повідомлення "в-г-командувачу" ?
А то воно =вАйну закончІло=, а поранені і загиблі постійно.
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07.05.2020 20:53
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Главное не стрелять....,посмотрел в глаза Путлера и увидел там мир...
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07.05.2020 20:45 Відповісти
Хлопцям швидкого одужання.
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07.05.2020 20:48 Відповісти
Надеюсь они не стреляли? Где вы, мляди сивошные?
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07.05.2020 20:50 Відповісти
Раненным сил и выздоровления.........
Мед.персоналу огромная благодарность..........
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07.05.2020 20:51 Відповісти
Андрій не хоче продублювати повідомлення "в-г-командувачу" ?
А то воно =вАйну закончІло=, а поранені і загиблі постійно.
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07.05.2020 20:53 Відповісти
Готовимся к выборам. А выбора -- нет, если такая власть.
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07.05.2020 20:56 Відповісти
да выбор всегда есть, грамотных людей, болеющих за Украину, почему не проголосовали за украинца , например Безсмертного, а сколько умных преданных Украине людей в Голосе, присмотритесь
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08.05.2020 12:46 Відповісти
Все буде добре.
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07.05.2020 21:39 Відповісти
Оце - біда, а не ваш вірус. Скорішого одужання!
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07.05.2020 22:01 Відповісти
Быстрейшего выздоровления.
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07.05.2020 23:55 Відповісти
12 поранених воїнів евакуйовано літаком із Дніпра в Одесу, 4 у важкому стані, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 4631
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07.05.2020 23:59 Відповісти
Эти фото надо каждый день показывать по телевидению, чтобы любители русского мира и "какая разница" смотрели, может мозги просветлели б, а ребятам выздоровления
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08.05.2020 12:42 Відповісти
 
 