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Новини Фото Будні поліції
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Оперативники затримали в Києві росіянина, який грабував аптеки та кредитні установи, розпорошуючи сльозогінний газ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві оперативники затримали іноземця за напад на столичні аптеки і кредитні установи. Зловмисник розпилював в обличчя працівників сльозогінний газ, забирав виторг і тікав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Наприкінці березня до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на аптеку. Невідомий у масці зайшов до приміщення й розпилив в обличчя фармацевту сльозогінний газ, після чого заволодів виторгом з каси та втік.

Через деякий час поліції стало відомо, що за аналогічною схемою незнайомець у масці та з газовим балончиком пограбував установи з видачі кредитних коштів на вулиці Андрія Малишка та у Дарницькому районі, заволодівши майже 40 тисячами гривень.

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Оперативники затримали в Києві росіянина, який грабував аптеки та кредитні установи, розпорошуючи сльозогінний газ 01

Як розповів начальник ГУНП у м. Києві Андрій Крищенко, правоохоронці допитали потерпілих та свідків подій, провели огляд місць злочинів, а також вивчили записи з камер відеоспостереження, які зафіксували дії правопорушника у момент нападів. Завдяки отриманій інформації, оперативні працівники встановили особу зловмисника та за силової підтримки працівників поліції особливого призначення № 1 затримали його під час спроби пограбувати аптеку на вулиці Миропільській.

Оперативники затримали в Києві росіянина, який грабував аптеки та кредитні установи, розпорошуючи сльозогінний газ 02

"Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневого огляду ми виявили та вилучили у нього близько однієї тисячі гривень, яку він встиг забрати із каси аптеки. Затриманий – громадянин сусідньої країни, 1985 року народження. Перед кожним злочином він приїздив із міста Чернігів, де останнім часом мешкав із родиною, орендував помешкання у місті Бровари та виїжджав на "полювання" до столиці", - додав Крищенко.

Оперативники затримали в Києві росіянина, який грабував аптеки та кредитні установи, розпорошуючи сльозогінний газ 03

Слідчі розпочали досудове розслідування кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 187 (Розбій), за ч. 3 ст. 15 та за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів на території столиці. За ці дії йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативники затримали в Києві росіянина, який грабував аптеки та кредитні установи, розпорошуючи сльозогінний газ 04
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

затримання (4339) Київ (19469) пограбування (576) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+9
Когда кажется - креститься нужно. Если лень изучить матчасть. Мало того что оптика у камер разная, так еще и электроника может записывать с геометрическими несоответствиями, ну и при воспроизведении файлов с разных источников тоже могут быть дополнительные накладки.
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08.05.2020 10:30
+8
Если не перекроем границу с " братским народом" , еще не то увидим. На Расее ягель заканчивается, вот и прутся уроды.
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08.05.2020 11:01
+6
Щемить малоросов - священное право великорусково чилавека! Посидит в "карантине" до следующего "обмена".
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08.05.2020 10:31
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мне одному кажется что в первом и втором эпизоде чётко видно, что преступники разного телосложения и роста?
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08.05.2020 10:26 Відповісти
це така дрібниця коли треба звітувати про успіхи.
Згадайте хоча б Караван та Мазурка
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08.05.2020 10:29 Відповісти
Когда кажется - креститься нужно. Если лень изучить матчасть. Мало того что оптика у камер разная, так еще и электроника может записывать с геометрическими несоответствиями, ну и при воспроизведении файлов с разных источников тоже могут быть дополнительные накладки.
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08.05.2020 10:30 Відповісти
та это проекция камер просто разная)
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08.05.2020 10:39 Відповісти
А кеды одни и те же.
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08.05.2020 10:51 Відповісти
кеды подбросили мэнты)
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08.05.2020 11:19 Відповісти
В аптеки он шел с баллоном, а в кредитную контору на всякий случай наверное броник пододел. Мало ли, вдруг у кого-нибудь пистоль окажется.
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08.05.2020 13:39 Відповісти
Зверніть увагу на стіл. Знято в одному приміщенні.
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08.05.2020 14:37 Відповісти
Надо его перековать на службу украинскому народу - распустить на органы. Желающих ездить в Украину на пофестивалить сразу обломается под ноль.
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08.05.2020 10:29 Відповісти
Щемить малоросов - священное право великорусково чилавека! Посидит в "карантине" до следующего "обмена".
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08.05.2020 10:31 Відповісти
навіщо єта насєкомоє затримувати...пустити на харч каліфорнійським хробакам!
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08.05.2020 10:31 Відповісти
Звичайно ,поліцейським респект,але щось забагато новин про злочини іноземців в Україні , жорсткий візовий режим с країнами СНД -єдиний вихід .
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08.05.2020 10:32 Відповісти
Анишедетиии!!!!
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08.05.2020 11:39 Відповісти
Анишебратья ! ))
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08.05.2020 12:57 Відповісти
Оперативники затримали в Києві росіянина, який грабував аптеки та кредитні установи, розпорошуючи сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 192
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08.05.2020 13:28 Відповісти
Что, опять нелегал?
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08.05.2020 10:45 Відповісти
Так сказать, братская помощь! Приїхало!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.05.2020 10:53 Відповісти
Надо ему каждое утро впакет на голову и смачно из того баллончика пшикнуть. Для профилактики коронавирусной кацапоидной инфекции.
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08.05.2020 10:53 Відповісти
Вот так подобно, ранее и президент януковощ начинал свою карьеру, в этих же рядах и джугашвили и др. Раболепские любители вождей, должны знать биографии своих идолов...А глядишь посадили таких пожизненно за нарушение Закона, то и Мир и благосостояние были.
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08.05.2020 10:53 Відповісти
Судя по следам крови, дюндель ему подрихтовали. Ибо нехрен!
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08.05.2020 10:54 Відповісти
********** в пол надо харашо...
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08.05.2020 13:34 Відповісти
Рос. злодія відправити шанці копати на передньому краї, а якщо пристрелять, то "свої".
P.S. От не рятує маска від слозогінного газу. От чому фармацевти були без захисних окулярів чи щитків? Хоча, чорт його знає, що краще.
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08.05.2020 10:55 Відповісти
Если не перекроем границу с " братским народом" , еще не то увидим. На Расее ягель заканчивается, вот и прутся уроды.
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08.05.2020 11:01 Відповісти
Спасибо Порошенко за безвиз.
Который с рашкой. Отстоял!
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08.05.2020 11:27 Відповісти
Согласен, зупиніть цього Пороха!!!
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08.05.2020 11:40 Відповісти
Вот росиянский народ стремный на что угодно пойдут лишь бы в Украине остаться
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08.05.2020 11:41 Відповісти
Иностранец.... мразь россиянская
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08.05.2020 11:43 Відповісти
У нас не полиция, а какие-то сопли. Ездят по спальникам, эвакуируют авто, которые никому не мешают, зарабатывая фирмочкам МВД бабло, а когда дело касается угроз, оскорблений, хулиганских действий, даже откровенного разбоя - их хрен вызовешь. Зато попробуй шмальнуть по уроду, который забрался к тебе в авто - тут же прилетят и нарисуют дело. Как при совке защищали близкий пролетариату контингент - так и защищают. Нужна муниципальная милиция, которой зарплату будут платить добропорядочные налогоплательщики, как в США.
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08.05.2020 15:36 Відповісти
Злоумышленник распиливал в лицо работников слезоточивый газИсточник: https://censor.net/p3194217.... Распил - это софсем другое, не путай, админ, ты же целое СМИ!
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08.05.2020 20:39 Відповісти
Странно как то...Что делает в убогой Украине житель великой и могучей державы, где люди классно ( по мнению многих моих соотечественников, питающих инфу из ТВ) живут? Почему в Чернигове? В школе рассказали, что Чернигов - это русский город? Если в России так хорошо простому человеку, пусть бы возвращался. Или захотел еще и в украинских тюрьмах посидеть для разнообразия?
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08.05.2020 21:41 Відповісти
 
 