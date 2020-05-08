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Правоохоронці виявили на Рівненщині три цехи з виготовлення фальсифікованого антисептика. Вилучено 11 тис. л рідини на 1,5 млн грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Рівненські кіберполіцейські викрили три цехи з виготовлення фальсифікованого антисептика. За результатами обшуків вилучено понад 11 тис. літрів рідини на суму понад 1,5 мільйона гривень та приладдя для виготовлення саморобних засобів захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими поліції Рівненщини із залученням спецпідрозділу, під процесуальним керівництвом прокуратури області, викрили групу осіб, які виготовляли та збували фальсифікований дезінфікуючий засіб.

Встановлено, що зловмисники організували три цехи з виготовлення "антисептику" у містах Рівне та Костопіль. А мережу його збуту налагодили через розміщення оголошень на відповідних сайтах і в соціальних мережах. Також виявлено саморобне устаткування для виготовлення одноразових захисних масок для обличчя.

Правоохоронці виявили на Рівненщині три цехи з виготовлення фальсифікованого антисептика. Вилучено 11 тис. л рідини на 1,5 млн грн, - поліція 01

Наразі поліцейські встановили, причетність 5 осіб до протиправної діяльності. Правоохоронці провели обшуки за місцем виготовлення фальсифікату та у помешканнях фігурантів. За результатами вилучено понад 11 тисяч літрів рідини, на суму понад 1,5 мільйона гривень, техніку, ємності різного об’єму, підроблені сертифікати якості. Усе це направлено для проведення відповідних експертиз.

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Правоохоронці виявили на Рівненщині три цехи з виготовлення фальсифікованого антисептика. Вилучено 11 тис. л рідини на 1,5 млн грн, - поліція 02

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Коло причетних до злочину осіб - встановлюється.

Правоохоронці виявили на Рівненщині три цехи з виготовлення фальсифікованого антисептика. Вилучено 11 тис. л рідини на 1,5 млн грн, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції

Нагадаємо, що кіберполіція заблокувала майже 10 000 інтернет-посилань, які шахраї використовували під час пандемії.

Автор: 

Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) кіберполіція (412) антисептик (27) Рівненська область (1175)


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Ахах. А как они его фальсифицировали? Вместо спирта ацетон или кислоту что-ли лили.
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08.05.2020 12:11 Відповісти
Акциз со спирта не платили.
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08.05.2020 12:14 Відповісти
Т.е. похер что помогают увеличить количество дезинфектора. Главное бабла не отстегнули. Вот в этом и заключается циничность такого социального института как государство.
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08.05.2020 12:15 Відповісти
сложно судить о качестве сего продукта и его составляющих, когда то один черт другому рассказывает (1998 год) как он уксус делает, тогда всё покупалось на рынках, ср*ная бадья, в неё он заливал уксусную кислоту, наливал обычной воды, бадяжил там какой то лопатой и разливали , за субботу воскресенье уходило в областном центре!! А как перефасовывал зелёный горошек который помутнел, вот такие цуки
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08.05.2020 13:13 Відповісти
Ну положим это химический продукт для внешнего потребления. И не думаю, что он качественно отличается в худшую сторону от тех что в магазинах и аптеках торгую. Просто в данном случае не занесли кому надо.
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08.05.2020 14:39 Відповісти
Кого то без защиты оставили...
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08.05.2020 12:47 Відповісти
Вот и интересно в чем разница между антисептиком с 70% спирта легальным и антисептиком с 70% спирта нелегальным? Ну если 69% налили , то да , это преступление! Вот жена нам 5 масок пошила , так что , это тоже фальсифицированные маски? Нас теперь посадят?
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08.05.2020 13:02 Відповісти
старательно устраняют конкурентов эпицентра...
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08.05.2020 14:10 Відповісти
 
 