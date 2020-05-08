Правоохоронці виявили на Рівненщині три цехи з виготовлення фальсифікованого антисептика. Вилучено 11 тис. л рідини на 1,5 млн грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Рівненські кіберполіцейські викрили три цехи з виготовлення фальсифікованого антисептика. За результатами обшуків вилучено понад 11 тис. літрів рідини на суму понад 1,5 мільйона гривень та приладдя для виготовлення саморобних засобів захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими поліції Рівненщини із залученням спецпідрозділу, під процесуальним керівництвом прокуратури області, викрили групу осіб, які виготовляли та збували фальсифікований дезінфікуючий засіб.

Встановлено, що зловмисники організували три цехи з виготовлення "антисептику" у містах Рівне та Костопіль. А мережу його збуту налагодили через розміщення оголошень на відповідних сайтах і в соціальних мережах. Також виявлено саморобне устаткування для виготовлення одноразових захисних масок для обличчя.

Наразі поліцейські встановили, причетність 5 осіб до протиправної діяльності. Правоохоронці провели обшуки за місцем виготовлення фальсифікату та у помешканнях фігурантів. За результатами вилучено понад 11 тисяч літрів рідини, на суму понад 1,5 мільйона гривень, техніку, ємності різного об’єму, підроблені сертифікати якості. Усе це направлено для проведення відповідних експертиз.

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Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Коло причетних до злочину осіб - встановлюється.



Фото: сайт Нацполіції

Нагадаємо, що кіберполіція заблокувала майже 10 000 інтернет-посилань, які шахраї використовували під час пандемії.