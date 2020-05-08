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У Київському СІЗО відкрили 4 платні камери з поліпшеними умовами розміщення, - міністр юстиції Малюська. ФОТО

У Київському СІЗО запустили функціонування платних камер з поліпшеними умовами розміщення в українських слідчих ізоляторах.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці в соціальній мережі фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Першим впорався Київський СІЗО – запрацювали 4 камери: одна 2-місна, одна 3-місна і дві 4-місні. Інші українські СІЗО підтягнуться трохи пізніше. Вартість розміщення в Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2000 грн на добу, 8000 грн за тиждень і 12 000 грн. в місяць.

У Київському СІЗО відкрили 4 платні камери з поліпшеними умовами розміщення, - міністр юстиції Малюська 01

Для зручності на наступному тижні забезпечимо можливість оплати онлайн на сайті "Онлайн будинок юстиції", - написав міністр.

Він також зазначив, що отримані кошти СІЗО будуть направляти на підтримку належних умов утримання в безкоштовних камерах і на покриття собівартості утримання камер з поліпшеними умовами.

Також читайте: У нас є "заморожені" в'язниці. Зараз просуваємо закон для їх продажу, - Малюська

"Ініціатива запровадження платних камер має дві ключові цілі:

(1) прибрати корупцію (замість хабаря гроші за ліпшу камеру будуть йти офіційно у бюджетний спецфонд) та

(2) знайти додаткове фінансування для слідчих ізоляторів – зараз бюджетних коштів не вистачає, а вимагати додаткових коштів платників податків ми не хочемо.

Протягом запуску проекту наші опоненти спробували розкрутити два міфи: що нібито мова йде про "ВІП-камери" та що ця ініціатива порушує права людини.
Обидва міфи звичайно є хибними.

Це точно не "ВІП-камери", як видно із фотографій нічого надзвичайного ми не пропонуємо і не забезпечуємо. Ми надаємо можливість користуватися більшою ніж звичайно площею камер, а також базовим обладнанням на кшталт холодильника, телевізора або столового приладдя. Ну і ремонт не сторічної давнини як це часто трапляється у наших слідчих ізоляторах", - додав Малюська.

У Київському СІЗО відкрили 4 платні камери з поліпшеними умовами розміщення, - міністр юстиції Малюська 02

"Наявність платних камер не порушує прав людини. Як і раніше, ми забезпечуємо функціонування безкоштовних камер і їх стан не тільки не погіршиться, а навпаки буде поліпшений за рахунок доходів, які генеруватимуть платні камери.
При цьому слід пам’ятати, що мова йде про слідчі ізолятори, тобто місця, де утримуються люди, щодо яких немає вироку суду і які вважаються невинуватими у вчиненні злочину. Якщо особа з точки зору закону невинувата – ми не повинні обмежувати її у можливості оплатити ліпші умови проживання.

Що стосується злочинців (щодо яких вироки набрали законної сили) то їм жодні поліпшені умови за гроші створюватись не будуть. У тюрмах усі будуть у рівних умовах і будуть відбувати встановлене судом покарання за вчинений злочин.

Платні камери прибирають одну із корупційних схем у СІЗО. Це означатиме, що цю ініціативу намагатимуться припинити, саботувати, дискредитувати та намагатися обійти. Ми до цього готові, забезпечили прийняття усіх необхідних нормативних актів, впровадили системи контролю за наповненістю камер та витрачання грошей. Тому якщо хтось хоче повоювати – welcome", - написав міністр.

Також читайте: Перші платні камери з'являться в Лук'янівському СІЗО, - Мін'юст

Автор: 

СІЗО (725) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+24
власть зелёной плесени задумалась о перспективах на будущее
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08.05.2020 12:42
+14
зе готується до майбутнього?
В Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 4700
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08.05.2020 12:45
+9
На телок скидки есть ?
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08.05.2020 12:44
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власть зелёной плесени задумалась о перспективах на будущее
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08.05.2020 12:42 Відповісти
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08.05.2020 12:54 Відповісти
2000 тыщи в сутки? сирйозна? 60 тыщь в месяц щитай 2 тыщи евреийрив
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08.05.2020 12:57 Відповісти
Да, не 60 тыщь в месяц. Там целая дисконтная программа:

Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата:

2000 грн в сутки,

8000 грн за неделю и

12 000 грн. в месяц.

Источник: https://censor.net/p3194274
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08.05.2020 13:33 Відповісти
Якщо злодії нас грабують, то чому б трохи не компенсувати ??
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08.05.2020 13:43 Відповісти
готовят камеры для нынешней власти
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08.05.2020 12:43 Відповісти
На телок скидки есть ?
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08.05.2020 12:44 Відповісти
Тёлки поставляются вместе с наркотой, поэтому скидок нет. А вообще будут ли проверять на чистоту происхождение этих денег? Эти с"Ки узаконили коррупцию, как это сделали штаты для лоббистов.
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08.05.2020 12:56 Відповісти
Вірно. В школу вони точно не підуть, а туди ймовірно
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08.05.2020 12:44 Відповісти
зе готується до майбутнього?
В Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 4700
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08.05.2020 12:45 Відповісти
Всеодно в неволі.
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08.05.2020 12:47 Відповісти
Если закон один для всех то и условия содержания должны быть одинаковы для всех граждан страны. Вы ж "слуги народа" или народ у вас другой?
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08.05.2020 12:49 Відповісти
Янык о таком и не мечтал. Я знаю не по наслышке, что такие камеры давно практикуются. Еда из ресторана. ***** по вызову, телевизор, интернет. Ничего нового. У нас многие на свободе такого не имеют. Курорт для убийц и насильников!
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08.05.2020 12:54 Відповісти
Если это давно практикуется, то это надо искоренить, а не легализовать. В тотально коррумпированной стране ничего улучшить невозможно, можно только легализовать коррупцию.
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08.05.2020 12:59 Відповісти
Це такий подарукок від зеленої плЄсЄні до дня примирення. Розрекламуйте ще масажисток та нічні клуби в буцугарні... Нехай ветерани, котрим по 90-100 років доживших до цього часу побачуть, за що вони кров проливали... Половина з них доживають свого віку в злиднях, а бариги та вбивці жирують навіть в тюрмі... Отака вона реальність українського життя...
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08.05.2020 12:56 Відповісти
жизнь не справедлива. Кто-то богат, кто-то нищь, а кто-то родился в Украине
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08.05.2020 12:58 Відповісти
самое главное есть в комплекте чудотворящее одеяло
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08.05.2020 12:56 Відповісти
Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.
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08.05.2020 13:08 Відповісти
Багацтво, нажите непосильною працею не є привілеєм ...
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08.05.2020 13:44 Відповісти
Конституционный суд, наверное, какие-то грибы курит, и не замечает беспредела у себя под носом.
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08.05.2020 13:09 Відповісти
Может лучше казнокрадов расстреливать золотыми или серебрянными пулями, соответственно статусу?
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08.05.2020 13:10 Відповісти
С таким же успехом можно ликвидировать коррупционную составляющую и в суде
Вместо взяток судьям и прокурорам брать деньги за оправдательные приговоры и направлять в бюджет
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08.05.2020 13:15 Відповісти
Без слів.
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08.05.2020 13:19 Відповісти
Студенти замисляться чи варто гризть граніт науки чи краще на нари по-скоріше
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08.05.2020 13:19 Відповісти
Достойний Господь для достойних господ. (с)
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08.05.2020 13:21 Відповісти
Зачем заморачиваться и сидеть а можно заплатить в 5 раз больше и не сидеть вообще....В 90стые один год по любой статье УК стоил 1000 баксов
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08.05.2020 13:33 Відповісти
Слуги готовят себе плацдарм для отхода.
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08.05.2020 13:44 Відповісти
На фото три кровати,суки,еще не успели запустить проект,а кровать уже скиздили!
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08.05.2020 13:47 Відповісти
Недосмотрел что еще трех местные есть
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08.05.2020 13:48 Відповісти
Следующим этапом у преступников будут собственные тюрьмы со своей обслугой, как у Эскобара в Колумбии (((
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08.05.2020 14:20 Відповісти
Малюська/ Самый умный в кодлане Коломойского .Правильно говорят Где прошёл украинец, еврею делать нечего .Богатейшую золотую жилу застолбил Малюська. За полгода выполнил все подготовительные работы, запустил бизнес и сейчас у него Ништяк -что то очень хорошее, отличное, являющееся источником приятных эмоций. Происходит от иврит (נשתק ништак - мы успокоимся), откуда перекочевало в феню и далее в бытовой язык.
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08.05.2020 14:22 Відповісти
Одно не ясно, за что тогда у нас студенты в тюрьмах сидят ))
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08.05.2020 14:30 Відповісти
Каждый министр днями думает как себе заработать на очередную виллу на Лазурке. Этот придумал платные камеры. Каждый выживает как может...
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08.05.2020 15:12 Відповісти
это какой то паханатский позор У Київському СІЗО відкрили 4 платні камери з поліпшеними умовами розміщення, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 995
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08.05.2020 16:04 Відповісти
Это заканно? Или в нашей стране на закон плевать....
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08.05.2020 22:58 Відповісти
 
 