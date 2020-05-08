У Київському СІЗО відкрили 4 платні камери з поліпшеними умовами розміщення, - міністр юстиції Малюська. ФОТО

У Київському СІЗО запустили функціонування платних камер з поліпшеними умовами розміщення в українських слідчих ізоляторах.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці в соціальній мережі фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Першим впорався Київський СІЗО – запрацювали 4 камери: одна 2-місна, одна 3-місна і дві 4-місні. Інші українські СІЗО підтягнуться трохи пізніше. Вартість розміщення в Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2000 грн на добу, 8000 грн за тиждень і 12 000 грн. в місяць.

Для зручності на наступному тижні забезпечимо можливість оплати онлайн на сайті "Онлайн будинок юстиції", - написав міністр.

Він також зазначив, що отримані кошти СІЗО будуть направляти на підтримку належних умов утримання в безкоштовних камерах і на покриття собівартості утримання камер з поліпшеними умовами.

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"Ініціатива запровадження платних камер має дві ключові цілі:

(1) прибрати корупцію (замість хабаря гроші за ліпшу камеру будуть йти офіційно у бюджетний спецфонд) та

(2) знайти додаткове фінансування для слідчих ізоляторів – зараз бюджетних коштів не вистачає, а вимагати додаткових коштів платників податків ми не хочемо.

Протягом запуску проекту наші опоненти спробували розкрутити два міфи: що нібито мова йде про "ВІП-камери" та що ця ініціатива порушує права людини.

Обидва міфи звичайно є хибними.

Це точно не "ВІП-камери", як видно із фотографій нічого надзвичайного ми не пропонуємо і не забезпечуємо. Ми надаємо можливість користуватися більшою ніж звичайно площею камер, а також базовим обладнанням на кшталт холодильника, телевізора або столового приладдя. Ну і ремонт не сторічної давнини як це часто трапляється у наших слідчих ізоляторах", - додав Малюська.

"Наявність платних камер не порушує прав людини. Як і раніше, ми забезпечуємо функціонування безкоштовних камер і їх стан не тільки не погіршиться, а навпаки буде поліпшений за рахунок доходів, які генеруватимуть платні камери.

При цьому слід пам’ятати, що мова йде про слідчі ізолятори, тобто місця, де утримуються люди, щодо яких немає вироку суду і які вважаються невинуватими у вчиненні злочину. Якщо особа з точки зору закону невинувата – ми не повинні обмежувати її у можливості оплатити ліпші умови проживання.

Що стосується злочинців (щодо яких вироки набрали законної сили) то їм жодні поліпшені умови за гроші створюватись не будуть. У тюрмах усі будуть у рівних умовах і будуть відбувати встановлене судом покарання за вчинений злочин.

Платні камери прибирають одну із корупційних схем у СІЗО. Це означатиме, що цю ініціативу намагатимуться припинити, саботувати, дискредитувати та намагатися обійти. Ми до цього готові, забезпечили прийняття усіх необхідних нормативних актів, впровадили системи контролю за наповненістю камер та витрачання грошей. Тому якщо хтось хоче повоювати – welcome", - написав міністр.

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