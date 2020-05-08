Музей "Родинна пам'ять" у Шостці, що розповідає про невійськову історії Другої світової, тепер можна відвідати онлайн двома мовами. ФОТО

Унікальний регіональний музей у Шостці "Родинна пам'ять", що розповідає про невійськову історію Другої світової війни, тепер можна відвідати онлайн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сайт і віртуальний тур створені українською та англійською мовами завдяки коштам німецького фонду "Пам'ять, відповідальність і майбутнє".

Заходячи на електронну сторінку, відвідувач потрапляє в 3D-вимір.

Тепер кожен охочий (і в Україні, і за кордоном) може прогулятися експозицією музею "Родинна пам'ять", ознайомитися з документами, фотографіями, листами та іншими експонатами. Під час онлайн-візиту можна подивитися інтерв'ю зі свідками, жертвами тоталітаризму, сусідами і родичами сучасних жителів Шостки та навколишніх сіл. На сайті також розміщені матеріали, зібрані в процесі створення музею, які не ввійшли в експозицію.

Організаторі сподіваються, що онлайн-архів музею буде постійно поповнюватися новими документами і біографіями людей. "Адже головна ідея сайту музею і 3D туру - популяризація місцевої історії, привернення уваги молоді до свого минулого, - розповідають вони.

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Меморіально-освітній комплекс "Родинна пам'ять" у Шостці відкрили в 2015 році. Музей розповідає про невійськову сторону Другої світової війни: про людей, вивезених на примусову роботу до Німеччини, про військовополонених, Голокост, в’язнів сталінських і нацистських концтаборів. Загальна площа експозиції понад 700 кв. метрів, автор художнього рішення - народний художник України Анатолій Гайдамака.

Ініціаторами та партнерами проєкту виступили: Міжнародний фонд "Взаєморозуміння і толерантність", Документаційний центр "порохової фабрики Лібенау", Шосткинська міська адміністрація, Інститут історії України НАНУ.