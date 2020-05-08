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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Чоловіка з COVID-19 затримали на репетиції параду в Мінську. ФОТОрепортаж

На репетиції параду в Мінську затримали чоловіка з позитивним тестом на коронавірус.

Про це повідомляє "Радыё Свабода", передає Цензор.НЕТ.

Чоловік був затриманий біля стели "Мінськ-місто герой". За повідомленням співробітників ОМОНу, які охороняють місце для параду, це був чоловік із позитивним тестом на коронавірус, який утік з лікарні.

Втім у МВС цю інформацію спростували, сказавши, що про випадки, коли пацієнти з позитивним тестом на COVID-19 самовільно покидали лікарню, не повідомлялося.

Чоловіка з COVID-19 затримали на репетиції параду в Мінську 01
Чоловіка з COVID-19 затримали на репетиції параду в Мінську 02
Чоловіка з COVID-19 затримали на репетиції параду в Мінську 03
Чоловіка з COVID-19 затримали на репетиції параду в Мінську 04

Автор: 

Білорусь (7931) карантин (18172) Мінськ (828) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Он просто очень сильно любил парады
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08.05.2020 17:31
+8
Ще один доказ, що паради 9 травня лише для зомбованих.
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08.05.2020 17:34
+7
Почитайте статью. В этой новости прекрасно все...
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08.05.2020 17:34
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Он просто очень сильно любил парады
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08.05.2020 17:31 Відповісти
примусова імунізація по-бєлорусскі

Сегодня в Минске проходит очередная репетиция парада 9 мая.
Несколько сотен людей носили флаги и пели военные песни.
Большинство участников были без масок и перчаток, передает https://www.svaboda.org/a/30601244.html «Радыё Свабода» .
Напомним, на днях журналистам поступали сообщения о том, что в школах, университетах и на госпредприятиях составляют списки участников, причем в некоторых случаях https://charter97.org/ru/news/2020/5/6/375477/ говорят приходить на парад без масок - и это несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и рекомендации специалистов ВОЗ отказаться от массовых мероприятий.
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08.05.2020 17:57 Відповісти
он из бессмертного полка
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08.05.2020 20:57 Відповісти
Аж 22 бакса штрафа заплатит. Чего они его в больнице держат, если он бегает?
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08.05.2020 17:32 Відповісти
Почитайте статью. В этой новости прекрасно все...
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08.05.2020 17:34 Відповісти
Суслика видишь? ......
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08.05.2020 17:45 Відповісти
Ще один доказ, що паради 9 травня лише для зомбованих.
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08.05.2020 17:34 Відповісти
"это был человек [...] который сбежал из больницы."

похоже, они все там из больницы сбежали
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08.05.2020 18:34 Відповісти
А может хотел сорвать парад, позаразив тренирующихся?
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08.05.2020 17:38 Відповісти
Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев.
Вынос монголки венедиктовой и дермака. Если зебот их не поменяет на согласованные с ес, то его тоже вынести, дать тумаков, поджопник с олимписйким пролетом на 3 метра, утрамбовать карону и пусть дальше пробует
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08.05.2020 17:44 Відповісти
Американский диверсант по кличке"Алик")
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08.05.2020 17:39 Відповісти
це його так мусора відгупали, чи просто погане самопочуття..?
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08.05.2020 17:43 Відповісти
Мне вот интересно, каким способом ОМОН определил что мужик болен коронавирусом?
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08.05.2020 17:50 Відповісти
Просто сейчас это очень модная болезнь.
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08.05.2020 18:23 Відповісти
он не достаточно сильно улыбался при виде батцьки и не достаточно сильно раззевал рот во время воплей "слава савецкаму саюзу рабочих и крестьян"
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08.05.2020 18:36 Відповісти
***** дали-сам признався!
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08.05.2020 19:04 Відповісти
Расстреляли или переехали трактором?
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08.05.2020 18:43 Відповісти
лука говорив, що без параду його люди візьмуть на вила. знає свій народ лука, хворий дядько втік з лікарні, бо треба на парад подивитися. оце люди!
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08.05.2020 20:01 Відповісти
Бацька вирішив добити дєдов останнім парадом.
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08.05.2020 21:24 Відповісти
 
 