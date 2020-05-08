Чоловіка з COVID-19 затримали на репетиції параду в Мінську. ФОТОрепортаж

На репетиції параду в Мінську затримали чоловіка з позитивним тестом на коронавірус.

Про це повідомляє "Радыё Свабода", передає Цензор.НЕТ.

Чоловік був затриманий біля стели "Мінськ-місто герой". За повідомленням співробітників ОМОНу, які охороняють місце для параду, це був чоловік із позитивним тестом на коронавірус, який утік з лікарні.

Втім у МВС цю інформацію спростували, сказавши, що про випадки, коли пацієнти з позитивним тестом на COVID-19 самовільно покидали лікарню, не повідомлялося.







