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Чоловіка з COVID-19 затримали на репетиції параду в Мінську. ФОТОрепортаж
На репетиції параду в Мінську затримали чоловіка з позитивним тестом на коронавірус.
Про це повідомляє "Радыё Свабода", передає Цензор.НЕТ.
Чоловік був затриманий біля стели "Мінськ-місто герой". За повідомленням співробітників ОМОНу, які охороняють місце для параду, це був чоловік із позитивним тестом на коронавірус, який утік з лікарні.
Втім у МВС цю інформацію спростували, сказавши, що про випадки, коли пацієнти з позитивним тестом на COVID-19 самовільно покидали лікарню, не повідомлялося.
Топ коментарі
+16 Татьяна Лайф
показати весь коментар08.05.2020 17:31
+8 Ksenia VB
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+7 Толья
показати весь коментар08.05.2020 17:34
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Сегодня в Минске проходит очередная репетиция парада 9 мая.
Несколько сотен людей носили флаги и пели военные песни.
Большинство участников были без масок и перчаток, передает https://www.svaboda.org/a/30601244.html «Радыё Свабода» .
Напомним, на днях журналистам поступали сообщения о том, что в школах, университетах и на госпредприятиях составляют списки участников, причем в некоторых случаях https://charter97.org/ru/news/2020/5/6/375477/ говорят приходить на парад без масок - и это несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и рекомендации специалистов ВОЗ отказаться от массовых мероприятий.
похоже, они все там из больницы сбежали
Вынос монголки венедиктовой и дермака. Если зебот их не поменяет на согласованные с ес, то его тоже вынести, дать тумаков, поджопник с олимписйким пролетом на 3 метра, утрамбовать карону и пусть дальше пробует