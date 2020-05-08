Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна. ФОТОрепортаж

У Практичній гавані Одеси пройшли тактико-спеціальні навчання одного з підрозділів спеціального призначення Військово-Морських Сил ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Флотські спецпризначенці тренувалися здійснювати штурмові й абордажні дії з метою висадки на судно, яке було захоплене незаконними збройними формуваннями противника, вчилися ліквідовувати бойовиків і звільняти судно з облоги.





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"У процесі тренування на швидкохідних катерах потрібно враховувати можливості безпечного підходу до судна, особливості вітру і качки моря, щоб правильно використовувати штурмові драбини для висадки на борт. Є встановлені процедури застосування зброї і ведення стрільби у внутрішніх приміщеннях захопленого об'єкту", - розповів командир підрозділу спеціального призначення ВМС ЗС України.







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Піднявшись на борт судна, спецпризначенці розділилися на дві групи. Перша направляється на капітанський місток, одночасно друга має зайти в машинне відділення. Захопивши ці два важливі об'єкти, бійці зможуть взяти під свій контроль судно і зупинити його рух. Тільки після цього вони приступають до пошукових дій і прочісування всіх приміщень судна.





