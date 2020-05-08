Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна. ФОТОрепортаж
У Практичній гавані Одеси пройшли тактико-спеціальні навчання одного з підрозділів спеціального призначення Військово-Морських Сил ЗС України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
Флотські спецпризначенці тренувалися здійснювати штурмові й абордажні дії з метою висадки на судно, яке було захоплене незаконними збройними формуваннями противника, вчилися ліквідовувати бойовиків і звільняти судно з облоги.
"У процесі тренування на швидкохідних катерах потрібно враховувати можливості безпечного підходу до судна, особливості вітру і качки моря, щоб правильно використовувати штурмові драбини для висадки на борт. Є встановлені процедури застосування зброї і ведення стрільби у внутрішніх приміщеннях захопленого об'єкту", - розповів командир підрозділу спеціального призначення ВМС ЗС України.
Піднявшись на борт судна, спецпризначенці розділилися на дві групи. Перша направляється на капітанський місток, одночасно друга має зайти в машинне відділення. Захопивши ці два важливі об'єкти, бійці зможуть взяти під свій контроль судно і зупинити його рух. Тільки після цього вони приступають до пошукових дій і прочісування всіх приміщень судна.
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кацапское корыто охранения можно, если не сдастся, пустить на дно с воздуха. или ракетой нептун.
а вышку отбуксировать.
Украинцы лучшие Воины на Земле! Воевать с нами смертельно опасно любому.
Если украина не монолитна. То появляется множество возможностей для ее расчленения и нападения и уничтожения. Слуга не укрнарода зеленский разрушает монолитность по языку, монолитность по вире, монолитность по экономике(поднимая китай) и тд.
Это как засунуть монтировку в образовавшую слугой хзк народа щель и раздалбивать ящик пока он не рассыпится. Монолитный скованный комод тяжело разбить. А вот со щелями зеленского легко, отривая доску за доской украинского комода. Что и делает постоянно с попытками парашка. Пытается постоянно ******** и спецоперациями своей консервной бакалеи(портновы, бондаренки, эрмаки, пальчевские, рабинович ипр) оторвать какую-то доску украинского комода.
Ковкой комода есть монолитность мовы, армии, виры и прочих. А слуга не украинского народа зеленский есть их ржавение ковки и уничтожение.