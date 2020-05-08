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Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна. ФОТОрепортаж

У Практичній гавані Одеси пройшли тактико-спеціальні навчання одного з підрозділів спеціального призначення Військово-Морських Сил ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна 01

Флотські спецпризначенці тренувалися здійснювати штурмові й абордажні дії з метою висадки на судно, яке було захоплене незаконними збройними формуваннями противника, вчилися ліквідовувати бойовиків і звільняти судно з облоги.

Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна 02
Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна 03

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Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна 04
Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна 05

"У процесі тренування на швидкохідних катерах потрібно враховувати можливості безпечного підходу до судна, особливості вітру і качки моря, щоб правильно використовувати штурмові драбини для висадки на борт. Є встановлені процедури застосування зброї і ведення стрільби у внутрішніх приміщеннях захопленого об'єкту", - розповів командир підрозділу спеціального призначення ВМС ЗС України.

Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна 06
Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна 07
Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна 08

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Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна 09

Піднявшись на борт судна, спецпризначенці розділилися на дві групи. Перша направляється на капітанський місток, одночасно друга має зайти в машинне відділення. Захопивши ці два важливі об'єкти, бійці зможуть взяти під свій контроль судно і зупинити його рух. Тільки після цього вони приступають до пошукових дій і прочісування всіх приміщень судна.

Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна 10
Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна 11
Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна 12

Автор: 

ВМС (1384) оборона (4781) Одеса (5461) спецпризначенці (219) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+3
посрать.
кацапское корыто охранения можно, если не сдастся, пустить на дно с воздуха. или ракетой нептун.
а вышку отбуксировать.
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08.05.2020 18:24
+2
ну так вышки наши отбейте!?
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08.05.2020 17:56
+2
Молодцы!
Украинцы лучшие Воины на Земле! Воевать с нами смертельно опасно любому.
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08.05.2020 18:10
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ну так вышки наши отбейте!?
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08.05.2020 17:56 Відповісти
ага - а потом под суд - зеленые они такие .....
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08.05.2020 18:01 Відповісти
посрать.
кацапское корыто охранения можно, если не сдастся, пустить на дно с воздуха. или ракетой нептун.
а вышку отбуксировать.
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08.05.2020 18:24 Відповісти
Це нерухоме старе судно в Одеському порту, яке в море не ходить і акваторія за волноломами. Я думав що це в морі навчання на реальному судні, яке реально йде по хвилях і потрібно реально на нього залізти! А в акваторії порта це не навчання, так можна і без катера тренуватись, з іншої сторони цього судна можна тренуватись лазити по дробині на борт хоч цілий день! Незрозуміло в чому новина?
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08.05.2020 18:43 Відповісти
Теперь давайте в Керченский пролив с этой лестницей. Там какой-то левый мост построили...
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08.05.2020 17:59 Відповісти
Силенский это бездарь, не способная строить оплоты, новые бтр4вм, бмп-у, горлыцю, богдану.
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08.05.2020 18:01 Відповісти
Молодцы!
Украинцы лучшие Воины на Земле! Воевать с нами смертельно опасно любому.
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08.05.2020 18:10 Відповісти
Даже не читая,просто в спам😂🌷
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08.05.2020 18:31 Відповісти
ватник, вирус сутками живет на поверхностях. я если напр. заражусь как ваш Пукин, и посижу без маски за компом, а потом ты сядешь туда через два дня чтобы тут срать - и ты подыхаешь)))
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08.05.2020 18:46 Відповісти
Украинский кованный комод или уже благодаря слуге народа(какого) зеленскаму.
Если украина не монолитна. То появляется множество возможностей для ее расчленения и нападения и уничтожения. Слуга не укрнарода зеленский разрушает монолитность по языку, монолитность по вире, монолитность по экономике(поднимая китай) и тд.
Это как засунуть монтировку в образовавшую слугой хзк народа щель и раздалбивать ящик пока он не рассыпится. Монолитный скованный комод тяжело разбить. А вот со щелями зеленского легко, отривая доску за доской украинского комода. Что и делает постоянно с попытками парашка. Пытается постоянно ******** и спецоперациями своей консервной бакалеи(портновы, бондаренки, эрмаки, пальчевские, рабинович ипр) оторвать какую-то доску украинского комода.
Ковкой комода есть монолитность мовы, армии, виры и прочих. А слуга не украинского народа зеленский есть их ржавение ковки и уничтожение.
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08.05.2020 18:45 Відповісти
Ты реально думаешь шо это кто будет читать?😂🌷
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08.05.2020 18:44 Відповісти
на корабель как раз удобно ломиться с метровыми стволами. организатор учений - просто гений. медальку ему, завтра же диды на палках и блевать в штаны себе для совков
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08.05.2020 18:48 Відповісти
 
 