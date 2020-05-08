Житель Дрогобыча обещал подозреваемому закрыть дело за $300 тыс. , - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Мужчина наврал фигуранту уголовного расследования о своих связях в полиции и пообещал за $300 тысяч договориться о закрытии производства. Его взяли с поличным на получении первых $50 тыс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент внутренней безопасности Нацполиции.

"42-летний житель Дрогобыча на Львовщине - по предварительному сговору с сообщниками связался с лицом, которое является фигурантом уголовного производства, предложив услугу. Мужчина гарантировал, что может договориться о прекращении уголовного преследования, поскольку якобы имеет коррупционные связи в Главном следственном управлении Нацполиции Украины. Единственное условие - нужно предоставить взятку руководству подразделения в сумме 300 000 долларов США", — сказано в сообщении.

Информацию о якобы связях в правоохранительных органах тщательно проверили, и выяснилось, что это обман.

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"8 мая 2020 в городе Стрый на Львовщине бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ, работники Львовского управления и Центрального аппарата ДВБ и ГСУ НПУ под процессуальным руководством ОГП задержали 42-летнего жителя Дрогобыча на получении первой части оговоренной суммы - 50 000 долларов США. Стоит отметить, что в прошлом мужчина был судим за совершение мошеннических действий", — добавили в полиции.

Следователи начали производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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Задержанному собираются сообщить о подозрении. Если его вина будет доказана, мужчине грозит от 5 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.







