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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Ветерани АТО під час карантину допомагають продуктами сім'ям полеглих побратимів і тим, хто має потребу. Поставили майже 200 тонн, - ексзаступник батальйону "Звіробій" Буйволюк. ФОТО

Ветерани російсько-української війни з різних куточків України об'єдналися, щоб підтримати продовольством сім'ї, які опинилися в скрутному становищі під час карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомив ветеран, колишній заступник комбата танкового батальйону "Звіробій" Олександр Буйволюк.

Уже місяць вони допомагають сім'ям полеглих побратимів, сім'ям, які цього потребують, багатодітним, пенсіонерам, людям з інвалідністю.

"Я звернувся до знайомих фермерів (25 років я пропрацював в овочівництві, контакти є). Кажу: у зв'язку з обмеженням торгівлі у вас все одно стільки продукції пропадає. Вони багато дали безкоштовно, майже 200 тонн продуктів. Залучив побратимів і волонтерів для місцевого розвезення. Гроші на далекі перевезення попросив у меценатів. У Запоріжжі, Дніпрі, Київській області", - розповів він.

Також Буйвоюк навів список меценатів.

Ветерани АТО під час карантину допомагають продуктами сімям полеглих побратимів і тим, хто має потребу. Поставили майже 200 тонн, - ексзаступник батальйону Звіробій Буйволюк 01

"Хочу, щоб це послугувало прикладом. Патріотичні фермери є по всій Україні. Це справді відчутна допомога тим, хто має потребу, - якщо привезти їм не пакетик гречки, а мішок картоплі і кілька кілограмів капусти і буряка", - додав Буйволюк.

Ветерани АТО під час карантину допомагають продуктами сімям полеглих побратимів і тим, хто має потребу. Поставили майже 200 тонн, - ексзаступник батальйону Звіробій Буйволюк 02

Загалом поставлено продуктів на 2,5-3 млн гривень.

Ветерани АТО під час карантину допомагають продуктами сімям полеглих побратимів і тим, хто має потребу. Поставили майже 200 тонн, - ексзаступник батальйону Звіробій Буйволюк 03

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ветерани (1069) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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11.05.2020 14:48 Відповісти
отдадите правительству в АТБ окажется все
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11.05.2020 14:51 Відповісти
Вывсеврете, а помогают только Моника Зеленски, ермак , беня , жыд и жыд у которого мама любит скорость , вот эти реально помогают . 🤣🤣🤣
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11.05.2020 14:53 Відповісти
"Ветераны АТО во время карантина помогают продуктами семьям павших собратьев и нуждающимся. Поставили около 200 тонн" - зелёная власть решила, что её главная задача объявить карантин, а то , что ко-то голодает, у кого-то денег нет, это уже не её дело.
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11.05.2020 15:11 Відповісти
Я читал что в Украине уже 500 тысяч ветеранов АТО. 80% косит от армии, но зато каждый второй "ветеран".
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11.05.2020 15:14 Відповісти
Що тут скажеш ..? Молодці. Здоров'я вам, хлопці і дівчата, та всякого добра
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11.05.2020 15:30 Відповісти
Велика подяка і повага таким людям.
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12.05.2020 02:54 Відповісти
 
 