Ветерани АТО під час карантину допомагають продуктами сім'ям полеглих побратимів і тим, хто має потребу. Поставили майже 200 тонн, - ексзаступник батальйону "Звіробій" Буйволюк. ФОТО

Ветерани російсько-української війни з різних куточків України об'єдналися, щоб підтримати продовольством сім'ї, які опинилися в скрутному становищі під час карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомив ветеран, колишній заступник комбата танкового батальйону "Звіробій" Олександр Буйволюк.

Уже місяць вони допомагають сім'ям полеглих побратимів, сім'ям, які цього потребують, багатодітним, пенсіонерам, людям з інвалідністю.

"Я звернувся до знайомих фермерів (25 років я пропрацював в овочівництві, контакти є). Кажу: у зв'язку з обмеженням торгівлі у вас все одно стільки продукції пропадає. Вони багато дали безкоштовно, майже 200 тонн продуктів. Залучив побратимів і волонтерів для місцевого розвезення. Гроші на далекі перевезення попросив у меценатів. У Запоріжжі, Дніпрі, Київській області", - розповів він.

Також Буйвоюк навів список меценатів.

"Хочу, щоб це послугувало прикладом. Патріотичні фермери є по всій Україні. Це справді відчутна допомога тим, хто має потребу, - якщо привезти їм не пакетик гречки, а мішок картоплі і кілька кілограмів капусти і буряка", - додав Буйволюк.

Загалом поставлено продуктів на 2,5-3 млн гривень.