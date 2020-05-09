Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні біля Вічного вогню в Києві. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання та поклав квіти біля Вічного вогню в київському парку Вічної Слави.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України, передає Цензор.НЕТ.
"Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання та поклав квіти біля Вічного вогню в столичному парку Вічної Слави", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+47 саша паламарчук
показати весь коментар09.05.2020 09:04
+46 саша паламарчук
показати весь коментар09.05.2020 09:16
+43 Степан Непийпиво
показати весь коментар09.05.2020 09:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В 2014 году героически погиб внук капитана 1-го ранга морской пехоты СССР Ивана Залужного - 23-летний Иван Гутник-Залужный, который был мобилизован и проходил службу в АТО. Деду вручили еще одну награду... награду (посмертно) единственного внука
...
Открытости Души своей боясь
Мы смешиваем много разных красок
И получаем в результате Грязь...
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/photos/a.760322144097615/2767987456664397/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDhBQwAmgAD8oLQfQu6vwN3D3RvC6WdgxnMPx-TJClkUu1sMqGFzJGj2arG1V0OkoBL82zsFpdNbzWD1ETZIVuM5beLY7z5-ceqB18AivvVy-Jjk0SDtfOUGjGMez7fv0eYEFCzqmUkaJAxL2JEodkK69xU2WgSwEAer7ggnG4gJmu-**************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-R 19 год · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__xts__[0]=68.ARCm85Ro0BMs1LWuMXUoF9w1n-jBQKIXI2qGAW0zRTy_ag6bBT6B2hf7iLRpKOw9SFNxMMUfwjk4MCJu9m78xtEIio8ohMCufJ3XcFp5aC1kWovyz6J3lEiOod98C1VJeg7ixHHfEgxjY6juek8xpOcuBAZ1rd0sP2ASz-Vldmlth_TISpbzlcIk3xyr_YBUTjKq9jn8pYUzvL7r8XBIrHTHo58gF_gxgqDyh4MJX8hi8_qwZN6AT1jinHshbLlcPICvVR_lwuY5xXjNl1RmveF-Gk6eH-rul6ZA3wSLdfPGRCchjh_LFZnLdRkAN5U6yJZJGDpgv3I6DqjkeH6o3yiZgw&__xts__[1]=68.ARAlfzdaGF0q7USO00ledGvjWw7Z_8kp4kMzNPi-R3lwbICxYAf2nEf-VsBZC386Hv1WmndqKCXpYYdS15gY1TF2E6EBTb_2a_YAbfQ5s0Ie887vNKaV4X_mCft-GOz5yyBiyww9iSZO5OVMH3Pq3UGLNfTUbUF3eIpbtIt6f2WZxNr0Dyt_6-RJ9vF8H9TafiiYxCljL0NT6HHJtr2g5JjUSxwNjQovMG658Mh0V0TCsLvS4MQ_4fOZ1RBwX8tzGM2bSKEfS7LwpjA7a4OelsxqfGhJWOQv-AlhwS23xMZFjC2gf7ZeRW0u1gZZjg_eRpQmMMB3FUozTgdlcrrI63GqDw&__tn__=kC-R&eid=ARDr9mYr1inbrLEdrpir7JTXypb8YnbxMIuZTPCIPdXgf9pKScsYaChTj-vM1UBbBY7t1sjKKw5P40Vm&hc_ref=ARSmevYbzY3CkuyU4Bf4j0SogNKhrZF3RCnUXPrbOR3DSVaDaLqI-0G88k4V6Emeyc0&fref=nf#
«Вічний вогонь» когось пече, а когось - гріє
З тими, кого він пече - все просто. Він як і його прообраз - вогонь пекельний, пече грішників. В Єрусалимі також є аналог «вічного вогню», називається він - «геєна вогняна». Це - ворота до пекла. У вранішній християнській молитві є слова про порятунок від «вічного вогню», під яким, безумовно, розуміють вогонь пекельний. Чому ми, єдинобожники: християни, мусульмани та, зрештою, іудеї, маємо вшановувати вічний вогонь, проти якого мол...https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/2767988559997620?__xts__%5B0%5D=68.ARDhBQwAmgAD8oLQfQu6vwN3D3RvC6WdgxnMPx-TJClkUu1sMqGFzJGj2arG1V0OkoBL82zsFpdNbzWD1ETZIVuM5beLY7z5-ceqB18AivvVy-Jjk0SDtfOUGjGMez7fv0eYEFCzqmUkaJAxL2JEodkK69xU2WgSwEAer7ggnG4gJmu-**************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=K-R Читати далі
Висновок для себе нехай кожен робе окремо?
https://www.youtube.com/watch?v=dr3R6QzIGzU
Впрочем, война всегда была подлостью, а армия, инструмент убийства - орудием зла. Нет и не было войн справедливых, все они, как бы их не оправдывали, - античеловечны. Солдаты же всегда были навозом.
Особенно в нашей великой державе и особенно при социализме. / Н.Никулин /
https://www.youtube.com/watch?v=ooCKbnwjP_o
В исполнении Зеленского это всё фарс.
И было так: четыре года
В грязи, в крови, в огне пальбы
Рабы сражались за свободу,
Не зная, что они - рабы.
А впрочем - зная. Вой снарядов
И взрывы бомб не так страшны,
Как меткий взгляд заградотрядов,
В тебя упертый со спины.
И было ведомо солдатам,
Из дома вырванным войной,
Что города берутся - к датам.
А потому - любой ценой.
Не пасовал пред вражьим станом,
Но опускал покорно взор
Пред особистом-капитаном
Отважный боевой майор.
И генералам, осужденным
В конце тридцатых без вины,
А после вдруг освобожденным
Хозяином для нужд войны,
Не знать, конечно, было б странно,
Имея даже штат и штаб,
Что раб, по прихоти тирана
Возвышенный - все тот же раб.
Так значит, ведали. И все же,
Себя и прочих не щадя,
Сражались, лезли вон из кожи,
Спасая задницу вождя.
Снося бездарность поражений,
Где миллионы гибли зря,
А вышедшим из окружений
Светил расстрел иль лагеря,
Безропотно терпя такое,
Чего б терпеть не стали псы,
Чтоб вождь рябой с сухой рукою
Лукаво щерился в усы.
Зачем, зачем, чего же ради -
Чтоб говорить бояться вслух?
Чтоб в полумертвом Ленинграде
От ожиренья Жданов пух?
Чтоб в нищих селах, все отдавших,
Впрягались женщины в ярмо?
Чтоб детям без вести пропавших
Носить предателей клеймо?
Ах, если б это было просто -
В той бойне выбрать верный флаг!
Но нет, идеи Холокоста
Ничуть не лучше, чем ГУЛАГ.
У тех - все то-же было рабство,
А не пропагандистский рай.
Свобода, равенство и братство...
Свободный труд. Arbeit macht frei.
И неизменны возраженья,
Что, дескать, основная часть
Из воевавших шла в сраженья
Не за советскую-де власть.
Мол, защищали не колхозы
И кровопийцу-подлеца,
А дом, семью и три березы,
Посаженных рукой отца...
Но отчего же половодьем
Вослед победе в той войне
Война со сталинским отродьем
Не прокатилась по стране?
Садили в небеса патроны,
Бурлил
ликующий поток,
Но вскоре - новые вагоны
Везли их дальше на восток.
И те, кого вела отвага,
Кто встал стеною у Москвы -
За проволоками ГУЛАГа
Поднять не смели головы.
Победа... Сделал дело - в стойло!
Свобода... Северная даль.
Сорокаградусное пойло,
Из меди крашеной медаль.
Когда б и впрямь они парадом
Освободителей прошли,
То в грязь со свастиками рядом,
И звезды б красные легли.
Пусть обуха не сломишь плетью,
Однако армия - не плеть!
Тому назад уж полстолетья
Режим кровавый мог истлеть.
И все ж пришел конец запретам,
Но, те же лозунги крича,
Плетется дряхлый раб с портретом
Того же горца-усача.
Он страшно недоволен строем,
Трехцветным флагом и гербом...
Раб тоже может быть героем,
Но все ж останется рабом.
И что ж мы празднуем в угоду
Им всем девятого числа?
Тот выиграл, кто обрел свободу.
Ну что же, Дойчланд - обрела.
А нас свобода только дразнит,
А мы - столетьями в плену...
На нашей улице - не праздник.
Мы проиграли ту войну.
Ю.Нестеренко
Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич в интервью телеканалу Еспресо,
По ее словам, пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику.
"Например, вчера одному из моих коллег, автору "Новой Истории Украины" - учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства - позвонили и сказали: "Вы Должны изменить в вашем учебнике "русско-украинская война" на "гражданский конфликт". Когда он сказал "Я не буду этого делать и мой учебник уже получил гриф Министерства образования, ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!", - сообщила министр.
По словам Гриневич, ситуация тревожная, ведь свидетельств возможного реванша больше с каждым днем.
Впервые, при новом Президенте Украине Зеленском, самолет кума Путина Медведчука прямым рейсом направился из Киева в Санкт-Петербург.
Разрешение на такие перелеты дает СБУ, которое подчинено Президенту Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=w_HM8CYMCh8&feature=emb_title Розпочався проросійський тиск на освітян, - Лілія Гриневич
Вбога шмаркля так вилизує пуйлу та рашистам. Так бажає догодити.))
Осел Оманский, плешь-фюрер уже ведь все сказал, срал он на жертвы и украинцев и всех других народов во ВМВ, всех, кроме рюзьге... Зря стараешься, болезный ты криворожской дурачок...
ботоксный плешь-фюрер в ходе общения с рассеянцами в прямом эфире заявил:
«Теперь по поводу наших отношений с Украиной… Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили, потому что мы страна победителей», - заявил Сцарек-педофил, отвечая на вопрос одного из рассеян.
По словам ботоксного лысогнома, статистика времен Второй мировой войны показывает, что наибольшие потери понесла именно РСФСР - более 70%.
«Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - заявил Сцарек,кумир криворожской сопли(дядя Вова, заберите меня отсюда-ааа!!!).
Источник: https://censor.net.ua/v146646
Українці згадують та пам'янули загиблих, своїх рідних, всіх українців у Другій світовій війні 8 Травня, разом зі всім світом, крапка.
А недолуга шмаркля і далі може мавпувати та лицемірно грати скарбящєго разом зі своєю сектою та ворогами України дєвятага мая, тьфу на них, тьфу два рази.