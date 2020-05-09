Зеленський поклав квіти до Пагорба Слави на Закарпатті: Тут завершилося вигнання загарбників. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Закарпатської області та відвідав меморіальний комплекс "Пагорб Слави" з могилами воїнів, загиблих у боях за визволення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, Зеленський поклав квіти до Вічного вогню і вшанував пам'ять загиблих воїнів.

"На Закарпатті завершилося вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, головне - не гучність, а щирість. І наша перемога - у кожного в серці", - зазначив Зеленський.







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Як повідомлялося, 8 травня президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Луганську область вшанував пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. У смт Мілове президент відвідав меморіальний комплекс "Україна - визволителям". Президент поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції - солдата, який знімає головний убір перед рідною землею.