Зеленський поклав квіти до Пагорба Слави на Закарпатті: Тут завершилося вигнання загарбників. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Закарпатської області та відвідав меморіальний комплекс "Пагорб Слави" з могилами воїнів, загиблих у боях за визволення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, Зеленський поклав квіти до Вічного вогню і вшанував пам'ять загиблих воїнів.
"На Закарпатті завершилося вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, головне - не гучність, а щирість. І наша перемога - у кожного в серці", - зазначив Зеленський.
Як повідомлялося, 8 травня президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Луганську область вшанував пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. У смт Мілове президент відвідав меморіальний комплекс "Україна - визволителям". Президент поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції - солдата, який знімає головний убір перед рідною землею.
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Если бы Ермак был охранником - тогда нормально, но секретутка должна держаться в тени
Шишкин, масло, Закарпатье
Тут завершилась окупация Украины совком.
Я тоже родился в СССР, но воспитывался родителями и радио Би-Би-Си...
нет больше СССР - сдох...
а не подыгрывал совку зажженными свечками даже не 8-го, а 9-го мая....
вот что я хотел тебе сказать..
як ти відношешся до афганців, герої?
ни разу не горжусь, потому что он был свидетелем Голодомора и геноцидов собственного народа и служил совку...
Афганцы..? - большинство из них убийцы и оккупанты афганского народа не по своей воле...
Как мне к ним относится...? - без уважения отношусь, как к потерпевшим тоже..
во всем мире победа - праздник. есть только одна нация у которой нету ни одной победы и для них война - горе и траур.
Местные князьки там оборзевшие и с большими доходами от границы , до украинского бюджета те деньги не доходят явно 😎😎😎
Пам'ятаємо!
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MzU3OTA1MjkzNTQ5MTg1Mw%3D%3D&av=100013457791307
В облаках десятки лет!
Он прописан на том свете
После бойни в 43-м...
Проявил себя в бою
И теперь живет в раю.
Но слышны все чаще деду
Крики-оры про победу.
Дед глядит сквозь тучи вниз:
«Не иначе коммунизм».
Не скрывая интерес,
Дед на землю тайно слез.
Для почину и порядку -
Прямиком в родную Вятку.
Ищет дед свою деревню,
А кругом одни деревья.
Кое-где изба кривая
Да фундамент от сарая,
По макушку сел амбар...
Голод был или пожар?
И в соседних деревнях
Пустота, ковыль и прах.
На поваленный сев столб,
Дед устало вытер лоб:
«Это ж что в стране творится?
За Урал пустили фрицев!
Разбомбил все немчУра...
Кто ж тогда кричит «Ура»?
Дед с тревогой на лице
Лесом, полем и в райцентр.
Слезы сдерживал, как мог -
Все разбито, нет дорог...
Своего добился Гитлер.
Не сломали шею гидре!
Дед, не сдерживая стона,
Брел до самого района.
Там не лучшая картина -
Победил страну немчИна!
Нищета, лежат заборы,
Вдоль дорог - отходов горы.
Немцев нет, а весь народ....
Веселится и поет,
И из каждого двора
Льется громкое «Ура!».
Дед глядит, идут студенты,
А на каждом - вьются ленты.
Те, что власовцы носили...
Дед свалился, обессилев.
Но сломив волну недуга,
Отыскал родного внука.
Тот обрадовался деду
И айда пить за Победу,
Не стесняясь в выраженьях,
За страну и достиженья.
За бэушный Мерседес,
За большой нагрудный крест
С жирным Сталиным в серёдке,
За медали и пилотки,
Что Россию наводнили...
И чтоб в мире все так жили!
Долго слушал этот бред,
Вытирая слезы дед.
А потом сказал потомку:
«Что ж ты пляшешь на обломках?
Не построивши свое,
Носишь вражее тряпье.
Колбаса, портки, машины -
От китайцев и немчины!
В своем поле трактор кинув,
Вы бомбите Украину!
Полетели на орбиты,
А картошка - из Египта!
Что ж вы сделали, ребята?
Жрёте с радостью с лопаты,
Вам работать, братцы, надо,
А не бегать грозным стадом...»
Внук насупился как бык:
«Прикуси, старик, язык...»
И идет грозой на деда.
Ну а тот - быстрей на небо,
И глядит на них с небес:
«Не иначе, им конец...»
fb(c)Тетяна Малахова
вручіть їм по совку - хай втішаться
Ранено 46 миллионов 250 тысяч.
Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков.
Одноглазых 155 тысяч.
Слепых 54 тысячи.
С изуродованными лицами 501342.
С кривыми шеями 157565.
С разорванными животами 444046.
С поврежденными позвоночниками 143241.
С ранениями в области таза 630259.
С оторванными половыми органами 28648.
Одноруких 3 миллиона 147.
Безруких 1 миллион 10 тысяч.
Одноногих 3 миллиона 255 тысяч.
Безногих 1 миллион 121 тысяча.
С частично оторванными руками и ногами 418905.
Так называемых - "самоваров", безруких и безногих - 85942
.......
Позже мужчину, казнившего щенка, похитили трое неизвестных в масках. Об этом сообщаетhttps://reporter.in.ua/articles/zhivodjora-povesivshego-shhenka-vykrali-neizvestnye-v-maskakh-18 reporter.in.ua -Они силой посадили живодёра в машину, и увезли в сторону трассы, - отмечается в сообщении. - Свой мобильный телефон мужчина оставил дома. Связаться с ним невозможно. Его жена пожаловалась в полицию на то, что ночью неизвестный разбил окно в их доме, бросив камень.
дурний заголовок...
Закарпаття не було Україною до війни...
була Чехословаччина...
Чехословаччиною була 1919-1939 рр.
А до 1918 року-Австро-Угорщиною.
ага...ще Закарпаття рядом с Словенією...
памятаєм
Янек 2...
не спіши
В мире достаточно много важных персон, в том числе президентов, поражающих своей тупостью и абсолютной безграмотностью.
Жители Закарпатья во второй мировой войне сражались против СССР в войсках союзника Гитлера адмирала Хорти. В том числе под Сталинградом.
Когда же в Украине начнут изучать правильную историю?
В очередной раз разочаровал...