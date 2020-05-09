"Лікарі без кордонів" допомагають боротися з COVID-19 у Донецькій і Житомирській областях. ФОТО

У прифронтовій зоні представники організації проводять діагностику, допомагають у лікуванні вдома і надають психологічну підтримку. На Житомирщині вчать лікарів користуватися засобами захисту та організовувати інфекційні зони в лікарнях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у Мар'їнському районі Донецької області мобільні бригади "Лікарів без кордонів" відвідують людей, у яких сімейні лікарі підозрюють COVID-19.

"Наші мобільні команди надають допомогу приблизно 20 людям за день - не лише в ізольованих і сільських громадах, але і в міських центрах. Вони проводять попередню діагностику і за потреби беруть зразки. Людей, які потребують госпіталізації, направляють у найближчі лікарні", - розповіла координатор проєкту "Лікарі без кордонів" у Донецькій області Ірма Данієлян.

Окрім цього, організація надає психологічну підтримку через конфіденційну "гарячу лінію", доступну в Мар'їнському та Волноваському районах.

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У Житомирській області "Лікарі без кордонів" проводять тренінги для лікарів та медсестер.

"Якщо медпрацівники не знають, як надягати і знімати засоби індивідуального захисту або як правильно облаштувати зони для обстеження, сортування та ізоляції, вони можуть самі інфікуватися, інфікувати один одного і пацієнтів в інших зонах лікарні", - пояснила медичний референт організації Марва Дука.

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"Лікарі без кордонів" - це незалежна міжнародна медична гуманітарна організація, що працює в понад 70 країнах світу. Вся допомога, яку надає організація, безкоштовна.







