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Марки, гриби, таблетки: поліція блокувала роботу наркотичного онлайн-магазину, вилучено продукції на 10 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Києва розкрила і припинила діяльність інтернет-магазину з продажу психотропних речовин. Двох організаторів магазину затримано.

Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники Шевченківського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №10 затримали дует 23-річних наркозбувачів, які організували діяльність інтернет-ресурсу з продажу наркотиків і психотропних речовин. Правоохоронці провели невідкладні обшуки і вилучили наркотики, які направили на експертизу", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що торгівля наркотиками у вигляді марок, таблеток, галюциногенних грибів та кондитерських виробів із каннабісом велася через інтернет, а поширювали їх через кур'єрські доставки.

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"З квартири, яка використовувалася як склад, правоохоронці вилучили 1 560 марок, 3 164 таблетки і банківські картки, під час особистого обшуку одного із зловмисників вилучили близько 60 грамів висушеної речовини рослинного походження, 51 таблетку МДМА та пляшку з бутиратом, а з машини його спільника - 8 пакетів із висушеною речовиною рослинного походження, 264 таблетки, 81 пляшку з бутиратом, 167 кондитерських виробів із каннабісом, кілька фрагментів паперу марки ЛСД тощо", - повідомляють у поліції.

Марки, гриби, таблетки: поліція блокувала роботу наркотичного онлайн-магазину, вилучено продукції на 10 млн 01
Марки, гриби, таблетки: поліція блокувала роботу наркотичного онлайн-магазину, вилучено продукції на 10 млн 02
Марки, гриби, таблетки: поліція блокувала роботу наркотичного онлайн-магазину, вилучено продукції на 10 млн 03
Марки, гриби, таблетки: поліція блокувала роботу наркотичного онлайн-магазину, вилучено продукції на 10 млн 04

Загальна вартість вилучених під час обшуків наркотичних і психотропних речовин, за цінами "чорного ринку", становить близько 10 млн грн.

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Також було встановлено і затримано 32-річного жителя м. Бровари, який через зазначений інтернет-магазин придбав наркотичний засіб. Під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили у нього пакет із наркотичною речовиною білого кольору вагою близько 50 грамів.

"Всіх трьох фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом події почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України, яка передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомив начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

Автор: 

Київ (19469) наркотики (1447) Нацполіція (15173)


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Топ коментарі
+4
На правах рекламы?
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09.05.2020 12:07
+3
А что значит-марки ?Они тоже с наркотой ?
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09.05.2020 12:11
+2
зря закрыли, надо в раде, офисе преза и кабмине супермаркеты открывать, все окупится за один день
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09.05.2020 12:00
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зря закрыли, надо в раде, офисе преза и кабмине супермаркеты открывать, все окупится за один день
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09.05.2020 12:00 Відповісти
На правах рекламы?
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09.05.2020 12:07 Відповісти
)) мухомор, междупрочим, условно-сьедобный.
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09.05.2020 12:09 Відповісти
это смотря какой вид
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09.05.2020 12:28 Відповісти
А что значит-марки ?Они тоже с наркотой ?
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09.05.2020 12:11 Відповісти
ЛСД, а в заголовку треба було б зазначити: "марки"
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09.05.2020 12:16 Відповісти
любому из них (яйца в тески) и будут фамилии ментов, которые ""в курсе "" этого
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09.05.2020 12:17 Відповісти
Изъяты 3164 таблетки и банковские карточки. Наркоманы употребляют банковские карточки?
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09.05.2020 12:18 Відповісти
Тролль,не будь тупым.
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09.05.2020 12:19 Відповісти
Нормальные магазины продают товар в криптовалюте - либо "биткоин" либо "монеро". При правильном подходе это гарантируют полную безопасность и анонимность платежей. Возьмем к примеру легендарную "Мендузу". которая существует уже больше 8 лет. Владельцы "Медузы" живут заграницей все расчеты только в крипте.
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09.05.2020 23:49 Відповісти
Марки, грибы, таблетки: полиция блокировала работу наркотического онлайн-магазина, изъято продукции на 10 млн - Цензор.НЕТ 448
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09.05.2020 12:39 Відповісти
Моніку певно в гості чекав.
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09.05.2020 12:48 Відповісти
Ну, так Моника же в азиатское турне из-за этого и намылилась
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09.05.2020 12:54 Відповісти
наркота, канэшна, это зло...
Но, господа, в Тайланде ***..дства выше крыши. Так что страпоны и порнуха не в счет
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09.05.2020 15:04 Відповісти
Распространитей наркоты надо стрелять и вешать публично!!
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09.05.2020 12:47 Відповісти
Открой Википедию и почитай - водка это наркотик, который на порядок вреднее всего, что нашли у этих ребят. Только водка легально продается в любом магазине и крышуется это государством, а ребят закроют на 5-7 лет, причем эти же менты, которые половину продадут сами, половину подложат неугодным, половину сами снюхают. Вот и думай кого стрелять, кого вешать.
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15.05.2020 15:38 Відповісти
Работоспособность ОПы под угрозой!
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09.05.2020 12:56 Відповісти
Мне их даже жалко стало. Торговали относительно безопасными наркотиками. Не только о деньгах думали. А получат срок как цыгане с героином.
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09.05.2020 13:59 Відповісти
конкурентов цыгаеней устранили ....
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09.05.2020 14:06 Відповісти
Марки, грибы, таблетки, гречка, колорадки...
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09.05.2020 15:02 Відповісти
Ага. РеФФормована мусорня з конкурентами бореться.
Круто!
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09.05.2020 15:08 Відповісти
Пока не будут продавать свободно, как аспирин - будут продавать. Задумайтесь, те, кто думает, что запрет что-то даст. Легализация - вышибет табуретку из-по ног торгашей. Не будет прибылей таких сумасшедших - не будут подсаживать новых. Аргумент - непьющий школьник, студент - не бежит в магаз за водкой. Так же спокойно будет относится к наркоте в аптеке. А сидящий - будет искать и найдёт, на радость торгашам.
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09.05.2020 15:22 Відповісти
магазин работал под эгидой Президента, делал нашу жизнь красочнее, в такое нелёгкое время, а полиции делать нечего штоле, вон гомосеки в рясах без маски народ в Парке Славы заражают, вместе с ***** православной
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09.05.2020 18:45 Відповісти
Блин! Жалко ребят, и ихнее добро.... даже по фото видно что товар достойного качества, а марки ЛСД вообще чудо, судя по цвету это амстердамский "ван гог", одна марочка потянет гривен на 450. Думаю ребята не глупые и предусматривали такой вариант развития событий поэтому имеют определенные сбережения в криптовалюте и людей на воле, которые смогут максимально скостить им срок через хороших адвкокатов. Десятку не дадут, но лет 7 получат не меньше при хорошем адвокате. Держитесь пацаны!!!!! В тюрьме таких уважают, тем более наверняка связи в растаманском мире еще остались. Крепитесь"""""
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09.05.2020 23:45 Відповісти
 
 