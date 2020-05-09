Марки, гриби, таблетки: поліція блокувала роботу наркотичного онлайн-магазину, вилучено продукції на 10 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Києва розкрила і припинила діяльність інтернет-магазину з продажу психотропних речовин. Двох організаторів магазину затримано.

Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники Шевченківського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №10 затримали дует 23-річних наркозбувачів, які організували діяльність інтернет-ресурсу з продажу наркотиків і психотропних речовин. Правоохоронці провели невідкладні обшуки і вилучили наркотики, які направили на експертизу", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що торгівля наркотиками у вигляді марок, таблеток, галюциногенних грибів та кондитерських виробів із каннабісом велася через інтернет, а поширювали їх через кур'єрські доставки.

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"З квартири, яка використовувалася як склад, правоохоронці вилучили 1 560 марок, 3 164 таблетки і банківські картки, під час особистого обшуку одного із зловмисників вилучили близько 60 грамів висушеної речовини рослинного походження, 51 таблетку МДМА та пляшку з бутиратом, а з машини його спільника - 8 пакетів із висушеною речовиною рослинного походження, 264 таблетки, 81 пляшку з бутиратом, 167 кондитерських виробів із каннабісом, кілька фрагментів паперу марки ЛСД тощо", - повідомляють у поліції.









Загальна вартість вилучених під час обшуків наркотичних і психотропних речовин, за цінами "чорного ринку", становить близько 10 млн грн.

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Також було встановлено і затримано 32-річного жителя м. Бровари, який через зазначений інтернет-магазин придбав наркотичний засіб. Під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили у нього пакет із наркотичною речовиною білого кольору вагою близько 50 грамів.

"Всіх трьох фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом події почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України, яка передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомив начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.