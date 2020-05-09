Автопробіг ОПЗЖ заблокували в Одесі через червоні прапори. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція й активісти заблокували автопробіг партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у районі Одеського морського вокзалу. Активісти стверджують, що частина машин - таксі, яких найняли політики.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Автопробіг із нагоди Дня Перемоги проводила партія "Опозиційна платформа - За життя". Його учасники мали стартувати в районі морського вокзалу. Але поліція й активісти заблокували кілька десятків автомобілів.

Офіційною причиною зупинки було проведення масового заходу.

Після переговорів із правоохоронцями, що тривали понад годину, машини почали випускати по одній з інтервалом у 5-10 хвилин, знявши з автомобілів політичну символіку, партійні прапори і червоні прапори з написом "Спасибі за перемогу" та золотою зіркою.

Частина водіїв погодилася віддати прапори, щоб проїхати без очікування, а частина відмовилася.

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Місцева організація "Оберіг-Одеса" стверджує, що частина учасників автопробігу - це таксисти, яким видали прапори і заплатили за 2 години роботи.

"За 2 дні Скорику (депутат ОПЗЖ Микола Скорик. - Ред.) і партії ОПЗЖ ледве вдалося зібрати мінімальну кількість машин для картинки", - стверджують в організації.

Пізніше, повідомляє "Думська", всупереч карантинній забороні, Одесою проїхала колона мотоциклістів. Вони стартували на площі 10 Квітня і рушили в бік парку Шевченка під супровід радянських військових пісень і з прапорами Одеси.

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