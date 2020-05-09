Автопробіг ОПЗЖ заблокували в Одесі через червоні прапори. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліція й активісти заблокували автопробіг партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у районі Одеського морського вокзалу. Активісти стверджують, що частина машин - таксі, яких найняли політики.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Автопробіг із нагоди Дня Перемоги проводила партія "Опозиційна платформа - За життя". Його учасники мали стартувати в районі морського вокзалу. Але поліція й активісти заблокували кілька десятків автомобілів.
Офіційною причиною зупинки було проведення масового заходу.
Після переговорів із правоохоронцями, що тривали понад годину, машини почали випускати по одній з інтервалом у 5-10 хвилин, знявши з автомобілів політичну символіку, партійні прапори і червоні прапори з написом "Спасибі за перемогу" та золотою зіркою.
Частина водіїв погодилася віддати прапори, щоб проїхати без очікування, а частина відмовилася.
Місцева організація "Оберіг-Одеса" стверджує, що частина учасників автопробігу - це таксисти, яким видали прапори і заплатили за 2 години роботи.
"За 2 дні Скорику (депутат ОПЗЖ Микола Скорик. - Ред.) і партії ОПЗЖ ледве вдалося зібрати мінімальну кількість машин для картинки", - стверджують в організації.
Пізніше, повідомляє "Думська", всупереч карантинній забороні, Одесою проїхала колона мотоциклістів. Вони стартували на площі 10 Квітня і рушили в бік парку Шевченка під супровід радянських військових пісень і з прапорами Одеси.
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я присмотрелся, а флаги то какие-то раннего национал-социализма :
красные с белым кругом в центре и чем то черным в круге
типа Знамя крови (Кровавое знамя, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. *********) - красное знамя с белым кругом посредине и свастикой в нем. Дыбилы, крест скрепный еще впарьте в кружок и будет самое то !
https://fotw.info/flags/de%7Dns_bf.htm
рукожопы все что не нарисуют к победобесию, выходит фашистский дед
А автомобіль на першому фото з київським номером.
- Мы санитары.
А нє.Дозволив.
Ну нічьо,свинорчуков же прогнали,і ладнєнько.
Шмаровозов лишить лицензии
Це клоунада. Одні прикинулись офігєнними опозиціонерами,інші-ефективними мєнтами,але закон нам вказує:
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Сейчас аферист выполняет функции куратора Кремля по возвращению Украины в российское коммунистическое стойло и в «Таёжный союз».