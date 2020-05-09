Парад до Дня Перемоги в Мінську відбувся: прийшли тисячі людей, більшість без масок. ФОТОрепортаж

У столиці Білорусі Мінську попри пандемію коронавірусу у світі відбувся військовий парад на честь 75-річчя перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Президент Олександр Лукашенко заявив із трибуни: "Білоруський народ виніс на плечах тягар руйнування, непропорційний будь-яким втратам сучасності. Навіть ідея змінити традицію прославляти подвиг - для нас неприйнятна".

Він закликав не засуджувати владу Білорусі за проведення заходу в умовах пандемії.

Парад привернув увагу тисяч глядачів, трибуни на місці проведення заходу призначено для 11 000 осіб. Навколо місця проведення встановлено 167 поліцейських пунктів пропуску.

На фото з параду видно натовпи людей без захисних масок.









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Білорусь - єдина країна в Європі, яка не запровадила серйозних обмежувальних заходів через поширення COVID-19, а її президент Олександр Лукашенко відкинув заяви про пандемію, назвавши їх "психозом".

У Білорусі підтверджено понад 21 000 випадків коронавірусної хвороби, 121 особа померла.

ВООЗ неодноразово закликала Мінськ запровадити обмежувальні заходи, щоб зупинити поширення хвороби.