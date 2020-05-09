Проросійська організація "Полк Перемоги" влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі. ФОТОрепортаж
У Запоріжжі проросійська організація "Полк Перемоги" провела червонопрапорний автопробіг на честь Дня Перемоги. Місцеві активісти зривали з їхніх автомобілів радянську символіку, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і нацистського тоталітарних режимів".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", в автопробігу взяли участь близько 30 автомобілів із червоними прапорами. Автоколона проїхала центральним проспектом Запоріжжя, зупинившись біля Алеї бойової слави, де стояли жителі Запоріжжя з державними прапорами України.
Коли проукраїнські активісти зняли з кількох автомобілів "Полку Перемоги" червоні прапори, між опонентами виникла сварка.
За інформацією пресслужби ГУ Нацполіції у Запорізькій області, в ніч на 9 травня правоохоронні органи провели санкціоновані обшуки в осіб, причетних до місцевої організації "Полк Перемоги".
Під час обшуків було вилучено понад 1 200 примірників газети "Полк Перемоги 1945-2020", близько 450 захисних масок червоного кольору з жовтою зіркою, понад 70 червоних прапорів із написами "Полк Перемоги" і "75 років Великої перемоги", понад 90 червоних стрічок із зображенням серпа і молота, понад 20 георгіївських стрічок, 20 кепок, 177 полімерних пакетів, пакети із зображенням серпа і молота, вітальне звернення з друкованим текстом "Москва", близько 100 грамот і наказів до 9 Травня, портрет Леніна і червоний плакат із зображенням серпа і молота.
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это у вас получается бесподобно !
Надо напоминать насколько дегенеративный совок.
А по-хорошему - 15 лет без права перекура. Всем. Дидыжесидели?
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Кроме того, не надо забывать, что в том самом первом эшелоне войск, стоявшем у границы, была кадровая армия. Эти люди могли и хотели воевать. Они мечтали «освобождать» Европу аж до Лиссабона и Кашкая. Если бы Солонин оказался 21 июня 1941 года где-то под Бобруйском и спросил бы бойцов о том, насколько они устали от тирании Сталина и не хотят ли они избежать войны, они бы сами его шлепнули, не дожидаясь начальства. Так что это объяснение не выдерживает критики так же, как и официальная байка. Наверное, имеется некое иное объяснение.
Далее мы опираемся на ту информацию, которую оставили бывший начальник генерального штаба Вермахта Франц Гальдер, командующий одной из самых активных и знаменитых танковых групп начала войны и будущий начальник генштаба, а также некоторые другие германские военачальники. Но для нас наибольшую ценность представляют именно дневники Гальдера, ибо они охватывают все боевые действия искомого периода и не только на Восточном Фронте, но и в Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, это именно дневники, которые Гальдер вел прямо по ходу событий, а не мемуары в исполнении Гудериана, Манштейна и других. Они писали постфактум и уже исходили из результатов войны и общепринятых постулатов, которые довлели над всеми подобными трудами.
Итак, все германские военачальники верхнего уровня не имели сомнений в том, что план вторжения на территорию совка - реальное мероприятие. Всем было понятно, что вопрос решен и пошел хронометраж действий, связанных с переброской войск, подготовкой необходимых сил и средств и это можно было наблюдать в динамике. Любой агент совковой разведки, имеющий доступ хотя бы к одной крупной железнодорожной магистрали, ведущей к границе совка, мог просто считать военные эшелоны и этого было бы достаточно для того, чтобы сделать вывод о подготовке наступления.
Мало того, сам план «Барбаросса» почти мгновенно ушел в Москву, где стал предметом тщательного изучения высшим военно-политическим руководством страны и, как результат, были проведены командно-штабные игры, под эгидой генерального штаба, где отрабатывались действия именно в рамках плана Барбаросса. Между прочим, Жуков упоминал об этом эпизоде в своих мемуарах и что-то такое написал о том, что Вермахт повторил один из тех вариантов, который проигрывался в ходе штабных учений. На самом деле, целью учений и была проработка возможных вариантов развития плана «Барбаросса».
Итого, сам замысел операции был известен Сталину еще за 7 месяцев до начала его реализации. Кроме того, любой подобный план имеет не только карты со стрелками и указанием армий и соединений, но и таблицы расчета действий вооруженных сил до дня начала операции, а потом после ее начала, условно говоря от -100 до 0 и далее +100 дней. При этом, до начала вооруженного столкновения к местам сосредоточения перебрасывается личный состав, техника, вооружения, боеприпасы и прочее. Зная алгоритм сосредоточения, можно было примерно вычислить ту дату, когда войска будут развернуты в боевые порядки и снабжены всем необходимым для начала боевых действий. И такие данные шли в Москву широким потоком. То есть, там не просто знали о наличии самого плана, но знали, что, куда и когда должно прибыть. Это что угодно, только не внезапность.
Что наиболее впечатляет в изложении начальником генштаба Вермахта фельдмаршала Гальдера событий июня 1941 года - спокойствие. С самого начала месяца он рутинно фиксирует прибытие тех или иных соединений к границе совка и отмечает лишь, что все идет по плану, никаких особых отклонений от графика развертывания войск не наблюдается. Более того, его больше интересуют события в Севернй Африке, Ираке и Сирии, забастовка французских шахтеров в Лилле, кондиции итальянской армии, воюющей в Африке, а так же он рассуждает об оптимальности конфигураций африканских колоний. Подробному анализу подвергаются военные поставки США в Англию и прочие вещи. Наиболее интересный момент, который был в центре внимания Гальдера - Япония.
В отличие от устоявшегося мнения, его не очень интересовала возможность открытия Японией второго фронта против совка. Его больше интересовал вопрос о том, чтобы Япония, не дай бог, не сцепилась со Штатами! Это его занимало больше всего. Еще в начале июня 1941 года он предвидел последствия начала войны против Штатов и оказался прав. Но никой паники по поводу того, чтобы успеть организовать удар, упредив удар Сталина - нет. Подчеркиваю, начальник Генерального штаба не вносит никаких корректив по срокам операции, все идет штатно.
Еще большее удивление вызывает почти безразличное отношение к тому, что румынские войска, обещанные маршалом Антонеску для участия в походе против совка, сигнализируют о выходе на боевую готовность лишь к первой декаде июля. Так же без ажиотажа обсуждается крайне медленное формирование испанского экспедиционного корпуса, который точно не успеет к началу боевых действий. Очень подробно обсуждается подготовка и состав финских войск, выделенных Маннергеймом для русской кампании. Ведутся переговоры о том, каким образом и когда могут принять участие в боевых действиях соединения венгерской армии.
Из того, что Гальдер отмечал в своем дневнике, следует два неожиданных вывода. Вермахт, именно перед началом вторжения на территорию совка, без особого энтузиазма относился к участию в операциях войск союзников. Единственное исключение - Финляндия, перед которой Германия оказалась в долгу за 1939 год, а потому туда была переброшена пехотная дивизия, в подчинение лично Маннергейма, для усиления финских войск. Причем, инициатива и масштаб ведения военных действий именно финской армией оставался на усмотрение Маннергейма.
Второй вывод еще более ошеломляющий. Практически все союзники Германии были посвящены в планы будущего вторжения Вермахта в совок. Пусть без подробностей, но они знали о самом факте вторжения и о примерном времени его начала. Причем, румыны прямо говорили о том, что не успевают к началу операции, а подтянутся в первых числах июля, что они и сделали. То есть, даже румыны знали, что к первым числам июля операция уже будет идти. В этом смысле, говорить о полной секретности «Барбароссы» просто невозможно. Информация об этом шла не ручейками, а полноводным потоком и Москва знала не только о самом плане, но и, конечно же, о динамики его подготовки.\\\\\\\\\
В травматологии падала
Должно быть и связи нехилые...
@missy_porto
Невероятно, но факт:
те, кто в Украине 9 мая наряжаются в гимнастерки и пилотки и те, кто "устали от войны" - это одни и те же люди.
Это столь же тяжело смотреть, как штурм картонного Рейхстага.
Эти люди ненормальны.
Возможно, у них даже нарушена вменяемость.
Может даже бабла срубите (в виде пожертаований одной известной фирмы в партийную кассу)!
Послушайте, они же психически больны.
Они же ненормальны просто.
Спросите вы у "Сатаны".
Опять беснуется злодей
Средь "Искандеров", "Тополей".
Спросите Грозный и Тбилиси -
Там помнят ботоксную крысу.
И пусть вам скажут их сыны,
Хотят ли русские войны.
Не только лишь свою страну
***** погнало на войну,
Горит Донецк,в огне Луганск,
Теперь несёт его в Дамаск.
Цхинвал сворован и Намкрыш -
Ты спишь, Нью-Йорк? Ты спишь, Париж?
Пусть вам ответят ваши сны,
Хотят ли русские войны...
А тварь всё лезет убивать,
Всё повторяется опять.
Солдаты падают в бою
Кремлевской мрази - пох...
Заткнул деньгами вдовам рот,
Плешивый карлик-идиот.
Не видно края этой тьмы...
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
-День победы, сер. Дедов на палку насаживают...
https://www.youtube.com/watch?v=_IKl00hzOnE
Прикро, що в моєму місті так багато цих...
Ветеранів війни(справжніх!) тих, хто дожив до цих днів, вітаю!
Але за що отримує зарплату численна мєнтура і СБУ???
Їм повилазило ? Щороку не бачать порушення закону ?
Іще раз:
Стаття 436-1. ККУ Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.Стаття 173-3.КУпАП Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки
Публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, виготовлення або поширення георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.
Как бы там ни было, но вата свое в Запорожье отгребает регулярно от конкретных украинцев, а не диванных критиков! Дорогу осилит идущий. Слава Украине!
Еще бы ресторан "россия", что недалече переименовать в Уйлостан!
снова они получили звизды,
вот и не спят диды...