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Проросійська організація "Полк Перемоги" влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі проросійська організація "Полк Перемоги" провела червонопрапорний автопробіг на честь Дня Перемоги. Місцеві активісти зривали з їхніх автомобілів радянську символіку, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і нацистського тоталітарних режимів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", в автопробігу взяли участь близько 30 автомобілів із червоними прапорами. Автоколона проїхала центральним проспектом Запоріжжя, зупинившись біля Алеї бойової слави, де стояли жителі Запоріжжя з державними прапорами України.

Коли проукраїнські активісти зняли з кількох автомобілів "Полку Перемоги" червоні прапори, між опонентами виникла сварка.

Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 01
Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 02
Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 03
Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 04
Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 05
Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 06
Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 07
Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 08

Дивіться також: Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За інформацією пресслужби ГУ Нацполіції у Запорізькій області, в ніч на 9 травня правоохоронні органи провели санкціоновані обшуки в осіб, причетних до місцевої організації "Полк Перемоги".

Під час обшуків було вилучено понад 1 200 примірників газети "Полк Перемоги 1945-2020", близько 450 захисних масок червоного кольору з жовтою зіркою, понад 70 червоних прапорів із написами "Полк Перемоги" і "75 років Великої перемоги", понад 90 червоних стрічок із зображенням серпа і молота, понад 20 георгіївських стрічок, 20 кепок, 177 полімерних пакетів, пакети із зображенням серпа і молота, вітальне звернення з друкованим текстом "Москва", близько 100 грамот і наказів до 9 Травня, портрет Леніна і червоний плакат із зображенням серпа і молота.

Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 09
Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 10
Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 11
Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 12
Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 13
Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 14
Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 15
Проросійська організація Полк Перемоги влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі 16

Автор: 

День Перемоги (438) Запоріжжя (2268) провокація (783)


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Топ коментарі
+46
Пророссийская организация "Полк Победы" устроила провокацию с красными флагами в Запорожье - Цензор.НЕТ 4854
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09.05.2020 15:53
+46
Portobello
@missy_porto

Невероятно, но факт:
те, кто в Украине 9 мая наряжаются в гимнастерки и пилотки и те, кто "устали от войны" - это одни и те же люди.
показати весь коментар
09.05.2020 15:54
+44
Кстати, этого "любителя дидаВаевали" (АР4444АК)уже "перевоспитали".
Пророссийская организация "Полк Победы" устроила провокацию с красными флагами в Запорожье - Цензор.НЕТ 7126

В травматологии падала
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09.05.2020 16:01
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Пророссийская организация "Полк Победы" устроила провокацию с красными флагами в Запорожье - Цензор.НЕТ 9750
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09.05.2020 15:48 Відповісти
2+2
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09.05.2020 16:05 Відповісти
Ватні комунодебіли...
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09.05.2020 16:12 Відповісти
ржака.. маска из красной ткани с ЖЕЛТОЙ звездой.. символ флага Китая)) вата такая тупая))
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09.05.2020 19:47 Відповісти
жаль что не было для ватников фирменного запорожского замеса - с яйцами и мукой ! Пророссийская организация "Полк Победы" устроила провокацию с красными флагами в Запорожье - Цензор.НЕТ 2053
это у вас получается бесподобно !
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09.05.2020 16:12 Відповісти
цей шабаш поліціянти умножили на 0, відкриті справи за використання совкової символіки.
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09.05.2020 16:14 Відповісти
и на том спасибо
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09.05.2020 19:03 Відповісти
в НКВД-почти все-евреи...совпадение...
Проросійська організація "Полк Перемоги" влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 6646
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09.05.2020 16:20 Відповісти
Пророссийская организация "Полк Победы" устроила провокацию с красными флагами в Запорожье - Цензор.НЕТ 1829
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09.05.2020 15:49 Відповісти
Розвернута у напрямку будинку)). Гуманісти
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09.05.2020 15:59 Відповісти
По справжньому бєдят!
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09.05.2020 20:22 Відповісти
Правильно!
Надо напоминать насколько дегенеративный совок.
А по-хорошему - 15 лет без права перекура. Всем. Дидыжесидели?

\\\\\\\\\\\
Кроме того, не надо забывать, что в том самом первом эшелоне войск, стоявшем у границы, была кадровая армия. Эти люди могли и хотели воевать. Они мечтали «освобождать» Европу аж до Лиссабона и Кашкая. Если бы Солонин оказался 21 июня 1941 года где-то под Бобруйском и спросил бы бойцов о том, насколько они устали от тирании Сталина и не хотят ли они избежать войны, они бы сами его шлепнули, не дожидаясь начальства. Так что это объяснение не выдерживает критики так же, как и официальная байка. Наверное, имеется некое иное объяснение.
Далее мы опираемся на ту информацию, которую оставили бывший начальник генерального штаба Вермахта Франц Гальдер, командующий одной из самых активных и знаменитых танковых групп начала войны и будущий начальник генштаба, а также некоторые другие германские военачальники. Но для нас наибольшую ценность представляют именно дневники Гальдера, ибо они охватывают все боевые действия искомого периода и не только на Восточном Фронте, но и в Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, это именно дневники, которые Гальдер вел прямо по ходу событий, а не мемуары в исполнении Гудериана, Манштейна и других. Они писали постфактум и уже исходили из результатов войны и общепринятых постулатов, которые довлели над всеми подобными трудами.
Итак, все германские военачальники верхнего уровня не имели сомнений в том, что план вторжения на территорию совка - реальное мероприятие. Всем было понятно, что вопрос решен и пошел хронометраж действий, связанных с переброской войск, подготовкой необходимых сил и средств и это можно было наблюдать в динамике. Любой агент совковой разведки, имеющий доступ хотя бы к одной крупной железнодорожной магистрали, ведущей к границе совка, мог просто считать военные эшелоны и этого было бы достаточно для того, чтобы сделать вывод о подготовке наступления.
Мало того, сам план «Барбаросса» почти мгновенно ушел в Москву, где стал предметом тщательного изучения высшим военно-политическим руководством страны и, как результат, были проведены командно-штабные игры, под эгидой генерального штаба, где отрабатывались действия именно в рамках плана Барбаросса. Между прочим, Жуков упоминал об этом эпизоде в своих мемуарах и что-то такое написал о том, что Вермахт повторил один из тех вариантов, который проигрывался в ходе штабных учений. На самом деле, целью учений и была проработка возможных вариантов развития плана «Барбаросса».
Итого, сам замысел операции был известен Сталину еще за 7 месяцев до начала его реализации. Кроме того, любой подобный план имеет не только карты со стрелками и указанием армий и соединений, но и таблицы расчета действий вооруженных сил до дня начала операции, а потом после ее начала, условно говоря от -100 до 0 и далее +100 дней. При этом, до начала вооруженного столкновения к местам сосредоточения перебрасывается личный состав, техника, вооружения, боеприпасы и прочее. Зная алгоритм сосредоточения, можно было примерно вычислить ту дату, когда войска будут развернуты в боевые порядки и снабжены всем необходимым для начала боевых действий. И такие данные шли в Москву широким потоком. То есть, там не просто знали о наличии самого плана, но знали, что, куда и когда должно прибыть. Это что угодно, только не внезапность.
Что наиболее впечатляет в изложении начальником генштаба Вермахта фельдмаршала Гальдера событий июня 1941 года - спокойствие. С самого начала месяца он рутинно фиксирует прибытие тех или иных соединений к границе совка и отмечает лишь, что все идет по плану, никаких особых отклонений от графика развертывания войск не наблюдается. Более того, его больше интересуют события в Севернй Африке, Ираке и Сирии, забастовка французских шахтеров в Лилле, кондиции итальянской армии, воюющей в Африке, а так же он рассуждает об оптимальности конфигураций африканских колоний. Подробному анализу подвергаются военные поставки США в Англию и прочие вещи. Наиболее интересный момент, который был в центре внимания Гальдера - Япония.
В отличие от устоявшегося мнения, его не очень интересовала возможность открытия Японией второго фронта против совка. Его больше интересовал вопрос о том, чтобы Япония, не дай бог, не сцепилась со Штатами! Это его занимало больше всего. Еще в начале июня 1941 года он предвидел последствия начала войны против Штатов и оказался прав. Но никой паники по поводу того, чтобы успеть организовать удар, упредив удар Сталина - нет. Подчеркиваю, начальник Генерального штаба не вносит никаких корректив по срокам операции, все идет штатно.
Еще большее удивление вызывает почти безразличное отношение к тому, что румынские войска, обещанные маршалом Антонеску для участия в походе против совка, сигнализируют о выходе на боевую готовность лишь к первой декаде июля. Так же без ажиотажа обсуждается крайне медленное формирование испанского экспедиционного корпуса, который точно не успеет к началу боевых действий. Очень подробно обсуждается подготовка и состав финских войск, выделенных Маннергеймом для русской кампании. Ведутся переговоры о том, каким образом и когда могут принять участие в боевых действиях соединения венгерской армии.
Из того, что Гальдер отмечал в своем дневнике, следует два неожиданных вывода. Вермахт, именно перед началом вторжения на территорию совка, без особого энтузиазма относился к участию в операциях войск союзников. Единственное исключение - Финляндия, перед которой Германия оказалась в долгу за 1939 год, а потому туда была переброшена пехотная дивизия, в подчинение лично Маннергейма, для усиления финских войск. Причем, инициатива и масштаб ведения военных действий именно финской армией оставался на усмотрение Маннергейма.
Второй вывод еще более ошеломляющий. Практически все союзники Германии были посвящены в планы будущего вторжения Вермахта в совок. Пусть без подробностей, но они знали о самом факте вторжения и о примерном времени его начала. Причем, румыны прямо говорили о том, что не успевают к началу операции, а подтянутся в первых числах июля, что они и сделали. То есть, даже румыны знали, что к первым числам июля операция уже будет идти. В этом смысле, говорить о полной секретности «Барбароссы» просто невозможно. Информация об этом шла не ручейками, а полноводным потоком и Москва знала не только о самом плане, но и, конечно же, о динамики его подготовки.\\\\\\\\\
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09.05.2020 15:49 Відповісти
Чуть мелочи добавлю. Столько много напечатано ведь. А можно было только одно. Да в Куйбышеве по быстрому проделали всю что бы перенести туда столицу, ну в смысле все системы управления государством. Знали тут всё тоже и готовились отступать. Там под тем городом ещё два таких построено было со всеми системами обеспечения. А на Ташкент простой народ бежал московский и не сильно простой---артисты и прочая торговля. А сколько ещё вылезет. Вот когда?
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09.05.2020 17:09 Відповісти
Всех-в профсоюзы!
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09.05.2020 15:50 Відповісти
Пророссийская организация "Полк Победы" устроила провокацию с красными флагами в Запорожье - Цензор.НЕТ 9614
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09.05.2020 15:51 Відповісти
Совок поднимает голову? мда, безобразие.
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09.05.2020 15:51 Відповісти
Деньпобедний фетишизм, (він же - **********) , продовжує дело партии и дидов
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09.05.2020 15:52 Відповісти
у штазіляндії теж продовжує: учора одне русскохромосомне їхало по вулиці на машині, яка уся була обліплена короладськими прапорцями і руськими триколорними тряпкам.
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09.05.2020 16:02 Відповісти
Та то казадойчи, до ворожки не ходи . Вони всі поголовно за расею за путена за сталіна. При чому жодного відношення до расеi як правило не мають а ні по етносу а ні по народженню а ні по місцю останнього проживання , але промукати з якого бодуна вони топлять за кацапню і путена - не можуть нічого виразного
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09.05.2020 16:20 Відповісти
казадойчи?
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09.05.2020 18:03 Відповісти
так тут кажуть на казахстанських нiмцiв переселенцiв
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09.05.2020 18:26 Відповісти
Danke.
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09.05.2020 18:28 Відповісти
Do not mention it )
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09.05.2020 18:36 Відповісти
по подворотням водку жрали,на палках дедушек таскали," все повторить" пообещали.....а к вечеру в штаны насрали.С "победобесием" вас ,скрепотня
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09.05.2020 16:14 Відповісти
Треба було санітарів викликати. І в дурку всіх.
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09.05.2020 15:52 Відповісти
Кстати, этого "любителя дидаВаевали" (АР4444АК)уже "перевоспитали".
Пророссийская организация "Полк Победы" устроила провокацию с красными флагами в Запорожье - Цензор.НЕТ 7126

В травматологии падала
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09.05.2020 16:01 Відповісти
У него такие крутые номера!!!
Должно быть и связи нехилые...
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09.05.2020 16:05 Відповісти
но тачка никак на крутую не тянет.
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09.05.2020 16:47 Відповісти
Героям Слава!
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09.05.2020 17:56 Відповісти
а что такое, машина поскользнулась ?
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09.05.2020 19:05 Відповісти
Сегодня нужно им прятать машины, а то.... ночью ....
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09.05.2020 20:19 Відповісти
Пророссийская организация "Полк Победы" устроила провокацию с красными флагами в Запорожье - Цензор.НЕТ 4854
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09.05.2020 15:53 Відповісти
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09.05.2020 16:19 Відповісти
Portobello
@missy_porto

Невероятно, но факт:
те, кто в Украине 9 мая наряжаются в гимнастерки и пилотки и те, кто "устали от войны" - это одни и те же люди.
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09.05.2020 15:54 Відповісти
Они ненормальны.
Это столь же тяжело смотреть, как штурм картонного Рейхстага.
Эти люди ненормальны.
Возможно, у них даже нарушена вменяемость.
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09.05.2020 16:01 Відповісти
...возможно даже что они не люди
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09.05.2020 16:16 Відповісти
Коенечно не люди! Где ты видел среди кацапов и москалей людей? Нормальный человек будет призывать в свою страну войска соседней страны? Кто из вменяемых людей будет призывать в свой дом войну и беду? А эти, как ни странно, призывают.
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09.05.2020 16:53 Відповісти
Сталін на паличці-це просто дніще! Кат українського народу вбивший голодом мільйони українців!
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09.05.2020 15:54 Відповісти
Вата відчула що до влади прийшли їхні ж, з вати.
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09.05.2020 15:57 Відповісти
При ЗЮ ишаке руSSo-фашистская падаль получила второе дыхание!
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09.05.2020 15:58 Відповісти
Пророссийская организация "Полк Победы" устроила провокацию с красными флагами в Запорожье - Цензор.НЕТ 1052
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09.05.2020 15:58 Відповісти
Коммуняки, в следующий раз одевайте вот такие бейсболки и к вам никто не прикопается!

Может даже бабла срубите (в виде пожертаований одной известной фирмы в партийную кассу)!

Пророссийская организация "Полк Победы" устроила провокацию с красными флагами в Запорожье - Цензор.НЕТ 7782
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09.05.2020 15:58 Відповісти
...и вот такой экипировке!
Пророссийская организация "Полк Победы" устроила провокацию с красными флагами в Запорожье - Цензор.НЕТ 982
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09.05.2020 16:05 Відповісти
а в качестве альтернативы возьмите турецкие флаги (на красном полотне и звезда и серп-лунный есть) - чем он плох!?

Пророссийская организация "Полк Победы" устроила провокацию с красными флагами в Запорожье - Цензор.НЕТ 9901
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09.05.2020 16:10 Відповісти
и с этими флагами идите прямо в запоребрик! ))
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09.05.2020 16:27 Відповісти
к "северным туркам (татарам)" или к южным?
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09.05.2020 16:32 Відповісти
я имел ввиду запоребриковый запоребрик..... там турков очень любят со времен Сирии, а теперь любовь усилилась и в Ливии..... )
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09.05.2020 16:42 Відповісти
да, кстати, первый коммент был адресован не вам, а коммунякам, и был продолжением вашей мысли....., это на тот случай, если вы меня не так поняли... )
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09.05.2020 16:45 Відповісти
Они даже воинские звания друг другу присваивают.
Послушайте, они же психически больны.
Они же ненормальны просто.
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09.05.2020 15:59 Відповісти
Совок головного мозга!
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09.05.2020 16:00 Відповісти
Нет там мозга
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09.05.2020 16:19 Відповісти
Правый сектор и последователи ударились в политику и гоняют ЛГБТ,гадят в песочницах,вместо того,чтобы профилактировать ордынскую гопоту.Раньше у них прекрасно получалось.Кранопопые боялись носа высунуть.Любые попытки купировались заблаговременно.Счас ОПЗЖ правит бал в Харькове,да и других городах.Они уже вынесли на Раду калорадские ленточки протолкнуть.Реакции -0.
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09.05.2020 16:01 Відповісти
Може треба було б зателефонувати баканову стосовно цих чортів? Жартую,звичайно...
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09.05.2020 16:02 Відповісти
Пророссийская организация "Полк Победы" устроила провокацию с красными флагами в Запорожье - Цензор.НЕТ 8461
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09.05.2020 16:09 Відповісти
Запорожская область рассадник ваты, особенно Мелитополь. 84 процента дебилов проголосовало на выборах за Шута позорного, а до этого 86 процентов отдало свои голоса за Хряка Енакиевского
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09.05.2020 16:12 Відповісти
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у "Сатаны".
Опять беснуется злодей
Средь "Искандеров", "Тополей".
Спросите Грозный и Тбилиси -
Там помнят ботоксную крысу.
И пусть вам скажут их сыны,
Хотят ли русские войны.
Не только лишь свою страну
***** погнало на войну,
Горит Донецк,в огне Луганск,
Теперь несёт его в Дамаск.
Цхинвал сворован и Намкрыш -
Ты спишь, Нью-Йорк? Ты спишь, Париж?
Пусть вам ответят ваши сны,
Хотят ли русские войны...
А тварь всё лезет убивать,
Всё повторяется опять.
Солдаты падают в бою
Кремлевской мрази - пох...
Заткнул деньгами вдовам рот,
Плешивый карлик-идиот.
Не видно края этой тьмы...
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
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09.05.2020 16:14 Відповісти
- Беримор, что там за вой и крики на мокшанских болотах?
-День победы, сер. Дедов на палку насаживают...
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09.05.2020 16:14 Відповісти
Хорошо, что не на бутылку, Ватсон!
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09.05.2020 21:42 Відповісти
Проросійська організація "Полк Перемоги" влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 8175
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09.05.2020 16:28 Відповісти
Проросійська організація "Полк Перемоги" влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 2351. .
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09.05.2020 16:29 Відповісти
посмотрите дебаты Александра Бобылева: Чубайс vs Платошкин - уссаться и не жить ))
https://www.youtube.com/watch?v=_IKl00hzOnE
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09.05.2020 16:31 Відповісти
і шо? Хоч хтось буде за гратами? з провокаторів-пропагандонів рософашистів??? Чи тільки на патріотів , волонтерів, воїнів в цього оманського ішака разом з його командою зрадників- "козирів" вистачає запалу???Яких безжалісно кидають до буцигарні реваншисти та той, хто возомнив себе черговим "українським отцом нації", а насправді є сцикливим дезертиром-малоросом???
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09.05.2020 16:42 Відповісти
При прежней власти таакого вааще не было!!
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09.05.2020 16:43 Відповісти
ЗАПОРОЖЬЕ. 13 АПРЕЛЯ 2014 г. «ЯИЧНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

Проросійська організація "Полк Перемоги" влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 645
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09.05.2020 16:46 Відповісти
красиво !
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09.05.2020 19:06 Відповісти
Бекона бы еще из одесского Дома Профсоюзам к этой яичнице, классический буржуинский завтрак.
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09.05.2020 19:20 Відповісти
Щось ці любітєлі савецкага саюза с калбасой по2.20 не проїхались на савецкіх "Запорожцях" чи хоча б на "Тавріях".
Прикро, що в моєму місті так багато цих...
Ветеранів війни(справжніх!) тих, хто дожив до цих днів, вітаю!
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09.05.2020 16:57 Відповісти
Да не в пророссийских тут дело. И пусть идут, несут , машут---не стоило трогать. Именно этого и надо было кто затеяли проплатил. Пора говорить в слух---не работает сбу, менты, а ведь всё знают, и закрыть тему накануне могли. Это такие на Донбалласте отрыли руж-парки в рай-отделах и местных сбу. Ну пора давно сказать что всем кому в этих органах 50 и старше учились в совке и партбилет получили по окончанию! именно в этом возрасте на высоких должностях они сегодня и везде в каждом обл центре, а порайонам ещё можно портрет феликса изувера в кабинетах обнаружить---тут и рыть. А вернее закопать!
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09.05.2020 16:58 Відповісти
Розумію провокаторів.Робота в них така.
Але за що отримує зарплату численна мєнтура і СБУ???
Їм повилазило ? Щороку не бачать порушення закону ?
Іще раз:
Стаття 436-1. ККУ Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів

1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.Стаття 173-3.КУпАП Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки


Публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, виготовлення або поширення георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.
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09.05.2020 17:15 Відповісти
Эх это наше полуватное Ваторожье(((
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09.05.2020 17:17 Відповісти
Бывшее название Александровск, гражданин Александров. Чтобы Запорожье и не только перестало быть ватным, надо что то делать, а не только кнопки жмакать. Все таки после голодомора, устроенного большевиками, население восточной Украины было замещено всяким отребьем из наРФии.
Как бы там ни было, но вата свое в Запорожье отгребает регулярно от конкретных украинцев, а не диванных критиков! Дорогу осилит идущий. Слава Украине!
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09.05.2020 18:03 Відповісти
Коммунисты в Запорожье чувствуют себя вольготно. Их обком под вывеской благотворительной организации в р-не Малого рынка особо не стесняется... Страницу на ФБ "Полк Победы", которую ведет бывший депутат Горсовета Андрей Иванов, СБУ "не замечает" не первый год. Пару раз писал им комментарии (без оскорблений), на которые получал десятки ответов от ватников, причем, много из Московии. Они не скрывают своей ненависти к независимой Украине. Вывод: попустительство местных правоохранителей - налицо.
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09.05.2020 17:39 Відповісти
Наши менты первые ватаны в ряду, в случае нового замеса типа 14го года, они не допустят ошибок 14го и будут охранять ватанов, комуняк, а потом первые пойдут на поклон очередному гиркыну.
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09.05.2020 20:23 Відповісти
Странно, что открыли справу, хотелось бы последить за ее историей. Через два дня могут ее закрыть из-за отсуствия доказательств.
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09.05.2020 20:26 Відповісти
Аллея Славы в родном Запорожье постепенно превращается в аллею позора ватокацапизма!
Еще бы ресторан "россия", что недалече переименовать в Уйлостан!
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09.05.2020 17:58 Відповісти
Все эти палки со портретом Сралина засунуть бы этим старым пердунам куда поглубже, невзирая на пол и возраст. Как можно быть такими идиотами в 2020 году, живя в Украине ?
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09.05.2020 19:17 Відповісти
Флажок "КОМПАРТIЯ УКРАIНИ" - в какой кацапской ****** отпечатан с такими ошибками?
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09.05.2020 20:12 Відповісти
если считать математически, то участнику войны, которому в 1945 году было 18 лет, сейчас должно быть 93!!!!!!! а они все ходят и ходят... ветераны...
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09.05.2020 21:11 Відповісти
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 21:31 Відповісти
странно, что зеленая плесень не дала сегодня поручение разобраться кто виноват в развязывании второй мировой
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09.05.2020 22:33 Відповісти
Слава дідам - гемороям!
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09.05.2020 23:10 Відповісти
тихо в лесу, только не спят диды-
снова они получили звизды,
вот и не спят диды...
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10.05.2020 00:28 Відповісти
 
 