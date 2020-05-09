Проросійська організація "Полк Перемоги" влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі проросійська організація "Полк Перемоги" провела червонопрапорний автопробіг на честь Дня Перемоги. Місцеві активісти зривали з їхніх автомобілів радянську символіку, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і нацистського тоталітарних режимів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", в автопробігу взяли участь близько 30 автомобілів із червоними прапорами. Автоколона проїхала центральним проспектом Запоріжжя, зупинившись біля Алеї бойової слави, де стояли жителі Запоріжжя з державними прапорами України.

Коли проукраїнські активісти зняли з кількох автомобілів "Полку Перемоги" червоні прапори, між опонентами виникла сварка.

















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За інформацією пресслужби ГУ Нацполіції у Запорізькій області, в ніч на 9 травня правоохоронні органи провели санкціоновані обшуки в осіб, причетних до місцевої організації "Полк Перемоги".

Під час обшуків було вилучено понад 1 200 примірників газети "Полк Перемоги 1945-2020", близько 450 захисних масок червоного кольору з жовтою зіркою, понад 70 червоних прапорів із написами "Полк Перемоги" і "75 років Великої перемоги", понад 90 червоних стрічок із зображенням серпа і молота, понад 20 георгіївських стрічок, 20 кепок, 177 полімерних пакетів, пакети із зображенням серпа і молота, вітальне звернення з друкованим текстом "Москва", близько 100 грамот і наказів до 9 Травня, портрет Леніна і червоний плакат із зображенням серпа і молота.















