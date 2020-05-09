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9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги. ФОТОрепортаж

У Херсоні поліція зафіксувала масове порушення карантинних обмежень учасниками акції з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, організованої проросійськими партіями.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Херсонській області Тетяна Пшонь, з порушниками проводилася роз'яснювальна робота, а щодо тих з них, хто не реагував, будуть складені протоколи, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідні відомості внесені в журнал реєстрації правопорушення та до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За зареєстрованим стосовно порушників будуть складені протоколи за ч. 3 ст. 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - сказала Пшонь.

Основні заходи відбулися в Парку слави біля Вічного вогню та пам'ятника "Воїнам-визволителям" та носили неофіційний характер, анонсувалися в соцмережах. У заходах переважно брали участь депутати Херсонської міськради від партій "Опозиційна платформа - За Життя" (ОТЗЖ) і "Наш край", а також прихильники цих політичних сил. Також на акції був помічений позафракційний народний депутат Ігор колихалися - мажоритарник, обраний в Херсонській області у виборчому окрузі № 184.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заходи до 9 травня відбуваються спокійно, - Нацполіція

Усього в акції брали участь близько 100 осіб. Співробітників поліції, які охороняли порядок, також було близько 100. Поліцейські роздавали всім охочим захисні маски.

Учасники заходу провели невелику ходу  парком: від вул. Перекопської до монумента "Воїнам-визволителям", до якого поклали квіти. Під час ходи більшість учасників акції зняли захисні маски й вже без них підійшли до пам'ятника. Мітинг або будь-які інші збори учасники акції не проводили. Акція тривала близько 1,5 години.

9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 01
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 02
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 03
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 04
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 05
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 06
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 07
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 08
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 09
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 10
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 11
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 12
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 13
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 14
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 15
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 16
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги 17

День Перемоги (438) карантин (18172) порушення (605) Нацполіція (15173) Херсон (3362) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+31
Дякую Діду за те що давив московську гниду!!!

9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы - Цензор.НЕТ 5581
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09.05.2020 16:26
+13
Миколаєв всупереч карантину вийшли на акцію безсмертний полк.
Стільки грошей можна було зібрати, але в нас немає справжньої поліції.

9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы - Цензор.НЕТ 6547
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09.05.2020 16:24
+8
Бабулька просто умилила )) . Думаю - перед настоящими хвашистами так просто кофточку на могучей груди поди просто не расстёгивала - бы )) .
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09.05.2020 16:34
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Миколаєв всупереч карантину вийшли на акцію безсмертний полк.
Стільки грошей можна було зібрати, але в нас немає справжньої поліції.

9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы - Цензор.НЕТ 6547
показати весь коментар
09.05.2020 16:24 Відповісти
полиция не дурная. зелёная власть свалит в Израиль, а им оставаться. народ будет очень злой, когда поймёт, что с дурантином его поимели. зачем полицаям быть объектом расправы?
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09.05.2020 16:29 Відповісти
через два роки від України не залишиться нічого,якщо ці ЗЕбанати залишаться при владі
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09.05.2020 16:34 Відповісти
Слава УПА!
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09.05.2020 17:33 Відповісти
гнида НКВД-шная... клоп
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09.05.2020 17:37 Відповісти
Колима перемогла Бухенвальд,ось твоя "побєда".
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09.05.2020 17:59 Відповісти
якщо петя не зміг розвалити, то вже ніхто не зможе.
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09.05.2020 22:13 Відповісти
Ты вообще-то поняло, шо само написало?
Украина, это не твоя недоимперия!
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09.05.2020 17:18 Відповісти
холодной водички попей. может попустит.
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09.05.2020 17:19 Відповісти
Да тебе не только холодной водички нужно попить.
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09.05.2020 17:25 Відповісти
Этото шабаш в Николаеве, кто-то спонсирует! Откуда у них эти все коммуняцкие флаги, плакаты?
только сейчас у нас никто, ничего расследовать не будет, при янелохе оманском! А вообще-то менты должны отвечать за этот шабаш, что допустили!
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09.05.2020 17:13 Відповісти
Дякую Діду за те що давив московську гниду!!!

9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы - Цензор.НЕТ 5581
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09.05.2020 16:26 Відповісти
Цих би я не чіпав, видно що зі своїми родичами прийшли, а не як московити, в супермаркеті придбаними.100 чоловік це дрібничка, до 2014 навіть на заході тисячі виходили.
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09.05.2020 16:27 Відповісти
9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы - Цензор.НЕТ 1246
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09.05.2020 16:28 Відповісти
Антоша, я понимаю, что ты другой работы не представляешь и не умеешь. А может ты нейрохирург, или на худой конец инженер? Признайся касатик, не стесняйся.
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09.05.2020 16:55 Відповісти
Футболку выменяла на блошином рынке за одеколон ,,руский лес,,
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09.05.2020 16:35 Відповісти
Бабулька просто умилила )) . Думаю - перед настоящими хвашистами так просто кофточку на могучей груди поди просто не расстёгивала - бы )) .
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09.05.2020 16:34 Відповісти
День Победы в войне 2 сентября.Учи историю-лаптеногое !
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09.05.2020 16:41 Відповісти
2 сентября 1945 г. окончание 2-й Мировой войны,а 8-9 мая день Победы над Гитлеровской Германией.
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09.05.2020 17:30 Відповісти
Джон Дир(кин) , а мальчик на третьем фото сверху , - так вощще на павлика морозова похож : , сдаст всех с потрохами за шоколадку и комсомольский значок и не даже не поймёт опосля што случилось с его семьёй ... .
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09.05.2020 16:53 Відповісти
Наверное, бывшая торгашка дефицитом из-под полы.
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09.05.2020 16:40 Відповісти
Из-под груди. Там много спрятать можно было.
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09.05.2020 16:50 Відповісти
Мальчик в пелотке-с угрофинским разрезом...Настаящий кацап.
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09.05.2020 16:35 Відповісти
Полиция.
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09.05.2020 16:36 Відповісти
А надо шоб санитары их зафиксировали!
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09.05.2020 16:39 Відповісти
Не понимаю. Зачем деду палку в дупу засовывать?
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09.05.2020 16:49 Відповісти
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги - Цензор.НЕТ 9783
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09.05.2020 17:19 Відповісти
и как это назвать я в шоке это ж не параша какой ппц..это смешно9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги - Цензор.НЕТ 7788
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09.05.2020 17:22 Відповісти
у нее трипер ватного мозга и у ее личинки-я б лишал гражданства сразу пу9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги - Цензор.НЕТ 2712сть бомжует и ее выкакаш
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09.05.2020 17:23 Відповісти
Дичь какая!
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09.05.2020 17:27 Відповісти
На заході завжди срали на той весь цирк і тих 60-ти літніх "ветеранів" , що після них потім всі під'їзди обригані і обисцяні . То зброд , проплачений московитами , який нічого робити не вміє .
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09.05.2020 17:40 Відповісти
9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги - Цензор.НЕТ 6042
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09.05.2020 17:42 Відповісти
ортодокси
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09.05.2020 17:57 Відповісти
День Перемоги в нас буде тільки один,це Перемога над руССофашистськими окупантами.Слава борцям за Незалежну Україну!
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09.05.2020 18:07 Відповісти
Порушення карантину: без масок, більше двох
https://pershij.com.ua/avtoprobih-peremohy-v-uzhhorodi-vidznachyly-75-tu-richnytsiu-zakinchennia-velykoi-vitchyznianoi-viiny-foto/
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09.05.2020 19:21 Відповісти
Блиин, а разве не на Херсонщине, савьецкая авиация сбрасывала мины для детей, в виде игрушек? Как сейчас, в Донецке и Луганске? Гитлеровцы неоднократно предупреждали: "Трогать нельзя!"...
Много погибло людей с тех мест, но никого из семей патриотов гитлеровцы не преследовали, как свинособаки делают!
PS: Все мои деды погибли на войне, ради чего? Чтобы предатели свинособачьи, выжили??? Про игрушки - не фейк, рассказывали очевидцы, сбрасывали ночью на оккупированные немцами территории...
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09.05.2020 20:43 Відповісти
поліція зафіксувала масове порушення карантину

А повинна була не фіксувати, а НЕ ДОПУСТИТИ.
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10.05.2020 01:06 Відповісти
 
 