9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги. ФОТОрепортаж
У Херсоні поліція зафіксувала масове порушення карантинних обмежень учасниками акції з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, організованої проросійськими партіями.
Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Херсонській області Тетяна Пшонь, з порушниками проводилася роз'яснювальна робота, а щодо тих з них, хто не реагував, будуть складені протоколи, передає Цензор.НЕТ.
"Відповідні відомості внесені в журнал реєстрації правопорушення та до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За зареєстрованим стосовно порушників будуть складені протоколи за ч. 3 ст. 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - сказала Пшонь.
Основні заходи відбулися в Парку слави біля Вічного вогню та пам'ятника "Воїнам-визволителям" та носили неофіційний характер, анонсувалися в соцмережах. У заходах переважно брали участь депутати Херсонської міськради від партій "Опозиційна платформа - За Життя" (ОТЗЖ) і "Наш край", а також прихильники цих політичних сил. Також на акції був помічений позафракційний народний депутат Ігор колихалися - мажоритарник, обраний в Херсонській області у виборчому окрузі № 184.
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Усього в акції брали участь близько 100 осіб. Співробітників поліції, які охороняли порядок, також було близько 100. Поліцейські роздавали всім охочим захисні маски.
Учасники заходу провели невелику ходу парком: від вул. Перекопської до монумента "Воїнам-визволителям", до якого поклали квіти. Під час ходи більшість учасників акції зняли захисні маски й вже без них підійшли до пам'ятника. Мітинг або будь-які інші збори учасники акції не проводили. Акція тривала близько 1,5 години.
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Стільки грошей можна було зібрати, але в нас немає справжньої поліції.
Украина, это не твоя недоимперия!
только сейчас у нас никто, ничего расследовать не будет, при янелохе оманском! А вообще-то менты должны отвечать за этот шабаш, что допустили!
https://pershij.com.ua/avtoprobih-peremohy-v-uzhhorodi-vidznachyly-75-tu-richnytsiu-zakinchennia-velykoi-vitchyznianoi-viiny-foto/
Много погибло людей с тех мест, но никого из семей патриотов гитлеровцы не преследовали, как свинособаки делают!
PS: Все мои деды погибли на войне, ради чего? Чтобы предатели свинособачьи, выжили??? Про игрушки - не фейк, рассказывали очевидцы, сбрасывали ночью на оккупированные немцами территории...
А повинна була не фіксувати, а НЕ ДОПУСТИТИ.