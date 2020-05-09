Хомчак відвідав зону ООС і вручив нагороди військовослужбовцям, які виконують завдання на передовій, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку до району проведення операції Об’єднаних сил.
Про це інформує пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Днями Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку до району проведення операції Об’єднаних сил. Під час роботи у військових частинах та підрозділах він заслухав командирів щодо оперативної обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил, стану управління підрозділами і всебічного забезпечення, обговорив проблемні питання з виконання ними завдань та шляхи їх вирішення", - йдеться у повідомленні.
Хомчак також особисто привітав військовослужбовців, які виконують завдання на передових позиціях в районі проведення ООС з Днем піхоти та вручив їм заслужені нагороди.
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