Хомчак відвідав зону ООС і вручив нагороди військовослужбовцям, які виконують завдання на передовій, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку до району проведення операції Об’єднаних сил.

Про це інформує пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Днями Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку до району проведення операції Об’єднаних сил. Під час роботи у військових частинах та підрозділах він заслухав командирів щодо оперативної обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил, стану управління підрозділами і всебічного забезпечення, обговорив проблемні питання з виконання ними завдань та шляхи їх вирішення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українським лікарям-добровольцям, які допомагали в Італії боротися з COVID-19, вручили нагороди МВС, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хомчак також особисто привітав військовослужбовців, які виконують завдання на передових позиціях в районі проведення ООС з Днем піхоти та вручив їм заслужені нагороди.













