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Хомчак відвідав зону ООС і вручив нагороди військовослужбовцям, які виконують завдання на передовій, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку до району проведення операції Об’єднаних сил.

Про це інформує пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Днями Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку до району проведення операції Об’єднаних сил. Під час роботи у військових частинах та підрозділах він заслухав командирів щодо оперативної обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил, стану управління підрозділами і всебічного забезпечення, обговорив проблемні питання з виконання ними завдань та шляхи їх вирішення", - йдеться у повідомленні.

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Хомчак також особисто привітав військовослужбовців, які виконують завдання на передових позиціях в районі проведення ООС з Днем піхоти та вручив їм заслужені нагороди.

Хомчак відвідав зону ООС і вручив нагороди військовослужбовцям, які виконують завдання на передовій, - Міноборони 01
Хомчак відвідав зону ООС і вручив нагороди військовослужбовцям, які виконують завдання на передовій, - Міноборони 02
Хомчак відвідав зону ООС і вручив нагороди військовослужбовцям, які виконують завдання на передовій, - Міноборони 03
Хомчак відвідав зону ООС і вручив нагороди військовослужбовцям, які виконують завдання на передовій, - Міноборони 04
Хомчак відвідав зону ООС і вручив нагороди військовослужбовцям, які виконують завдання на передовій, - Міноборони 05
Хомчак відвідав зону ООС і вручив нагороди військовослужбовцям, які виконують завдання на передовій, - Міноборони 06
Хомчак відвідав зону ООС і вручив нагороди військовослужбовцям, які виконують завдання на передовій, - Міноборони 07

нагорода (1260) Донбас (22356) військовослужбовці (4753) ЗСУ (7545) операція Об’єднаних сил (6725) Хомчак Руслан (246)


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хм.. В Докучаевск заедьте - пацаны пишут что там замес начался с кацапо-орками не хилый...
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09.05.2020 17:47 Відповісти
Хомчак, шо за самодєятєльность ?
На Східний фронт Петро посилав не тебе, а ЗЕбєню.
По возвращєніі доложишь Головнокомандуючому про самоволку і получиш від нього губу
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09.05.2020 17:52 Відповісти
чмари здесь молчат
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09.05.2020 18:20 Відповісти
Когда смотришь на это чмо болотное, в очках, то вспоминается одна старая притча - о стае львов, возглавляемой бараном...
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09.05.2020 18:08 Відповісти
Краще б Хомчак прогнав зєбєню...Це ж так просто.
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10.05.2020 14:08 Відповісти
Обязательно даже на нуле всегда найдётся категория рабов которые будут улыбаться ******** и ни один не даст в **** за Иловайск . Все же **** знают правду до последнего ! Вот такое и называется либо моралью либо аморалью..Так человек проверяется на истинный стержень. Я слышал разные оправдания в таких случаях уже давно , и все они такие не стОящие копейки...А правда в том что "ну не хотел устраивать инцидент.....ну сцыканул.." Это вот та совецькая боязнь начальства и желание медальки ***** от кого. И это не убеждения. И всё ***** хорошо! Один "достойный" награждает других "достойных" .Это то о чем я говорил раньше.Разные люди есть на нуле и почёт по делам и поступкам. И вот такие награды не сами по себе неприятны..может и "за дело" Но воняют самими обстоятельствами их получения. Из рук обосранца , дезертира и ********. Не нужно даже было устраивать кипиш . Просто отдать честь (не хомчаку а мундиру) и обратиться с просьбой как к поставленному командовать, типа, с просьбой получить награду из рук непосредственного командира. Так можно было? А если бы уже задали провокационный вопрос - почему? Тогда и нужно было бы мужество ответить что нет желания принимать награды от предателя , дезертира и труса, человека которому опасно доверять под командование личный состав. И вот тогда это был бы поступок достойный украинца патриота и воина. И пожалуйста , я просто прошу людей с желанием ********* о том что "кто я такой судить "героев" и хомчака " не заставлять меня объяснять кто я и нагнуть ****** по самые не хочу.. Я сменил принципы и теперь не общаюсь с дебилами на подобные темы . Осознал..
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09.05.2020 20:02 Відповісти
 
 