На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, п'ять садочків і п'ять шкіл, - Зеленський. ФОТОрепортаж
В рамках робочої поїздки в Закарпатську область президент України Володимир Зеленський відвідав пункт пропуску на кордоні з Угорщиною. Глава держави ознайомився зі станом реалізації в регіоні Національної програми "Велике будівництво".
Як зазначив Володимир Зеленський, "Велике будівництво" триває незважаючи на карантинні заходи в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Побачили п'ять садочків і п'ять шкіл, які мають бути готовими незважаючи ні на що, щоб першого вересня щасливі діти пішли в нормальні умови. Розпочато будівництво семи спортивних комплексів - навіть там, де цього не було багато років", - розповів президент.
Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що в рамках програми планується до кінця року відремонтувати на Закарпатті рекордні 370 км доріг.
"Це дійсно велика кількість, якщо з 2018 на 2019 рік у нас без Маріупольської дороги було приблизно 600 км на всю країну, то тут майже 400 на одну область. Дороги, інфраструктура - один з найважливіших пріоритетів для нашої держави", - заявив він.
Окремо в пункті пропуску президент відвідав мостовий перехід на кордоні через річку Тиса. Главі держави доповіли, що трафік на мосту дуже щільний через його низьку пропускну здатність. При цьому неможливо модернізувати об'єкт, збільшивши кількість смуг.
"Будемо працювати над тим, щоб зробити ще два нормальних сучасних пропускні пункти, щоб розвантажити трафік", - підкреслив Володимир Зеленський.
Для оптимізації руху на пропускному пункті в Чопі планується впровадити електронну чергу. Вона синхронізує заїзд транспорту, зокрема вантажівок, за часом, про який водіям будуть повідомляти в спеціальному додатку або у вигляді SMS.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат.
И слышит шёпот гордый
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет Вовкин-сад!"
а то - 100 садиков, 100 школ, 100 стадионов, 100 бассейнов, 100 яхт... ой нет... там вроде что-то другое было )))))
я просто балдію від монологів Бендера у фільмі. ******** звіздаболам дуже далеко до Бендара,бо вони хоч уміють лапшу віщати і звіздаболити,але не так переконливо.Їх палять відразу
Порохом пропах...!"
и следующий день для нее будет тоже Порох, и вся ее жизнь оборвется на Порохе
Аналитики отреагировали на инициативу Ермака привлечь переселенцев к переговорам в ТКГ. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Радио Свобода. Как отметила в комментарии СМИ аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, инициатива Ермака привлекать так или иначе переселенцев к работе в Трехсторонний контактной группе в Минске - это по сути согласие и констатация навязанного Россией подхода. «Вместо того, чтобы игнорировать присутствие этих членов незаконных вооруженных формирований, которые не являются стороной ТКГ, Ермак и Резников (Алексей Резников, первый заместитель украинской делегации во Временной контактной группе в Минске, вицепремьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий - ред.) Предлагают противовеса по отношению к жителям ОРДЛО. И в этой связи важно, что любые платформы общественного диалога не могут и не должны быть формализованы. Поэтому эта идея Ермака приведет нас ровно к тому, что действующая украинская власть вместо того, чтобы запутать россиян, она в конце концов запутается сама. И можно не сомневаться, что Дмитрий Козак (переговорщик в Минске от России, заместитель руководителя Администрации президента России - ред.) Не раз и не два вернет Ермака к той же его подписи о создании «консультативного совета». И не важно, как это назовут - «консультативный совет», диалоги, еще как-то ... Здесь важен сам факт, что это общение будет происходить в рамках ТКГ, боевики таким образом все больше получают субъектности», - считает Мария Кучеренко.
27 октября 1944 года Красная армия освободила от немецко-венгерских войск Ужгород. На следующий день советские войска вошли в город Чоп, фактически завершив освобождение Карпатской Украины. В 1945-1946 годах данные территории были присоединены к Украинской Советской Социалистической Республике как Закарпатская область.
ГАЛЕРЕЯ
Сьогодні у Вінниці влаштували декілька автопробігів з нагоди 75-ої річниці перемоги над нацизмом. Учасник одного з них штовхнув своєю автівкою 51- річного чоловіка.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області. Сьогодні, 9 травня, у Вінниці влаштували два автопробіги. Під час одного з них сталась конфліктна ситуація.
- Попередньо, водій автомобіля "Москвич 412", починаючи рух, штовхнув транспортним засобом 51-річного чоловіка, мешканця Чечельницького району, який став перед його автівкою. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Вінницького відділення поліції. Заявник від госпіталізації відмовився. Водій "Москвича" також написав заяву про пошкодження його машини, - йдеться у повідомленні поліції. Як повідомила в коментарі Укрінформу начальниця відділу комунікації поліції Вінницької області Анна Олійник, сьогоднішні автопробіги були організовані прибічниками політичних партій, а саме ОПЗЖ та партії Шарія. Вищезгаданий інцидент трапився саме на автопробігу від прихильників партії Шарія, поблизу гіпермаркету "Епіцентр". До місця, де формувалась автоколона підійшли близько тридцяти активістів. Як зазначає Укрінформ, це були ветерани війни на сході України. Вони пропускали автівки, прикрашені національною символікою. Автомобілі з червоними кульками активісти блокували.
Нижні Ворота- Міжгіря-капремонт був зроблений 2 роки тому, залишилося залити останній шар асфальту. асфальт не залили,бо фінансування зупинилося з червня минулого року і асфальтний завод в Воловці розібрали. зараз це демонструється як велике будівництво?? Це треш а не будівництво...
https://zakarpattya.net.ua/News/193404-Cherez-vidsutnist-hroshei-remont-dorohy-Nyzhni-Vorota-Volovets-Mizhhir%E2%80%99ia-prypynyly-VIDEO https://zakarpattya.net.ua/News/193404-Cherez-vidsutnist-hroshei-remont-dorohy-Nyzhni-Vorota-Volovets-Mizhhir'ia-prypynyly-VIDEO
о, якраз з того часу, як малоросська шмаркля з ЗеБiлами прийшли до влади.
як тiльки вicлюк прийшов до влади, кудись щезли грошi...ранiше їх крали, але грошi були, зараз не крадуть, але їх немає...як так може бути? хто знає, панове?
https://pershij.com.ua/avtoprobih-peremohy-v-uzhhorodi-vidznachyly-75-tu-richnytsiu-zakinchennia-velykoi-vitchyznianoi-viiny-foto/
Зеленский пиарится?
Проклятый Порошенко!
Пам'ятаєте, панове, як перше, з чого віслюк розпочав втілювати свої брєдовиє планЫ- покінчити з кортежами, пересісти на велосипед, розпродати президентські літаки і головне - побудувати, негайно! новий офіс для адміністрації бубочки, бо "в етам жє нєвазможна работать, ета срочна і нєпрємєнно!!!"?
Хто йому нагадає про все це? ЗеБіли, запитайте свого віслюка за кортеж, літаки, велосипед та все інше. Потім нас проінформуйте, що воно прохрипить та промуркає у відповідь. Чекаємо...