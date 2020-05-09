На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, п'ять садочків і п'ять шкіл, - Зеленський. ФОТОрепортаж

В рамках робочої поїздки в Закарпатську область президент України Володимир Зеленський відвідав пункт пропуску на кордоні з Угорщиною. Глава держави ознайомився зі станом реалізації в регіоні Національної програми "Велике будівництво".

Як зазначив Володимир Зеленський, "Велике будівництво" триває незважаючи на карантинні заходи в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Побачили п'ять садочків і п'ять шкіл, які мають бути готовими незважаючи ні на що, щоб першого вересня щасливі діти пішли в нормальні умови. Розпочато будівництво семи спортивних комплексів - навіть там, де цього не було багато років", - розповів президент.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що в рамках програми планується до кінця року відремонтувати на Закарпатті рекордні 370 км доріг.

"Це дійсно велика кількість, якщо з 2018 на 2019 рік у нас без Маріупольської дороги було приблизно 600 км на всю країну, то тут майже 400 на одну область. Дороги, інфраструктура - один з найважливіших пріоритетів для нашої держави", - заявив він.

Окремо в пункті пропуску президент відвідав мостовий перехід на кордоні через річку Тиса. Главі держави доповіли, що трафік на мосту дуже щільний через його низьку пропускну здатність. При цьому неможливо модернізувати об'єкт, збільшивши кількість смуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про виїзд заробітчан: рабства в Україні немає. Німеччина, Італія, Фінляндія та Польща надіслали замовлення на рейси для робітників

"Будемо працювати над тим, щоб зробити ще два нормальних сучасних пропускні пункти, щоб розвантажити трафік", - підкреслив Володимир Зеленський.

Для оптимізації руху на пропускному пункті в Чопі планується впровадити електронну чергу. Вона синхронізує заїзд транспорту, зокрема вантажівок, за часом, про який водіям будуть повідомляти в спеціальному додатку або у вигляді SMS.



















