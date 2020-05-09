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На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, п'ять садочків і п'ять шкіл, - Зеленський. ФОТОрепортаж

В рамках робочої поїздки в Закарпатську область президент України Володимир Зеленський відвідав пункт пропуску на кордоні з Угорщиною. Глава держави ознайомився зі станом реалізації в регіоні Національної програми "Велике будівництво".

Як зазначив Володимир Зеленський, "Велике будівництво" триває незважаючи на карантинні заходи в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Побачили п'ять садочків і п'ять шкіл, які мають бути готовими незважаючи ні на що, щоб першого вересня щасливі діти пішли в нормальні умови. Розпочато будівництво семи спортивних комплексів - навіть там, де цього не було багато років", - розповів президент.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що в рамках програми планується до кінця року відремонтувати на Закарпатті рекордні 370 км доріг.

"Це дійсно велика кількість, якщо з 2018 на 2019 рік у нас без Маріупольської дороги було приблизно 600 км на всю країну, то тут майже 400 на одну область. Дороги, інфраструктура - один з найважливіших пріоритетів для нашої держави", - заявив він.

Окремо в пункті пропуску президент відвідав мостовий перехід на кордоні через річку Тиса. Главі держави доповіли, що трафік на мосту дуже щільний через його низьку пропускну здатність. При цьому неможливо модернізувати об'єкт, збільшивши кількість смуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про виїзд заробітчан: рабства в Україні немає. Німеччина, Італія, Фінляндія та Польща надіслали замовлення на рейси для робітників

"Будемо працювати над тим, щоб зробити ще два нормальних сучасних пропускні пункти, щоб розвантажити трафік", - підкреслив Володимир Зеленський.

Для оптимізації руху на пропускному пункті в Чопі планується впровадити електронну чергу. Вона синхронізує заїзд транспорту, зокрема вантажівок, за часом, про який водіям будуть повідомляти в спеціальному додатку або у вигляді SMS.

На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, пять садочків і пять шкіл, - Зеленський 01
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, пять садочків і пять шкіл, - Зеленський 02
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, пять садочків і пять шкіл, - Зеленський 03
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, пять садочків і пять шкіл, - Зеленський 04
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, пять садочків і пять шкіл, - Зеленський 05
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, пять садочків і пять шкіл, - Зеленський 06
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, пять садочків і пять шкіл, - Зеленський 07
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, пять садочків і пять шкіл, - Зеленський 08
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, пять садочків і пять шкіл, - Зеленський 09
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, пять садочків і пять шкіл, - Зеленський 10

дороги (3061) Зеленський Володимир (23832) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+23
Пад сталом!!!!! Бянядіктову протролили....

На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2489
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09.05.2020 18:21
+12
Відремонтують садочки та інше за рахунок місцевих бюджетів та угорських грошей.
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09.05.2020 18:15
+11
уже скромнее - 5 садиков, 5 школ..
а то - 100 садиков, 100 школ, 100 стадионов, 100 бассейнов, 100 яхт... ой нет... там вроде что-то другое было )))))
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09.05.2020 18:15
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Був антісвин і хутко зник.
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09.05.2020 18:15 Відповісти
Ушёл Коля...
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2414
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09.05.2020 18:25 Відповісти
кацап спалився - українці в "корні" ( за виключенням ватти) не вживають "пОжрать" - це ісконно кАцапське ...- а тому нафУй...
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09.05.2020 18:32 Відповісти
Піар і популізм.
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09.05.2020 18:12 Відповісти
Так головне ж черговий відосік записати...
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09.05.2020 18:34 Відповісти
Это что занятие президента садики ремонтировать. Лошара оборона и внешняя политика твоё! Запомни неуч!!!
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09.05.2020 18:12 Відповісти
Він нелох. Лошари зебіли.
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09.05.2020 18:16 Відповісти
Конечно нет.Президент должен знаки дорожные и остановки открывать
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09.05.2020 18:34 Відповісти
Африк Симон, аднака
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09.05.2020 18:16 Відповісти
По небу тучи бегают,
дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат.
И слышит шёпот гордый
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет Вовкин-сад!"
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09.05.2020 18:26 Відповісти
а шо зеленский? Ему так сказали.
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09.05.2020 18:28 Відповісти
Відремонтують садочки та інше за рахунок місцевих бюджетів та угорських грошей.
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09.05.2020 18:15 Відповісти
так...але похвалиться мов би за...Лєнкіни )))) бо своїх же і на квиток не має )))))
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09.05.2020 18:17 Відповісти
уже скромнее - 5 садиков, 5 школ..
а то - 100 садиков, 100 школ, 100 стадионов, 100 бассейнов, 100 яхт... ой нет... там вроде что-то другое было )))))
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09.05.2020 18:15 Відповісти
...и первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир закончится убедительной пабедай васюкинцев! Ура! Таварисчи!
я просто балдію від монологів Бендера у фільмі. ******** звіздаболам дуже далеко до Бендара,бо вони хоч уміють лапшу віщати і звіздаболити,але не так переконливо.Їх палять відразу
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09.05.2020 20:44 Відповісти
это вам не Мрию в Киеве для Эпицентра встречать - тут делить деньги только свои будут))
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09.05.2020 18:16 Відповісти
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1768
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09.05.2020 18:21 Відповісти
Пад сталом!!!!! Бянядіктову протролили....

На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2489
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09.05.2020 18:21 Відповісти
😂😂🤣
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09.05.2020 18:23 Відповісти
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09.05.2020 18:24 Відповісти
"Этот день победы,
Порохом пропах...!"

и следующий день для нее будет тоже Порох, и вся ее жизнь оборвется на Порохе
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09.05.2020 18:28 Відповісти
😂Пионерка,комсомолка,и просто страшилище.
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09.05.2020 18:33 Відповісти
😂😂 не можу.😂😂😂
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09.05.2020 18:37 Відповісти
Бордюри малювали по дорозі де проїхав сонцесяйний? Є якась офіційна статистика по стану доріг, бо 600 км ремонтів на всю страну шось слабо віриться.
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09.05.2020 18:23 Відповісти
"Не вір очам своїм!": Медведчук і Ко сьогодні катались на честь "дня побєди" на червоному БМВ. Всі, хто бачить відкриті машини кольору хакі - галюцинують серед білого дня!))На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог, пять садиков и пять школ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3104
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09.05.2020 18:24 Відповісти
а чому на піндосівській машині, а не на скрєпному гамнавозі?
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09.05.2020 18:27 Відповісти
главноє шо воно в гамновозє..
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09.05.2020 18:28 Відповісти
на "трофейном" Мерсе они по будням ездят, а по праздникам пиарятся на "козлике" (или тоже на Джипе ?)
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09.05.2020 18:32 Відповісти
Это, таки, скрепная тачила -- ХБВ, называется -- Хочу Быть Виллисом.
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09.05.2020 20:41 Відповісти
мерзкие тварные хари!!
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09.05.2020 19:10 Відповісти
"Аналитики отреагировали на инициативу Ермака привлечь переселенцев к работе в ТКГ: назвали последствия"

Аналитики отреагировали на инициативу Ермака привлечь переселенцев к переговорам в ТКГ. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Радио Свобода. Как отметила в комментарии СМИ аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, инициатива Ермака привлекать так или иначе переселенцев к работе в Трехсторонний контактной группе в Минске - это по сути согласие и констатация навязанного Россией подхода. «Вместо того, чтобы игнорировать присутствие этих членов незаконных вооруженных формирований, которые не являются стороной ТКГ, Ермак и Резников (Алексей Резников, первый заместитель украинской делегации во Временной контактной группе в Минске, вицепремьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий - ред.) Предлагают противовеса по отношению к жителям ОРДЛО. И в этой связи важно, что любые платформы общественного диалога не могут и не должны быть формализованы. Поэтому эта идея Ермака приведет нас ровно к тому, что действующая украинская власть вместо того, чтобы запутать россиян, она в конце концов запутается сама. И можно не сомневаться, что Дмитрий Козак (переговорщик в Минске от России, заместитель руководителя Администрации президента России - ред.) Не раз и не два вернет Ермака к той же его подписи о создании «консультативного совета». И не важно, как это назовут - «консультативный совет», диалоги, еще как-то ... Здесь важен сам факт, что это общение будет происходить в рамках ТКГ, боевики таким образом все больше получают субъектности», - считает Мария Кучеренко.
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09.05.2020 18:25 Відповісти
Больше субъектности они не получают, т.к. до этого они были только объектами..
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09.05.2020 18:37 Відповісти
агов - а де "люди" ..., де ті - ощасливленніе...- а, карантин ...
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09.05.2020 18:25 Відповісти
Ти тільки подивися, як кацапські скоти тут розкудахталися: "куда, куда?" Куди треба - туди і поїхав у робочу поїздку по країні. Не те що ваш ***** десь у бункері ховається, як криса у норі. Де гроші візьмуть на будівництво - у кацапів контрибуцію по суду отримаємо за анексію.
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09.05.2020 18:26 Відповісти
А 100 стадионов?
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09.05.2020 18:27 Відповісти
Вот и хорошо
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09.05.2020 18:28 Відповісти
Сколько обошёлся бюджету перелёт зебилёныша из Киева в закрытый аэропорт Ужгорода и обратно? Причём повод для этого- не 9.05.1945, а 28.10.1944.
27 октября 1944 года Красная армия освободила от немецко-венгерских войск Ужгород. На следующий день советские войска вошли в город Чоп, фактически завершив освобождение Карпатской Украины. В 1945-1946 годах данные территории были присоединены к Украинской Советской Социалистической Республике как Закарпатская область.
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09.05.2020 18:29 Відповісти
https://pershij.com.ua/***********-mist-tanky-posered-vulytsi-iakym-buv-uzhhorod-foto/
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09.05.2020 18:59 Відповісти
А сейчас это один из моих самых любимых городов Украины.
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, п'ять садочків і п'ять шкіл, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2359
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09.05.2020 19:26 Відповісти
А какое отношение к этому имеет Зе? История повторяется - и лично Леонид Ильич Брежнев...
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09.05.2020 18:52 Відповісти
У Вінниці активісти партії Шарія наїхали автомобілем на ветерана війни на сході України.

ГАЛЕРЕЯ
Сьогодні у Вінниці влаштували декілька автопробігів з нагоди 75-ої річниці перемоги над нацизмом. Учасник одного з них штовхнув своєю автівкою 51- річного чоловіка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області. Сьогодні, 9 травня, у Вінниці влаштували два автопробіги. Під час одного з них сталась конфліктна ситуація.

- Попередньо, водій автомобіля "Москвич 412", починаючи рух, штовхнув транспортним засобом 51-річного чоловіка, мешканця Чечельницького району, який став перед його автівкою. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Вінницького відділення поліції. Заявник від госпіталізації відмовився. Водій "Москвича" також написав заяву про пошкодження його машини, - йдеться у повідомленні поліції. Як повідомила в коментарі Укрінформу начальниця відділу комунікації поліції Вінницької області Анна Олійник, сьогоднішні автопробіги були організовані прибічниками політичних партій, а саме ОПЗЖ та партії Шарія. Вищезгаданий інцидент трапився саме на автопробігу від прихильників партії Шарія, поблизу гіпермаркету "Епіцентр". До місця, де формувалась автоколона підійшли близько тридцяти активістів. Як зазначає Укрінформ, це були ветерани війни на сході України. Вони пропускали автівки, прикрашені національною символікою. Автомобілі з червоними кульками активісти блокували.
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09.05.2020 18:52 Відповісти
Нэкажы гоп, покы нэ пэрэскочыш...
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09.05.2020 18:55 Відповісти
Закарпаття - 200км навпростець з заходу на схід та 100 км з півночі на підень...370 км доріг... В Ужгороді на 120 тис є (не пам'ятаю точно) 20 шкіл. На всю область (1млн250тис) побудують 5 шкіл...
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09.05.2020 19:03 Відповісти
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, п'ять садочків і п'ять шкіл, - Зеленський - Цензор.НЕТ 39
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09.05.2020 19:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Zru_0x6SF2A

Нижні Ворота- Міжгіря-капремонт був зроблений 2 роки тому, залишилося залити останній шар асфальту. асфальт не залили,бо фінансування зупинилося з червня минулого року і асфальтний завод в Воловці розібрали. зараз це демонструється як велике будівництво?? Це треш а не будівництво...

https://zakarpattya.net.ua/News/193404-Cherez-vidsutnist-hroshei-remont-dorohy-Nyzhni-Vorota-Volovets-Mizhhir%E2%80%99ia-prypynyly-VIDEO https://zakarpattya.net.ua/News/193404-Cherez-vidsutnist-hroshei-remont-dorohy-Nyzhni-Vorota-Volovets-Mizhhir'ia-prypynyly-VIDEO
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09.05.2020 19:17 Відповісти
"фінансування зупинилося з червня минулого року і асфальтний завод в Воловці розібрали."





о, якраз з того часу, як малоросська шмаркля з ЗеБiлами прийшли до влади.

як тiльки вicлюк прийшов до влади, кудись щезли грошi...ранiше їх крали, але грошi були, зараз не крадуть, але їх немає...як так може бути? хто знає, панове?
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09.05.2020 22:33 Відповісти
А ось і компанія , з якою летів і яка оплатила "робочу поїздку" президента на Закарпаття. Ну, і сама ціль поїздки

https://pershij.com.ua/avtoprobih-peremohy-v-uzhhorodi-vidznachyly-75-tu-richnytsiu-zakinchennia-velykoi-vitchyznianoi-viiny-foto/
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09.05.2020 19:18 Відповісти
Открытие школ?
Зеленский пиарится?
Проклятый Порошенко!
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09.05.2020 19:21 Відповісти
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг, п'ять садочків і п'ять шкіл, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9925
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09.05.2020 19:38 Відповісти
Парадокс: от Зеленского меня тошнит уже больше чем от Порошенка ))
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09.05.2020 20:10 Відповісти
Дошло зебіле, у нормальних людей цей сиптом був рік назад, і Порох тут не до чого
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09.05.2020 20:42 Відповісти
Соєвий довбню, якщо вже на то пішло, то до нормальних людей це дійшло ще 6 (шість, мля, ідіоте!) років тому
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10.05.2020 00:22 Відповісти
рано или поздно вас в одной из таких поездок вы*бут в такое место, откуда вы не выберетесь никогда
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09.05.2020 22:13 Відповісти
шмаркля-страітєль)) віслюк,ти вже набудувало...

Пам'ятаєте, панове, як перше, з чого віслюк розпочав втілювати свої брєдовиє планЫ- покінчити з кортежами, пересісти на велосипед, розпродати президентські літаки і головне - побудувати, негайно! новий офіс для адміністрації бубочки, бо "в етам жє нєвазможна работать, ета срочна і нєпрємєнно!!!"?

Хто йому нагадає про все це? ЗеБіли, запитайте свого віслюка за кортеж, літаки, велосипед та все інше. Потім нас проінформуйте, що воно прохрипить та промуркає у відповідь. Чекаємо...
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09.05.2020 23:03 Відповісти
 
 