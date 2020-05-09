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Новини Фото Коронавірус і карантин
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9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві всі заходи, присвячені Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, минули без грубих порушень.

"Грубих порушень публічного порядку не допущено, а спроби громадян скористатись забороненою символікою та інші провокації поліцейські виявляли і припиняли одразу, проводили профілактичні бесіди та доводили до відома громадян вимоги чинного законодавства", - вказується в повідомленні поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок невиконання законних вимог правоохоронців до Центрального відділу поліції доставлено двох громадян. Відносно них складені адміністративні протоколи за ознаками ст. 173-3 КУпАП "Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки", що тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

У районах Миколаївщини масові заходи також проведені без суттєвих порушень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Параліч медичної допомоги може настати вже завтра, - головлікар миколаївської інфекційки Федорова про боротьбу з коронавірусом у місті

9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 01

9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 02
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 03
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 04
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 05
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 06

Сьогодні, 9 травня, близько 100 миколаївців, незважаючи на карантин, влаштували акцію "Безсмертний полк" і пройшлися маршем  вулицею Соборна. Люди зібравшись біля супермаркету" Сотка ", вишикувалися в колону, і з портретами загиблих родичів рушили до пам'ятника Ольшанцям. Примітно що учасники акції не дотримуються карантинних заходів і не дотримуються дистанції в 1,5 метра один від одного", - пише місцеве видання НикВести.

"Під час ходи учасники акції співали радянські пісні і викрикували гасла, присвячені Перемозі у Другій світовій війні. Варто відзначити, що кілька разів учасники акції наголошували на тому, що їх супроводжують націоналісти, а боротьба з нацизмом ще триває. Іноді це викликало словесні суперечки між громадянами з різним баченням ситуації. Сварки припиняли поліцейські. Незважаючи на карантин, під час маршу учасники акції не особливо дотримувалися відстані, а деякі були без масок або з ними, але не надягали їх належним чином. Іноли в ряди учасників акції заходили співробітники поліції, які просили людей збільшити дистанцію між собою", - пише Преступности.НЕТ.

9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 07
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 08
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 09
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 10
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 11
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 12
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 13
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 14
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 15
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 16
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 17
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 18
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 19
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 20
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 21
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 22
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 23
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 24
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 25

У суботу, 9 травня, в Миколаєві депутати Миколаївської міської ради Сергій Шульгач, Павло Зоткін, Сергій і В'ячеслав Карцеви, які примкнули до "ОПЗЖ", проігнорували карантинні заходи і приїхали привітати учасника Великої Вітчизняної війни. Інформацію про їхній візит опублікувало інтернет-видання "Новости-N".

"Голова депутатської групи "Опозиційна платформа - За життя" в Миколаївській міській раді Олег Солтис в День Перемоги відвідав ветеранів без засобів індивідуального захисту. Олег Солтис сьогодні відвідав кількох ветеранів, інвалідів та дітей війни, роздав їм продуктові набори та подякував за їхній подвиг", - пишуть НикВести.

9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 26
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 27
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 28
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 29
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 30
9 травня у Миколаєві: Безсмертний полк із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку 31

Зазначимо, що станом на 10:00 9 травня в Миколаївській області виявлено 20 нових підтверджених випадків COVID-19. Всього в області зареєстровано 221 підтверджений випадок COVID-19, з них 35 в Миколаєві.

ветерани (1069) День Перемоги (438) карантин (18172) марш (334) Миколаїв (1806) Нацполіція (15173) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+51
тупее кацапа животного нет
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09.05.2020 19:28
+39
9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 4854
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09.05.2020 19:34
+34
А у проституток нет такой традиции типа "бессмертная палка" ?!

Боже , какой дебилизм все эти надуманные сходки . Вместо того , чтобы обеспечить своим ветеранам достойную старость устраивают показуху .
И что главное празднуем ? Окончание очередной мировой бойни !!!
Где все стороны совершали военный преступления и один вурдалак загасил другого положив на этом "поприще" десятки миллионов трупов !
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09.05.2020 19:32
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09.05.2020 19:24 Відповісти
тупее кацапа животного нет
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09.05.2020 19:28 Відповісти
Но вы же сделали все, чтобы она стала несвободной. К счастью не получилось.
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09.05.2020 19:36 Відповісти
Але ж ти і запроданець! І ось такі як ти обрали нам блазня за президента.
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09.05.2020 19:36 Відповісти
до тебе лаптєногий поваги немає і не може бути. бо ти просто використаний гандон.
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09.05.2020 19:36 Відповісти
Головне поміть: зелені для сєпара свої.
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09.05.2020 19:37 Відповісти
Которым?
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09.05.2020 19:29 Відповісти
Котрі на Донбасі кацапів мочать.
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09.05.2020 19:31 Відповісти
Слава воинам УПА и ветеранам российско-украинской войны, козлорылый.
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09.05.2020 19:30 Відповісти
зомби-парад
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09.05.2020 19:31 Відповісти
Слава УПА!
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09.05.2020 20:13 Відповісти
9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 9832
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09.05.2020 19:30 Відповісти
Ну от. Дожилися. Тепер і в нас дідів на палках носять.
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09.05.2020 19:30 Відповісти
***** радісно похихикує в кіслародную падушку...
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09.05.2020 19:32 Відповісти
ватний вірус добрався в Україну
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09.05.2020 19:32 Відповісти
Він тут і був. Просто імунітет ослаб, от вірус і активізувався.
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09.05.2020 19:33 Відповісти
А у проституток нет такой традиции типа "бессмертная палка" ?!

Боже , какой дебилизм все эти надуманные сходки . Вместо того , чтобы обеспечить своим ветеранам достойную старость устраивают показуху .
И что главное празднуем ? Окончание очередной мировой бойни !!!
Где все стороны совершали военный преступления и один вурдалак загасил другого положив на этом "поприще" десятки миллионов трупов !
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09.05.2020 19:32 Відповісти
У них бесконечная
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09.05.2020 19:39 Відповісти
Тот же автор пламенным большевиком призывает украинцев: Пару сот виселец на Крещатики.03.03. 2018 16:34
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09.05.2020 19:44 Відповісти
9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 4854
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09.05.2020 19:34 Відповісти
9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 9748
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09.05.2020 19:42 Відповісти
То что ты выучил на уровне ликбеза украинскую речь еще не делает тебя украинцем. Как отвечать на "Слава Украине" ты не знаешь. Может расскажешь чей Крым?
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09.05.2020 20:00 Відповісти
Божьи люди. В рай без очереди.
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09.05.2020 19:36 Відповісти
в дурдом
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09.05.2020 22:15 Відповісти
Жахіття, стіни, двері, дивани, яким по 50 років. Краще замість потретів на патиках, ліжко б бабусі подарили.Згадують один раз на рік.
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09.05.2020 19:39 Відповісти
сколько же там ваты, в этом Николаеве, аж жуть!
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09.05.2020 19:46 Відповісти
я разговаривал с ребятами в Николаеве, они хоть и из бизнеса, но общее настроение понятно - там все впоряде, поверьте - реванш там не пройдет!
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09.05.2020 20:11 Відповісти
9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 5949
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09.05.2020 19:46 Відповісти
"После войны остались десятки миллионов инвалидов. Очень многие совсем молодые. Лет по двадцать-тридцать. Ещё жить да жить. Даже с учётом инвалидности... Но через тридцать лет после войны я не видел практически ни одного. А, по утверждениям некоторых, калек не стало через совсем небольшой промежуток времени после окончания войны. Куда они делись?
Их собирали за одну ночь со всего города специальными нарядами милиции и госбезопасности, отвозили на железнодорожные станции, грузили в теплушки типа ЗК и отправляли в эти самые «дома-интернаты». У них отбирали паспорта и солдатские книжки - фактически их переводили в статус ЗК. Да и сами интернаты были в ведомстве ментуры.


Суть этих интернатов была в том, чтоб тихо спровадить инвалидов на тот свет как можно быстрее."
http://argumentua.com/stati/kuda-podeval-narod-bogonosets-svoikh-kalek-pobeditei Куда подевал народ-богоносец своих калек-победителей
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10.05.2020 00:01 Відповісти
кому крестный ход , кому - бессмертный полк...маются люди!
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09.05.2020 19:48 Відповісти
так хорошо чтоб собрались - быстрее этисуки сдохнут от короны
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09.05.2020 19:52 Відповісти
Виктор Адольфович Вэбэр?
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09.05.2020 20:13 Відповісти
Морда явно хочет кирпича!
Хотя в принципе (если вынести за скобки карантин и тупой рыговский пиар) подобную акцию одобряю, когда реальных ветеранов радуют заботой и вниманием а не устраивают на площадях тупое победобесие...

9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 8954
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09.05.2020 19:53 Відповісти
Ты уверен, что этой даме более 90 лет?
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09.05.2020 20:39 Відповісти
Показуха эта,где этот гнилозадый подонок был 3 месяца назад? Почему негодяй кива не поехал в ватостан подержать х..й у ***** на красной площади? Пиарщики и моральные уроды и ведь еще вопрос - а это точно ветераны ,а не "ветераны"? По крайней мере дядя в маске на 8 фото больше на ветерана Укрзализници похож
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09.05.2020 21:08 Відповісти
9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику - Цензор.НЕТ 3782
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09.05.2020 19:55 Відповісти
колорацькі жуки - вороги України, а їм тільки штраф
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09.05.2020 19:59 Відповісти
День победы по-украински((( .
Деды несут фото внуков погибших в войне с рашкой.!!

9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 2921 .
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09.05.2020 20:03 Відповісти
да, этому полкану не позавидуешь!!!
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09.05.2020 20:18 Відповісти
101-літній Іван Залужний: «Я мушу дожити до НАШОЇ ПЕРЕМОГИ» .
Як не прикро, але смерть онука якоюсь мірою продовжила життя Івану Залужному. Сімейна трагедія ще більше мобілізувала його патріотичний дух, який і так ніколи не згасав. Сам старенький каже, що тепер воює в тилу з інформаційними атаками сусіда-агресора і обов'язково мусить дочекатися нашої перемоги, яку так хотів відзначити з улюбленим онуком.
9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 2441 .
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09.05.2020 20:25 Відповісти
казав один київський ветеран: саме краще було за Омельченка - недовгі промови і пляшка коньяку кожному ветерану
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09.05.2020 20:04 Відповісти
некоторые в Николаеве наверно уже забыли, как недавече алежку царькова пиз*ли....., теперь этот сброд разогревает "рузьге мир" прикрываясь дедами..... и если это дерьмо не прошло 6 лет назад, то сейчас не пройдет и подавно, можете даже не мечтать..... "если мучит ностальгия - чемодан - ворзал - расея".....
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09.05.2020 20:05 Відповісти
День победобесия...завтра всех ватных идиотов попустит на целый год...
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09.05.2020 20:06 Відповісти
Ватники совсем оборзели.
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09.05.2020 20:06 Відповісти
Столько медалей, сразу видно что херой!9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 7831
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09.05.2020 20:06 Відповісти
А чого никвесті, а не миквЄсті?
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09.05.2020 20:07 Відповісти
патамуша никита, а не микита
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09.05.2020 22:19 Відповісти
Кацап?
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09.05.2020 22:48 Відповісти
зебил ?
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09.05.2020 23:01 Відповісти
А, так це одне й теж...
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09.05.2020 23:02 Відповісти
У мужика на фото №18 есть любопытная медаль.
"Выслуга КГБ 15-лет"
Думаю, всем понятно что это за ветеран
9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 7413
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09.05.2020 20:09 Відповісти
Типа Швондер!!
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09.05.2020 20:20 Відповісти
Почему только КГБ? Да, эта медаль за выслугу лет II степени. Ее давали всем силовикам МВД, МО, КГБ
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09.05.2020 22:53 Відповісти
Эбих ******** дидывоевали в 30 лет, надо принять как вату.
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09.05.2020 20:10 Відповісти
9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 4788
Тоталітарна секта - "бєс-смєртний чпок"
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09.05.2020 20:10 Відповісти
9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 6172. .
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09.05.2020 20:15 Відповісти
Сатанисты!!! Так язычники носили на кольях головы баранов, врагов итд, И эти, православные иуды туда же!!
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09.05.2020 20:22 Відповісти
в конечном итоге во 2 мировой победила Германия,вернее ФРГ,она очистилась от нацистской,скверны и получила иммунитет ,а вот народам СССР эта война принесла кабалу и железобетонную консервацию тоталитаризма,дебилизма и как итог откат в средневековье.
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09.05.2020 20:20 Відповісти
повязали её сети
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09.05.2020 20:23 Відповісти
а ленточка в жопе
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09.05.2020 22:21 Відповісти
70-річні ветерани )))
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09.05.2020 20:21 Відповісти
И старая штабная пограничная крыса вылезла!!! Причем ещё тупая, хоть бы медали мудаку развесили согласно уства! А то совсем вылитый победобес!!

9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 8133
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09.05.2020 20:29 Відповісти
Навіть у бульбашії заборонили цей дебілізм а наша влада не реагує на прояви ***** в Україні ..Ганьба владі і поліцаям.
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09.05.2020 20:32 Відповісти
Деды себя на алтарь положили а теперь их дети и внуки тудаже! Это обычная религиозная секта. Только на стенах в их доме партреты дедов заменяют иконы.
Яблоко от яблоньки...
Славо богу что таких дебилов с каждым годом все меньше и меньше.

У них есть свои 10 заповедей. Только вот бог для них... кто?
В москве до сих пор один такой бог еше лежит в мавзолее.
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09.05.2020 20:37 Відповісти
Да уж, калька раші, і це на 6-му році війни! Совок не переможний?
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09.05.2020 20:56 Відповісти
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 21:14 Відповісти
"Валаам". А так все вірно.
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10.05.2020 00:11 Відповісти
срусские.... вы беспросветные тупари, дикие сущности, на всегда потерявшие какую либо связь с Homo sapiens!!! Даже в аду вам места нету! Только полная аннигиляция ваших протухших, смердючих, мерзейших душонок!
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09.05.2020 21:17 Відповісти
Жлобы. Хоть бы стиральную машину, телевизор, стоящее что-то подарили. Продуктовые наборы? Вот суки.
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09.05.2020 21:34 Відповісти
зачем это столетнему деду или бабке ?
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09.05.2020 22:25 Відповісти
обосраные красные труселя стирать
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10.05.2020 16:27 Відповісти
А зачем им гречка? Дешевые подарки всего лишь для пиара. Пиар для тупорылых избирателей - единственная цель.
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10.05.2020 22:00 Відповісти
Вместо того, щобы як совки на кухнях трындеть та лайно по трубам гонять - напишите заяву полицаям на депутатов по признакам нарушения карантина и подстрекательство населения до бойкота закона про борьбу с пандемией!
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09.05.2020 21:52 Відповісти
БЛДСТВО продовжується
9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 7659
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09.05.2020 21:55 Відповісти
9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 1587
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09.05.2020 21:56 Відповісти
9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 7437
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09.05.2020 21:57 Відповісти
давно пора навести порядок в Николаеве. если ватных п*доров не приструнить, будет горе, всех украинцев в Николаеве убьют
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09.05.2020 21:58 Відповісти
Цей дебільний "бецмєртний полк" повинен бути під забороною в Україні як пропаганда комуністичних ціностей і сімволики

Наврядчи сцикло Зе заборонить цей комуняцький цирк, як що нічого не зробив з вакханалією Кацапського патрірхату/фсб на Пасху в Україні
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09.05.2020 22:01 Відповісти
А твій педро рошенівський чому цього не зробив ? Шоколадний бізнес забирав весь час?
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09.05.2020 22:11 Відповісти
Що кацабот припекло? Звикай кацап )
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09.05.2020 22:18 Відповісти
А твій педро рошенівський чому цього не зробив ?

ну ты же выбрал того, кто, в отличие от него, это сделал ?
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09.05.2020 22:28 Відповісти
Яка різниця, хто кого вибрав...


Ватник, иди на кацапию
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09.05.2020 22:46 Відповісти
При Петрі вони сиділи і носа не показували, а при шмарклі всі почали повертатись та воняти тут на Україну та все українське.
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09.05.2020 23:01 Відповісти
1926 рік-останні фронтовики, якби жили мали б 94 роки!. на нижніх фотках всі люди поважного віку мають не більше 82-85 років. Для чого ці фейки?
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10.05.2020 19:08 Відповісти
 
 