9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Миколаєві всі заходи, присвячені Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, минули без грубих порушень.
"Грубих порушень публічного порядку не допущено, а спроби громадян скористатись забороненою символікою та інші провокації поліцейські виявляли і припиняли одразу, проводили профілактичні бесіди та доводили до відома громадян вимоги чинного законодавства", - вказується в повідомленні поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок невиконання законних вимог правоохоронців до Центрального відділу поліції доставлено двох громадян. Відносно них складені адміністративні протоколи за ознаками ст. 173-3 КУпАП "Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки", що тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.
У районах Миколаївщини масові заходи також проведені без суттєвих порушень.
Сьогодні, 9 травня, близько 100 миколаївців, незважаючи на карантин, влаштували акцію "Безсмертний полк" і пройшлися маршем вулицею Соборна. Люди зібравшись біля супермаркету" Сотка ", вишикувалися в колону, і з портретами загиблих родичів рушили до пам'ятника Ольшанцям. Примітно що учасники акції не дотримуються карантинних заходів і не дотримуються дистанції в 1,5 метра один від одного", - пише місцеве видання НикВести.
"Під час ходи учасники акції співали радянські пісні і викрикували гасла, присвячені Перемозі у Другій світовій війні. Варто відзначити, що кілька разів учасники акції наголошували на тому, що їх супроводжують націоналісти, а боротьба з нацизмом ще триває. Іноді це викликало словесні суперечки між громадянами з різним баченням ситуації. Сварки припиняли поліцейські. Незважаючи на карантин, під час маршу учасники акції не особливо дотримувалися відстані, а деякі були без масок або з ними, але не надягали їх належним чином. Іноли в ряди учасників акції заходили співробітники поліції, які просили людей збільшити дистанцію між собою", - пише Преступности.НЕТ.
У суботу, 9 травня, в Миколаєві депутати Миколаївської міської ради Сергій Шульгач, Павло Зоткін, Сергій і В'ячеслав Карцеви, які примкнули до "ОПЗЖ", проігнорували карантинні заходи і приїхали привітати учасника Великої Вітчизняної війни. Інформацію про їхній візит опублікувало інтернет-видання "Новости-N".
"Голова депутатської групи "Опозиційна платформа - За життя" в Миколаївській міській раді Олег Солтис в День Перемоги відвідав ветеранів без засобів індивідуального захисту. Олег Солтис сьогодні відвідав кількох ветеранів, інвалідів та дітей війни, роздав їм продуктові набори та подякував за їхній подвиг", - пишуть НикВести.
Зазначимо, що станом на 10:00 9 травня в Миколаївській області виявлено 20 нових підтверджених випадків COVID-19. Всього в області зареєстровано 221 підтверджений випадок COVID-19, з них 35 в Миколаєві.
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Боже , какой дебилизм все эти надуманные сходки . Вместо того , чтобы обеспечить своим ветеранам достойную старость устраивают показуху .
И что главное празднуем ? Окончание очередной мировой бойни !!!
Где все стороны совершали военный преступления и один вурдалак загасил другого положив на этом "поприще" десятки миллионов трупов !
Их собирали за одну ночь со всего города специальными нарядами милиции и госбезопасности, отвозили на железнодорожные станции, грузили в теплушки типа ЗК и отправляли в эти самые «дома-интернаты». У них отбирали паспорта и солдатские книжки - фактически их переводили в статус ЗК. Да и сами интернаты были в ведомстве ментуры.
Суть этих интернатов была в том, чтоб тихо спровадить инвалидов на тот свет как можно быстрее."
http://argumentua.com/stati/kuda-podeval-narod-bogonosets-svoikh-kalek-pobeditei Куда подевал народ-богоносец своих калек-победителей
Хотя в принципе (если вынести за скобки карантин и тупой рыговский пиар) подобную акцию одобряю, когда реальных ветеранов радуют заботой и вниманием а не устраивают на площадях тупое победобесие...
Деды несут фото внуков погибших в войне с рашкой.!!
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Як не прикро, але смерть онука якоюсь мірою продовжила життя Івану Залужному. Сімейна трагедія ще більше мобілізувала його патріотичний дух, який і так ніколи не згасав. Сам старенький каже, що тепер воює в тилу з інформаційними атаками сусіда-агресора і обов'язково мусить дочекатися нашої перемоги, яку так хотів відзначити з улюбленим онуком.
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"Выслуга КГБ 15-лет"
Думаю, всем понятно что это за ветеран
Тоталітарна секта - "бєс-смєртний чпок"
Яблоко от яблоньки...
Славо богу что таких дебилов с каждым годом все меньше и меньше.
У них есть свои 10 заповедей. Только вот бог для них... кто?
В москве до сих пор один такой бог еше лежит в мавзолее.
Наврядчи сцикло Зе заборонить цей комуняцький цирк, як що нічого не зробив з вакханалією Кацапського патрірхату/фсб на Пасху в Україні
ну ты же выбрал того, кто, в отличие от него, это сделал ?
Ватник, иди на кацапию