9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві всі заходи, присвячені Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, минули без грубих порушень.

"Грубих порушень публічного порядку не допущено, а спроби громадян скористатись забороненою символікою та інші провокації поліцейські виявляли і припиняли одразу, проводили профілактичні бесіди та доводили до відома громадян вимоги чинного законодавства", - вказується в повідомленні поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок невиконання законних вимог правоохоронців до Центрального відділу поліції доставлено двох громадян. Відносно них складені адміністративні протоколи за ознаками ст. 173-3 КУпАП "Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки", що тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

У районах Миколаївщини масові заходи також проведені без суттєвих порушень.

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Сьогодні, 9 травня, близько 100 миколаївців, незважаючи на карантин, влаштували акцію "Безсмертний полк" і пройшлися маршем вулицею Соборна. Люди зібравшись біля супермаркету" Сотка ", вишикувалися в колону, і з портретами загиблих родичів рушили до пам'ятника Ольшанцям. Примітно що учасники акції не дотримуються карантинних заходів і не дотримуються дистанції в 1,5 метра один від одного", - пише місцеве видання НикВести.

"Під час ходи учасники акції співали радянські пісні і викрикували гасла, присвячені Перемозі у Другій світовій війні. Варто відзначити, що кілька разів учасники акції наголошували на тому, що їх супроводжують націоналісти, а боротьба з нацизмом ще триває. Іноді це викликало словесні суперечки між громадянами з різним баченням ситуації. Сварки припиняли поліцейські. Незважаючи на карантин, під час маршу учасники акції не особливо дотримувалися відстані, а деякі були без масок або з ними, але не надягали їх належним чином. Іноли в ряди учасників акції заходили співробітники поліції, які просили людей збільшити дистанцію між собою", - пише Преступности.НЕТ.







































У суботу, 9 травня, в Миколаєві депутати Миколаївської міської ради Сергій Шульгач, Павло Зоткін, Сергій і В'ячеслав Карцеви, які примкнули до "ОПЗЖ", проігнорували карантинні заходи і приїхали привітати учасника Великої Вітчизняної війни. Інформацію про їхній візит опублікувало інтернет-видання "Новости-N".

"Голова депутатської групи "Опозиційна платформа - За життя" в Миколаївській міській раді Олег Солтис в День Перемоги відвідав ветеранів без засобів індивідуального захисту. Олег Солтис сьогодні відвідав кількох ветеранів, інвалідів та дітей війни, роздав їм продуктові набори та подякував за їхній подвиг", - пишуть НикВести.













Зазначимо, що станом на 10:00 9 травня в Миколаївській області виявлено 20 нових підтверджених випадків COVID-19. Всього в області зареєстровано 221 підтверджений випадок COVID-19, з них 35 в Миколаєві.