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Новини Фото День Перемоги
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9 травня в Україні відбулися 495 заходів за участю майже 9 тис. осіб: відкрито 4 кримінальні провадження, складено 20 адмінпротоколів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На території держави відбулося 495 заходів за участю майже 9 000 осіб. До органів поліції надійшло понад 90 повідомлень щодо можливих порушень. За результатами їх відпрацювання відкрито чотири кримінальні провадження та складено 20 адміністративних протоколів.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Загалом на території держави відбулося 495 заходів. Участь у них взяли майже 9 000 осіб. До органів поліції надійшло 93 повідомлення про можливі порушення.

9 травня в Україні відбулися 495 заходів за участю майже 9 тис. осіб: відкрито 4 кримінальні провадження, складено 20 адмінпротоколів, - Нацполіція 01
9 травня в Україні відбулися 495 заходів за участю майже 9 тис. осіб: відкрито 4 кримінальні провадження, складено 20 адмінпротоколів, - Нацполіція 02

"Поліцейські в цілому забезпечили охорону громадського порядку та дотримання карантинних вимог під час заходів. Робота кожного правоохоронця була спрямована на роз’яснення норм законодавства та необхідність дотримання певних обмежень. Утім без порушень не обійшлося. Тож загалом за результатами відпрацювань усіх повідомлень поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження і склали 20 адміністративних протоколів", - повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, два кримінальні провадження за ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України розслідуються у Сумській та Луганській областях. Ще два кримінальні провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України - у Донецькій області та у місті Києві.

,9 травня в Україні відбулися 495 заходів за участю майже 9 тис. осіб: відкрито 4 кримінальні провадження, складено 20 адмінпротоколів, - Нацполіція 03

9 травня в Україні відбулися 495 заходів за участю майже 9 тис. осіб: відкрито 4 кримінальні провадження, складено 20 адмінпротоколів, - Нацполіція 04

Зокрема у Сумській та Луганській областях встановлено факт використання заборонної символіки.

У Донецькій області пошкоджено автомобілі учасників автопробігу. А у столиці розпочато кримінальне провадження за фактом нанесення в Дарницькому районі тілесних ушкоджень чоловіку, який мав при собі шарф із символікою однієї з політичних партій.

Глава Нацполіції відзначив, що із 20 складених адміністративних протоколів найбільше стосувалося використання під час заходів георгіївської стрічки або ж порушень правил карантину.

Зокрема по вісім адмінпротоколів складено за ст. 173-3 КУпАП (в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях та місті Києві) та за ст. 44-3 КУпАП (у містах Києві, Тернополі та Херсонській області). Також три адміністративні протоколи складено за ст. 153 КУпАП (в Тернопільській області) та один - за ст. 185 КУпАП (в Одеській області).

Нагадаємо: вчора повідомлялося, що поліція готова до забезпечення публічної безпеки під час заходів 9 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також поліцейські на Запоріжжі поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом виготовлення та поширення забороненої символіки.

9 травня в Україні відбулися 495 заходів за участю майже 9 тис. осіб: відкрито 4 кримінальні провадження, складено 20 адмінпротоколів, - Нацполіція 05
9 травня в Україні відбулися 495 заходів за участю майже 9 тис. осіб: відкрито 4 кримінальні провадження, складено 20 адмінпротоколів, - Нацполіція 06

День Перемоги (438) Нацполіція (15173) Клименко Ігор (485)


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Топ коментарі
+8
Всего 9 тыс маргиналов по всей Украине. Это хорошо, вымирают зомбаки постепенно.
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09.05.2020 19:34
+5
Але є послідовники секти 73%.
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09.05.2020 19:37
+3
ГАНЬБА НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКИМ ФАШИСТАМ !
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09.05.2020 19:41
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Всего 9 тыс маргиналов по всей Украине. Это хорошо, вымирают зомбаки постепенно.
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09.05.2020 19:34 Відповісти
А хватит койко мест через 5-7 мест! Ватолечебницу надо открывать))))
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09.05.2020 19:37 Відповісти
Але є послідовники секти 73%.
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09.05.2020 19:37 Відповісти
От ты неугомонный!
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09.05.2020 19:43 Відповісти
Видать не знаком ты с менталитетом украинцев.
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09.05.2020 19:46 Відповісти
Если бы, Это самые отъявленные, мягко выражаясь.
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09.05.2020 19:46 Відповісти
из серии: "в мире животных"
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09.05.2020 21:57 Відповісти
А мужчіна нє прєдполагал, что єму могут сдєлать фізічєскоє прєдупрєждєніє?
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09.05.2020 19:37 Відповісти
ГАНЬБА НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКИМ ФАШИСТАМ !
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09.05.2020 19:41 Відповісти
9 мая в Украине прошли 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек: открыты 4 уголовных производства, составлены 20 админпротоколов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5224
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09.05.2020 19:41 Відповісти
Кацабня гребана як любе куйла, що короновірус не лякає.
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09.05.2020 19:41 Відповісти
маска каска дурогон
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09.05.2020 19:42 Відповісти
3 адмінпротокола по ст 153 КУоАП в Тернопільскій області, "Знищення зелених...
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09.05.2020 19:43 Відповісти
Грустное зрелище, вот эти убогие, нищие духом выбирают нам президента, кого они выберут, думаю понятно, считаю, все должны сдавать тест на знание истории своего народа, но многие и не знают кто они, ссср создавал послушных совков, и переделать их в людей, длительный прцесс, мы это видим.
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09.05.2020 19:57 Відповісти
9 травня в Україні відбулися 495 заходів за участю майже 9 тис. осіб: відкрито 4 кримінальні провадження, складено 20 адмінпротоколів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8852
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09.05.2020 20:28 Відповісти
https://censor.net/user/470066, после етого " дня победы",в 1947 году Украина получила очередной Голодомор от кацапов! может ето прочистит твой ватный мозг?
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09.05.2020 22:01 Відповісти
Ну коли вже цю х..ню не будуть відзначати?
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09.05.2020 20:30 Відповісти
А тебе что, мешает она??? И это не х#йня пацан, это память о тех, кто воевал, о погибших, защищавших нашу землю от фашистов. Память о наших отцах и дедов, а ты идиот несёшь такую чушь.
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09.05.2020 23:23 Відповісти
https://censor.net/user/417464 Фашистів? Йди на путніна з цією х..нею.
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10.05.2020 00:00 Відповісти
а коли дєнь пабєди в атєчєствєнной войнє 1812 года?
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09.05.2020 20:58 Відповісти
Настоящие ветераны никакого отношения к сегодняшним показушным и лицемерным пропагандистским сборищам и шествиям не имеют. Все эти балаганы и зрелища устраиваются не для них и не для погибших. Весь этот театральный фарс нужен режиму путина, заказан и проплачен кремлём. Телеканалы мертведчука надорвали голос от воплей о победе над фашизмом и нацизмом, чтобы собрать под путинские знамёна вату и доверчивых лопухов, не знающих истории.... Сегодня нацист и фашист путин обстреливает нашу страну, а многие из нас празднуют совместно с ним. Позор!
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09.05.2020 21:00 Відповісти
 
 