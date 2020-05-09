9 травня в Україні відбулися 495 заходів за участю майже 9 тис. осіб: відкрито 4 кримінальні провадження, складено 20 адмінпротоколів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На території держави відбулося 495 заходів за участю майже 9 000 осіб. До органів поліції надійшло понад 90 повідомлень щодо можливих порушень. За результатами їх відпрацювання відкрито чотири кримінальні провадження та складено 20 адміністративних протоколів.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Загалом на території держави відбулося 495 заходів. Участь у них взяли майже 9 000 осіб. До органів поліції надійшло 93 повідомлення про можливі порушення.





"Поліцейські в цілому забезпечили охорону громадського порядку та дотримання карантинних вимог під час заходів. Робота кожного правоохоронця була спрямована на роз’яснення норм законодавства та необхідність дотримання певних обмежень. Утім без порушень не обійшлося. Тож загалом за результатами відпрацювань усіх повідомлень поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження і склали 20 адміністративних протоколів", - повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, два кримінальні провадження за ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України розслідуються у Сумській та Луганській областях. Ще два кримінальні провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України - у Донецькій області та у місті Києві.

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Зокрема у Сумській та Луганській областях встановлено факт використання заборонної символіки.

У Донецькій області пошкоджено автомобілі учасників автопробігу. А у столиці розпочато кримінальне провадження за фактом нанесення в Дарницькому районі тілесних ушкоджень чоловіку, який мав при собі шарф із символікою однієї з політичних партій.

Глава Нацполіції відзначив, що із 20 складених адміністративних протоколів найбільше стосувалося використання під час заходів георгіївської стрічки або ж порушень правил карантину.

Зокрема по вісім адмінпротоколів складено за ст. 173-3 КУпАП (в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях та місті Києві) та за ст. 44-3 КУпАП (у містах Києві, Тернополі та Херсонській області). Також три адміністративні протоколи складено за ст. 153 КУпАП (в Тернопільській області) та один - за ст. 185 КУпАП (в Одеській області).

Нагадаємо: вчора повідомлялося, що поліція готова до забезпечення публічної безпеки під час заходів 9 травня.

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Також поліцейські на Запоріжжі поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом виготовлення та поширення забороненої символіки.



