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Невідомі намалювали чорну смугу на пофарбованому в червоний прапорі пам'ятника воїнам-визволителям у Слов'янську, мер Лях звернувся у поліцію. ФОТО

У Слов'янську Донецької області невідомі намалювали чорну смугу на пофарбованому в червоний колір прапорі пам'ятника воїнам-визволителям в парку "Шовковичний".

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

Слов'янський міський голова також оприлюднив фото, на яких видно, що нижня частина червоного прапора за спиною фігури солдата розфарбована в чорний колір. Користувачі соцмереж в своїх коментарях зазначили, що тепер прапор схожий на прапор Української повстанської армії.

Невідомі намалювали чорну смугу на пофарбованому в червоний прапорі памятника воїнам-визволителям у Словянську, мер Лях звернувся у поліцію 01

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За словами старшого інспектора Слов'янського відділу поліції Марії Тюріної, із заявою з цього приводу в поліцію о 8:00 9 травня звернувся сам Вадим Лях, інформує Суспільне.

"Це повідомлення зареєстровано, зараз ми проводимо перевірку", - зазначила Марія Тюріна.

Видання зазначає, що раніше прапор на пам'ятнику воїнам-визволителям в Слов'янську був білим, а цього року його перефарбували в червоний.

Невідомі намалювали чорну смугу на пофарбованому в червоний прапорі памятника воїнам-визволителям у Словянську, мер Лях звернувся у поліцію 02

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Топ коментарі
+125
Так нормально ж. Чи мер Лях колаборант?
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09.05.2020 20:23
+121
Неизвестные нарисовали черную полосу на окрашенном в красный флаге памятника воинам-освободителям в Славянске, мэр Лях обратился в полицию - Цензор.НЕТ 4300
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09.05.2020 20:30
+94
Молодцы! Давите сепарню!
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09.05.2020 20:23
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Червоний прапор убив 9 млн українців голодом, і ще кілька мільйонів беззбройних у другу світову, та в Сибіру, у концтаборах. Червоний прапор експортував "мировую революцию" по всьому світу -- кров і сльози. Червоні кхмери -- ті ж комуністи.
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10.05.2020 11:56 Відповісти
Ну так шикарная идея. Чего он ерепенится?
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10.05.2020 14:42 Відповісти
Оцей мер, який пофарбував прапор у червоний колір, явний сєпар. І це саме він розколює і провокує суспільство.
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10.05.2020 17:20 Відповісти
Так, а шо не так? Все правильно. Лях, ти чого виступаеш?
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10.05.2020 18:03 Відповісти
Креативно і патріотично. Нехай лише спробує якась с*ка встановити червону шмату в Києві.
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18.05.2020 21:26 Відповісти
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