Невідомі намалювали чорну смугу на пофарбованому в червоний прапорі пам'ятника воїнам-визволителям у Слов'янську, мер Лях звернувся у поліцію. ФОТО

У Слов'янську Донецької області невідомі намалювали чорну смугу на пофарбованому в червоний колір прапорі пам'ятника воїнам-визволителям в парку "Шовковичний".

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

Слов'янський міський голова також оприлюднив фото, на яких видно, що нижня частина червоного прапора за спиною фігури солдата розфарбована в чорний колір. Користувачі соцмереж в своїх коментарях зазначили, що тепер прапор схожий на прапор Української повстанської армії.

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За словами старшого інспектора Слов'янського відділу поліції Марії Тюріної, із заявою з цього приводу в поліцію о 8:00 9 травня звернувся сам Вадим Лях, інформує Суспільне.

"Це повідомлення зареєстровано, зараз ми проводимо перевірку", - зазначила Марія Тюріна.

Видання зазначає, що раніше прапор на пам'ятнику воїнам-визволителям в Слов'янську був білим, а цього року його перефарбували в червоний.

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