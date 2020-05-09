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У Варшаві вшанували пам'ять воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків. ФОТОрепортаж

Українці і поляки на Вольському цвинтарі у Варшаві в суботу спільно вшанували пам'ять воїнів УНР і, зокрема, генерала Марка Безручка, з нагоди 100-річчя українсько-польського визволення Києва від більшовиків.

У церемонії взяли участь українські дипломати та представники української громади, а також польська офіційна делегація на чолі з віцемаршалком Сейму РП Малгожатою Госєвською, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що ми – українці і поляки - зробити 100 років тому, будучи разом і борючись пліч-о-пліч, потрібно і сьогодні. Ворог у нас залишився той самий", - підкреслив у коментарі ЗМІ посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Він відзначив, що генерал УНР Марко Безручко є героєм для обох народів, оскільки він воював за українську незалежність, а згодом боронив Польщу, зокрема місто Замосць.

"Він вірив у те, що захищаючи Польщу, прийде час на звільнення України", - додав Дещиця.

Зі свого боку віцемаршалок Сейму Госєвська підкреслила, що спільний українсько-польський військовий похід і визволення Києва в 1920 році важливі у багатьох аспектах: історичному, але також і сучасному політичному аспекті.

"Це показує, скільки ми можемо досягнути, коли ми разом, коли ми себе підтримуємо і боремося спільно. Насправді ми маємо одного головного ворога, який упродовж віків трохи змінює свої обличчя, але загалом це - одне й те ж лице, одні й ті ж методи. Учімося історії, робімо висновки", - закликала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща допомогла повернути додому 64 українців, - Дещиця

Українці та поляки спільно поклали вінки до пам’ятника воякам УНР, а також до могили генерала Безручка, похованого серед інших українських військових. До цього у костелі святого Хреста у Варшаві відбулося богослужіння у пам’ять про українських та польських вояків армій Петлюри та Пілсудського.

Вшанування 100-річчя українсько-польського визволення Києва від більшовиків відбувається сьогодні і в інших містах України та Польщі, зокрема у Києві, Новограді-Волинському Любліні тощо. Дзвони пам’яті на честь українських та польських пояків били в суботу у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва та костелі святого Олександра у Києві, а також кількох інших місцях України, де поховано учасників українсько-польського походу на Київ.

У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 01
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 02
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 03
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 04
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 05
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 06
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 07
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 08
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 09
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 10
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 11
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 12
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 13
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 14
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 15
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 16
У Варшаві вшанували память воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків 17

Як повідомлялося, у ніч з 21 на 22 квітня 1920 року Симон Петлюра і Юзеф Пілсудський уклали союз, в результаті якого було організовано спільний похід українських та польських військ проти більшовиків, який завершився 7 травня звільненням Києва. Згодом, 9 травня, у Києві було проведено українсько-польський військовий парад, який приймали український та польський генерали Марко Безручко та Едвард Ридз-Смігли.

Через місяць більшовики відбили Київ, в згодом захопивши всю Україну, а також частину Польщі. У цій війні ключовою була битва під Варшавою у серпні 1920 року, коли польська війська разом з військами УНР розбили більшовиків. Утім, під тиском Москви і наступу більшовиків Польща усе ж змушена була підписати з Росією Ризький договір 1921 року, за яким Україну було поділено, а війська УНР - інтерновано у табори на території Польщі.

історія (1071) пам’ять (1187) Петлюра Симон (25) Польща (8500) СРСР (346) УНР (65) Варшава (190) Дещиця Андрій (109)


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Топ коментарі
+22
Дещица красава!!!!
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09.05.2020 23:04
+18
Дещица, браво! Молодец!
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09.05.2020 23:11
+14
Героям Слава !!!!
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09.05.2020 23:26
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Дещица красава!!!!
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09.05.2020 23:04 Відповісти
один я не зрозумів, чому в самому Києві немає ніяких подій присвячених цій даті?!
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10.05.2020 07:56 Відповісти
Київ -- совок.
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10.05.2020 14:38 Відповісти
В Варшаве почтили память воинов УНР по случаю 100-летия освобождения Киева от большевиков - Цензор.НЕТ 820
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09.05.2020 23:05 Відповісти
3.14er
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09.05.2020 23:23 Відповісти
да, чтобы не было непонятки именно никитин 3.14дор а не гомер.

зы
за гомера откушу бошку
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09.05.2020 23:29 Відповісти
Слава УПА! Черт ты винторогий!
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09.05.2020 23:25 Відповісти
К УПА у меня вопросов нет, в отличие от освобождения чего-то совместно с поляками. Поляки всё гребут под себя. И Вильно, и Львов совместно с ними "освобождены" были
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10.05.2020 00:02 Відповісти
Дещица, браво! Молодец!
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09.05.2020 23:11 Відповісти
У Варшаві вшанували пам'ять воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків - Цензор.НЕТ 8524
https://censor.net/photo_news/3194558/vmesto_nedavno_ubrannogo_pamyatnika_konevu_v_prage_neizvestnye_ustanovili_unitaz_foto
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09.05.2020 23:24 Відповісти
Героям Слава !!!!
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09.05.2020 23:26 Відповісти
У Варшаві вшанували пам'ять воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків - Цензор.НЕТ 3020
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09.05.2020 23:27 Відповісти
какую срань избрали(люди)в такую срань и встают избранники (дабы людей не видеть)
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09.05.2020 23:34 Відповісти
Ватники, вы хоть теперь поняли, что сегодня НАШ День Победы, а не ВАШ?
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09.05.2020 23:41 Відповісти
Очень правильно, давно пора, союз Украина - Польша гарантия безопасности в восточной европе, тем паче, по ментальности мы гораздо ближе дикой орды.
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09.05.2020 23:47 Відповісти
Вот прекрасный повод праздновать 9 мая.
А не придуманную "пабеду" , которой в этот день не было.
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09.05.2020 23:48 Відповісти
Если бы Деникина не предала Кубанская армия, которая объявила независимость, они с Пилсудским смогли бы удержать Киев.
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09.05.2020 23:56 Відповісти
Якби Денікін не рвався воювати з Петлюрою, а зразу пішов би на Москву, то все могло б скластися інакше...
Почитайте мемуари Черчіля: Антанта прямим текстом казала Денікіну, що збільшить допомогу і віськами, і зброєю, якщо той відмовиться від ідеї "єдіної і неделімої" Росії, а погодиться із незалежністю України, Фінляндії, країн Балтії, Закавказзя та Середньої Азії... А він вперся і в Україні воював!
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10.05.2020 00:33 Відповісти
У Варшаві вшанували пам'ять воїнів УНР із нагоди 100-річчя визволення Києва від більшовиків - Цензор.НЕТ 1146
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09.05.2020 23:58 Відповісти
Фурик дженерала умилил.. Давно так не ржал.
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10.05.2020 05:45 Відповісти
что бы стать майоршей, нужно раздвинуть ноги перед генералом
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10.05.2020 09:54 Відповісти
Гэта ўвесь пі-дзец, атрымліваецца ! Напэўна з частак абслугоўвання "бацькі"...Жыве Беларусь !
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10.05.2020 12:46 Відповісти
Может что-то не так, если даже через 100 лет враг остался тот же? Это же позор признать это...так можно и до конца вселенной воевать с тем же врагом. А жить когда? У какой страны еще тот же враг, что и 100 лет назад в 21 веке, короме племен Индонезии?
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10.05.2020 00:35 Відповісти
Дякуємо брати-слов*яни!
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10.05.2020 12:46 Відповісти
 
 