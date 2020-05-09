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Новини Фото День Перемоги
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9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини. ФОТОрепортаж

У Вінниці з нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом ОПЗЖ і партія Шарія організували автопробіги. Під час одного з них сталася НП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ про посилання на окрему комунікацію поліції Вінницької області.

"Попередньо, водій автомобіля "Москвич 412", починаючи рух, штовхнув транспортним засобом 51- річного чоловіка, мешканця Чечельницького району, який став перед його автівкою. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Вінницького відділення поліції. Заявник від госпіталізації відмовився. Водій "Москвича" також написав заяву про пошкодження його машини", - говориться в повідомленнях поліції.

Зазначається, що в 53 населених пунктах області відбувалися заходи, приурочені 75-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. До забезпечення правопорядку та здійснення контролю за дотриманням карантинних обмежень залучено 107 поліцейських.

9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм Москвичем 412 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини 01

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9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм Москвичем 412 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини 02
9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм Москвичем 412 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини 03
9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм Москвичем 412 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини 04
9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм Москвичем 412 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини 05

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9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм Москвичем 412 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини 06

Автопробіги у Вінниці організували сторонники політичних партій ОПЗЖ та партії Шарія, повідомила в коментарях Укрінформу начальник відділу комунікації поліції Вінницької області Ганна Олійник.

Зазначений вище конфлікт стався під час автопробігу від прихильників партії Шарія поблизу гіпермаркету "Епіцентр". До місця, де формувалася автоколона, підійшли близько тридцяти осіб. Це були ветерани війни на Сході України. Вони пропускали машини, прикрашені національною символікою. Автомобілі з червоними кульками активісти блокували.

9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм Москвичем 412 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини 07
9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм Москвичем 412 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини 08
9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм Москвичем 412 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини 09
9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм Москвичем 412 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини 10

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9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм Москвичем 412 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини 11

Нагадаємо, в Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю дату Верховна Рада України встановила в 2015 році.

Вінниця (621) День Перемоги (438) автопробіг (25) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+46
Москвич.. повредил! Как можно повредить то, что выпущено с завода поврежденным? Анекдот какой-то
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09.05.2020 23:15
+28
В Одесі патріоти конфіскували на ватному шабаші побєдобєсов такого "діда" героїв "бєссмєртного пука".9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини - Цензор.НЕТ 5095
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09.05.2020 23:28
+25
палача им приносят на блюде
и с лопаты они жрут блины
запоребрики - это - не люди
в них людского - лишь вид со спины

9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим "Москвичом" мужчину и написал заявление о повреждении машины - Цензор.НЕТ 4042
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09.05.2020 23:21
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9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим "Москвичом" мужчину и написал заявление о повреждении машины - Цензор.НЕТ 892
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09.05.2020 23:13 Відповісти
Москвич.. повредил! Как можно повредить то, что выпущено с завода поврежденным? Анекдот какой-то
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09.05.2020 23:15 Відповісти
Чому цим шаріатцям ніхто не натовк пики? Неподобство.
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10.05.2020 13:43 Відповісти
Взяли б ті хлопці, як в дитинстві, рогатки, побили б ті кульки - та й хай собі їдуть ті "Москвичі" та інші відра з гайками та лайном...
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09.05.2020 23:15 Відповісти
Где повреждённый москвич?
Уже поехал домой в москву?
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09.05.2020 23:17 Відповісти
Тому москвичу-412 вже більше 40 років! Як такій рухляді дозволяють їздити?
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09.05.2020 23:19 Відповісти
Главное, что не евробляха
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09.05.2020 23:28 Відповісти
У меня москвич-403 1965 г, руки с нужного места должны расти ,а не из ж...
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10.05.2020 11:16 Відповісти
Украина - страна для украинофобов.
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09.05.2020 23:20 Відповісти
Папа купил москвича и дает сыну руководство по эксплуатации - сынок, теперь это наша камасутра
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10.05.2020 06:36 Відповісти
палача им приносят на блюде
и с лопаты они жрут блины
запоребрики - это - не люди
в них людского - лишь вид со спины

9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим "Москвичом" мужчину и написал заявление о повреждении машины - Цензор.НЕТ 4042
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09.05.2020 23:21 Відповісти
и скрылся с места дтп....
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09.05.2020 23:21 Відповісти
В Одесі патріоти конфіскували на ватному шабаші побєдобєсов такого "діда" героїв "бєссмєртного пука".9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини - Цензор.НЕТ 5095
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09.05.2020 23:28 Відповісти
Будьоновка))) Не думав что ще побачу в Україні чувака в будьоновці аки пам'ятник революційного минулого)
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09.05.2020 23:29 Відповісти
9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини - Цензор.НЕТ 2533
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09.05.2020 23:34 Відповісти
Так ещё есть плакат, где немецкий солдат с разворота бросает гранату...
Может это - преднамеренная издёвка над победобесием?
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09.05.2020 23:40 Відповісти
Реальное равнодушие молодежи к пропаганде и той войне,поэтому не вникают,когда плакаты делают.
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10.05.2020 00:06 Відповісти
Не думайте, что там все тупые или равнодушные иначе паРашу не победить, делая первое, что на ум пришло, не просчитав все ходы и отходы...
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10.05.2020 00:14 Відповісти
9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини - Цензор.НЕТ 3767
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10.05.2020 00:44 Відповісти
Это уже второй, на форуме запостили, когда бросает, стоя спиной...
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10.05.2020 00:47 Відповісти
9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини - Цензор.НЕТ 2576 Орфография текста очень оригинальная
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10.05.2020 10:21 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/BlNpNshIgAAYgAU?format=jpg&name=small Прошу заметить -орфография текста очень оригинальная
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10.05.2020 10:23 Відповісти
Показова машина для любителів Шарія...
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09.05.2020 23:38 Відповісти
Пока украинцы не научатся защищать себя и свое будущее от сепаратистов, которых наше правительство преподносит нам как людей С ИНОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ, мы постоянно будем жить под угрозой потери свобод и даже жизней (наша кровь льется уже 7й год)!!!

Большинство наших властьимущих заигрывает с агрессором, но это заигрывание опасно для жизни!
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09.05.2020 23:40 Відповісти
А сам Пєтушарій де ховається?
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09.05.2020 23:41 Відповісти
Він не ховається, він петушиться!
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09.05.2020 23:47 Відповісти
шарікови, за задумом луб'янки, мають успадкувати владу від клованів
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09.05.2020 23:45 Відповісти
О, у нас тоже такой шариевский пробег сегодня был, машин 15. Я им фак показывал, когда проезжали мимо.
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09.05.2020 23:45 Відповісти
Коротше висновок такий : Саме нормально 9 травня відзначили у Львові . Прийшли 7 чоловік , поклали квіти на могили родичів і пішли . Все чесно і без всяких проплачених російськими фашистами маніпуляцій і цирків .
Праворадикали якийсь час постояли збоку , знудились і теж розійшлись .
Львів - найкращий .
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09.05.2020 23:55 Відповісти
Потому что на 700к населения всего 7 пришли с цветами - у остальных дедывоевале за другую сторону походу.
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10.05.2020 10:56 Відповісти
"Предварительно, водитель автомобиля "Москвич 412", начиная движение, толкнул транспортным средством 51-летнего мужчину".....надо смеяться или пропустить как бред реформированных).
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10.05.2020 00:22 Відповісти
посмотрел на фото виницких ментов, ну очень суровые ,,даже суровей ,чем черниговские )))
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10.05.2020 02:12 Відповісти
Зараз дуже зручно всіх цих куплених шарійом гумових виробів тупо киздити. Маска закриває лице і можна розфігачити всю шарійську колону продажних побєдобєсів. Поки авакяни підтягнуться - справа буде зроблена))
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10.05.2020 04:59 Відповісти
Мешвет это сделать диван,приросший к ж*пе? Или уже устал,выбирая зебуинов во власть?
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10.05.2020 05:37 Відповісти
Мужик уже проклят на вечный гемор с совковым куском го*на,который почему то по ошибке кацапы гордо называют автомобиль москвич
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10.05.2020 05:35 Відповісти
Ждем вспышку короны после таких мероприятий по Украине. Пасха, тут даже и рядом не стояла.
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10.05.2020 07:44 Відповісти
а взагалі, я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.05.2020 12:41 Відповісти
 
 