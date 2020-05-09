9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини. ФОТОрепортаж
У Вінниці з нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом ОПЗЖ і партія Шарія організували автопробіги. Під час одного з них сталася НП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ про посилання на окрему комунікацію поліції Вінницької області.
"Попередньо, водій автомобіля "Москвич 412", починаючи рух, штовхнув транспортним засобом 51- річного чоловіка, мешканця Чечельницького району, який став перед його автівкою. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Вінницького відділення поліції. Заявник від госпіталізації відмовився. Водій "Москвича" також написав заяву про пошкодження його машини", - говориться в повідомленнях поліції.
Зазначається, що в 53 населених пунктах області відбувалися заходи, приурочені 75-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. До забезпечення правопорядку та здійснення контролю за дотриманням карантинних обмежень залучено 107 поліцейських.
Автопробіги у Вінниці організували сторонники політичних партій ОПЗЖ та партії Шарія, повідомила в коментарях Укрінформу начальник відділу комунікації поліції Вінницької області Ганна Олійник.
Зазначений вище конфлікт стався під час автопробігу від прихильників партії Шарія поблизу гіпермаркету "Епіцентр". До місця, де формувалася автоколона, підійшли близько тридцяти осіб. Це були ветерани війни на Сході України. Вони пропускали машини, прикрашені національною символікою. Автомобілі з червоними кульками активісти блокували.
Нагадаємо, в Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю дату Верховна Рада України встановила в 2015 році.
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Уже поехал домой в москву?
и с лопаты они жрут блины
запоребрики - это - не люди
в них людского - лишь вид со спины
Может это - преднамеренная издёвка над победобесием?
Большинство наших властьимущих заигрывает с агрессором, но это заигрывание опасно для жизни!
Праворадикали якийсь час постояли збоку , знудились і теж розійшлись .
Львів - найкращий .
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!