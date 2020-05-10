Берлін різними мовами, зокрема, українською, подякував союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму. ФОТО

Бранденбурзькі ворота в Берліні підсвітили написами подяки країнам-членам антигітлерівської коаліції різними мовами, серед яких і українська.

Про це повідомив бургомістр Берліна Міхаель Мюллер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Слово "Дякую!" з'явилося українською, російською, англійською, французькою, німецькою, а також польською й білоруською мовами. Акція відбулася в ніч на суботу, 9 травня.

Цією проєкцією Берлін через 75 років подякував союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму.

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Фото: twitter.com/RegBerlin