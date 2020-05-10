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Новини Фото День Перемоги
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Берлін різними мовами, зокрема, українською, подякував союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму. ФОТО

Бранденбурзькі ворота в Берліні підсвітили написами подяки країнам-членам антигітлерівської коаліції різними мовами, серед яких і українська.

Про це повідомив бургомістр Берліна Міхаель Мюллер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Слово "Дякую!" з'явилося українською, російською, англійською, французькою, німецькою, а також польською й білоруською мовами. Акція відбулася в ніч на суботу, 9 травня.

Цією проєкцією Берлін через 75 років подякував союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини. ФОТОрепортаж

Берлін різними мовами, зокрема, українською, подякував союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму 01
Берлін різними мовами, зокрема, українською, подякував союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму 02
Фото: twitter.com/RegBerlin

Берлін (192) День Перемоги (438)


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Топ коментарі
+25
Слава Україні!!! Героям Слава!!!
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09.05.2020 23:58
+16
и еще один вопрос...
сколько еще немцы будут унижаться и каяться, не предъявляя претензий к красному фашизму уничтожившему больше людей чем они...?
Немцам сломали позвоночник на всегда?...
Они пишут Спасибо......., тем кто был по факту хуже них...
https://youtu.be/df1jJoB6Mzg
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10.05.2020 00:12
+12
Цікаво,скільки будуть ще носитися з цією війною? За першу світову майже ніхто не згадує,а там також мільйони загинули.
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10.05.2020 00:05
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Слава Україні!!! Героям Слава!!!
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09.05.2020 23:58 Відповісти
за - Слава Україні!!! Героям Слава!!!....., те красные нацисты, которые победили немецких нацистов, украинцев сажали в лагеря или расстреливали....
так что ты это написал не к месту....
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10.05.2020 00:07 Відповісти
только красные были не нацисты, а интернационалисты
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10.05.2020 00:09 Відповісти
интернациональные людоеды....
пускай будет так....
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10.05.2020 00:14 Відповісти
Та педики вони були...
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10.05.2020 00:20 Відповісти
Правильно. Красные фашисты.
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10.05.2020 00:20 Відповісти
такі Ж да!
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10.05.2020 06:55 Відповісти
Це вони так розказували і розказують, але увесь їх інтернаціоналізм завершується на руССком. Кацапскій інтернаціоналізм = рашізм.
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10.05.2020 00:28 Відповісти
https://censor.net/user/273019 А кто кого победил?
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10.05.2020 01:50 Відповісти
А вата все на бутылку еще раз сесть хочет. Повторить
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09.05.2020 23:59 Відповісти
Друге фото - ілюстрація братського слов'янського триєдинного народу без лаптів і кокошніків
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10.05.2020 00:01 Відповісти
Почему "спасибо" два раза?
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10.05.2020 00:03 Відповісти
ага
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10.05.2020 00:10 Відповісти
Берлін різними мовами, зокрема, українською, подякував союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму - Цензор.НЕТ 8954
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10.05.2020 00:38 Відповісти
тому що рухомим рядком транслювалося
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10.05.2020 00:13 Відповісти
насправді, кацня схоже і були організаторами цього дійства
https://www.youtube.com/watch?v=eFsNvk5bVvQ - на 8-9 хв. добре чути расєян

Берлін різними мовами, зокрема, українською, подякував союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму - Цензор.НЕТ 3616
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10.05.2020 00:37 Відповісти
отдельное спасибо - от изнасилованных советской зверосолдатнёй немок.
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10.05.2020 04:41 Відповісти
Цікаво,скільки будуть ще носитися з цією війною? За першу світову майже ніхто не згадує,а там також мільйони загинули.
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10.05.2020 00:05 Відповісти
первая мировая какая-то странная была. непонятно, почему началась и непонятно, кто победил.
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10.05.2020 00:12 Відповісти
https://censor.net/user/404689 Так друга також не зрозуміла.Багато брехні і багато чого засекречено.А те що в нас тут.це більшість совєтська пропаганда.
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10.05.2020 00:14 Відповісти
Победила Антанта.
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10.05.2020 00:20 Відповісти
Сатана победила, с красной звездой на лбу.
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10.05.2020 04:42 Відповісти
да. непонятно, почему твой ответ заспамили.
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10.05.2020 09:01 Відповісти
https://censor.net/user/404689, началась из-за назревшей, в силу империалистических традиций капитала, "необходимости" передела сфер влияния.

Война - продолжение политики, только другими методами, т.с.
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10.05.2020 01:20 Відповісти
1Мировую с(и Октябрьскую революцию) связывпют з созданием в 1913г ФРС(федеральная резервная. система)(читай Ротшильд).
О2Мировой привожу пару строчек,для птнимания ситуации:
"Без денег,предоставленных Уолл-Стритт,не сушествовало бы не Гитлеоа,ни 2Мировой"/Ральф Эпирсон "Невидимая рука"
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10.05.2020 06:41 Відповісти
В целом, Николай, соглашусь, кроме одного нюанса, а именно - Февральский, таки, переворот. События в октябре были "чёрным лебедем" для Ротшильдов, получившим, в итоге, "непогашение" кредитов, и прочей белиберды, связанной с овладением собственностью в бывшей РИ. И вообще, в цивилизационном смысле - октябрьские перемены были для мирового клуба, довольно "контр-революционны". Сложный вопрос, на самом деле.
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10.05.2020 07:26 Відповісти
но концессии на добычу полезных ископаемых глобальная верхушка получила. Во всяком случае при Троцком. А потом Сталин все это полрмал.
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10.05.2020 09:03 Відповісти
Виталий,сложный,и жля меня сложный,но обьяснимый-деньги второстипенны,главная цель досстигнута-власть в Росии захвачена.
Ну интересно,шо и Росия внесла свою долю в создание ФРС-отправив в Нью-Йорк(место хранения фондов ФРС)-48 тон золота.
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10.05.2020 10:10 Відповісти
и еще один вопрос...
сколько еще немцы будут унижаться и каяться, не предъявляя претензий к красному фашизму уничтожившему больше людей чем они...?
Немцам сломали позвоночник на всегда?...
Они пишут Спасибо......., тем кто был по факту хуже них...
https://youtu.be/df1jJoB6Mzg
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10.05.2020 00:12 Відповісти
Точно!!!
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10.05.2020 00:15 Відповісти
https://censor.net/user/273019 Та вони може і не хочуть це казати.Але їх ще до сьогодні примушуть.Бо розмови саме про другу світову,це частина політики,навіть на заході.
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10.05.2020 00:17 Відповісти
Немцами рулили астрийские джидаи, а чувство вины повесили на немцев.
Как и выплаты репараций, что очень немаловажно.
Что не мешает победителям ездить на Фольксвагенах и иметь дома технику Бош.
Хеннеке Кардель написал книгу "Адольф Гитлер" - основатель Израиля" - там как раз
о ближашем окружении Гитлера и о тех, кто его двигал. С картинками. В интернете есть.
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10.05.2020 12:21 Відповісти
Лет 300 еще будут. Что те, что другие.
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10.05.2020 00:53 Відповісти
Вива ля франсе Берлін на різних мовах, зокрема, українській, подякував союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму - Цензор.НЕТ 4484
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10.05.2020 00:08 Відповісти
Vive le France !
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10.05.2020 00:46 Відповісти
башкиры спят и видят самолеты НАТО из французского контингента в родном небе
"офрейдились" ребята
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10.05.2020 00:51 Відповісти
Бляха, по краям Як-12 и по центру Як-18..
Или Цессны с краев. А прапор Франции - некисло в небе намалевали. Ай молоЦЦа!!!
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10.05.2020 05:29 Відповісти
тому що ти - д*репа
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10.05.2020 00:14 Відповісти
Берлін різними мовами, зокрема, українською, подякував союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму - Цензор.НЕТ 8570насправді, кацня схоже і була організатором цього дійства
https://www.youtube.com/watch?v=eFsNvk5bVvQ - на 8-9 хв. добре чути расєян, які виставляють обладнання

https://picua.org/images/2020/05/10/28dcd72f242e145fcae3d0b6c77a24d6.png Берлін різними мовами, зокрема, українською, подякував союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму - Цензор.НЕТ 1416
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10.05.2020 00:40 Відповісти
кацапи скоріше вдавляться, ніж будуть поруч з поляками та українцями
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10.05.2020 00:48 Відповісти
This project is a collaboration of Kulturprojekte Berlin with the Foundation Memorial to the Murdered Jews of Europe and the German-Russian Museum Berlin-Karlshorst and is supported by the Senate Department for Culture and Europe.

https://www.berlin.de/en/news/6166305-5559700-thank-you-brandenburg-gate-illuminated-d.en.html

вдавляться чи ні, але ось тобі факти... сам вирішуй
а знімала раша-тудей - 3 години там стовбичили.... переглянь відео
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10.05.2020 00:58 Відповісти
Ein Museum mit 3 Mitarbeitern, ohne die türkischen Reinigungskräfte. Es ist zu pompös
https://www.museum-karlshorst.de/index.php?id=15

а раша-сюдой стовбичить кругом, тільки толку ?
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10.05.2020 01:13 Відповісти
суть у тому, що це відверто пропагандистська кампанія, яку піхопили світові змі... росія тут знову - "перша і ключова", а народ плескає в долоньки...
до речі в більшості повідомлень згадується лише 4 чотири мови - рос, англ, франц й німецька... і саме у такому порядку
https://www.berlin.de/en/news/6166305-5559700-thank-you-brandenburg-gate-illuminated-d.en.html
Берлін різними мовами, зокрема, українською, подякував союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму - Цензор.НЕТ 9880
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10.05.2020 01:25 Відповісти
не все так однозначно !
мнение бургомистра Берлина может не совпадать с мнением немцев относительно этой акции и с мнением граждан постсоветских республик что излишне много внимания уделено именно раше.
внимательно почитай возмущенные комментарии немцев и граждан постсоветских государств под этим видео

как по мне, не нужно было раше так ходить по больным мозолям немцев, они тоже ведь люди, могут обидеться
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10.05.2020 02:43 Відповісти
знімала раша-тудей - 3 години там стовбичили....знімали як собаки гавкали
переглянь відео

раша-тудей не работает, она пилит !
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10.05.2020 03:20 Відповісти
May 1945 in Berlin-Karlshorst, a place where two former wartime enemies jointly recall some of their common history. It is up until now a unique bilateral institution sponsored by the Federal Republic of Germany and the Russian Federation.

прикинь
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10.05.2020 01:07 Відповісти
смотри сюда:
Trägerverein "Museum Berlin-Karlshorst e.V."
Das Museum Berlin-Karlshorst ist ein gemeinnütziger Verein, dem derzeit 17 institutionelle Mitglieder angehören. Zu den Vereinsmitgliedern gehören die Bundesrepublik Deutschland, die Russische Föderation (RF) sowie namhafte wissenschaftlich-kulturelle Institutionen in Deutschland, Russland, Weißrussland und der Ukraine.
https://www.museum-karlshorst.de/index.php?id=22

написано було на всіх мовах країн- народів-переможців нацизму
не перебільшуйте значення цієї акції
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10.05.2020 01:19 Відповісти
тобто фінансується урядами німеччини та кацапії, а також при підтримці деяких інституціями деяких країн... а що ж там за інституції присутні? і яким чином вони представлені? а ось яким:
Научный совет
Председатели
Профессор Томас Сандкюлер, г. Берлин
Виктор И. Васильев (д. н.), г. Москва
Члены научного совета
Евгений Г. Артемов (к. н.), г. Санкт-Петербург
Д-р Торстен Диедрич, г. Потсдам
Профессор Беате Фиселер, г. Дюссельдорф
Профессор Дирк Хоффман, г. Потсдам
Анна Морозова, г. Москва
Профессор Оливер Румп, г. Берлин
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10.05.2020 01:34 Відповісти
зитц-председатели
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10.05.2020 01:59 Відповісти
умгу... а за ними пуйло, шойгу, бастрикін, патрушев, сурков... і всі такі кумедні й безневинні... а шрьодер і ота австрійська підорва - ващє красаучєгі
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10.05.2020 02:06 Відповісти
чим більше вся вищеозначена публіка буде гадити Заходу, тим швидше Захід прокинеться і почне озброюватись.
все норм!
на добраніч, Камрад !
все буде Україна !
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10.05.2020 02:13 Відповісти
авжеж, прокинеться... як прокинулося 73%-стадо в Україні... як прокидаються тепер французи й італійці... обов'язково, звісно, питань нема...
здуріти можна від таких от посилів, якщо чесно
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10.05.2020 02:22 Відповісти
заспокойся, німці і французи взялись розробляти новий танк, поляки купують америцьку зброю, Європа потихенько збільшую військові витрати
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10.05.2020 02:47 Відповісти
Просто демонстрируют суету, чтобы Трамп отвязался.
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10.05.2020 04:39 Відповісти
Немецкий концерн Rheinmetall создал танковую пушку калибра 130-мм. Её вес составляет три тонны. В ходе проведения испытаний орудие на дальности в 1000 метров уложило все десять выстрелов в лист формата А4.

Вес снаряда 40 кг, мощность пушки на 70% выше, чем 120 мм

Подробности: https://regnum.ru/news/it/2755721.html

танчик заточен чтоб бошки арматам отрывать
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10.05.2020 16:53 Відповісти
я не здивуюсь, якщо там корнілови та царьови "соучаствуют"
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10.05.2020 01:38 Відповісти
https://www.museum-karlshorst.de/index.php?id=1&L=2 ну і нарешті
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10.05.2020 01:09 Відповісти
До закінчення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни в будівлі ********* музею знаходилось фортифікаційне училище саперів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 вермахту . В кінці квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 року, під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD боїв за Берлін в цій будівлі знаходився штаб https://uk.wikipedia.org/wiki/5-%D1%82%D0%B0_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) 5-й ударної армії під командуванням генерал-полковника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%95%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Берзаріна (згодом першого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82 коменданта Берліна). З червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 по жовтень https://uk.wikipedia.org/wiki/1949 1949 року тут находилась резиденція Голови Радянської військової адміністрації в Німеччині, потім, до https://uk.wikipedia.org/wiki/1954 1954 р. - резиденція Радянської контрольної комісії, після неї - Радянська військова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 комендатура . З листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967 р. в будівлі розташовувався «Музей повної та безумовної капітуляції фашистської Німеччини у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років».
Після виведення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D1%83_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96 радянських військ з території Німеччини музей зачинили, більшість його експонатів більше ніде не виставлялись. У 1994 році, за домовленістю між німецьким та російським урядами роботу музею було відновлено до 50-річчя закінчення Другої світової війни в Європі.
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10.05.2020 01:11 Відповісти
типовий зачуханий музейчик із трьома штатними співробітниками -одна із них волонтерка

да, серед них є росіянка і співорганізатором виступає МО РФ - стандартна спроба кацапів без мила просочитись де тільки можна.
не перебільшуйше значення цієї "контори під ковпаком" контррозвідки Німеччини
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10.05.2020 01:28 Відповісти
ага, х*рня все... точно! і чого б це зараз на кацапів наговорювати... не здатні вони нашкодити... еге ж? вова пуйло до речі теж завклубом колись працював, в одному "зачуханому" будинку офіцерів... дурниці все... не варто звертати уваги на такі дрібниці... кацапи взагалі - няшкі бєзврєдниє
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10.05.2020 01:57 Відповісти
https://censor.net/news/3194474/rossiyiskie_shpiony_vzlomali_v_2015_godu_pochtu_merkel_smi а це техробка якась зачухана зробила...
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10.05.2020 01:59 Відповісти
так ніхто не каже, що безвредні, але і німці не лохи.
вони кацапам ціну знають, особливо берлінці із блокади 1948 року і східні - "осі", по життю в ДДР
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10.05.2020 02:10 Відповісти
німці ще й досі не позбулися почуття провини... так і будуть хнюпати й уникати гострих кутів...
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10.05.2020 02:24 Відповісти
позбуваються, позбуваються почуття провини....
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10.05.2020 02:49 Відповісти
і взагалі, https://censor.net/user/341803, раніше я тебе не бачив на Цензорі і нік в тебе дивний.
ГеНадій українською зазвичай пишеться із одним Н - Генадій

а що то за Бико-дір ? може Бикодир, а ольгинський транслейтор тобі видав якийсь дурний дір ?


Ти часом сам не з тієї знімальної бражки раша-тудей, яка зараз робить фокус дослідження на цензорі ?
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10.05.2020 03:08 Відповісти
чому путлєр - це гітлєр сьогодення https://texty.org.ua/d/2018/putler/

20 лютого 1938 року фюрер виступає перед Радою Федерації Рейхстагом щодо австрійського питання. Кричить у мікрофон про дискримінацію «німецької меншини» за кордоном, яка хоче возз'єднатися з Германским Миром, а кляті гнобителі не дають.
Тому «Німецький Рейх оголошує про захист [зарубіжних] німців, які живуть уздовж наших кордонів». Шах і мат, германофоби!
Через 80 років МЗС Росії https://theins.ru/parafraz/123699 цитуватиме цю промову Гітлера слово в слово.
Гібридна логіка перетворює численну діаспору на політичну зброю. Розмовляєш німецькою, юзернейм? Все, ми йдемо тебе захищати. Ти вже не одна з національних меншин, забудь. Ти - унікальний, ти - часточка величної імперії переможців. Колись ми врятували цивілізацію, можемо повторити.
...У тому ж 1938 році Гітлер оголошує https://en.wikipedia.org/wiki/Heim_ins_Reich програму «[Повернення] додому до Рейху». А оскільки це був гібридний проект, його назва означала зовсім інше.
Не йшлося про виїзд німців з інших країн до Німеччини. Навпаки, фюрер пропонував зарубіжним фольксдойче [російський офіціоз використовує аналогічний термін соотечественники] приєднуватися до фатерлянду цілими регіонами.
Пізніше кожне таке розширення німецьких державних кордонів супроводжувалося пропагандистською кампанією. Її ключове гасло залишалося незмінним: «Регіон N повертається додому!»
Пам'ятаєте «Хоть камни с неба, мы на Родине!», «Крым вернулся домой», «...в родную гавань» тощо? Програмна віха путінського агітпропу - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC._%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83 фільм про гібридну військову окупацію чужої території має назву Путь на Родину.
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10.05.2020 00:17 Відповісти
Как говорит русня, спасибо не булькает Лучше деньгами.
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10.05.2020 00:17 Відповісти
А кацапи досі думають,що від фашизму....Бггггг.
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10.05.2020 00:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eFsNvk5bVvQ

дивіться уважно перших десять хвилин, а головне СЛУХАЙТЕ... тоді й питань не буде
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10.05.2020 00:42 Відповісти
Так, можливо кацапи ставили обладнання чи раша-сюдой працювала,
але уважно слухай із 2:43:17німці розмовляють за кадром

Зміст розмови:
"Тут написано багатьма мовами. А це ? Польською. Авжеж. Так і україньською і мовами народів СРСР.
Мій товарищ зробив магістерку у Польщі. Так і вчився в Украіні. Росія і Україна різні країни. Так, авжеж...."
поодинокі перехожі, у тому числі туристи (німці в цей час вже вкладаються спати), спочатку нерозуміння що воно таке, а потім спокійна реакція на надписи багатьма мовами.


да, бігають, да, намагаються напаскудити, але

раша-тудей це милліардні бюджети на вітер із мізерним вихлопом

і вплив рашиської пропаганди із зменшенням імпорту газу буде скорочуватись
німці прагматичні, ****** зиск, а немає грошей - немає і фроендшафту
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10.05.2020 02:04 Відповісти
слухай, друже, яку думку ти мені хочеш нав'язати? що кацапська загроза надумана й немає жодних перспектив перерости у щось більше, що кацапська пропаганда нікого не зачіпає й ні на кого не вливає?
може досить вже свою інфантильність підгодовувати, керуючись хибними уявленнями й оцінками?
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10.05.2020 02:17 Відповісти
після 14-го в Європі вже всі про все знають, я маю на увазі рашу.
підгодовки голодної Москви кінця 80-х копченим салом із НЗ Західного Берліну і братання с кацами вже не буде
перестань істерити !
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10.05.2020 02:54 Відповісти
гм... своєрідне у тебе мисленне... дивне, спрощене... а давай ти наведеш мені хоча б один приклад в світовій історії, який хоча би приблизно підтверджував твої висновки? ну про оту принциповість у міжнародній політиці
почитав значить коменти на самому початку нашого з тобою діалогу, ти був переконаний, що нічого такого в тій акції не було, а каци там і близько не стоять... дружочок, справа в тім, що я розкрив тему глибше, а ти й досі зашорений сидиш, не бажаючи визнавати чию б там не було правоту... ото і все
і що це тебе в кацапську кинуло? порада не нервуватися з твого боку була спробою аутотренінгу? чи може то була спроба вивести мене з рівноваги... мимо
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10.05.2020 03:55 Відповісти
"Всё нормально" (09:29)
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10.05.2020 12:41 Відповісти
закрадывается мысль, что немцы что-то опять задумали.
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10.05.2020 00:51 Відповісти
На русском было необязательно писать....
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10.05.2020 01:04 Відповісти
Немец без русского - как жук-навозник без г*вна.
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10.05.2020 04:37 Відповісти
Харч, так и писАть на русском необязательно. Патриот?
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10.05.2020 06:24 Відповісти
Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война..
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10.05.2020 01:14 Відповісти
Да и оккупация Украины восточным Сатанатом длилась куда дольше немецкой.
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10.05.2020 04:44 Відповісти
За массовое изнасилование немок сталинскими ордами отдельно поблагодарили?
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10.05.2020 04:35 Відповісти
Берлін різними мовами, зокрема, українською, подякував союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму - Цензор.НЕТ 1491
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10.05.2020 08:25 Відповісти
Берлін різними мовами, зокрема, українською, подякував союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму - Цензор.НЕТ 9001А коли вже Київ на різних мовах, в тому числі і на німецькій, подякує своїх близьких Західних союзників за допомогу в звільненні тимчасово окупованих проклятою ворожою паРашою українських територій Криму і Донбасу. У звільнених від кремлівських фашистів окупантів кривавого маніяка )(уйла!
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10.05.2020 09:13 Відповісти
славянские языки - они такие похожие))
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10.05.2020 09:50 Відповісти
коли такі надписи з`являться на стінах кремля....- тоді можна буде вважати що світ змінився на краще...
а взагалі, я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.05.2020 12:45 Відповісти
Берлін різними мовами, зокрема, українською, подякував союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму - Цензор.НЕТ 4573
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10.05.2020 13:12 Відповісти
Видели надпись?
Демонстрирует канал Ruptly
Ruptly - российское видеоагентство, предоставляющее новостные видеоматериалы по подписке. Основано 4 апреля 2013 года. Главный офис расположен в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD Берлине , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия . Является частью медиасети https://ru.wikipedia.org/wiki/RT RT .



НА видео фоном звучит "День победы".
Пипец.
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10.05.2020 13:14 Відповісти
Придёт время, и на Кремле высветят
Thanks, Danke, Merci, Дякуємо, Dziękuję, Kiitos.




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10.05.2020 15:52 Відповісти
А может
谢谢啦

Xièxiè la



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10.05.2020 15:55 Відповісти
эти будут первыми
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10.05.2020 17:08 Відповісти
А від комунізму?
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10.05.2020 22:04 Відповісти
 
 