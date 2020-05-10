УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13058 відвідувачів онлайн
Новини Фото Силовики
16 566 50

На Рівненщині жінка-водій на Mazda під час обгону врізалася в зустрічний Hyundai та загинула, другого водія госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж

24-річна мешканка селища Володимирець на Mazda 3 під час виконання маневру обгону допустила зіткнення із зустрічним Hyundai Tucson під керуванням 60-річного жителя міста Бориспіль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області, від удару Mazda відкинуло в кювет.

Кермувальниця автомобіля унаслідок отриманих травм загинула на місці події.

Водія позашляховика на швидкій доставили в лікарню. Медики діагностували у нього перелом ключиці, забій грудної клітки, забиття руки.

Дивіться також: Співробітник прокуратури Закарпаття загинув у ДТП під Мукачевим. ВІДЕО+ФОТО

Уточнюється, що за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

На Рівненщині жінка-водій на Mazda під час обгону врізалася в зустрічний Hyundai та загинула, другого водія госпіталізовано, - поліція 01
На Рівненщині жінка-водій на Mazda під час обгону врізалася в зустрічний Hyundai та загинула, другого водія госпіталізовано, - поліція 02
На Рівненщині жінка-водій на Mazda під час обгону врізалася в зустрічний Hyundai та загинула, другого водія госпіталізовано, - поліція 03
На Рівненщині жінка-водій на Mazda під час обгону врізалася в зустрічний Hyundai та загинула, другого водія госпіталізовано, - поліція 04

Дивіться також: Один чоловік загинув, один був травмований унаслідок ДТП у Хмельницькій області, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Рівненщині жінка-водій на Mazda під час обгону врізалася в зустрічний Hyundai та загинула, другого водія госпіталізовано, - поліція 05
На Рівненщині жінка-водій на Mazda під час обгону врізалася в зустрічний Hyundai та загинула, другого водія госпіталізовано, - поліція 06

Автор: 

ДТП (4467) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6750) Рівненська область (1175)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Мужика жалко. Вот так невинные страдают из-за тупиковых ветвей эволюции.
показати весь коментар
10.05.2020 06:16
+17
На Ривненщине женщина-водитель на Mazda при обгоне врезалась во встречный Hyundai и погибла, второй водитель госпитализирован, - полиция - Цензор.НЕТ 9323
показати весь коментар
10.05.2020 08:37
+11
Плохому водителю всегда дорога мешает ехать с умом и по правилам.
показати весь коментар
10.05.2020 07:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лощадей много, кучер один.
показати весь коментар
10.05.2020 02:39 Відповісти
Хорошо, что детей нарожать не успела, с такой наследственностью.
показати весь коментар
10.05.2020 02:46 Відповісти
может и успела... у таких всё быстро
показати весь коментар
10.05.2020 06:26 Відповісти
Плохо, что их с собой не повезла.
показати весь коментар
10.05.2020 07:51 Відповісти
Кроме обгона.
показати весь коментар
10.05.2020 09:17 Відповісти
Жаль что в Украине нельзя принять такой закон, чтоб овцам нельзя садится за руль, сразу нас европа заклюет, да и майдан может случится
показати весь коментар
10.05.2020 07:51 Відповісти
потрібне фотофіксаж на дорогах, може це приструнить дебілів-безсмертників
показати весь коментар
10.05.2020 08:20 Відповісти
Ну наверное это была лесбиянка!! !Ибо нормальной "овце" есть чем(и есть где) показать что она супер пупер! И конкурсы красоты,и шоубизнес,и ночные клубы,и "закрытые" вечеринки-где им можно похвастаться элитными нарядами,драгоценностями ....большими попами и грудями!!! А "мастурбировать" на всякие авто это всегда был удел мужиков и пацанов!!!!
показати весь коментар
10.05.2020 09:55 Відповісти
Чисто савковая логика.
показати весь коментар
10.05.2020 10:28 Відповісти
встигла
показати весь коментар
10.05.2020 09:14 Відповісти
І варто було так поспішати? Навіщо? Люди вважають, що їхня вдача бути заможними дає їм право бути надлюдьми. А воно ось, як може статись...
показати весь коментар
10.05.2020 05:08 Відповісти
Дорожная война продолжается.
показати весь коментар
10.05.2020 05:44 Відповісти
"Европейские дороги"
показати весь коментар
10.05.2020 05:54 Відповісти
Европейская культура вождения
показати весь коментар
10.05.2020 07:22 Відповісти
Плохому водителю всегда дорога мешает ехать с умом и по правилам.
показати весь коментар
10.05.2020 07:34 Відповісти
Мужика жалко. Вот так невинные страдают из-за тупиковых ветвей эволюции.
показати весь коментар
10.05.2020 06:16 Відповісти
жизнь - это риск: любишь кататься... люби и завещание писать
показати весь коментар
10.05.2020 06:29 Відповісти
Хорошо хоть Тucson, а не Таврия!
показати весь коментар
10.05.2020 06:42 Відповісти
А де БЕХА? Як така троща без бумера. Чи мазда, це менша східна сестра баварця?
показати весь коментар
10.05.2020 06:50 Відповісти
не дожила до исполнения мечты идиотки
показати весь коментар
10.05.2020 07:15 Відповісти
Беха то таке. Де євробляха?
показати весь коментар
10.05.2020 09:41 Відповісти
Мазда 3 першого покоління, за своїми технічними налаштуваннями - це дійсно "менша сестра" БМВ 3 серії. Так само провокує на агресивну їзду. Живенька машика... але вже не у даному випадку.
показати весь коментар
10.05.2020 10:06 Відповісти
Шо ви знаєте про провокацію? Субару 2.5 турбо от де провокація
показати весь коментар
11.05.2020 06:16 Відповісти
все відносно
показати весь коментар
11.05.2020 15:08 Відповісти
Успела.... в "пункт назначения".
показати весь коментар
10.05.2020 07:36 Відповісти
Ну и хрен с ней, на одну дуру меньше будет.
показати весь коментар
10.05.2020 07:39 Відповісти
Бессмысленно об этом писать, люди в основной своей массе - глупые животные (приматы), до них все равно не дойдет!
показати весь коментар
10.05.2020 07:47 Відповісти
+100500
показати весь коментар
10.05.2020 08:26 Відповісти
"Маленькая красненькая машинка" и последствия от ее покупки.
показати весь коментар
10.05.2020 08:09 Відповісти
Саме місце аварії в народі вже давно прозване проклятим: тут регулярно трапляються важкі ДТП, часто - зі смертельними наслідками.
Одначе ніяких застережних чи інформаційно-попереджувальних знаків для водіїв тут досі не встановлено.
За попередньою інформацією правоохоронців, які працюють на місці пригоди, там лоб у лоб зіткнулося два автомобілі - «Hyundai Tucson» та «Mazda». Як розповідають очевидці аварії, "Мазда", що їхала в напрямку Вараша, не переконавшись у відсутності автомобілів на зустрічній смузі, пішла на обгін, де і допустила лобове зіткнення з зустрічним позашляховиком "Hyundai".
показати весь коментар
10.05.2020 08:35 Відповісти
На Ривненщине женщина-водитель на Mazda при обгоне врезалась во встречный Hyundai и погибла, второй водитель госпитализирован, - полиция - Цензор.НЕТ 9323
показати весь коментар
10.05.2020 08:37 Відповісти
жахлива аварія .
показати весь коментар
10.05.2020 08:38 Відповісти
жирненько живут на западной Украине, даже разметка на трассе есть,
в Кременчуге есть ямы и ****** от кыевских шакалов
показати весь коментар
10.05.2020 09:02 Відповісти
А чи не від кременчуцьких феодалів залежить, як живеться місцевим? З якого дива кыевськіє шакали тратилися б на західні області?
показати весь коментар
10.05.2020 09:48 Відповісти
странно японка смялась а кореец мало
показати весь коментар
10.05.2020 09:35 Відповісти
Ймовірно, різниця ваги зіграла роль.
показати весь коментар
10.05.2020 10:11 Відповісти
А хто сумнівається шо японка краще? Чим більше машинка зім'ялася, тим більше шансів усіх живими звідти повитягувати. На жаль не в цьому випадку...
показати весь коментар
11.05.2020 06:22 Відповісти
бабы и обгон это страшно...
показати весь коментар
10.05.2020 09:43 Відповісти
Дело не в этом. Многие совершают роковую ошибку уходя от столкновения на встречную обочину и встречная машина уходит туда же.
Какой выход в такой ситуации, если вы уже не в состоянии тормозить? Включайте правый поворот и максимально прижимайтесь к обгоняемой вами машине, останетесь живы, потому как встречная прижмется к обочине. Правда на больших скоростях это не работает т.к. большинство не успевает сообразить что надо делать.
показати весь коментар
10.05.2020 10:10 Відповісти
Як на мене, то таке навіть варто прописати в Правилах. Проблема, правда, що не завжди є повноцінна обочина, іноді і відбійник може заважати.
показати весь коментар
10.05.2020 10:13 Відповісти
Это проходит там, где ширина проезжей части равна ширине 3-х авто. Мне в свое время повезло, остался жив и без столкновения. Было так же, что я включил правый поворот, а обгоняемый авто притормозил и я втиснуться между двух авто.
показати весь коментар
10.05.2020 10:26 Відповісти
100% так! Не можна тікати через зустрічну! Судячи по пошкодженнях машин - Тушкан якраз стояв прямо на дорозі, а Мазда тікала на обочину і отримала в кузов по діагоналі. Раз, туфу-тьфу, сам не встигав, притиснувася до обганяємої вантажівки. І думки не було йти на переріз зустрічній.
показати весь коментар
10.05.2020 21:58 Відповісти
права купила ...а дорогу купити забула ...бурштинщики херові ...дороги ще від поляків залишилися зато у кожному дворі "мазда" ...
показати весь коментар
10.05.2020 10:40 Відповісти
Старый добрый Тушкан спас жизнь своему владельцу.
показати весь коментар
10.05.2020 11:36 Відповісти
Хорошая машина.
показати весь коментар
10.05.2020 21:03 Відповісти
чурке-сосульке права подарили, а ездить - не подарили..(
показати весь коментар
10.05.2020 13:12 Відповісти
Украина созрела, для выдачи прав по-Австралийски!
показати весь коментар
10.05.2020 19:48 Відповісти
....А другие пускай тормозят
И вернуть тебя не стараются
Не вернется уже назад
Кто хоть раз со мной покатаетсаааааа...
показати весь коментар
11.05.2020 11:22 Відповісти
 
 