На Рівненщині жінка-водій на Mazda під час обгону врізалася в зустрічний Hyundai та загинула, другого водія госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж

24-річна мешканка селища Володимирець на Mazda 3 під час виконання маневру обгону допустила зіткнення із зустрічним Hyundai Tucson під керуванням 60-річного жителя міста Бориспіль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області, від удару Mazda відкинуло в кювет.

Кермувальниця автомобіля унаслідок отриманих травм загинула на місці події.

Водія позашляховика на швидкій доставили в лікарню. Медики діагностували у нього перелом ключиці, забій грудної клітки, забиття руки.

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Уточнюється, що за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.









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