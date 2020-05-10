На Рівненщині жінка-водій на Mazda під час обгону врізалася в зустрічний Hyundai та загинула, другого водія госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж
24-річна мешканка селища Володимирець на Mazda 3 під час виконання маневру обгону допустила зіткнення із зустрічним Hyundai Tucson під керуванням 60-річного жителя міста Бориспіль.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області, від удару Mazda відкинуло в кювет.
Кермувальниця автомобіля унаслідок отриманих травм загинула на місці події.
Водія позашляховика на швидкій доставили в лікарню. Медики діагностували у нього перелом ключиці, забій грудної клітки, забиття руки.
Уточнюється, що за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+19 LIV LIV
показати весь коментар10.05.2020 06:16
+17 Liberian
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+11 МК #469874
показати весь коментар10.05.2020 07:34
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Одначе ніяких застережних чи інформаційно-попереджувальних знаків для водіїв тут досі не встановлено.
За попередньою інформацією правоохоронців, які працюють на місці пригоди, там лоб у лоб зіткнулося два автомобілі - «Hyundai Tucson» та «Mazda». Як розповідають очевидці аварії, "Мазда", що їхала в напрямку Вараша, не переконавшись у відсутності автомобілів на зустрічній смузі, пішла на обгін, де і допустила лобове зіткнення з зустрічним позашляховиком "Hyundai".
в Кременчуге есть ямы и ****** от кыевских шакалов
Какой выход в такой ситуации, если вы уже не в состоянии тормозить? Включайте правый поворот и максимально прижимайтесь к обгоняемой вами машине, останетесь живы, потому как встречная прижмется к обочине. Правда на больших скоростях это не работает т.к. большинство не успевает сообразить что надо делать.
И вернуть тебя не стараются
Не вернется уже назад
Кто хоть раз со мной покатаетсаааааа...