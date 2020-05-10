Пірати викрали українського та російського моряків біля берегів Африки, - ЗМІ. ФОТО (оновлено)
Біля берегів Екваторіальної Гвінеї невідомі напали на судно під прапором Коморських островів і викрали двох членів екіпажу, зокрема українця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Dryad Global, що спеціалізується на проблемах безпеки мореплавства.
"Вантажне судно RIO MITONG було атаковано швидкісним човном із невстановленою кількістю людей на борту. Злочинці використовували сходи для висадки на судно, унаслідок чого було викрадено двох членів екіпажу, імовірно росіянина й українця", - йдеться в повідомленні.
Решта членів екіпажу, за даними джерела, перебувають у безпеці.
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У Міністерстві закордонних справ України інформацію про викрадення українця підтвердили.
"Сьогодні отримано інформацію про те, що поблизу порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) здійснено піратський напад на судно Rio Mitong (прапор Коморських островів, судновласник - бельгійська компанія Smart S&P SA, оператор судна – ITS International Trade). За попередньою інформацією, унаслідок нападу захоплено і вивезено в невідомому напрямку одного громадянина України - члена екіпажу судна", - повідомив УНІАН директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
За його словами, наразі посольство України в Бельгії встановлює контакт із судновласником і компанією-оператором судна щодо перевірки інформації та з'ясування обставин справи.
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Два станковых ДСКМ на носу и на корме легко и незатейливо решили любую проблему. Как и пара карабинов у тех, кто умеет обращаться.
Більшість українських спеціалізованих ПОП, закрилися ще в 18 році, бо стало "проблемно" та не вигідно охороняти кораблі (охорона в обмежених зонах).
Приватні охоронні структури не є суб'єктами морського права, там тільки є: 1) капітан судна "держави прапора", 2) держава прапора, 3) приймаюча держава.
Два: выход в море торговых судов без огнестрельного оружия на борту и без тренированных членов экипажа, которые умели бы этим оружием пользоваться - должен быть запрещён.
судно имеет флаг Берега слоновой кости, оператор судна(который сбрасывает маршрут и груз) находится в Греции...
судовладелец находится в Москве....
команду набирает крюинговая фирма в Одессе...
наша морская школа была одной из лучших в мире...
как-то однажды у берегов Британии большой танкер сел на мель, разлилось около очень много тыс тн. нефти, искали бенефициара- пол года! в наше время...
Миша, ты никогда не убедишь меня что невооружённый человек находится в бОльшей безопасности чем вооружённый.
Оружие в Древнем Риме не имели права носить только рабы.
Левоглобалистская сволочь пытается из нас всех рабов сделать.
>Купят какой списаный ракетный корабль
Это можне сделать только с помощью коррумпированных гос.чиновников. То есть если недоработали органы госбезопасности.
И говорят пираты, - мы отпустим того, кто нас больше удивит ...
Рюзьге взяло и село на бутылку, а ему пираты: - ... рассказав стих
Судьба украинца неизвестна.
Судно Мак Руби. И что из этого вышло.
Как сообщили португальские СМИ, экипаж круизника почти полностью состоит из украинцев, включая капитана. По информации «Думской», большинство из них - одесситы.
Инцидент, о котором речь, произошел рано утром 30 марта у берегов Венесуэлы. Различные источники выдают разные версия произошедшего. Самая правдоподобная - венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов.
125-метровый круизник RESOLUTE шел из Буэнос-Айреса в порт небольшого острова Кюрасао (Нидерландские Антильские острова). В нейтральных водах возле побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевика с требованием изменить маршрут и следовать в один из портов «боливарианской республики».
Капитан (украинец, одессит) не подчинился явно незаконному требованию и продолжил идти своим курсом. Венесуэльский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, которые тоже не возымели действия, после чего сблизился с круизником.
По заявлению владельца, «военно-морской корабль на большой скорости приблизился к правому борту под углом 135 градусов и преднамеренно столкнулся с круизным судном. Корабль несколько раз ударил по правому борту в попытке повернуть нос лайнера к территориальным водам Венесуэлы. RESOLUTE получил незначительные повреждения, не влияющие на мореходные качества, а NAIGUATA после контакта стал принимать воду и через некоторое время затонул». - https://dumskaya.net/news/korabl-vms-venesuely-zatonul-posle-neudachnoy-po-112358/?fbclid=IwAR0swAefpRWEL9lEi_NjHUbsRZM-HkpBP-7PZ-s5pkpKNah37rCBn2720fM
Может, поддались уговорам моряков открыть им дорогу в новую жизнь.