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Пірати викрали українського та російського моряків біля берегів Африки, - ЗМІ. ФОТО (оновлено)

Біля берегів Екваторіальної Гвінеї невідомі напали на судно під прапором Коморських островів і викрали двох членів екіпажу, зокрема українця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Dryad Global, що спеціалізується на проблемах безпеки мореплавства.

"Вантажне судно RIO MITONG було атаковано швидкісним човном із невстановленою кількістю людей на борту. Злочинці використовували сходи для висадки на судно, унаслідок чого було викрадено двох членів екіпажу, імовірно росіянина й українця", - йдеться в повідомленні.

Решта членів екіпажу, за даними джерела, перебувають у безпеці.

Пірати викрали українського та російського моряків біля берегів Африки, - ЗМІ 01

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У Міністерстві закордонних справ України інформацію про викрадення українця підтвердили.

"Сьогодні отримано інформацію про те, що поблизу порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) здійснено піратський напад на судно Rio Mitong (прапор Коморських островів, судновласник - бельгійська компанія Smart S&P SA, оператор судна – ITS International Trade). За попередньою інформацією, унаслідок нападу захоплено і вивезено в невідомому напрямку одного громадянина України - члена екіпажу судна", - повідомив УНІАН директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, наразі посольство України в Бельгії встановлює контакт із судновласником і компанією-оператором судна щодо перевірки інформації та з'ясування обставин справи.

Автор: 

Африка (306) моряки (927) викрадення (819)


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Топ коментарі
+9
Так вроде ведь международным морским правом уже разрешили держать на борту огнестрельное оружие?
Два станковых ДСКМ на носу и на корме легко и незатейливо решили любую проблему. Как и пара карабинов у тех, кто умеет обращаться.
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10.05.2020 09:42
+5
"Мы вас туда не посылали", "Хочешь кататься - люби и саночки возить", ии т.д. и т.п. Новость никчемная о никчемном же субьекте. Как о той кренделице с собачкой из Уханя
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10.05.2020 09:41
+5
Xодить в море нужно под своим флагом, а не под островами какими-то. Это раз.
Два: выход в море торговых судов без огнестрельного оружия на борту и без тренированных членов экипажа, которые умели бы этим оружием пользоваться - должен быть запрещён.
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10.05.2020 09:55
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"Мы вас туда не посылали", "Хочешь кататься - люби и саночки возить", ии т.д. и т.п. Новость никчемная о никчемном же субьекте. Как о той кренделице с собачкой из Уханя
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10.05.2020 09:41 Відповісти
Так вроде ведь международным морским правом уже разрешили держать на борту огнестрельное оружие?
Два станковых ДСКМ на носу и на корме легко и незатейливо решили любую проблему. Как и пара карабинов у тех, кто умеет обращаться.
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10.05.2020 09:42 Відповісти
Да ну нах! Це в якій альтернативній реальності "дозволили"? Шукай, як що не віриш в International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code (навіть використання зброї не згадується) або інші регулюючи документи: UNCLOS, SUA.
Більшість українських спеціалізованих ПОП, закрилися ще в 18 році, бо стало "проблемно" та не вигідно охороняти кораблі (охорона в обмежених зонах).
Приватні охоронні структури не є суб'єктами морського права, там тільки є: 1) капітан судна "держави прапора", 2) держава прапора, 3) приймаюча держава.
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10.05.2020 11:38 Відповісти
І що, дійсно якийсь там молодший матрос не може протягнути на борт навіть помпового дрововика? Скажу відверто - мені цього вистало б відбитися від любого нападу. Скільки там тих негрів на човні?
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10.05.2020 14:46 Відповісти
Xодить в море нужно под своим флагом, а не под островами какими-то. Это раз.
Два: выход в море торговых судов без огнестрельного оружия на борту и без тренированных членов экипажа, которые умели бы этим оружием пользоваться - должен быть запрещён.
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10.05.2020 09:55 Відповісти
Нащо тоді казати про світову безпеку морської торгівлі?
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10.05.2020 10:22 Відповісти
Так её не существует. В мире всегда было, есть и будет так: "Каждый сам за себя. Один Бог за всех"
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10.05.2020 10:29 Відповісти
регистрируют суда под флагом тех стран, где налоги минимальные...
судно имеет флаг Берега слоновой кости, оператор судна(который сбрасывает маршрут и груз) находится в Греции...
судовладелец находится в Москве....
команду набирает крюинговая фирма в Одессе...
наша морская школа была одной из лучших в мире...
как-то однажды у берегов Британии большой танкер сел на мель, разлилось около очень много тыс тн. нефти, искали бенефициара- пол года! в наше время...
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10.05.2020 10:39 Відповісти
Это понятно; экономят хозяева, а в плену у пиратов оказываются ни в чём не повинные моряки. Когда суда ходили под флагом СССР, чёт я сомневаюсь что пираты рисковали к ним приближаться.
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10.05.2020 10:55 Відповісти
Пираты 20 века смотрел фильм? Там под каким флагом судно было?
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10.05.2020 11:23 Відповісти
Так то кино. И разве для пиратов там был хэппи энд ?

Миша, ты никогда не убедишь меня что невооружённый человек находится в бОльшей безопасности чем вооружённый.
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10.05.2020 11:26 Відповісти
Я не убеждаю. Подход к решению этой проблеммы должен быть иным. Комплексным и с привлечением сил заинтересованых государств. Вместо пустопорожних учений всяких сибризов, как пример, выход на патрулирование в районы действия пиратских групировок с реальным поражением всех морских целей в запрещеных квадратах. Что бы стрелявший мог практически увидеть результат, а от нарушителя только спасательный жилет остался.
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10.05.2020 11:32 Відповісти
Это всё мечты; а реально - экипажи должны быть вооружены и тренированы.
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10.05.2020 12:18 Відповісти
Ну ты и сказочник! Прям фантастика какая-то...
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10.05.2020 17:00 Відповісти
В таком случае моряками могут быть только выпускники национальных военно-морских учебных заведений.Что бы и моряк ,и ракетчик, и антитеррор. А если нападут на торговый центр или отель как в Мумбае, то предлагайте вооружать продавцов или портье машинганами.
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10.05.2020 10:54 Відповісти
А в Штатах так и есть: нападение на магазинчик может закончиться дырой в башке. 2-я Поправка к Конституции рулит.
Оружие в Древнем Риме не имели права носить только рабы.
Левоглобалистская сволочь пытается из нас всех рабов сделать.
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10.05.2020 10:59 Відповісти
Огнестрельное оружие без электронных средств раннего оповещения не спасёт, твари заходят либо ночью, либо из под солнца когда их не видно.
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10.05.2020 11:06 Відповісти
Бандиты всегда трусливы - это их психологическая особенность. Сам факт наличия оружия на борту, о котором бандиты знают - это уже повод для них пересмотреть свои планы.
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10.05.2020 11:10 Відповісти
Тогда они могут вооружиться какими нибудь джавелинами. Команду вооружат в ответ и так до бесконечности когда возвратятся пиратские дредноуты только в современном виде. Купят какой списаный ракетный корабль и давай контейнеры в свой пиратский порт на разгрузку загонять. Ты же из пистолета не отстреляешься. Просто их надо не в какую то французскую тюрьму на полный пансион определять, где они чувствуют себя королями по сравнению с жизнью в вонючем Сомали, а реально развешивать на реях, как в древние времена. Для устрашения.Без всяких гуманных судопроизводств.
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10.05.2020 11:19 Відповісти
Пиратство - это бизнесок такой. Джавелин - слишком дорогое удовольствие, которое может обнулить экономическую выгоду.

упят какой списаный ракетный корабль


Это можне сделать только с помощью коррумпированных гос.чиновников. То есть если недоработали органы госбезопасности.

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10.05.2020 11:25 Відповісти
Ищите на просторах стран бывшего совка и обязательно найдете.И корабль и способы его покупки.
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10.05.2020 11:33 Відповісти
Но, после появления такого агрегата в международных водах, его путь будет недолог.
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10.05.2020 12:16 Відповісти
А радар чем тебе не электронное средство оповещения о подходе цели.
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10.05.2020 11:11 Відповісти
А когда на радаре десятки таких "целей"- в основном это рыбацкие лодки, то что тогда?
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10.05.2020 11:45 Відповісти
Визуальный контроль и анализ маневров.
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10.05.2020 12:14 Відповісти
Включая, но не ограничиваясь радаром. Радар может не взять низкую и мелкую цель.Нужен электронный комплекс мер - следящие камеры, тепловизоры.
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10.05.2020 13:05 Відповісти
Терпилы, они что без оружия плавают? Или увидев моторную лодку в штаны наложили?
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10.05.2020 10:35 Відповісти
по всем морским НБЖС, ППСС и пр. документам, гражданским судам запрещено иметь на борту оружие, даже капитан не имеет в сейфе маленького кольта или глока...я проработал на больших контейнеровозах мастером в Германии почти 20 лет(спасибо за развал ЧМП) в р-нах Сомали, Танзании можно предупредить и заказать конвой, тебя будут сопровождать аж до Мозамбика, никто не тронет
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10.05.2020 10:48 Відповісти
Или вооруженная группа частного спецназа на борту. Так тоже бывает.
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10.05.2020 10:56 Відповісти
Тот кто протолкнул такой запрет на международном уровне, очевидно получает бакшиш от пиратского бизнеса.
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10.05.2020 10:57 Відповісти
Не запрещено, мастер, не свисти. Израилевцы возят с собой, поэтому ни на один их пароход не было нападения. По приходу в порты - опечатывают в сейфах, просто геморно это. И никакого конвоя ты не закажешь. Можно нанять гардов, базы в Красном море и на Шри Ланке, и плыви себе спокойно.
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10.05.2020 17:07 Відповісти
Моряки не терпилы. Похитить бандюки могут каждого человека, даже по пути от дома до магазина.
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10.05.2020 11:49 Відповісти
Как-то пираты захватили украинца, рюзьге и ... больше никого

И говорят пираты, - мы отпустим того, кто нас больше удивит ...
Рюзьге взяло и село на бутылку, а ему пираты: - ... рассказав стих
Судьба украинца неизвестна.
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10.05.2020 10:56 Відповісти
Может быть были единственными белыми на борту. Взяли на выкуп.
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10.05.2020 10:59 Відповісти
Может были капитаном и стармехом, или схватили тех, кто не успел укрыться в цитадель.
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10.05.2020 11:47 Відповісти
Самое страшное сдохнуть в цитадели, когда кто нибудь их этих придурков закроет снаружи и затопит судно.
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10.05.2020 12:16 Відповісти
Ну если пираты нападают на торпедном катере,или на балкере Петр Васев, то тогда точно могут затопить.
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10.05.2020 13:14 Відповісти
идиот ты
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10.05.2020 16:11 Відповісти
Оружие на борту контейнеровоза в руках экипажа уже когда-то было.
Судно Мак Руби. И что из этого вышло.
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10.05.2020 11:52 Відповісти
Это эстонцы в Индии?
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10.05.2020 12:17 Відповісти
Это одесситы в Африке.
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10.05.2020 12:59 Відповісти
Пограничный корабль NAIGUATA военно-морских сил Венесуэлы затонул после неудачной попытки остановить и отправить в один из портов этой республики небольшой круизный лайнер ледового класса RESOLUTE (флаг Португалии).
Как сообщили португальские СМИ, экипаж круизника почти полностью состоит из украинцев, включая капитана. По информации «Думской», большинство из них - одесситы.
Инцидент, о котором речь, произошел рано утром 30 марта у берегов Венесуэлы. Различные источники выдают разные версия произошедшего. Самая правдоподобная - венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов.
125-метровый круизник RESOLUTE шел из Буэнос-Айреса в порт небольшого острова Кюрасао (Нидерландские Антильские острова). В нейтральных водах возле побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевика с требованием изменить маршрут и следовать в один из портов «боливарианской республики».
Капитан (украинец, одессит) не подчинился явно незаконному требованию и продолжил идти своим курсом. Венесуэльский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, которые тоже не возымели действия, после чего сблизился с круизником.
По заявлению владельца, «военно-морской корабль на большой скорости приблизился к правому борту под углом 135 градусов и преднамеренно столкнулся с круизным судном. Корабль несколько раз ударил по правому борту в попытке повернуть нос лайнера к территориальным водам Венесуэлы. RESOLUTE получил незначительные повреждения, не влияющие на мореходные качества, а NAIGUATA после контакта стал принимать воду и через некоторое время затонул». - https://dumskaya.net/news/korabl-vms-venesuely-zatonul-posle-neudachnoy-po-112358/?fbclid=IwAR0swAefpRWEL9lEi_NjHUbsRZM-HkpBP-7PZ-s5pkpKNah37rCBn2720fM
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10.05.2020 16:57 Відповісти
Викупляти їх мають Коморські острови. Це ж їх судно? Чи якийсь барига ховаючись він налогів там його зареєстрував. То також мають викупляти моряків. Чи моряк в штаті українського підприємства?
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10.05.2020 12:33 Відповісти
Почему сразу "похитили" ? Пираты тоже люди.
Может, поддались уговорам моряков открыть им дорогу в новую жизнь.
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10.05.2020 12:46 Відповісти
Аквафрешного нахзаборт; нащого з почестями до Неньки. А тут ми вже з ним самі поспілкуємося; чому там був, під яким прапором ходив. Що б інші кубишкою думали.
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10.05.2020 14:32 Відповісти
Давайте дружно: "Нехай щастыть"
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10.05.2020 16:08 Відповісти
После фактического уничтожения саудитами баз сомалийских пиратов народ раслабился.А я даже потерял контракт как и многие мои колеги на охрану судов.НО! Легкая нажива в беднейших странах где оружия валом всегда будет привлекательна!
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11.05.2020 09:21 Відповісти
 
 