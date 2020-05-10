Пірати викрали українського та російського моряків біля берегів Африки, - ЗМІ. ФОТО (оновлено)

Біля берегів Екваторіальної Гвінеї невідомі напали на судно під прапором Коморських островів і викрали двох членів екіпажу, зокрема українця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Dryad Global, що спеціалізується на проблемах безпеки мореплавства.

"Вантажне судно RIO MITONG було атаковано швидкісним човном із невстановленою кількістю людей на борту. Злочинці використовували сходи для висадки на судно, унаслідок чого було викрадено двох членів екіпажу, імовірно росіянина й українця", - йдеться в повідомленні.

Решта членів екіпажу, за даними джерела, перебувають у безпеці.

Читайте також: Експрокурору Житомирщини та його родичам світить 5 років за побиття і викрадення людини

У Міністерстві закордонних справ України інформацію про викрадення українця підтвердили.

"Сьогодні отримано інформацію про те, що поблизу порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) здійснено піратський напад на судно Rio Mitong (прапор Коморських островів, судновласник - бельгійська компанія Smart S&P SA, оператор судна – ITS International Trade). За попередньою інформацією, унаслідок нападу захоплено і вивезено в невідомому напрямку одного громадянина України - члена екіпажу судна", - повідомив УНІАН директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, наразі посольство України в Бельгії встановлює контакт із судновласником і компанією-оператором судна щодо перевірки інформації та з'ясування обставин справи.