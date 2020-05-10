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У Швейцарії понад 1 000 осіб, які опинилися в скрутному становищі через пандемію, прийшли за безкоштовною їжею. ФОТО

У суботу понад 1 000 осіб вишикувалися в чергу, щоб отримати безкоштовні продуктові набори в Женеві. Ця подія підкреслює вплив епідемії коронавірусу на вразливі верстви населення навіть у багатій Швейцарії.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Черга розтяглася на понад 1 км. За повідомленням агентства, люди почали збиратися вже о п’ятій годині ранку.

"До кінця місяця мої кишені спорожніли. Ми маємо оплатити рахунки, страховку і все інше", - говорить Інгрід Берала, мешканка Женеви з Нікарагуа, яка працює неповний робочий день.

У Швейцарії понад 1 000 осіб, які опинилися в скрутному становищі через пандемію, прийшли за безкоштовною їжею 01
У Швейцарії понад 1 000 осіб, які опинилися в скрутному становищі через пандемію, прийшли за безкоштовною їжею 02
У Швейцарії понад 1 000 осіб, які опинилися в скрутному становищі через пандемію, прийшли за безкоштовною їжею 03

Читайте також: Дефіциту продуктів в Україні немає, зростання цін на більшість товарів не зафіксовано, - Петрашко

За даними благодійної організації Caritas, у 2018 році в країні з населенням близько 8,6 млн осіб 660 000 людей були бідними. Зокрема, це самотні батьки і люди з низьким рівнем освіти, які не можуть знайти роботу. Понад 1,1 млн осіб були схильні до ризику бідності, що означає, що вони мали менше 60% середнього доходу, який в 2018 році становив 6 538 швейцарських франків (6 736 доларів США) за повну зайнятість.

За даними швейцарського банку UBS, Женева - друге найдорожче місто світу для сім'ї з трьох осіб. На першому місці - Цюріх.

Автор: 

карантин (18172) продукти (1144) Швейцарія (863) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
Ну это точно не граждане Швейцарии. Граждане на референдуме отказались от доплонительных выплат ежемесячных от переизбытка денег в банковской системе.
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10.05.2020 11:24
+19
Откройте бесплатные пункты питания в наших украинских городах и вы посмотрите сколько придет людей. 1000 не обойдется. Возле моего дома есть ларек, в котором хозяин раздает хлеб бесплатно. Минимум 30 человек занимают очередь в 6 утра. И это за хлебом ценой в 10 грн.
У Швейцарії понад 1 000 осіб, які опинилися в скрутному становищі через пандемію, прийшли за безкоштовною їжею - Цензор.НЕТ 8364
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10.05.2020 11:39
+17
"Более 1,1 млн человек были подвержены риску бедности, что означает, что они имели менее 60% среднего дохода, который в 2018 г составлял 6538 швейцарских франков (6736 долларов США) за полную занятость."

Нифига себе риск бедности.
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10.05.2020 11:26
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обратите внимание на фото - ни одного ПЕНСИОНЕРА !
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10.05.2020 11:24 Відповісти
так не оливье ж дают
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10.05.2020 11:30 Відповісти
ага, а работающие полдня иностранцьі.
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10.05.2020 11:34 Відповісти
или скорее всего, вобще не где не работающие иностранцы с видом на жительство, по полит мотивам !
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10.05.2020 12:42 Відповісти
Ну это точно не граждане Швейцарии. Граждане на референдуме отказались от доплонительных выплат ежемесячных от переизбытка денег в банковской системе.
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10.05.2020 11:24 Відповісти
Дивився сюжет по ТБ і там було сказано, що в черзі стоять люди, які знаходяться нелегально там... (канал був європейський)
Я навіть здивувався такій трактовці...
Їх же повинні були депертувати!
Може коронавірус завадив?
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10.05.2020 11:32 Відповісти
Провели РЕФЕРЕНДУМ - хотите или не хотите работать ...- не хотите - получите от государства 2200 франков, и будьте себе здоровы....,- захотели работать - работайте
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10.05.2020 11:24 Відповісти
от тупі,треба було всього лиш відкрити ломбарди
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10.05.2020 11:25 Відповісти
"Более 1,1 млн человек были подвержены риску бедности, что означает, что они имели менее 60% среднего дохода, который в 2018 г составлял 6538 швейцарских франков (6736 долларов США) за полную занятость."

Нифига себе риск бедности.
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10.05.2020 11:26 Відповісти
да !

Шесть штук баксов в месяц - это прямой путь к бедности.
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10.05.2020 11:29 Відповісти
средний месячный доход в Швейцарии 500 баксов ?

сомнительно
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10.05.2020 12:02 Відповісти
Не средний, а у 1,1 миллион человек.
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10.05.2020 12:03 Відповісти
ибо сказано :они имели менее 60% среднего дохода, который в 2018 г составлял 6538 швейцарских франков (6736 долларов США) за полную занятость.
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10.05.2020 12:33 Відповісти
Средняя зарплата в Швейцарии - 5 тыс. долларов чистыми в месяц.
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10.05.2020 12:07 Відповісти
На харчі 1500? Не знаю як треба жерти на 1500? По ресторанах? Їжа там дорожче чим в Україні та Чехії, але десь на 20%. Одному мені би стало десь 500-700 франків.
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10.05.2020 14:04 Відповісти
ну за однокомнатную конечно крупно перегнули, моя очень средняя зп в финансах 5800 грязными при полной занятости (5000 чистыми), у мужа больше (минус 13я з/п 2х человек с хвостиком идет на налоги). страховка на 1 человека чуть меньше 400 на детей примерно 250-270 на каждого, кв. плата за 160 м2 квартиру 2500. еда на семью 1500 фр, 700 фр на одного хватит, при простом питании, это не в ресторане. Частная школа 1300 на ребенка, государственная бесплатно, но и результат такой же. Хотела сменить работу, попала на корону, с одного места ушла по собственному желанию, новая работа не вышла из-за короны. Центр занятости не будет платить пособие как мимимум 30-40 контроллированных дней т.е 2 месяца, т.к. ушла сама, т.е по своей вине нет работы. никто здесь ничем не помогает, продуктовые сумки на картинке из магазина Мигрос, это большая продуктовая сеть, может проспонсировали что-то. На плохой работе люди могут и 3500 грязными получать, бедным государство оплатит страховку, бомжей нет -социальные службы всегда оплатят жилье, страховку и хавчик.
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11.05.2020 03:15 Відповісти
Спасибо за информацию.
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11.05.2020 06:46 Відповісти
Это как раз в месяц. Не путайте с Украиной
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10.05.2020 12:06 Відповісти
60% от 6К а не 6К CHF
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10.05.2020 12:08 Відповісти
Халяву ********** всі.
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10.05.2020 11:28 Відповісти
как в поговорке . три стадии безденежья

" денег нет . денег нет совсем и пора сдавать доллары "
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10.05.2020 11:32 Відповісти
Щось не те з інформацією!
Читайте мій коментар вище...
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10.05.2020 11:34 Відповісти
так это швейцарская миграционная служба так выявляет нелегалов
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10.05.2020 11:37 Відповісти
нужда по швейцарски и нужда по украински это две большие разницы
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10.05.2020 11:29 Відповісти
це різні "галактики"
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10.05.2020 11:45 Відповісти
лучше бы не писали и не позорились, если сравнивать швейцарский "уровень бедности", то он будет намного выше уровня доходов подавляющего большинства жителей Украины!
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10.05.2020 11:30 Відповісти
100 %
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10.05.2020 11:46 Відповісти
ВВП (ППС) на душу населения: Швецария/Украина = 65 тыс./ 9,3 тыс = 7 раз!

Валово́й внутренний продукт (по паритету покупательной способности) на душу населения - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с учётом паритета покупательной способности), произведенных в стране за определенный год, в среднем одним человеком (на душу населения). ВВП (по ППС) на душу населения является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны
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10.05.2020 14:36 Відповісти
Жительница Женевы из Никарагуа. Как они туда попадают на работу?Источник: https://censor.net/p3194594
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10.05.2020 11:30 Відповісти
видимо специально отбирают беженцев из отдаленных стран...а то ж наши норовят пристроить брата,свата,тестя,кума,куму.появляется риск диаспор.
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10.05.2020 11:43 Відповісти
Конечно, никарагуанские диаспоры для швейцарцев явно ближе по менталитету
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10.05.2020 14:38 Відповісти
потому и приглашают,шо отдельные никарагуанцы не создадут диаспор
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10.05.2020 14:49 Відповісти
просто даже жители Цетральной Америки были умнее людей совка , не закрывались от всего мира железным занавесом и поэтому спокойно мигрировали по миру
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10.05.2020 15:02 Відповісти
Хорошо что в Украине бедных нету. Ато бы тоже бесплатную еду раздавали на улицах.
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10.05.2020 11:31 Відповісти
Париж, лето, утро.Поперёк тротуара на аккуратном одеяле спит аккуратный бомжик с аккуратной сумкой под головой. Прохожие его обходят , стараясь не разбудить.
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10.05.2020 11:31 Відповісти
Хорошо что в Украине бедных нету. Ато бы тоже бесплатную еду раздавали на улицах. А так у нас наоборот повышают цены и тарифы даже во время пандемии. Или особенно во время пандемии, так как меньше конкуренции.
https://censor.net/comments/locate/3194594/019214f3-7a70-704e-aea2-c8d56f8e76f1
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10.05.2020 11:32 Відповісти
от таких новостей аж слышится кваканье(жаба давит), шоб мы так "нуждались"
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10.05.2020 11:33 Відповісти
Если бы бесплатную еду раздавали в Украине, то очередь была бы до луны. В каждом городе бомжей больше, чем бездомных собак.
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10.05.2020 11:34 Відповісти
А пенсионеры на минималке? Они живут лучше бомжей? Разве что " с определенным местом жительства"
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10.05.2020 11:41 Відповісти
В черзі були б всі. За халявою.
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10.05.2020 11:48 Відповісти
Вам свідкам Томосоносця Сивочолого звичайно чого переживати.. Нахапалися за 5 років аж дим йшов
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10.05.2020 13:13 Відповісти
Кстати в США так же раздают еду бесплатно на улицах. И ето кроме того, что государсвто во время пандемми каждому гражданинувыдало по $1200, а бедным по $400-600 в неделю!!!
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10.05.2020 11:35 Відповісти
Не свисти. В США продукты по такой же цене как и в Украине, а некоторые еще и дешевле. А насчет койка-место так не бери в Нью-Йорке. В центре Киева тоже квартиры не дешовые. А Нью-Йорк ето мировой центр економики
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10.05.2020 14:16 Відповісти
тупенький москалику ти не читай методички з лахти - там БРЕХНЯ. Харчі в США(і в НьюЙорку і во Флоріду) принаймні вТРИЧІ дорожче ніж в Україні. Для таких тупорилих як ти є індекс БігМака= вСША він коштує 4,79$ а в Україні 1,55$ а в Швейцарії 6,83$ невже ти-хуцпате дурко вважаєш що ти най-розумний
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07.06.2020 12:34 Відповісти
уві и ах
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10.05.2020 11:38 Відповісти
Откройте бесплатные пункты питания в наших украинских городах и вы посмотрите сколько придет людей. 1000 не обойдется. Возле моего дома есть ларек, в котором хозяин раздает хлеб бесплатно. Минимум 30 человек занимают очередь в 6 утра. И это за хлебом ценой в 10 грн.
У Швейцарії понад 1 000 осіб, які опинилися в скрутному становищі через пандемію, прийшли за безкоштовною їжею - Цензор.НЕТ 8364
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10.05.2020 11:39 Відповісти
- ему надо обязательно кассовый аппарат поставить - по мнению зебилов
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10.05.2020 11:49 Відповісти
По мнению порохосрани ему нужно повысить налоги. Ведь чем больше люди платят налогов тем лучше для государства, утверждает порохосрань
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10.05.2020 12:02 Відповісти
как ты себя не любишь - бедный))
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10.05.2020 12:10 Відповісти
Он не знает, что налого платятся с доходов.
На социалке он.
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10.05.2020 12:55 Відповісти
Естественно, чем больше людей платят налоги, тем лучше не только государству, а всем!
Налоги то ведь платятся с ДОХОДОВ, больше доходов - больше налогов!
Но ДОХОД идет вперед.
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10.05.2020 12:55 Відповісти
В Украине налоги платят со всего. Все кто покупает даже продукты платят львиную долю в качестве налогов жирным чиновникам. Даже пенсионеры со своей нищенской пенсии. Какие у пенсионеров доходы? Хотя кому я рассказываю, ты даже не в Украине живешь
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10.05.2020 14:20 Відповісти
Мені от не зовсім зрозуміло,а якого такого буя ця дамочка приїхала жити в Женеву аж із Нікарагуа (хай Бог милує). Нікарагуа,Карл! Може вона видатна якась спеціалістка,ну,скажімо,з астрофізики? Ну так нехай тоді в ЦЕРН звертається. Великий адронний коллайдер,надіюсь,ще працює?
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10.05.2020 11:46 Відповісти
Отож, мене це теж цікавить.
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10.05.2020 12:04 Відповісти
Просто когда то этой Никарагуа помогал СССР. Что то угнетаемые Пиночетом чилийцы не разлетаются по миру в поисках где прохарчеваться.
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10.05.2020 12:25 Відповісти
Ну так а я за шо...
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10.05.2020 12:46 Відповісти
в Вене на Вестбанхофе постоянно стоит чалман с бесплатной едой. и задолго до вируса. первое, второе и компот.
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10.05.2020 11:47 Відповісти
А компот?
У Швейцарії понад 1 000 осіб, які опинилися в скрутному становищі через пандемію, прийшли за безкоштовною їжею - Цензор.НЕТ 4
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10.05.2020 11:55 Відповісти
"Кто не работает,тот ест... Учись,студент" (с)
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10.05.2020 12:50 Відповісти
фриганы )
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10.05.2020 11:51 Відповісти
Швейцария мне очень нравится и я конечно хотел бы там жить, но это очень сложно реализовать. И меня интересовало, как всякие чурки там пристроились? Как то в Люцерне наблюдал неадекватное поведение обкуренного темнокожего и задался вопросом - как же ты падло сюда пролезло? Вот что он сделает полезного для общества и страны? Будет поднимать точную механику Швейцарии на новый уровень или повышать интенсивность земледелия? Нет, он будет паразитировать на социальной системе государства, повышать уровень криминала и просто портить красивые виды прекрасной страны валяясь обоссаным на улице.
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10.05.2020 12:00 Відповісти
Так может это уже местный бомж.
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10.05.2020 12:15 Відповісти
"как же ты падло сюда пролезло?"

Да беженец он.
Беженцы бывают разные.
Например, беженец от коронавируса.
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10.05.2020 12:52 Відповісти
"Будет поднимать точную механику Швейцарии на новый уровень или повышать интенсивность земледелия?"

Вы забыли главную отрасль Швейцарии - банковское дело.
Это будущий банкир.
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10.05.2020 12:53 Відповісти
Это конечно знаю, но рука не поднялась написать, когда вспомнил его рожу.
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10.05.2020 13:58 Відповісти
Сколько бы они не зарабатывали, при высоких тарифах и ценах это не удивительно.
Чуть что и такое общество уже не может держаться на плаву.
И Украине прямо с остервенением навязывают подобную человеконенавистническую экономическую модель.
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10.05.2020 12:01 Відповісти
Смеяться сразу или куда?
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10.05.2020 12:26 Відповісти
О каких тарифах идёт речь? Я в Цюрихе за электричество получаю 4 счёта по 75 франков (поквартально) в год. Потом в конце года приходит счёт-корректировка. Итого в год за электричество 350-400 франков. Это приблизительно 30-35 франков(долларов) в месяц. Я пенсионер (3х комн. квартира) и у меня весь день работает всё: 2 холодитьника, 3 компа, 2 телевизора и т.д. Я знаю, что приблизительно столько же платят и на Украине, но при этом всё время экономят. И разве можно сравнить доходы?
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10.05.2020 14:09 Відповісти
Пенсионерам выплачивается пенсия, можно жить, а что делать остальным, которые потеряли работу или им платят мало и не могут себе позволить элементарных вещей, потому, что все дорого.
А в Украине ситуация еще хуже, так как это бедная страна.
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10.05.2020 14:23 Відповісти
А по человеконенавистнической модели можно просто смеяться до боли в животе... Такой пример: В Швейцарии есть стиляги-бродяги, как и везде. Как правило, они имеют собак. Зачем? А потому что в каждом кантоне раз в месяц им просто так выдают 100 франков на человека и 100 франков на собаку. Вот они и колесят по стране. Сегодня в Цюрихе им дали деньги, а завтра они их уже получили в Цуге и так годами. Для этого есть специальная служба в стране. Я живу в Швейцарии более 25 лет и по комфорту трудно найти комфортнее страну. Ну, может, Швеция, но там налоги ого.го
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10.05.2020 14:18 Відповісти
Украине такое не грозит в любом случае еще лет 100.

А все, что делается, чтобы было как в ЕС, только ухудшает ситуацию.
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10.05.2020 14:31 Відповісти
Вы на цены в Швейцарии посмотрите, прежде чем писать нам бы такую бедность и подобные вещи.
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10.05.2020 12:14 Відповісти
к слову о подобных вещах , У меня живёт пару знакомых в Швейцарии, больше всего там ненавидят эмигранта и постоянно на него стучат!! Не так просто влиться в их стиль поведения и одежды, сытым фейсом, что бы пропетлять (соседи ещё те суки, туки-стуки)
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10.05.2020 12:25 Відповісти
Но все же щырому украинцу проще вписаться в местный фейс чем не менее щирому индусу. А по факту у индуса ресторанчик, а наш гражданин водилой.
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10.05.2020 12:29 Відповісти
Ха. Ниже среднего дохода у них это 4000 длрв, это считай уровень нищих. Это всё что нужно знать когда в Украине начинают визжать про самые низкие тарифы в Европе на услуги ЖКХ, интернет, мобильнцю связь и прочая,прочая,прочая.
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10.05.2020 12:27 Відповісти
если не будет продуктовых наборов в украине,значит жители этой страны круче Швейцарцев.
И не нойте опосля.........
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10.05.2020 12:42 Відповісти
Прочла заголовок, и решила, что наверняка трудовые мигранты.
И точно: "Ингрид Берала, жительница Женевы из Никарагуа, работающая неполный рабочий день"
Источник: https://censor.net/p3194594
(текст выделен мной)

Так вот ты какой, новый швейцарец.

P.S. Они с сумками на колесиках пришли, обратите внимание. Это сколько же там еды дают то...
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10.05.2020 12:51 Відповісти
А там все новые. Новые немцы, новые англичане, новые швейцарцы, итальянцы. А потом - откуда коронавируса столько приперли?
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10.05.2020 14:33 Відповісти
""К концу месяца мои карманы пусты. Мы должны оплатить счета, страховку и все остальное", - говорит Ингрид Берала, жительница Женевы из Никарагуа"
Несчастная страдалица!
И билет на самолёт до Никарагуа не хочешь?
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10.05.2020 12:55 Відповісти
Не-а, там Нурьега.
Я была студенткой - в Никарагуа был Нурьега.
Я стала старушкой, а в Никарагуа все тот же Нурьега.
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10.05.2020 12:57 Відповісти
Свободу Анжеле Дэвис!
Но пасаран!
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10.05.2020 13:42 Відповісти
Нам бы такой риск бедности, как в Швейцарии!!! хотя при зеле это неосуществимая мечта!!Ничего! Терпите украинцы!! Вот объединятся два неадекватных, дебильных клоуна, зеленский и саакашвили, объединят свои усилия по разбазариванию Украины и сдачи интересов Украины россиии, по снижении всех налогов, и начнёт наш хвалённый, воровитый, малый и средний бизнес ещё больше душить украинский народ, своими заоблачными ценами и некачественными товарами, и заживём мы тогда действительно как папуасы!!
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10.05.2020 12:58 Відповісти
Я просто смеюсь! Трудно сказать кто эти люди, но уж точно не швейцарцы. В Швейцарии защищены абсолютно все слои населения, главное иметь легализованные документы и вовремя обратиться за помощью.
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10.05.2020 13:56 Відповісти
то ли дело у слугнарода,
все могут учиться играть кое чем на рояле
и вполне бесплатно
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10.05.2020 14:29 Відповісти
ОТБЛАТ! А я думал всегда, что там у каждого как минимум по 3 банка. Ну ювелирных мастерских на худой конец.
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10.05.2020 14:31 Відповісти
шмыгали и дрыгали могут гордиться ...
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10.05.2020 14:31 Відповісти
В Швейцарии домашние животные живут лучше , чем подавляющее число жителей бывшего СССР , достроились коммунизма
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10.05.2020 15:03 Відповісти
Несколько лет назад правительство Швейцарии предложило гражданам деньги даром - в виде ежемесячной выплаты базового безусловного дохода (то есть просто на халяву): взрослым по 3 тыс. евро, а детям по 800.
Но результат по итогам референдума - нужны вам деньги или нет. Швейцарцы массово повалили на референдум и там массово сказали твердое... НЕТ (!).
В ********* скот от чуть не обосрался от зависти за чужие упущенные деньги.
А теперь вот за продуктами стоят.
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10.05.2020 16:28 Відповісти
в Женеве - тысяча, если бы в Киеве раздавали...потребовались бы сотни тысяч? или до миллиона все же дошло бы число?
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10.05.2020 17:43 Відповісти
Бедные голландцы! Нужно им помочь!
Собираем всей Украиной гуманитарную помощь.
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10.05.2020 22:20 Відповісти
 
 