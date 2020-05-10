У Швейцарії понад 1 000 осіб, які опинилися в скрутному становищі через пандемію, прийшли за безкоштовною їжею. ФОТО
У суботу понад 1 000 осіб вишикувалися в чергу, щоб отримати безкоштовні продуктові набори в Женеві. Ця подія підкреслює вплив епідемії коронавірусу на вразливі верстви населення навіть у багатій Швейцарії.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Черга розтяглася на понад 1 км. За повідомленням агентства, люди почали збиратися вже о п’ятій годині ранку.
"До кінця місяця мої кишені спорожніли. Ми маємо оплатити рахунки, страховку і все інше", - говорить Інгрід Берала, мешканка Женеви з Нікарагуа, яка працює неповний робочий день.
За даними благодійної організації Caritas, у 2018 році в країні з населенням близько 8,6 млн осіб 660 000 людей були бідними. Зокрема, це самотні батьки і люди з низьким рівнем освіти, які не можуть знайти роботу. Понад 1,1 млн осіб були схильні до ризику бідності, що означає, що вони мали менше 60% середнього доходу, який в 2018 році становив 6 538 швейцарських франків (6 736 доларів США) за повну зайнятість.
За даними швейцарського банку UBS, Женева - друге найдорожче місто світу для сім'ї з трьох осіб. На першому місці - Цюріх.
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Я навіть здивувався такій трактовці...
Їх же повинні були депертувати!
Може коронавірус завадив?
Нифига себе риск бедности.
Шесть штук баксов в месяц - это прямой путь к бедности.
сомнительно
" денег нет . денег нет совсем и пора сдавать доллары "
Читайте мій коментар вище...
Валово́й внутренний продукт (по паритету покупательной способности) на душу населения - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с учётом паритета покупательной способности), произведенных в стране за определенный год, в среднем одним человеком (на душу населения). ВВП (по ППС) на душу населения является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны
https://censor.net/comments/locate/3194594/019214f3-7a70-704e-aea2-c8d56f8e76f1
На социалке он.
Налоги то ведь платятся с ДОХОДОВ, больше доходов - больше налогов!
Но ДОХОД идет вперед.
Да беженец он.
Беженцы бывают разные.
Например, беженец от коронавируса.
Вы забыли главную отрасль Швейцарии - банковское дело.
Это будущий банкир.
Чуть что и такое общество уже не может держаться на плаву.
И Украине прямо с остервенением навязывают подобную человеконенавистническую экономическую модель.
А в Украине ситуация еще хуже, так как это бедная страна.
А все, что делается, чтобы было как в ЕС, только ухудшает ситуацию.
И не нойте опосля.........
И точно: "Ингрид Берала, жительница Женевы из Никарагуа, работающая неполный рабочий день"
Источник: https://censor.net/p3194594
(текст выделен мной)
Так вот ты какой, новый швейцарец.
P.S. Они с сумками на колесиках пришли, обратите внимание. Это сколько же там еды дают то...
Несчастная страдалица!
И билет на самолёт до Никарагуа не хочешь?
Я была студенткой - в Никарагуа был Нурьега.
Я стала старушкой, а в Никарагуа все тот же Нурьега.
Но пасаран!
все могут учиться играть кое чем на рояле
и вполне бесплатно
Но результат по итогам референдума - нужны вам деньги или нет. Швейцарцы массово повалили на референдум и там массово сказали твердое... НЕТ (!).
В ********* скот от чуть не обосрался от зависти за чужие упущенные деньги.
А теперь вот за продуктами стоят.
Собираем всей Украиной гуманитарную помощь.