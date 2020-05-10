У Швейцарії понад 1 000 осіб, які опинилися в скрутному становищі через пандемію, прийшли за безкоштовною їжею. ФОТО

У суботу понад 1 000 осіб вишикувалися в чергу, щоб отримати безкоштовні продуктові набори в Женеві. Ця подія підкреслює вплив епідемії коронавірусу на вразливі верстви населення навіть у багатій Швейцарії.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Черга розтяглася на понад 1 км. За повідомленням агентства, люди почали збиратися вже о п’ятій годині ранку.

"До кінця місяця мої кишені спорожніли. Ми маємо оплатити рахунки, страховку і все інше", - говорить Інгрід Берала, мешканка Женеви з Нікарагуа, яка працює неповний робочий день.







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За даними благодійної організації Caritas, у 2018 році в країні з населенням близько 8,6 млн осіб 660 000 людей були бідними. Зокрема, це самотні батьки і люди з низьким рівнем освіти, які не можуть знайти роботу. Понад 1,1 млн осіб були схильні до ризику бідності, що означає, що вони мали менше 60% середнього доходу, який в 2018 році становив 6 538 швейцарських франків (6 736 доларів США) за повну зайнятість.

За даними швейцарського банку UBS, Женева - друге найдорожче місто світу для сім'ї з трьох осіб. На першому місці - Цюріх.