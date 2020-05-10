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Смерть українця в Польщі: працедавиця, яка заборонила викликати швидку і сховала тіло, засудили до 1 року та 10 міс. в'язниці. ФОТО

Смерть українця в Польщі: працедавиця, яка заборонила викликати швидку і сховала тіло, засудили до 1 року та 10 міс. в'язниці. ФОТО

Власницю нелегальної столярної майстерні в Польщі, яка минулого літа заборонила викликати швидку для співробітника-українця, а коли він помер, вивезла його тіло в ліс, засудили до 1 року і 10 місяців ув'язнення.

Такий вердикт виніс суд у Новому Томишлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.pl.

Гражину Ф. визнали винною в ненаданні допомоги і ненавмисному вбивстві 36-річного українця Василя Чорнея. Також суд заборонив їй у найближчі 8 років займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з наймом працівників.

Смерть українця в Польщі: працедавиця, яка заборонила викликати швидку і сховала тіло, засудили до 1 року та 10 міс. вязниці 01

Слідчі з'ясували, що в червні 2019 року Василь Чорней працював у нелегальній столярній майстерні в Новому Томишлі. Під час роботи українець знепритомнів. Гражина Ф. заборонила викликати швидку допомогу, побоюючись викриття свого нелегального підприємства. Один із співробітників намагався реанімувати Василя, але безуспішно.

Смерть українця в Польщі: працедавиця, яка заборонила викликати швидку і сховала тіло, засудили до 1 року та 10 міс. вязниці 02

Читайте також: Українець Василь Чорней помер на виробництві в Польщі. Його тіло знайшли за 150 км від місця роботи

Коли українець помер, Гражина Ф. відпустила працівників додому, взяла в прокаті автомобіль і вивезла його тіло в ліс за 125 кілометрів від міста. Там його пізніше знайшли лісівники.

Разом із Гражиною Ф. перед судом постав один з її співробітників - Сергій Х. Він допомагав начальниці вантажити тіло Василя в автомобіль. Сергій Х. пояснив судді, що не повідомив про те, що трапилося, в поліцію, адже не знає мови і боявся, що його притягнуть за нелегальну роботу. Його засудили до штрафу у 8 000 злотих (51 тис. грн. - Ред.).

Нагадаємо, тіло Василя Чорнея знайшли в польському лісі в червні 2019 року. Василь був жителем Івано-Франківської області. У нього залишилися вдова, троє дітей і старі батьки.

Читайте також: Доведення до суду справи роботодавця, який покинув помирати українця-заробітчанина в лісі, - це виняток із правил, - Голіневич

Автор: 

Польща (8500) вирок (1070) смерть (6750) українці (2539) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+28
розкажи як тут дома цінять....
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10.05.2020 11:51
+20
недорого ж там ценят жизнь наших заробитчан... побить собаку - лет 8 дадут.
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10.05.2020 11:50
+14
ну у нас бы она получила бы лет 5-8 если судья норм а так в основном если в сми не попадет то откупилась бы
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10.05.2020 11:53
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недорого ж там ценят жизнь наших заробитчан... побить собаку - лет 8 дадут.
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10.05.2020 11:50 Відповісти
розкажи як тут дома цінять....
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10.05.2020 11:51 Відповісти
ну у нас бы она получила бы лет 5-8 если судья норм а так в основном если в сми не попадет то откупилась бы
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10.05.2020 11:53 Відповісти
Ну тут хоть не убивают! А деньги это уже второе... жизнь и здоровье не купишь.
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10.05.2020 12:05 Відповісти
та і там умисно не вбивають - а виключення е у всьому, і в нелюдях теж - і у нас не менше..., щоб не сказати більше...
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10.05.2020 12:08 Відповісти
В Польше не дорога жизнь рабов из соседнего государства, а в Украине дают копейки за жизнь украинского народа. Вам это не странно? И не страшно? За убийство дают 6 лет и выпихивают из тюрьмы через 4 года за "хорошее поведение", а министр юстиции Малюська плачет и рыдает за то, что маньякам и убийцам детей, женщин, людоедам дают пожизненное, ему жалко пожизненников, он открыто сказал, что они хорошие люди и он с удовольствием их бы взял себе на работу. Пока в Украине будет власть извращенцев - сатанистов, пока и будет такое.
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10.05.2020 12:16 Відповісти
хто цю "владу" вибирае....???
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10.05.2020 13:07 Відповісти
Несчастные, зомбированные олигархатом избиратели избирают.
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10.05.2020 13:21 Відповісти
Чому бідний та нещасний - бо дудний, ну і наоборот..... Еволюціонувати потрібно - а це Знання та Бажання - хоча багатьом цього не дано в силу ряда багатьох причин...
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11.05.2020 11:14 Відповісти
100%! Ганьба содомной власти!
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10.05.2020 13:20 Відповісти
Вот она толеранция в действии там 2 статьи от 5 лет минимум !!! Твари -- других слов НЕТ
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10.05.2020 12:01 Відповісти
Так она же не била собаку просто скорую ей не вызвала
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10.05.2020 12:32 Відповісти
В Украине ******, вывезут, закопают, и менты еще ухмыляться родственнкам будут, мол, не лезь, всё схвачено. Даже резонансные дела Гандзюк и пацана, которого застрелили менты, остаются без приговоров, а тут приговорили в Польше. Между ними и нами разница огроменная, не в нашу пользу
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10.05.2020 13:41 Відповісти
І там е багато таких як "щироукраїнців" тут дома, в Україні....- факт
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10.05.2020 11:50 Відповісти
Оце така справдливість від пшеків - оцінили смерть українця в 1 рік. життя.
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10.05.2020 11:51 Відповісти
у нас би у цього не "дали"...
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10.05.2020 11:52 Відповісти
це ще смі не написали, що їй за нелегальний бізнес дали. а вибрали лише цю частину її діянь.
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10.05.2020 12:35 Відповісти
Да здравствует польский суд, самый гуманный суд в мире ... к своим гражданам... Эти судьи - суки неприятные.
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10.05.2020 11:51 Відповісти
Вражина Ф.
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10.05.2020 11:51 Відповісти
Сергей Х. помогал начальнице грузить тело Василия в автомобиль. Пипец.
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10.05.2020 11:52 Відповісти
Писец, не лесопилка, а прямо какой-то триллер про мафию.
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10.05.2020 11:56 Відповісти
Он помогал прятать своего соотечественника которого фактически убили у него на глазах. Только не говорите что это был москаль.
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10.05.2020 11:59 Відповісти
Він не москаль, він гнида без роду і племені ..
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10.05.2020 12:23 Відповісти
Звиздец ,могли бы и просто пожурить с таким же успехом.
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10.05.2020 11:54 Відповісти
Вывезла в лес для того что бы он там на свежем воздухе вылечился или все таки вывозила для того что бы он там умер? В лесу шансов нет никаких,хоть бы с@ка в городе в парке или на остановке оставила,как ее коллега по разуму,тоже в Польше кстати. какое " непреднамеренное" убийство?
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10.05.2020 11:57 Відповісти
Тем временем Сейм Польши ужесточил наказание за жестокое обращение и издевательство над животными. Как сообщает информационным портал https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sejm-zaostrzyl-kary-za-znecanie-nad-zwierzetami/jjs0tlg Onet.pl , за убийство, обречение на смерть или издевательства теперь преступникам грозит три года лишения свободы вместо двух. Если же эти действия производились с особой жестокостью, обидчик животных пробудет в тюрьме пять лет вместо трёх.
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10.05.2020 11:58 Відповісти
Странно тут у бабы три статьи.
Нелегальный наем работников, неоказание помощи в случае угрозы жизни и "безчещение звлок"- издевательство над мертвым - и за это только год отсидки.
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10.05.2020 12:00 Відповісти
У них может быть такая же система как у нас, тебе предявят хоть 50 статтей за кражи, побои или разбои, но датут только тот срок, который по наиболее жесткой статьи из предявленных, то есть за разбой (если исходить из тех, что я перечислил), остальные поглатятся максимальным сроком из предявленных преступлений , сроки не плюсуются, единственное, предявят максимальный срок за по предявленный статье без смягчения.
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10.05.2020 13:06 Відповісти
Взагалі-то, це можна трактувати як навмисне вбивство!
Він же помер хоч і сам, але ж невідомо, якби забрала швидка, то може і врятували б!
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10.05.2020 12:00 Відповісти
більш того...вивезла у ліс...кинула...а де гарантія що він був дійсно мертвим і його б не змогли врятувати профі ????
не надала допомогу...вивезла у ліс і кинула...то все те вона робила ненавмисно?
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10.05.2020 12:26 Відповісти
И кто теперь его семью будет кормить? Поработал в нелегалку...
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10.05.2020 12:02 Відповісти
Интересно, сколько же она рабам платила? Хоть 500 евро кидала?
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10.05.2020 12:06 Відповісти
Теперь я понимаю почему из Польши приехали в Украину люди на карантин. Скорее всего такие же нелегалы и прочие любители поработать по "безвизу" не захотели испытывать судьбу.
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10.05.2020 12:08 Відповісти
я тебе открою секрет - в Польше больше половины работников трудятся по нелегалу. По моим оценкам, где-то 80%.
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10.05.2020 13:34 Відповісти
Уголовный кодекс Республики Польша. Часть Особенная. Глава XIX. Статья 155.
Ст. 155. Кто неумышленно вызывает смерть человека,
подлежит наказанию лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.
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10.05.2020 12:16 Відповісти
А сокрытие улик, а точнее сокрытие трупа?
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10.05.2020 14:55 Відповісти
сошлісь где-та пасєрєдінє і дали 4 квартали.
все справедливо
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11.05.2020 01:28 Відповісти
Чомусь пригадалось таке у Тараса: - Село неначе погоріло. Неначе люде подуріли. Німі на панщину ідуть,і діточок своїх ведуть...
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10.05.2020 12:20 Відповісти
Цікаво якби це був громадянин Польщі, скільки б дали цій Гражині?
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10.05.2020 12:25 Відповісти
А если бы это было в кацапии вой и рёв стоял бы на 200 коментов. На пана пырхают, но тихонько, тихонько.
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10.05.2020 13:24 Відповісти
Та то навіть неважливо де, ніхто не знімає провини з тієї шефовоi але тут один момент дуже важливий - важливо що українець знаючи про ці ризики свідомо йшов на них працюючи нелегально, тим більше що скоріше за все також і знав про стан свого здоров'я бо не може хлоп в 36 років маючи нормальне здоров'я впасти і померти
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10.05.2020 13:40 Відповісти
Также суд запретил ей в ближайшие 8 лет заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с наймом работников. Источник: https://censor.net/p3194595\\\\\\\\\\\\

Варвары! Изверги!
У нас если украл миллиард и не поделился, то: и "лишение права занимать опр. долж. и т. д. и т.п. сроком на 3 года".
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10.05.2020 12:25 Відповісти
Украл миллиард и не сбежал на Запад? Такого не бывает.
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10.05.2020 12:50 Відповісти
Неее, есть же экземпляр - тот что под одеялком на суд привозился. Хотя, возможно и оклеветали хорошого членовека.)
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10.05.2020 12:56 Відповісти
А причину смерти установили???? Почему потерял сознание? Что там за условия труда?
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10.05.2020 12:30 Відповісти
А якби так само покарали українця в Україні за вбивство поляка? Чи здався би полякам такий термін адекватним? Чому наше МЗС не реагує?
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10.05.2020 13:18 Відповісти
Просте питання - а чи млжливо було б таке при легальному працевлаштуванні? Але хитрлжопі українці все намагаються з хитрожопими поляками надурити всіх. Ця смерть - дуже показовий приклад. Але мало кого навчить, на превеликий жаль.
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10.05.2020 13:24 Відповісти
дело не только в хитрожопости украинцев. Когда открыли безвиз и поляки разрешили работать без трудовой визы, то в Польшу хлынула масса заробитчан. Полякам не надо завлекать работников официальным оформлением, куча народу готова работать за еду и полулегально. Вот они и пользуются. А раньше им приходилось оформлять приглашения, чтобы работник мог сделать визу и приехать, и официально оформлять его в штат.
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10.05.2020 13:41 Відповісти
Влада має пишатися - інтеграція в Європу відбулася. Але поки що нижче собак.
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10.05.2020 13:26 Відповісти
Живу уже майже 6 років в Европі. І помічаю, як змінюється ставлення до України і українців. В гірший бік. В сухому залишку то можна висловити так- багато добрих людей в Україні, але в цілому країна дурнів пихатих. Про дурнів - вибирають собі лайно щоразу на виборах, а потім скиглят. Або ьунтують. Пів країни взагалі ментально кацапи, і з цим ніхто системно не працює, крім кацапії. Але вимоги у тих, хто приїздить на щаробітки здебільшого неадекватні, райдер як у поп зірок... Гірко.
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10.05.2020 13:34 Відповісти
Так такое тут везде, к украинцам относятся как к людям 3 сорта. Даже в судах. Если попал в ДТП и ситуация такая что нет 100% виновности у поляка, а есть возмождности трактовать ситуацию по-разному - то суды трактуют ситуацию в пользу поляка.
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10.05.2020 13:37 Відповісти
Нет мозгов, ехайте за границу, вам негде не будут рады. А тут, а тут хотя бы какие то права есть. И вообще, работать на пшека, себя не уважать.
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10.05.2020 15:37 Відповісти
Не дивно що люди мруть від важкої праці, так як їх змушують працювати по 10 - 12 годин на добу!

Багато де потрібно вистояти всю робочу зміну на ногах, і буває при цьому переносячи важкі предмети!

А як не згадати:
- сирі овочеві підвали,
- сирі парники,
- холодні м'ясопереробні або рибні цехи,
- протяги від систем вентиляції або кондиціонерів,
- пилові майстерні і цехи,
- гучні верстати що псують слух,
- робота зі скловатою (або мінватою) яка потрапляючи на шкіру або на слизові оболонки очей та органів дихання викликає подразнення і алергії,
- токсичні запахи фарби і пластика
- і інші шкідливі для здоров'я умови роботи!

Це жорсткий стрес для організму і серйозне випробування на міцність для тих хто не володіє кінським здоров'ям!

Якщо працівник "зламався" тобто захворів - його викидають як собаку, так як на його місце є багато бажаючих.

Страхові фірми як правило ******* фразу - відмазку: "не страховий випадок", так що на них особливо розраховувати не доводиться, а якщо працівник влаштований нелегально, то отримати страховку шансів майже немає.
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10.05.2020 17:50 Відповісти
За працівниками спостерігають камери, самі пани, або наглядачі як правило наближені до панів українці.

Є жорсткі норми або конвеєр, так що в спокійному темпі працювати як правило не вдається - пани і наглядачі кваплять і загрожують штрафами або звільненням!

Навіть відійти по нужді потрібно просити дозволу!

Така незавидна доля ******** рабів, за маленьку для європи плату - близько 1000 доларів на місяць!
З цієї суми як правило вираховують за житло та харчування, мало де годують і поселяють безкоштовно.

На жаль низький рівень більшості зарплат в Україні для простих робітників змушує людей їхати на заробітки, де часто відношення до нелегальних робітників як до худоби!
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10.05.2020 17:51 Відповісти
все то что ты описал так, за исключением того что неквалифицированные люди, стоящие на конвейерах или перебирающие гниль в сырых подвалах, получают значительно меньше 1000 долларов. Возьми среднюю ставку низкооплачиваемых работников 14 зл в час. 10 часов в день 6 дней в неделю = 3360 зл = 840 долл. Женщинам могут платить и по 12 т.к. мужчины еще погрузку-разгрузку делают, товар разгружают и т.п., т.е. женщина может выйти на 720 долл. Хавка в Польше после карантина сильно подорожала. Человеку надо минимум 100 долл. на месяц. Снять койко-место - еще 130 долл. примерно.
И еще, сколько человек сможет проработать по 10 часов в день 6 дней в неделю, и жить в бомжатнике с такими же? И есть ли шанс завести семью в таких условиях? В общем, ничего хорошего.
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11.05.2020 02:01 Відповісти
Не дуже суворі вироки...
Але у нас навіть за навмисне вбивство не завжди саджають.
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10.05.2020 22:41 Відповісти
 
 