Смерть українця в Польщі: працедавиця, яка заборонила викликати швидку і сховала тіло, засудили до 1 року та 10 міс. в'язниці. ФОТО

Власницю нелегальної столярної майстерні в Польщі, яка минулого літа заборонила викликати швидку для співробітника-українця, а коли він помер, вивезла його тіло в ліс, засудили до 1 року і 10 місяців ув'язнення.

Такий вердикт виніс суд у Новому Томишлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.pl.

Гражину Ф. визнали винною в ненаданні допомоги і ненавмисному вбивстві 36-річного українця Василя Чорнея. Також суд заборонив їй у найближчі 8 років займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з наймом працівників.

Слідчі з'ясували, що в червні 2019 року Василь Чорней працював у нелегальній столярній майстерні в Новому Томишлі. Під час роботи українець знепритомнів. Гражина Ф. заборонила викликати швидку допомогу, побоюючись викриття свого нелегального підприємства. Один із співробітників намагався реанімувати Василя, але безуспішно.

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Коли українець помер, Гражина Ф. відпустила працівників додому, взяла в прокаті автомобіль і вивезла його тіло в ліс за 125 кілометрів від міста. Там його пізніше знайшли лісівники.

Разом із Гражиною Ф. перед судом постав один з її співробітників - Сергій Х. Він допомагав начальниці вантажити тіло Василя в автомобіль. Сергій Х. пояснив судді, що не повідомив про те, що трапилося, в поліцію, адже не знає мови і боявся, що його притягнуть за нелегальну роботу. Його засудили до штрафу у 8 000 злотих (51 тис. грн. - Ред.).

Нагадаємо, тіло Василя Чорнея знайшли в польському лісі в червні 2019 року. Василь був жителем Івано-Франківської області. У нього залишилися вдова, троє дітей і старі батьки.

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