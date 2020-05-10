Смерть українця в Польщі: працедавиця, яка заборонила викликати швидку і сховала тіло, засудили до 1 року та 10 міс. в'язниці. ФОТО
Власницю нелегальної столярної майстерні в Польщі, яка минулого літа заборонила викликати швидку для співробітника-українця, а коли він помер, вивезла його тіло в ліс, засудили до 1 року і 10 місяців ув'язнення.
Такий вердикт виніс суд у Новому Томишлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.pl.
Гражину Ф. визнали винною в ненаданні допомоги і ненавмисному вбивстві 36-річного українця Василя Чорнея. Також суд заборонив їй у найближчі 8 років займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з наймом працівників.
Слідчі з'ясували, що в червні 2019 року Василь Чорней працював у нелегальній столярній майстерні в Новому Томишлі. Під час роботи українець знепритомнів. Гражина Ф. заборонила викликати швидку допомогу, побоюючись викриття свого нелегального підприємства. Один із співробітників намагався реанімувати Василя, але безуспішно.
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Коли українець помер, Гражина Ф. відпустила працівників додому, взяла в прокаті автомобіль і вивезла його тіло в ліс за 125 кілометрів від міста. Там його пізніше знайшли лісівники.
Разом із Гражиною Ф. перед судом постав один з її співробітників - Сергій Х. Він допомагав начальниці вантажити тіло Василя в автомобіль. Сергій Х. пояснив судді, що не повідомив про те, що трапилося, в поліцію, адже не знає мови і боявся, що його притягнуть за нелегальну роботу. Його засудили до штрафу у 8 000 злотих (51 тис. грн. - Ред.).
Нагадаємо, тіло Василя Чорнея знайшли в польському лісі в червні 2019 року. Василь був жителем Івано-Франківської області. У нього залишилися вдова, троє дітей і старі батьки.
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Нелегальный наем работников, неоказание помощи в случае угрозы жизни и "безчещение звлок"- издевательство над мертвым - и за это только год отсидки.
Він же помер хоч і сам, але ж невідомо, якби забрала швидка, то може і врятували б!
не надала допомогу...вивезла у ліс і кинула...то все те вона робила ненавмисно?
Ст. 155. Кто неумышленно вызывает смерть человека,
подлежит наказанию лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.
все справедливо
Варвары! Изверги!
У нас если украл миллиард и не поделился, то: и "лишение права занимать опр. долж. и т. д. и т.п. сроком на 3 года".
Багато де потрібно вистояти всю робочу зміну на ногах, і буває при цьому переносячи важкі предмети!
А як не згадати:
- сирі овочеві підвали,
- сирі парники,
- холодні м'ясопереробні або рибні цехи,
- протяги від систем вентиляції або кондиціонерів,
- пилові майстерні і цехи,
- гучні верстати що псують слух,
- робота зі скловатою (або мінватою) яка потрапляючи на шкіру або на слизові оболонки очей та органів дихання викликає подразнення і алергії,
- токсичні запахи фарби і пластика
- і інші шкідливі для здоров'я умови роботи!
Це жорсткий стрес для організму і серйозне випробування на міцність для тих хто не володіє кінським здоров'ям!
Якщо працівник "зламався" тобто захворів - його викидають як собаку, так як на його місце є багато бажаючих.
Страхові фірми як правило ******* фразу - відмазку: "не страховий випадок", так що на них особливо розраховувати не доводиться, а якщо працівник влаштований нелегально, то отримати страховку шансів майже немає.
Є жорсткі норми або конвеєр, так що в спокійному темпі працювати як правило не вдається - пани і наглядачі кваплять і загрожують штрафами або звільненням!
Навіть відійти по нужді потрібно просити дозволу!
Така незавидна доля ******** рабів, за маленьку для європи плату - близько 1000 доларів на місяць!
З цієї суми як правило вираховують за житло та харчування, мало де годують і поселяють безкоштовно.
На жаль низький рівень більшості зарплат в Україні для простих робітників змушує людей їхати на заробітки, де часто відношення до нелегальних робітників як до худоби!
И еще, сколько человек сможет проработать по 10 часов в день 6 дней в неделю, и жить в бомжатнике с такими же? И есть ли шанс завести семью в таких условиях? В общем, ничего хорошего.
Але у нас навіть за навмисне вбивство не завжди саджають.