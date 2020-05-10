СБУ підозрює чиновників управління Сумської облради в розтраті понад 1,5 млн грн, виділених для дитячої лікарні. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила привласнення державних коштів, які були передбачені для облаштування робочих місць медиків Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

За попередніми даними слідства, посадовці одного з управлінь Сумської облради під час організації тендеру на придбання 80 комп’ютерів для медзакладу штучно завищили вартість продукції на більше ніж 1,5 мільйона гривень," - пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Гроші були перераховані на афілійовану комерційну структуру, яка, через втручання чиновників, безпідставно одержала перемогу під час проведення торгів. Оперативники спецслужби задокументували проведення оборудки з виведення у "тінь" бюджетних грошей.

Під час обшуків за місцем роботи фігурантів правоохоронці виявили документи і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

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Під час проведення слідчо-оперативних дій керівник одного з управлінь облради намагався позбутись незадекларованих 10 тисяч доларів США і технічних паспортів на два автомобілі, якими він користувався.

Речові докази мав непомітно винести з приміщення установи його підлеглий.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. Перевіряється можлива причетність фігурантів до інших фактів протиправної діяльності.

Викриття оборудки проводилось спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.



