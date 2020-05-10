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Новини Фото Силовики
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СБУ підозрює чиновників управління Сумської облради в розтраті понад 1,5 млн грн, виділених для дитячої лікарні. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила привласнення державних коштів, які були передбачені для облаштування робочих місць медиків Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

За попередніми даними слідства, посадовці одного з управлінь Сумської облради під час організації тендеру на придбання 80 комп’ютерів для медзакладу штучно завищили вартість продукції на більше ніж 1,5 мільйона гривень," - пише Цензор.НЕТ із посиланням  на пресслужбу СБУ.

Гроші були перераховані на афілійовану комерційну структуру, яка, через втручання чиновників, безпідставно одержала перемогу  під час проведення торгів. Оперативники спецслужби задокументували проведення оборудки з виведення у "тінь" бюджетних грошей.

Під час обшуків за місцем роботи фігурантів правоохоронці виявили документи і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. 

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Під час проведення слідчо-оперативних дій керівник одного з управлінь облради намагався позбутись незадекларованих 10 тисяч доларів США і технічних паспортів на два автомобілі, якими він користувався.

Речові докази мав непомітно винести з приміщення установи його підлеглий.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. Перевіряється можлива причетність фігурантів до інших фактів протиправної діяльності.

Викриття оборудки проводилось спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

СБУ підозрює чиновників управління Сумської облради в розтраті понад 1,5 млн грн, виділених для дитячої лікарні 01

СБУ підозрює чиновників управління Сумської облради в розтраті понад 1,5 млн грн, виділених для дитячої лікарні 02
СБУ підозрює чиновників управління Сумської облради в розтраті понад 1,5 млн грн, виділених для дитячої лікарні 03

Правоохоронні органи (2708) розтрата (259) СБУ (12821) силовики (2514) Сумська область (3681) Суми (886)


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Топ коментарі
+8
За 3 десятилетия в Украине выведен особый сорт чиновников для которых украсть у больных детей - это святое!
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10.05.2020 20:36
+7
подозревают это хорошо
а вот посадки нет --- как всегда
/распилят и все/
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10.05.2020 20:29
+5
СБУ подозревает...,я одного не пойму почему СБУ не подозревает как на юго востоке Украины в онлайне методично проталкивают русский мир,и на местах в онлайне трут посты украинцев или посты делают плавающими мало доступными. ОПЗЖ красиво всё подносит,такое впечатление что русский мир скоро с цветами будем встречать
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10.05.2020 20:48
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А что остальные 23 облсовета белые и пушистые? Чего ж так Сумскому не повезло?
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10.05.2020 20:21 Відповісти
Це ж буде звіздєц!
Тоді потрібно буде саджати майже всіх!
Залишаться мабуть тільки технічки, які миють поли...
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10.05.2020 20:44 Відповісти
так ото ж ...
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11.05.2020 00:10 Відповісти
подозревают это хорошо
а вот посадки нет --- как всегда
/распилят и все/
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10.05.2020 20:29 Відповісти
мудрый и талантливый украинский народ ворует оголтело и на всех уровнях. Никакой президент и никакой прокурор уже не помогут. Точка невозврата пройдена.
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10.05.2020 20:35 Відповісти
Вони всі так заробляють і начальство СБУ також.
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10.05.2020 20:36 Відповісти
За 3 десятилетия в Украине выведен особый сорт чиновников для которых украсть у больных детей - это святое!
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10.05.2020 20:36 Відповісти
Как только последняя купюра из 10000$ плавно перетечет в нужный карман, то с ним исчезнет и слово подозревают. Как дети, честное слово.
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10.05.2020 20:39 Відповісти
К деньгам все липнут в КУМОВСКОЙ Украине
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10.05.2020 20:51 Відповісти
СБУ подозревает...,я одного не пойму почему СБУ не подозревает как на юго востоке Украины в онлайне методично проталкивают русский мир,и на местах в онлайне трут посты украинцев или посты делают плавающими мало доступными. ОПЗЖ красиво всё подносит,такое впечатление что русский мир скоро с цветами будем встречать
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10.05.2020 20:48 Відповісти
а чого таких дільців прихватувати не після вчинення злочину, і навіть не на стадії замаху! а на стадії замислу!
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10.05.2020 21:05 Відповісти
А почему фСБУ вместо выполнения своих прямых обязанностей занимается крышеванием и расправой с неугодными?...
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10.05.2020 21:14 Відповісти
Сумська облрада,це та яка підтримала Зюзю назвавши мера Сумм А.Бондаренко сепарастистом?
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10.05.2020 21:39 Відповісти
До каких пор будут только подозревать, давным-давно их надо было сажать, вот тогда уже небыло бы такого бардака, сажать надо, а не сопли жевать.
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10.05.2020 22:23 Відповісти
два 200-тых крузака+ 10-ка баков- ничё так паренек держал по сейфам...
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10.05.2020 22:25 Відповісти
при попытке к бегству....ррраассстрелять...........
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11.05.2020 01:20 Відповісти
Хочется знать где все они и им подобные сидят хотим проведать и посмотреть как содержаться в местах лишения свободы по сути за время существования Украины как свободного от совка государства их должно быть просто немерено, а на самом деле из них сидячих столько, сколько заболевших короновирусом в Антарктиде
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11.05.2020 01:49 Відповісти
 
 