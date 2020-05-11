46 нових випадків COVID-19 зафіксували на Рівненщині, двоє осіб померли, - голова ОДА Коваль. ІНФОГРАФІКА

Загалом у Рівненській області 1001 випадок захворювання на коронавірусну хворобу.

Про це повідомив у Facebook голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Цілодобовий оперативний штаб протидії коронавірусу при Рівненській ОДА інформує: станом на вечір 10 травня на Рівненщині зафіксовано 46 нових випадків COVID-19", - повідомив голова ОДА.

Вік хворих від 22 до 78 років.

Уточнюється, що через ускладнення, викликані коронавірусом, померли 22 особи. "Пішла з життя 66-річна мешканка Рівного та 58-річна мешканка Вараша", - уточнив голова держадміністрації інформацію за день.

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З 1001 хворого по області за весь час 204 - медпрацівники; 77 дітей. Госпіталізовано 226 осіб.

Водночас за неділю з Рівненської ЦМЛ виписали ще 8 пацієнтів. "Тому зараз в області від COVID-19 одужали вже 173 особи", - зазначив Коваль.

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Нагадаємо, на ранок 10 травня зафіксовано 522 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3060 осіб. У Рівненській області, за даними МОЗ, було 926 випадків коронавірусу.