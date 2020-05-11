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Новини Фото ДТП
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На трасі "Київ-Одеса" зіткнулися легковик і вантажівка: двоє осіб загинули, ще двоє постраждали. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 травня, на автодорозі М-05 "Київ-Одеса" на 284 км у напрямку м. Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda Octavia та вантажівки MAN.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

У результаті зіткнення транспортних засобів двоє пасажирів легковика - мешканці Харківської та Запорізької областей - загинули на місці події, 24-річний водій і ще один пасажир із тілесними ушкодженнями, також жителі Харківщини, доставлені до медичного закладу. Водій вантажівки, 47-річний мешканець Львівської області, не постраждав.

На місці працювали слідчі Слідчого управління, рятувальники, медики і патрульні поліцейські.

На трасі Київ-Одеса зіткнулися легковик і вантажівка: двоє осіб загинули, ще двоє постраждали 01

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб".

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На трасі Київ-Одеса зіткнулися легковик і вантажівка: двоє осіб загинули, ще двоє постраждали 02

Всі обставини ДТП та її причини встановлюються.

На трасі Київ-Одеса зіткнулися легковик і вантажівка: двоє осіб загинули, ще двоє постраждали 03

Слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП у Миколаївській області звертаються з проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини цієї ДТП або мають записи з відеореєстраторів, що зафіксували зазначену автопригоду, корисні для слідства відомості повідомити за телефонами (050 ) 013 01 48 або 102.

На трасі Київ-Одеса зіткнулися легковик і вантажівка: двоє осіб загинули, ще двоє постраждали 04
На трасі Київ-Одеса зіткнулися легковик і вантажівка: двоє осіб загинули, ще двоє постраждали 05
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

ДТП (4467) Миколаївська область (2274) Нацполіція (15173)


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Топ коментарі
+4
Феерически тупой высер!
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11.05.2020 14:21
+3
эпидемия отсутствия ума....
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11.05.2020 14:10
+1
обожаю такие новости))) а сегодня их - пруд пруди)) очищается земля)
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11.05.2020 14:16
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эпидемия аварий. срочно загнать все машины в гаражи на карантин.
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11.05.2020 13:53 Відповісти
эпидемия отсутствия ума....
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11.05.2020 14:10 Відповісти
И тормозов.
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11.05.2020 14:35 Відповісти
а зачем дебилам тормоза???
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11.05.2020 15:04 Відповісти
нехрен летать ...клоуны....
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11.05.2020 14:10 Відповісти
обожаю такие новости))) а сегодня их - пруд пруди)) очищается земля)
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11.05.2020 14:16 Відповісти
Феерически тупой высер!
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11.05.2020 14:21 Відповісти
Я сам в дтп с фурой попал.мало того что дорога с ограничением 30 км в час ,одна фура начала обганять другую фуру на Т образном перекрестке и при этом оно ещё по телефону трындел!!!и мне така херня на встречу! Начал уходить и прицепом меня зацепил!
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11.05.2020 14:58 Відповісти
взагалі то, з такими пошкодженням, після зіткнення з фурою, двоє виживших - це явна подяка безпечній конструкції Шкоди. Був би Сенс чи Славута - вбитих було би акурат вдвоє більше
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11.05.2020 15:05 Відповісти
То через населенный пункт там где одна полоса в одну сторону другая в другую,два зерновозов с дополнительным прицепом идут друг за дружкой тут тело на другой фуре начинает обгонять по встрече через два пешиходных перехода ,аж легковушек пришлось тикать на обочену чтоб дебила пропустить!!!
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11.05.2020 15:05 Відповісти
Вантажівки розєбали праву смугу і тепер курви ****** іздять по лівій..
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11.05.2020 16:54 Відповісти
А вона там була?????
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11.05.2020 20:05 Відповісти
 
 