На трасі "Київ-Одеса" зіткнулися легковик і вантажівка: двоє осіб загинули, ще двоє постраждали. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 травня, на автодорозі М-05 "Київ-Одеса" на 284 км у напрямку м. Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda Octavia та вантажівки MAN.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

У результаті зіткнення транспортних засобів двоє пасажирів легковика - мешканці Харківської та Запорізької областей - загинули на місці події, 24-річний водій і ще один пасажир із тілесними ушкодженнями, також жителі Харківщини, доставлені до медичного закладу. Водій вантажівки, 47-річний мешканець Львівської області, не постраждав.

На місці працювали слідчі Слідчого управління, рятувальники, медики і патрульні поліцейські.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб".

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Всі обставини ДТП та її причини встановлюються.

Слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП у Миколаївській області звертаються з проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини цієї ДТП або мають записи з відеореєстраторів, що зафіксували зазначену автопригоду, корисні для слідства відомості повідомити за телефонами (050 ) 013 01 48 або 102.





Фото: сайт Нацполіції