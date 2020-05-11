На трасі "Київ-Одеса" зіткнулися легковик і вантажівка: двоє осіб загинули, ще двоє постраждали. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 11 травня, на автодорозі М-05 "Київ-Одеса" на 284 км у напрямку м. Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda Octavia та вантажівки MAN.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.
У результаті зіткнення транспортних засобів двоє пасажирів легковика - мешканці Харківської та Запорізької областей - загинули на місці події, 24-річний водій і ще один пасажир із тілесними ушкодженнями, також жителі Харківщини, доставлені до медичного закладу. Водій вантажівки, 47-річний мешканець Львівської області, не постраждав.
На місці працювали слідчі Слідчого управління, рятувальники, медики і патрульні поліцейські.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб".
Всі обставини ДТП та її причини встановлюються.
Слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП у Миколаївській області звертаються з проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини цієї ДТП або мають записи з відеореєстраторів, що зафіксували зазначену автопригоду, корисні для слідства відомості повідомити за телефонами (050 ) 013 01 48 або 102.
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