16 туристів-екстремалів, які незаконно проникли в Зону відчуження, затримали на вихідних, - поліція. ФОТО

Минулими вихідними (9-10 травня) поліцейські, патрулюючи територію Зони відчуження, виявили 16 туристів-екстремалів, які проникли на територію Зони, оминаючи контрольно-пропускні пункти.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

Всі затримані - жителі столиці, Київської та Черкаської областей.

Зокрема, порушників виявили під час патрулювання смт Поліське і м. Прип'ять.

Ще одну групу екстремалів виявили поблизу об'єкта "Чорнобиль-2". П'ятеро громадян нелегально в'їхали на автомобілі. Автомобіль порушників вилучено та поміщено на майданчик тимчасового утримання.

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Зараз зазначену групу "туристів" поліція перевіряє на причетність до скоєння підпалів на території Зони відчуження.

Щодо всіх порушників поліцейські склали адмінпротоколи за ст. 46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" КоАП. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



