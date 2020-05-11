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16 туристів-екстремалів, які незаконно проникли в Зону відчуження, затримали на вихідних, - поліція. ФОТО

16 туристів-екстремалів, які незаконно проникли в Зону відчуження, затримали на вихідних, - поліція. ФОТО

Минулими вихідними (9-10 травня) поліцейські, патрулюючи територію Зони відчуження, виявили 16 туристів-екстремалів, які проникли на територію Зони, оминаючи контрольно-пропускні пункти.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

Всі затримані - жителі столиці, Київської та Черкаської областей.

Зокрема, порушників виявили під час патрулювання смт Поліське і м. Прип'ять.

Ще одну групу екстремалів виявили поблизу об'єкта "Чорнобиль-2". П'ятеро громадян нелегально в'їхали на автомобілі. Автомобіль порушників вилучено та поміщено на майданчик тимчасового утримання.

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Зараз зазначену групу "туристів" поліція перевіряє на причетність до скоєння підпалів на території Зони відчуження.

Щодо всіх порушників поліцейські склали адмінпротоколи за ст. 46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" КоАП. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

16 туристів-екстремалів, які незаконно проникли в Зону відчуження, затримали на вихідних, - поліція 01
16 туристів-екстремалів, які незаконно проникли в Зону відчуження, затримали на вихідних, - поліція 02

Автор: 

Нацполіція (15173) Чорнобиль (395) зона відчуження (325)


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Топ коментарі
+5
Да пох нам туристы когда казнокрадов и взяточников начнете отлавливать?
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11.05.2020 14:34
+2
кстати... или не кстати... там уже все погасили? может это тайные помощники МЧСников? (ну или наоборот...)
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11.05.2020 14:44
+2
Хорошо ,что ливни затушили пожары.Натерпелись мы.
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11.05.2020 15:05
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Да пох нам туристы когда казнокрадов и взяточников начнете отлавливать?
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11.05.2020 14:34 Відповісти
сталкьори нє заплатілі МЗДУ
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11.05.2020 14:40 Відповісти
лол маслины поймали в попки
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11.05.2020 14:35 Відповісти
кстати... или не кстати... там уже все погасили? может это тайные помощники МЧСников? (ну или наоборот...)
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11.05.2020 14:44 Відповісти
не там все пучком. в намордниках сталкеры. вышли погулять. там еще и собаку найдут, если надо.
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11.05.2020 14:46 Відповісти
а одна и на глаза надела. да пофуй куда идти. итить колотить.
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11.05.2020 14:48 Відповісти
Туристы они были до входа в зону, теперь они снорки
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11.05.2020 14:46 Відповісти
Хорошо ,что ливни затушили пожары.Натерпелись мы.
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11.05.2020 15:05 Відповісти
А этих, надеюсь, не нашли? А то нам же некому хабар сдавать будет!

16 туристів-екстремалів, які незаконно проникли в Зону відчуження, затримали на вихідних, - поліція - Цензор.НЕТ 3666
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11.05.2020 15:10 Відповісти
...поздно поехали сталкеры итиёгомать.......как тушить пожар их не было..
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11.05.2020 15:19 Відповісти
Может для того и поехали, чтоб опять было что тушить.
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11.05.2020 15:39 Відповісти
А если пускать в зону за платным цифровым пропуском? Всех без пропуска задерживать и судить к админработам в зоне на 15 суток - прополка, ритье каналов, уборка мусора, ремонт ограждения и тому подобное. В любом случае - выгода обоюдная.
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11.05.2020 17:44 Відповісти
 
 