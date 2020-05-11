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Звільнений окупантами вбивця українського школяра Чубенка терорист Погодін реконструює дороги в Севастополі на виділені Москвою гроші. ФОТОрепортаж

Вадим Погодін, який убив на Донбасі українського школяра Степана Чубенка, став заступником директора компанії "Технології та реставрації", яка ремонтує вулиці, сходи та інші об'єкти в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, вбивця Погодін з'являється в сюжеті про реставрацію однієї з центральних вулиць окупованого Севастополя: на відео "т.в.о. губернатора Михайлу Развожаєву" показують результати робіт, а Погодін (у синій куртці і блакитних джинсах. - Ред.) постійно з'являється в кадрі, то показуючи щось, то коментуючи.

Звільнений окупантами вбивця українського школяра Чубенка терорист Погодін реконструює дороги в Севастополі на виділені Москвою гроші 01
Звільнений окупантами вбивця українського школяра Чубенка терорист Погодін реконструює дороги в Севастополі на виділені Москвою гроші 02
Звільнений окупантами вбивця українського школяра Чубенка терорист Погодін реконструює дороги в Севастополі на виділені Москвою гроші 03
Звільнений окупантами вбивця українського школяра Чубенка терорист Погодін реконструює дороги в Севастополі на виділені Москвою гроші 04 

Згодом терорист з'являється в ефірі передачі, присвяченій ремонту вулиці Великій Морській, де його представляють як заступника директора компанії "Технології та реставрації".

Звільнений окупантами вбивця українського школяра Чубенка терорист Погодін реконструює дороги в Севастополі на виділені Москвою гроші 05

Водночас, на своїй сторінці в фейсбуці Погодін хвалиться результатами своєї роботи. Примітно, що в коментарях до посту колишні соратники-терористи Погодіна запитують про працевлаштування до нього в компанію і обговорюють результати його роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Навіки перший": Краматорський ФК "Авангард" назавжди закріпив перший номер за вбитим найманцями РФ воротарем Степаном Чубенком

Звільнений окупантами вбивця українського школяра Чубенка терорист Погодін реконструює дороги в Севастополі на виділені Москвою гроші 06

Звільнений окупантами вбивця українського школяра Чубенка терорист Погодін реконструює дороги в Севастополі на виділені Москвою гроші 07

Нагадаємо, влітку 2014 бойовики Погодіна зсадили хлопця з поїзда за стрічку кольорів українського прапора і піддали тортурам. За наказом Погодіна, його підлеглі Михайло Сухомлинов і Юрій Москальов вивезли хлопчика в село під Донецьком, і там Погодін наказав убити юнака - стріляли в Степана сам Погодін і Сухомлинов. Після скоєних на Донбасі злочинів Погодін утік до Криму, де і був затриманий за запитом Інтерполу.

30 липня стало відомо, що окупанти в Криму звільнили терориста "ДНР" Погодіна, якого звинувачують у вбивстві школяра Чубенка на Донбасі.

10 листопада суд Торецька заочно засудив убивць українського школяра Чубенка до довічного ув'язнення.

Автор: 

Крим (14153) Чубенко Степан (22) Погодін (2)


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Топ коментарі
+35
Кацапоскот собирает себе генофонд - убийцы, гопота, алкашня, бандюки. Кацапня есть кацапня...весь сброд на кацапию едет.
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11.05.2020 16:13
+28
все что надо знать о рашистском государстве-эрэфия.
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11.05.2020 16:14
+27
Помним и ждём встречи. Очень хотим вам показать как асфальтированная дорога выглядит снизу.
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11.05.2020 16:27
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Кацапоскот собирает себе генофонд - убийцы, гопота, алкашня, бандюки. Кацапня есть кацапня...весь сброд на кацапию едет.
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11.05.2020 16:13 Відповісти
Соблюдая заветы традиций,
Век назад, и сейчас, в наши дни,
Негодяи, лжецы и убийцы
Уважаемы у кацапни.
Звільнений окупантами вбивця українського школяра Чубенка терорист Погодін реконструює дороги в Севастополі на виділені Москвою гроші - Цензор.НЕТ 120
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11.05.2020 17:50 Відповісти
все что надо знать о рашистском государстве-эрэфия.
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11.05.2020 16:14 Відповісти
Помним и ждём встречи. Очень хотим вам показать как асфальтированная дорога выглядит снизу.
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11.05.2020 16:27 Відповісти
Потрібно не нити, а завалити собаку бешену, яка вбивала українців!
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11.05.2020 16:30 Відповісти
оно само скоро сдохнет как падло!! кровь вопиёт к Небу об отмщении, так, что коптеть осталось недолго, зашквариться !
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11.05.2020 16:39 Відповісти
спасибо зеленскому за то, что поменял убийцу ребенка на таксиста. очень равнозначный обмен. теперь понятно, почему путин хотел чтобы тупую квартальную скотину избрали президентом.
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11.05.2020 16:54 Відповісти
ты статью не читаешь, никто его не менял, он никогда в плену не был.
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11.05.2020 17:58 Відповісти
ему главное дерьма на вентилятор кинуть, остальное не важно
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11.05.2020 21:48 Відповісти
Неужели зе-гниду не посадят?..
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11.05.2020 17:14 Відповісти
Ну дык, СБУ не должно дремать! А нет, они же все в Крыму в ФСБ перебежали.
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11.05.2020 17:17 Відповісти
дорожник..?- ну таки-шо, некому его закатать в асфальт..??- обидно...)))
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11.05.2020 17:32 Відповісти
это хорошо что теперь многие знают его в лицо....
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11.05.2020 17:32 Відповісти
Его и раньше знали. Разжирел только,ублюдок. А толку-то? Крышевание для СБУ важнее?
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11.05.2020 18:01 Відповісти
Украине нужен будет свой Моссад. Как нациков отлавливать по всему миру и судить.
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11.05.2020 17:56 Відповісти
Стыдоба за СБУ.Бойцы МОССАДа просто о@уели бы с такого уровня "возмездия". Не сомневаюсь в наличии у нас профи,которые быстро закопают подобный биомусор,но вот с руководством,как обычно беда.
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11.05.2020 17:59 Відповісти
Если эту мразь захватят и вывезут с Крыма.

Его выпустят по обмену.
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11.05.2020 18:08 Відповісти
нам бы не помешала организация вроде моссад....нашли тихонько ликвидировали...и аминь!
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11.05.2020 18:19 Відповісти
Моссад- это государственная структура. И приказы на вывоз или ликвидацию моссаду отдает политическое руководство. Политической воли, что бы отдавать команду хоть ГРУ, хоть СБУ, хоть гипотетическому "моссаду" у Зеленского нет
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11.05.2020 20:26 Відповісти
Всему свое время !!!
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11.05.2020 20:08 Відповісти
Это по всем понятиям военное преступление, по которому , как я понимаю, не может быть срока давности. Все рпвно ответишь, рано или поздно, но ответишь, псина.
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11.05.2020 20:30 Відповісти
Я считаю, что наши спецслужбы, должны уничтожить этого ублюдка. Тем более, что он не особо то и скрывается.
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11.05.2020 21:29 Відповісти
А где наша агентура,где разведка, когда же наконец эта собака будет уничтожена,ее черви заждались.....
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11.05.2020 21:40 Відповісти
В РФ арестовьівали єтих ублюдков, но Украина в лице кума Порошенко Луценка не подала документьі для его экстрадиции. Вот его и отпустили. К кому претензии?
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12.05.2020 10:48 Відповісти
Яка ГАНЬБА для країни, яка обміняла вбивцю дитини!!! Та це лайно Погодін мало б сидіти за гратами років з 15. Я не пам'ятаю, коли його обміняли,але президенту треба було б подивитися в очі матері та батькові Степи Чубенко!!! Я була тоді просто вражена такому ганебному вчинку України, коли вбивці дитини булі звільнені і передані Росії!!! Але нехай те падло пам'ятає про закон бумеранга, йому колись всі ці злочини повернуться!!!
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12.05.2020 11:19 Відповісти
 
 