Звільнений окупантами вбивця українського школяра Чубенка терорист Погодін реконструює дороги в Севастополі на виділені Москвою гроші. ФОТОрепортаж

Вадим Погодін, який убив на Донбасі українського школяра Степана Чубенка, став заступником директора компанії "Технології та реставрації", яка ремонтує вулиці, сходи та інші об'єкти в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, вбивця Погодін з'являється в сюжеті про реставрацію однієї з центральних вулиць окупованого Севастополя: на відео "т.в.о. губернатора Михайлу Развожаєву" показують результати робіт, а Погодін (у синій куртці і блакитних джинсах. - Ред.) постійно з'являється в кадрі, то показуючи щось, то коментуючи.









Згодом терорист з'являється в ефірі передачі, присвяченій ремонту вулиці Великій Морській, де його представляють як заступника директора компанії "Технології та реставрації".

Водночас, на своїй сторінці в фейсбуці Погодін хвалиться результатами своєї роботи. Примітно, що в коментарях до посту колишні соратники-терористи Погодіна запитують про працевлаштування до нього в компанію і обговорюють результати його роботи.

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Нагадаємо, влітку 2014 бойовики Погодіна зсадили хлопця з поїзда за стрічку кольорів українського прапора і піддали тортурам. За наказом Погодіна, його підлеглі Михайло Сухомлинов і Юрій Москальов вивезли хлопчика в село під Донецьком, і там Погодін наказав убити юнака - стріляли в Степана сам Погодін і Сухомлинов. Після скоєних на Донбасі злочинів Погодін утік до Криму, де і був затриманий за запитом Інтерполу.

30 липня стало відомо, що окупанти в Криму звільнили терориста "ДНР" Погодіна, якого звинувачують у вбивстві школяра Чубенка на Донбасі.

10 листопада суд Торецька заочно засудив убивць українського школяра Чубенка до довічного ув'язнення.