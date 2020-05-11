Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP. ФОТОрепортаж
Українські лікарні насилу справляються з коронавірусом, незважаючи на порівняно невелику кількість випадків хворих у країні.
Про це пише американське інформагентство Associated Press, передає Цензор.НЕТ.
Як пише видання, медики працюють в саморобних захисних масках і костюмах з поліетиленовими пакетами поверх взуття. Журналісти також звертають увагу на те, що лікарні перевантажені пацієнтами: в медустановах, які розраховані на 150 хворих на коронавірус - перебуває 250 осіб. Крім цього, пише видання, відсутність системи фільтрації в деяких лікарняних моргах змушує медичних працівників проводити розтини зовні, під деревами.
"Українська проблемна система охорони здоров'я перевантажена через COVID-19, незважаючи на те, що було повідомлено про порівняно невелику кількість випадків - 15322 інфікованих і 391 смертельний випадок станом на неділю (10 травня. - Ред.)", - пише видання.
Зазначається, що найбільш очевидною є проблема в західному місті Чернівці, де було підтверджено понад 2268 випадків інфікування в місті і околицях.
"Моя душа кричить. У нас дефіцит медичного обладнання та засобів індивідуального медичного захисту. Як наслідок, ми заражаємося", - розповідає виданню анестезіолог Чернівецької обласної лікарні Микола Шарахлицький.
Завідувач відділу інтенсивної терапії цієї ж лікарні Костянтин Дронь каже, що бракує всього.
"Я не думаю, що хоча б одна лікарня в Україні має все, що потрібно", - говорить він.
Терапевт з міста Почаїв, 51-річний Іван Венжинович розповідає, що "сімейні лікарі самоусунулися від вирішення проблеми".
"Вони не відвідують пацієнтів, а дають консультації телефоном. Всі бояться заразитися коронавірусом", - зазначив терапевт.
Як пише видання, в лікарні Почаєва немає фахівців з інфекційних захворювань: один звільнився, у іншого діагностували коронавірус.
"Всі люди втекли, а ті, хто залишився, працюють на межі своїх сил через цю реформу", - вважає Венжинович.
Зазначається, що лікарі побоюються послаблень карантинних заходів з 11 травня в країні.
"Ви можете бачити сумну картину нашої "готовності", і це відбувається на четвертому місяці епідемії", - розповідає патологоанатом з Тернополя Олег Стецюк.
За його словами, країна не дає медикам "ні копійки на поліпшення санітарних умов".
Як пише видання, Стецюк одягнений у жовтий захисний костюм, який йому зшив друг, який шиє взуття. Він проводить розтин померлих від коронавірусу на свіжому повітрі, бо в лікарняному морзі немає нормальної вентиляції і водопостачання.
"Україна була повністю не готова до епідемії. Досі велике питання, чи готова вона зараз", - говорить Стецюк
Лікар розповідає, що йому відмовили і в проханні надати намет для розтину на вулиці, посилаючись на брак коштів.
Зазначається, що лікарі також скаржаться на гідну зарплату.
"Сумно і страшно, що мені доводиться думати не про своїх пацієнтів, а про те, як не померти з голоду, як оплатити свою квартиру і прогодувати сім'ю", - каже 38-річний лікар Ігор Фельдман з Чернівців з 15-річним стажем, який заробляє близько 4700 гривень на місяць.
Журналісти також звертають увагу на корумповану економіку в країні і на виснаження бюджету війною з підтримуваними Росією найманцями. Також говорять про нову адміністрацію президента Володимира Зеленського, яка продовжує працювати над медреформою, заснованою попередниками. Завершують свою публікацію автори тим, що президент Зеленський пообіцяв переглянути медичну реформу.
Фото: AP, Євген Малолітка
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Но всё-же чёрт возьми!
Работа-то на воздухе!
Работа-то с людьми! (с)
Теперь о втором этапе...
О чем сии статейки? О перегрузе ОРИТ?
Так а с чего они будут не перегружены, если ОРИТ рассчитан, в лучшем случае, на 5 - 10 тяжелых поциентов?
Хочется услышать таких проффесианалок, как ты
А для пациентов плюсов я не вижу. С учетом загруженности семейных врачей, обслуживать пациентов им просто некогда. Про круглосуточность их работы вообще думать страшно. Отпуска тоже не положены...
До чого ж готові ? До знищення українців??
https://www.youtube.com/watch?v=HZwPHZT0v68
-по сути, оплата медикам и СИЗ - это копейки в масштабах страны, 5 млрд в месяц только налоговики не собирают ввиду только НДС-схем...
- мама любит скорость
- имеют право на ошибку
- если есть собака у врача - пусть продаст и СИЗ купит
Продолжать можно до бесконечности, но не следует грустить. Ведь эта власть пришла с небывалой 73% поддержкой. Скажем зебилам спасибо и насладимся.
до конца года эта сумма утроится. Запомните этот комментарий.
И вы купили киномеханика который стал крутить другое кино. Но в этом фильме ВВП почему-то падает?
И часть покупавших идиотов хотели фильм без войны!
И борьбу с коррупцией в этом кино не крутят!
В том фильме возврат НДС автоматом шел!
Из совпавшего, с вашими зебилы ожиданиями, только разрыв с МВФ, и то частично. С трехлетнего периода до полутора. И это не "новое лицо", как вам мечталось, послало МВФ, а наоборот.
Смотрите далее, я попкорном запасся.
P.S. зебилы, я не вижу очередь в военкомат, нет барыги, спасайте Украину!
Влада вважає що якщо вони будуть звітувати на брифінгах то і в медиків буде більше можливостей та фінансів. А все не так. Якщо грошей не давати на боротьбу з пандемією, то, звісно, не буде вистачати і засобів захисту (расходників), і захисних костюмів, і на зарплатню медикам. І реформа тут взагалі ні до чого. Реформа не могла передбачити таких злочинців при владі.
А московские ПОПЫ заработать не упустили теперь разгребаем.
Вскрытие трупов на свежем воздухе - кацапские агенты им бояру с мухоморами подкинули?!
Ну и таки да, мы нищая страна, если кто не понял. Для того чтоб начать выгребать, нужно сначала это признать, а не делать вид, что у нас США или Германия и просто злые дяди не хотят платить зарплату.
Только приняв то что мы в глубокой Ж, можно будет начать принимать решения и проводить изменения. И это серьезные и масштабные изменения, которые позволят поднять ЗП важным для государства специалистам.
Мне нечего возразить, про зеленую плесень мы все знаем. Плесень превращает в ничто все, к чему прикасается.
Зеленский, ты ЧУМА ДЛЯ УКРАИНЫ, БЕГИ, ПОКА ЕЩЕ СМОЖЕШЬ!
LOL