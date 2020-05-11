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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP. ФОТОрепортаж

Українські лікарні насилу справляються з коронавірусом, незважаючи на порівняно невелику кількість випадків хворих у країні.

Про це пише американське інформагентство Associated Press,  передає Цензор.НЕТ.

Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 01

Як пише видання, медики працюють в саморобних захисних масках і костюмах з поліетиленовими пакетами поверх взуття. Журналісти також звертають увагу на те, що лікарні перевантажені пацієнтами: в медустановах, які розраховані на 150 хворих на коронавірус - перебуває 250 осіб. Крім цього, пише видання, відсутність системи фільтрації в деяких лікарняних моргах змушує медичних працівників проводити розтини зовні, під деревами.

Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 02

"Українська проблемна система охорони здоров'я перевантажена через COVID-19, незважаючи на те, що було повідомлено про порівняно невелику кількість випадків - 15322 інфікованих і 391 смертельний випадок станом на неділю (10 травня. - Ред.)", - пише видання.

Зазначається, що найбільш очевидною є проблема в західному місті Чернівці, де було підтверджено понад 2268 випадків інфікування в місті і околицях.

"Моя душа кричить. У нас дефіцит медичного обладнання та засобів індивідуального медичного захисту. Як наслідок, ми заражаємося", - розповідає виданню анестезіолог Чернівецької обласної лікарні Микола Шарахлицький.

Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 03

Завідувач відділу інтенсивної терапії цієї ж лікарні Костянтин Дронь каже, що бракує всього.

"Я не думаю, що хоча б одна лікарня в Україні має все, що потрібно", - говорить він.

Терапевт з міста Почаїв, 51-річний Іван Венжинович розповідає, що "сімейні лікарі самоусунулися від вирішення проблеми".

"Вони не відвідують пацієнтів, а дають консультації  телефоном. Всі бояться заразитися коронавірусом", - зазначив терапевт.

Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 04

Як пише видання, в лікарні Почаєва немає фахівців з інфекційних захворювань: один звільнився, у іншого діагностували коронавірус.

"Всі люди втекли, а ті, хто залишився, працюють на межі своїх сил через цю реформу", - вважає Венжинович.

Зазначається, що лікарі побоюються послаблень карантинних заходів з 11 травня в країні.

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"Ви можете бачити сумну картину нашої "готовності", і це відбувається на четвертому місяці епідемії", - розповідає патологоанатом з Тернополя Олег Стецюк.

За його словами, країна не дає медикам "ні копійки на поліпшення санітарних умов".

Як пише видання, Стецюк одягнений у жовтий захисний костюм, який йому зшив друг, який шиє взуття. Він проводить розтин померлих від коронавірусу на свіжому повітрі, бо в лікарняному морзі немає нормальної вентиляції і водопостачання.

Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 05

Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 06

"Україна була повністю не готова до епідемії. Досі велике питання, чи готова вона зараз", - говорить Стецюк

Лікар розповідає, що йому відмовили і в проханні надати намет для розтину на вулиці, посилаючись на брак коштів.

Зазначається, що лікарі також скаржаться на гідну зарплату.

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"Сумно і страшно, що мені доводиться думати не про своїх пацієнтів, а про те, як не померти з голоду, як оплатити свою квартиру і прогодувати сім'ю", - каже 38-річний лікар Ігор Фельдман з Чернівців з 15-річним стажем, який заробляє близько 4700 гривень на місяць.

Журналісти також звертають увагу на корумповану економіку в країні і на виснаження бюджету війною з підтримуваними Росією найманцями. Також говорять про нову адміністрацію президента Володимира Зеленського, яка продовжує працювати над медреформою, заснованою попередниками. Завершують свою публікацію автори тим, що президент Зеленський пообіцяв переглянути медичну реформу.

Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 07
Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 08
Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 09
Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 10
Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 11
Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 12Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 13
Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 14
Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 15
Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 16
Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 17
Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP 18

Фото: AP, Євген Малолітка

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
Зеленый позор на весь мир. Порошенко купил для медиков больше костюмов, очков и масок, чем нынешняя власть.
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11.05.2020 15:50
+11
У врача ординатора ставка-3820гр.!!!вашу мать-это подлое, наглое, ублюдочное издевательство власти над медиками и их пациентами.нет слов
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11.05.2020 17:09
+9
Зелёная свора этого оплачивать не будут по массе причин:
- мама любит скорость
- имеют право на ошибку
- если есть собака у врача - пусть продаст и СИЗ купит
Продолжать можно до бесконечности, но не следует грустить. Ведь эта власть пришла с небывалой 73% поддержкой. Скажем зебилам спасибо и насладимся.
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11.05.2020 17:28
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русские статью заказали с постановочными фото.."вскрывают под деревьями"....
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11.05.2020 15:48 Відповісти
Патологоанатом - работа сложная,
Но всё-же чёрт возьми!
Работа-то на воздухе!
Работа-то с людьми! (с)
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11.05.2020 16:35 Відповісти
та да. и коронавируса нет.это все выдумки для "продаж масок"
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11.05.2020 21:22 Відповісти
вирус-то есть, просто нищему больному болеть нельзя да не за что, болеть могут жирные пациенты (страны)
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11.05.2020 21:44 Відповісти
Зеленый позор на весь мир. Порошенко купил для медиков больше костюмов, очков и масок, чем нынешняя власть.
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11.05.2020 15:50 Відповісти
Когда слышу об успехе 1-го этапа рехвормы, сразу возникает вопрос - в чем, собссно, успех? И никто не может ответить на этот вопрос, но успех есть, говорят!
Теперь о втором этапе...
О чем сии статейки? О перегрузе ОРИТ?
Так а с чего они будут не перегружены, если ОРИТ рассчитан, в лучшем случае, на 5 - 10 тяжелых поциентов?
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11.05.2020 15:51 Відповісти
По поводу 1го этапа, вам надо изучить тему досконально для того, чтобы не задавать такие "...." вопросы
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11.05.2020 17:22 Відповісти
прикинь, "...", изучил
Хочется услышать таких проффесианалок, как ты
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11.05.2020 17:55 Відповісти
Тоже задаюсь вовросом критериев "успешности". На сколько я понял главным успехом считается поднятие ЗП семейным врачам. Правда не так на много как обещали.
А для пациентов плюсов я не вижу. С учетом загруженности семейных врачей, обслуживать пациентов им просто некогда. Про круглосуточность их работы вообще думать страшно. Отпуска тоже не положены...
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12.05.2020 00:29 Відповісти
а влада рапортує що вони типу готові((.
До чого ж готові ? До знищення українців??
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11.05.2020 15:51 Відповісти
О чем нам недоговаривают, что скрывают
https://www.youtube.com/watch?v=HZwPHZT0v68
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11.05.2020 15:52 Відповісти
Фигня. Я читаю французскую и британскую прессу. Так вот в рашке 300 врачей покончили с собой из-за страшных условий, еще 3 тысячи устранил режим, чтобы скрыть количество заболевших.
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11.05.2020 15:56 Відповісти
Остальных сослали в страшный Сибир.
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11.05.2020 16:37 Відповісти
Чтобы скрыть покончивших с собой и устранённых.
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11.05.2020 16:38 Відповісти
Какие все комментаторы умные.Все-то вы знаете... Сразу видно праздношатаюзихся ботов
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11.05.2020 17:24 Відповісти
-вместо дорогих роз на могилу можно купить было бы 100 масок врачам...
-по сути, оплата медикам и СИЗ - это копейки в масштабах страны, 5 млрд в месяц только налоговики не собирают ввиду только НДС-схем...
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11.05.2020 15:57 Відповісти
Зелёная свора этого оплачивать не будут по массе причин:
- мама любит скорость
- имеют право на ошибку
- если есть собака у врача - пусть продаст и СИЗ купит
Продолжать можно до бесконечности, но не следует грустить. Ведь эта власть пришла с небывалой 73% поддержкой. Скажем зебилам спасибо и насладимся.
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11.05.2020 17:28 Відповісти
Причина всего одна: казна пуста. Зеленая шмаркля приняла запас на полгода, теперь - яма в триста млрд гривень. Как минимум, 300,
до конца года эта сумма утроится. Запомните этот комментарий.
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11.05.2020 21:40 Відповісти
Т.е. доллар по 81?))
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11.05.2020 22:25 Відповісти
Пусть жрут
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11.05.2020 22:26 Відповісти
Ну то как все оплачивали при Порошенко мы уже насмотрелись...
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12.05.2020 00:31 Відповісти
Правильно!
И вы купили киномеханика который стал крутить другое кино. Но в этом фильме ВВП почему-то падает?
И часть покупавших идиотов хотели фильм без войны!
И борьбу с коррупцией в этом кино не крутят!
В том фильме возврат НДС автоматом шел!
Из совпавшего, с вашими зебилы ожиданиями, только разрыв с МВФ, и то частично. С трехлетнего периода до полутора. И это не "новое лицо", как вам мечталось, послало МВФ, а наоборот.
Смотрите далее, я попкорном запасся.
P.S. зебилы, я не вижу очередь в военкомат, нет барыги, спасайте Украину!
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12.05.2020 11:12 Відповісти
Це моторошна інформація має зупинити негайно вихід з "карантину" - Україна не готова аби тисячі потенційно хворих вільно гуляли вулицями та заражали всіх в магазинах. ринках та громадському транспорті. Треба продовжувати карантид доки не буде зменшення заражень а не тоді коли під з 550 на день - з тикими послабленнями у нас буде гірше аніж в жодній країни Європи - бо в нас немає медицини є хабарники, які наживаються на кожному хто потрапляє у лапи "медикам". беруть же на всьому, на "крові", рецептах, палатах, і все собі по карманах. Схаменіться - краще сидіти вдома ніж лежати в лікарні і за все "платити" з власного карману - особлико коли ніхто не дасть гарантію, що вижевеш.
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11.05.2020 15:57 Відповісти
Запуганным лохам можно до конца дней находиться в карантине и носить намордник так, как никто не отменял другие заразные инфекции, особенно туберкулез.
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11.05.2020 16:28 Відповісти
Да нет, никто уже не будет сидеть просто так и не работать. Государству, МОЗ, местным властям на местах необходимо в срочном порядке организовать дополнительные больницы, отделения и т.п. для лечения ковидных больных отдельно, с подозрением на ковид - отдельно., чтобы не унижать их человеческое достоинство. И создать НОРМАЛЬНЫЕ условия для профессиональной работы медиков. Тогда никого не надо будет ловить и "расстреливать" за пребывание на улице. Это и есть правильная организация медицинской помощи во время эпидемий. Так во всем мире вделали. И на местах, и у центральной власти деньги есть. Например, пока не "улучшать" парки и скверы, а сохранить жизни тех, кто потом там будет гулять
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11.05.2020 17:32 Відповісти
Те вы на полном серьезе считаете, что можно "срочно" создать систему здавоохранения? Это дорого и требует времени. А пока придется наслаждаться своим наплевательским отношением...
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12.05.2020 00:33 Відповісти
до чого тут реформа? Реформа це одне, кошти які б мали бути виділені на протиепідемічну підготовку, це зовсім інше. Бюджет формувався до початку пандемії, тож, з початком пандемії мав би бути переглянутий, і виділені додаткові кошти. Та тільки ж зелені обісцянці їхвже розікрали та витратили на свої автівки та своїх сосалок. Тому медицина в умовах пандемії критично недофінансована.
Влада вважає що якщо вони будуть звітувати на брифінгах то і в медиків буде більше можливостей та фінансів. А все не так. Якщо грошей не давати на боротьбу з пандемією, то, звісно, не буде вистачати і засобів захисту (расходників), і захисних костюмів, і на зарплатню медикам. І реформа тут взагалі ні до чого. Реформа не могла передбачити таких злочинців при владі.
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11.05.2020 15:58 Відповісти
мда, последняя фотка впечатляет. это же похоже костюмы химзы.
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11.05.2020 15:59 Відповісти
так,в армії такі були там ще до комлекту має бути,не смійтеся...протигаз "зелений слоник".
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11.05.2020 16:19 Відповісти
БРЭХНЯ! Мер Днипра Филатов на свободе у Шустера предлагал помощь -командировку своего медперсонала только просил помочь с переброской в Черновцы и в Черниговской обл есть возможность помочь там всего( 60чел. заболевших).
А московские ПОПЫ заработать не упустили теперь разгребаем.
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11.05.2020 16:14 Відповісти
А рассказывают нам про 26 тысяч подготовленных койко-мест..
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11.05.2020 16:15 Відповісти
Которые заняты на 15%.
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11.05.2020 16:36 Відповісти
Дык не врут! Койкоместа есть, только койки не лечат
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12.05.2020 00:35 Відповісти
При том что втирают дальше - большинство лечатся на дому..
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11.05.2020 16:16 Відповісти
Если это правда, то степашку и ляшка надо расстрелять, а паяца отправить на скамью подсудимых.
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11.05.2020 16:38 Відповісти
Создавайте петицию для президента.
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11.05.2020 21:38 Відповісти
А всех кто до них был тоже?
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12.05.2020 00:36 Відповісти
Дещо відрізняється від бадьорих звітів влади...
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11.05.2020 16:51 Відповісти
что -то попахивает заказухой
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11.05.2020 16:54 Відповісти
Нет, это правда, сэр. Реальность еще страшнее. Из киевских кабинетов правда не видна. Как говорят мудрые, нет темней места, чем под царскими окнами.
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11.05.2020 21:37 Відповісти
Вообще то того, прип.здели англосаксы очень сильно, вне зависимости от политических моих пристрастий. Где они это Армагедон нашли? У себя снимайте, там есть где развернуться, все на порядок хуже по результатам.
Вскрытие трупов на свежем воздухе - кацапские агенты им бояру с мухоморами подкинули?!
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11.05.2020 17:00 Відповісти
это фото из ада. Просто оторопь берет.
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11.05.2020 17:07 Відповісти
У врача ординатора ставка-3820гр.!!!вашу мать-это подлое, наглое, ублюдочное издевательство власти над медиками и их пациентами.нет слов
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11.05.2020 17:09 Відповісти
а теперь еще и 0,75 ставки
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11.05.2020 17:36 Відповісти
А на руки сколько? Там же не голая стака?
Ну и таки да, мы нищая страна, если кто не понял. Для того чтоб начать выгребать, нужно сначала это признать, а не делать вид, что у нас США или Германия и просто злые дяди не хотят платить зарплату.

Только приняв то что мы в глубокой Ж, можно будет начать принимать решения и проводить изменения. И это серьезные и масштабные изменения, которые позволят поднять ЗП важным для государства специалистам.
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12.05.2020 00:44 Відповісти
Статистику ніхто не каже.
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11.05.2020 17:42 Відповісти
толку? Статистика, шо дышло - куда повернешь, то и вышло
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11.05.2020 17:57 Відповісти
Почитал эту статью об ужасах в Украине и подумал, что это перепечатка из какой-то Раша Тудей. Да нет, ссылка на солидную американскую АР и даже есть имя автора американца Евгения Малолетки. Почему-то вспомнил, что не менее солидная британская ВВС извинилась перед Порохом и вдобавок похудела на четверть миллиона фунтов стерлингов за пиз@деж о том, что Порох заплатил Трампу за совместное с ним фото. А ведь с каким упоением смаковали эту туфту за поребриком и местные ватники на Цензоре со ссылкой на саму ВВС!
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11.05.2020 20:01 Відповісти
перегружены?да у нас не больницы а полный ****...... !отец лежал в апреле с инсультом на петра запорожца,палаты убитые в хлам,медикаментов нет.какя реформа ?как перегружено,чем?там полная ЖОПА.я удивляюсь как там нет вспышек этой хрени.хорош пиз.... надо что то делать.задолбали ****аболы.
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11.05.2020 20:16 Відповісти
К сожалению решения не там, не в больницах. Все гораздо сложнее.
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12.05.2020 00:46 Відповісти
сложного нет ничего,просто надо навести порядок и в больницах и там где сложнее.сажать и на долго.а у нас только говорят,говорят и говорят.договорились и дореформировались что ребенку неотложку хрен вызовешь.это как понять?пока не дашь мед.сестре пару гривен отношение как к пустому месту.это правильно?
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12.05.2020 07:00 Відповісти
Только что позвонила коллега （прочла этот материал）: ты был прав, эта страна обречена, как только откроют границы, берем детей с мужем и уезжаем! Здесь ничего не меняется.
Мне нечего возразить, про зеленую плесень мы все знаем. Плесень превращает в ничто все, к чему прикасается.
Зеленский, ты ЧУМА ДЛЯ УКРАИНЫ, БЕГИ, ПОКА ЕЩЕ СМОЖЕШЬ!
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11.05.2020 21:34 Відповісти
А до этого мы цвели и пахли, а как пришел Зе так сразу все развалилось
LOL
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12.05.2020 00:47 Відповісти
Головна реформа за 5 років - процедура швидкого реагування на випадок якщо в степах України вкусила тихоокеанська медуза
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11.05.2020 22:27 Відповісти
чергова порція лайна .для "віруснутих " лохів)
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11.05.2020 23:49 Відповісти
Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP - Цензор.НЕТ 1906
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12.05.2020 01:00 Відповісти
 
 