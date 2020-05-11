Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP. ФОТОрепортаж

Українські лікарні насилу справляються з коронавірусом, незважаючи на порівняно невелику кількість випадків хворих у країні.

Про це пише американське інформагентство Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Як пише видання, медики працюють в саморобних захисних масках і костюмах з поліетиленовими пакетами поверх взуття. Журналісти також звертають увагу на те, що лікарні перевантажені пацієнтами: в медустановах, які розраховані на 150 хворих на коронавірус - перебуває 250 осіб. Крім цього, пише видання, відсутність системи фільтрації в деяких лікарняних моргах змушує медичних працівників проводити розтини зовні, під деревами.

"Українська проблемна система охорони здоров'я перевантажена через COVID-19, незважаючи на те, що було повідомлено про порівняно невелику кількість випадків - 15322 інфікованих і 391 смертельний випадок станом на неділю (10 травня. - Ред.)", - пише видання.

Зазначається, що найбільш очевидною є проблема в західному місті Чернівці, де було підтверджено понад 2268 випадків інфікування в місті і околицях.

"Моя душа кричить. У нас дефіцит медичного обладнання та засобів індивідуального медичного захисту. Як наслідок, ми заражаємося", - розповідає виданню анестезіолог Чернівецької обласної лікарні Микола Шарахлицький.

Завідувач відділу інтенсивної терапії цієї ж лікарні Костянтин Дронь каже, що бракує всього.

"Я не думаю, що хоча б одна лікарня в Україні має все, що потрібно", - говорить він.

Терапевт з міста Почаїв, 51-річний Іван Венжинович розповідає, що "сімейні лікарі самоусунулися від вирішення проблеми".

"Вони не відвідують пацієнтів, а дають консультації телефоном. Всі бояться заразитися коронавірусом", - зазначив терапевт.

Як пише видання, в лікарні Почаєва немає фахівців з інфекційних захворювань: один звільнився, у іншого діагностували коронавірус.

"Всі люди втекли, а ті, хто залишився, працюють на межі своїх сил через цю реформу", - вважає Венжинович.

Зазначається, що лікарі побоюються послаблень карантинних заходів з 11 травня в країні.

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"Ви можете бачити сумну картину нашої "готовності", і це відбувається на четвертому місяці епідемії", - розповідає патологоанатом з Тернополя Олег Стецюк.

За його словами, країна не дає медикам "ні копійки на поліпшення санітарних умов".

Як пише видання, Стецюк одягнений у жовтий захисний костюм, який йому зшив друг, який шиє взуття. Він проводить розтин померлих від коронавірусу на свіжому повітрі, бо в лікарняному морзі немає нормальної вентиляції і водопостачання.

"Україна була повністю не готова до епідемії. Досі велике питання, чи готова вона зараз", - говорить Стецюк

Лікар розповідає, що йому відмовили і в проханні надати намет для розтину на вулиці, посилаючись на брак коштів.

Зазначається, що лікарі також скаржаться на гідну зарплату.

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"Сумно і страшно, що мені доводиться думати не про своїх пацієнтів, а про те, як не померти з голоду, як оплатити свою квартиру і прогодувати сім'ю", - каже 38-річний лікар Ігор Фельдман з Чернівців з 15-річним стажем, який заробляє близько 4700 гривень на місяць.

Журналісти також звертають увагу на корумповану економіку в країні і на виснаження бюджету війною з підтримуваними Росією найманцями. Також говорять про нову адміністрацію президента Володимира Зеленського, яка продовжує працювати над медреформою, заснованою попередниками. Завершують свою публікацію автори тим, що президент Зеленський пообіцяв переглянути медичну реформу.























Фото: AP, Євген Малолітка