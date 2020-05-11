Сотні військових у Росії заразилися коронавірусом на репетиціях параду до Дня перемоги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сотні учасників репетицій параду на честь 75-річчя Перемоги в Москві, зокрема неповнолітні курсанти військових училищ, заразилися коронавірусом. Парад не відбувся через коронавірус.
Про це пише російське видання "Проєкт", інформує Цензор.НЕТ.
Рішення про скасування параду на Червоній площі в Москві президент РФ Володимир Путін ухвалив у середині квітня. Але до цього вже відбулося кілька репетицій, на які приїжджали тисячі військовослужбовців і курсантів із різних міст Росії.
"Остання репетиція параду на підмосковному полігоні "Алабіно", який є точним відтворенням центральної площі Росії, відбулася 16 квітня - до цього моменту Москва та область вже майже 20 днів сиділи в самоізоляції" - пише "Проєкт". Пізніше цього ж дня Путін заявив про скасування параду.
До цього моменту кілька вихованців суворовського училища з Твері вже відчували симптоми хвороби. Після повернення до Твері у десятків суворовців виявили коронавірус. Міноборони Росії повідомляло про 8 хворих, за даними "Проєкту", їх значно більше.
Також заразилися десятки курсантів Нахімовського училища і Військового університету Міноборони. У міністерстві визнавали випадки зараження в цих навчальних закладах, проте "Проєкт" також стверджує, що заражених було набагато більше. Видання також стверджує, що є хворі і в низці інших навчальних закладів і в Преображенському полку. У міноборони ці твердження не коментували.
Саме репетиції і призвели до масового зараження серед військових і курсантів, впевнені всі співрозмовники, з якими "Проєкт" говорив, готуючи цей матеріал" - сказано в статті.
Раніше Цензор.НЕТ публікував відео військових на репетиціях в Алабіно. На них видно, що не дотримувалася соціальна дистанція, не всі носили маски. Увага! Ненормативна лексика!
Всього, за офіційними заявами Міноборони, в російській армії на 10 травня коронавірусом були інфіковані 1723 військовослужбовці, а також 1132 курсанти і 55 вихованців довишівських навчальних закладів. "Проєкт" стверджує, що не менше 300 із них заразилися під час репетицій, припускаючи, що ця кількість може бути більшою.
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