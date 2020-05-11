Масова загибель бджіл сталася в Запорізькій області після обробки полів отрутохімікатами. ФОТОрепортаж

У Веселівському районі Запорізької області у двох селах масово гинуть бджоли. Причиною вважають обробку полів хімікатами.

Про це у Facebook повідомив депутат Запорізької обласної ради Дмитро Майстро, передає Цензор.НЕТ.

"Вихідний, а у мене вранці "червоний" телефон ... Пасічники повідомляють про масову загибель бджіл у селах Зелений гай і Чкалове Веселівського району. Причина - отрутохімікати, якими аграрії в ніч з неділі на понеділок обробили поля", - повідомив Майстро.

За його інформацією, аграрії не повідомили про дату і час розпилення небезпечних речовин.

Тому бджолярі не мали можливості убезпечити бджіл від отруєння. Збитки бджолярів, додав депутат, колосальні.

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