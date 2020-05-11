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Масова загибель бджіл сталася в Запорізькій області після обробки полів отрутохімікатами. ФОТОрепортаж

У Веселівському районі Запорізької області у двох селах масово гинуть бджоли. Причиною вважають обробку полів хімікатами.

Про це у Facebook повідомив депутат Запорізької обласної ради Дмитро Майстро, передає Цензор.НЕТ.

"Вихідний, а у мене вранці "червоний" телефон ... Пасічники повідомляють про масову загибель бджіл у селах Зелений гай і Чкалове Веселівського району. Причина - отрутохімікати, якими аграрії в ніч з неділі на понеділок обробили поля", - повідомив Майстро.

За його інформацією, аграрії не повідомили про дату і час розпилення небезпечних речовин.

Тому бджолярі не мали можливості убезпечити бджіл від отруєння. Збитки бджолярів, додав депутат, колосальні.

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Масова загибель бджіл сталася в Запорізькій області після обробки полів отрутохімікатами 01

Масова загибель бджіл сталася в Запорізькій області після обробки полів отрутохімікатами 02
Масова загибель бджіл сталася в Запорізькій області після обробки полів отрутохімікатами 03
Масова загибель бджіл сталася в Запорізькій області після обробки полів отрутохімікатами 04

Автор: 

бджоли (28) отрутохімікати (4) Запорізька область (3608)


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Топ коментарі
+56
Массовая гибель пчел произошла в Запорожской области после обработки полей ядохимикатами - Цензор.НЕТ 1606
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11.05.2020 16:27
+39
Нет пчел, нет опыления, нет урожая. Ученые доказали, что если на планете на пять лет исчезнут пчелы - жизнь на земле прекратится. Поганая новость.
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11.05.2020 16:28
+33
Не буде бджіл не буде людей - за таке требя саджати на пожиттєво.
Вони соняшник задрали обробляти та ріпак а штраф для них 170 грн за таке нахабство.
Ніякі штрафи не можуть компенсувати Землі втрату бджіл, бо небуде запилення фруктових дерев. Для тупоголових Зелеботів пояснюю - жерти не буде чого - здохнете.
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11.05.2020 16:33
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Компенсировать должны те кто нанес ущерб (сейчас так и есть), с какой радости налогоплательщики должны покрывать из своего кармана косяки агрохолдингов?
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12.05.2020 00:51 Відповісти
Про 15 лет поддерживаю
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12.05.2020 00:52 Відповісти
Спалити тим аграріям всі трактори, комбайни і все, що мають ! Нехай спробують почати знову з нуля ! Знали ж падлюки що так буде, і однаково кроплять !...
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11.05.2020 19:55 Відповісти
Вони арендують техніку
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11.05.2020 22:50 Відповісти
І це не поодинокі випадки... Агрохолдинги потрібно зобов'язати мати великі плантації бджіл (вони можуть це собі дозволити) щоб вони розуміли і вивчали використання препаратів на полях... Хоча всі отрутохімікати мають класи небезпеки - невже важко знайти толкових агрономів
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11.05.2020 22:49 Відповісти
Не понимаю я этого. Им самим, что пчелы не нужны??? Что за кретинизм???
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12.05.2020 00:50 Відповісти
Покидьки. Самі собі в ногу стріляють. Тепер побачать, яка буде врожайність.
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12.05.2020 09:36 Відповісти
по суду компенсации отсудят себе нехилые.
за такое надо жестко наказывать!
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12.05.2020 09:47 Відповісти
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