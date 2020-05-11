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Новини Фото Силовики
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Поліцейські затримали киянина, який поранив із пістолета чоловіка на Черкащині. ФОТОрепортаж

Під час сварки біля нічного магазину в Черкаській області чоловік дістав пістолет і зробив кілька пострілів, поранивши опонента в ногу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, правоохоронцям Маньківського району Черкаської області надійшло повідомлення, що біля одного з нічних магазинів міста лунають постріли.

На місці події правоохоронці з’ясували, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого один із них витягнув пістолет та здійснив декілька пострілів, поранивши іншого чоловіка в ногу. Після чого стрілець сів у автомобіль іноземного виробництва та зник з місця пригоди. Потерпілим виявився житель Маньківки. Його з вогнепальним пораненням ноги доставлено до лікарні.

Орієнтування з описом підозрюваного та автомобіля, на якому він пересувався також було надано колегам з сусідніх областей. Автомобіль виявили співробітники патрульної поліції Києва. За кермом автівки перебував чоловік, опис якого співпадав з описом, наданим потерпілим.

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Зловмисника затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Надавати будь-які пояснення він відмовився. За вказаним фактом слідчим відділенням Маньківського відділення поліції зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Поліцейські затримали киянина, який поранив із пістолета чоловіка на Черкащині 01
Поліцейські затримали киянина, який поранив із пістолета чоловіка на Черкащині 02
Поліцейські затримали киянина, який поранив із пістолета чоловіка на Черкащині 03

Также смотрите: В Оболонском районе Киева 28-летний мужчина ударил полицейского и прострелил ему ноги. Злоумышленник задержан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

зброя (7466) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) поранення (2804) силовики (2514) стрілянина (1782) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+5
https://censor.net/user/271840 - если бы каждый носил оружие, то люди бы стали такими взаимо-вежливыми и культурными, что ты бы удивился...
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11.05.2020 22:51
+4
Це ж треба цьому ідіоту приїхати у Черкаську область, посваритися і почати стріляти!😏
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11.05.2020 22:36
+3
))))))))))))) миньковские против маньковских. почти митьковские.
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11.05.2020 22:38
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Це ж треба цьому ідіоту приїхати у Черкаську область, посваритися і почати стріляти!😏
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11.05.2020 22:36 Відповісти
Он мог в ответ стрелять, или то пьяное быдло заслужило.
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11.05.2020 23:15 Відповісти
Не міг стріляти у відповідь, бо інакше на нього би не заявили. Бачу що ти лох у таких справах.
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11.05.2020 23:17 Відповісти
Діло було після того, як він посварився та стріляв в гостях, а потім втік з місця злочину. А ще не твоя справа щодо мене, дитинко. Навчись нормально розмовляти, а поки спам, хамло.
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11.05.2020 22:47 Відповісти
Перед заряженным пистолетом герои только безбашенные наркоманы и перепившие морепоколенщики, остальные включая бойцов и спортсменов как показывает практика получается сцыкло(это адекватная реакция психически нормального человека ) и даже перед растянутой со свинчаткой каменной рогаткой ,направленной в лицо в том числе, это со слов инструктора по рукопашному бою и тех кто придумал лом
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11.05.2020 23:01 Відповісти
А теперь представь как будет весело если почти у каждого желающего будет огнестрельное оружие официально, по сценарию предлагаемому А Геращенко ,будут сплошные дуэли
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11.05.2020 22:46 Відповісти
Так. Якщо кожному дебіту дати зброю, то почнуться перестрілки.
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11.05.2020 22:49 Відповісти
Автомобили и мотоциклы дают же каждому дебилу, но все делают вид будто ничего не происходит.
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12.05.2020 07:02 Відповісти
https://censor.net/user/271840 - если бы каждый носил оружие, то люди бы стали такими взаимо-вежливыми и культурными, что ты бы удивился...
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11.05.2020 22:51 Відповісти
Цей киян стріляв у людину, яка не мала вогнепальної зброї. А що він би робив, якщо і в того була вогнепальна зброя? Тут можливі варіанти.😏
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11.05.2020 22:54 Відповісти
он стрелял в "людыну" не просто так, верно? а та "людына" вполне реально может быть быдлом или гопарём и при очередной попытке гопнуть\ограбить получили ответ. Но таких версий у нынешнего люда нет, ведь естественно "нормальные" люди всегда среди ночи ошиваются под "алко-маркетом", ожидая и приветствую клиентов на входе. Да?
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12.05.2020 02:18 Відповісти
Мені приходилося тримати і випробувати точну копію катани. Є майстри, які виготовляють такі мечі. В руках майстра це страшна зброя!
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11.05.2020 23:33 Відповісти
Вчера на ставке под Житомиром как то не так как ты мечтал получилось
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22.05.2020 23:16 Відповісти
Кольт уровнял шансы слабых и сильных.
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11.05.2020 22:36 Відповісти
))))))))))))) миньковские против маньковских. почти митьковские.
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11.05.2020 22:38 Відповісти
Хоплофилы, ну, вы поняли...
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11.05.2020 22:40 Відповісти
пашинского?
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11.05.2020 22:46 Відповісти
Безнаказанные подвиги паршивинского вдохновляют.
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11.05.2020 22:50 Відповісти
Серия АI( бывшие КХ)- это диагноз
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11.05.2020 22:53 Відповісти
а нацжонам тємпєратуру помєряют рєктально

Еспресо@EspresoT 1 ч

Поліцейських і нацгвардійців масово тестуватимуть на COVID-19 у лікарнях МВС, - Геращенко https://espreso.tv/news/2020/05/11/policeyskykh_i_nacgvardiyciv_masovo_testuvatymut_na_covid_19_u_likarnyakh_mvs_geraschenko
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11.05.2020 22:54 Відповісти
Маньковка, но Минковский район? Серьезно?
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11.05.2020 22:57 Відповісти
Наверна "наградной" ствол...
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11.05.2020 23:04 Відповісти
наверняка - травмат, коих миллионы на руках
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12.05.2020 02:16 Відповісти
что за страна уродов!
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11.05.2020 23:14 Відповісти
Неадекват. Ну чого він хотів досягти стрільбою? Виховання? Він там не живе врешті решт і ніколи в житті більше б не зустрівся з підстріленим навіть якщо той нагрубив йому. Мова ж не йшла про самозахист. Сів би і поїхав без пострілів. Це дурість.
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11.05.2020 23:39 Відповісти
откуда ты знаешь что там было интернетный судья? Может быдло на него напало с целью ограбить\угнать машину итд итп? бесят такие уникалы как ты.
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12.05.2020 02:15 Відповісти
Это вторая публикация. В первой (два дня назад) говорилось о словесной перепалке местных подвыпивших аборигенов с проезжающим которая закончилась стрельбой и стрелявший уехал. И в чем Вы усмотрели "уникальность"? Ну вот Вы сами верите что кто то будет нападать на человека с пистолетом? Простая логика - нет смысла стрелять по безоружным, а "собака лает - ветер носит"...
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12.05.2020 02:28 Відповісти
ну так а кто знал, если у него пистолет или нет? Я не оправдываю стрелявшего, если действительно просто перепалка и ему ничего не угрожало тогда да - бред, но нельзя исключать и другой поворот событий, когда бухарей было несколько и они на него набросились явно не с вопросом "как пройти в библиотеку" и какбы потом мы не читали новость о том, что "бухие зарезали приезжего, возле магазина, из-за словесной перепалки" как уже было пару дней назад, потому не нужно судить не зная ситуации.
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12.05.2020 07:38 Відповісти
Самое гадкое и мерзкое это полная анонимность владельцев травматов. Стреляй в кого хочешь и сколько хочешь. Начинают дебилы как правило с игрушки - легального травмата, но часто "прогрессируют" в желания нанесения максильного ущерба и заканчивают приобретением нелегального боевого оружия. Считаю что если у человека нет оружия для защиты себя, имущества и семьи то это терпила и раб по жизни. Кто то (не помню) из американских президентов говорил что "Демократия это договоренность свободных и вооруженных мужчин". Я всегда предполагаю что имею дело с нормальным, то есть вооруженным, человеком и веду себя соответственно. Может поэтому последний раз реальный конфликт у меня был еще 90 годы. Травматы необходимо запретить как оружие безответственных анонимных ублюдков. Уж лучше 22 калибр. Каждая пуля должна "иметь имя" и каждый владеющий оружием должен знать что он оставляет собственную подпись и отвечает за каждый выстрел...
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12.05.2020 16:06 Відповісти
какая такая полная анонимность?))))))))))))))))) Я наверное открою тайну но в гильзотеку сдаётся отстрел и травмат не анонимен, найдут гильзу и при условии тяжкости преступления - найдут аж бегом. к владельцам травматов внимания больше со стороны полиции чем к владельцам нарезного!!! это я как владелец травмата и нарезного пишу))) Т.е. пытаюсь уловить нить, некто смог организовать себе легальный травмат и при этом не смог - легальный огнестрел? Не надо фантазировать лишнего, мне травмат нужен для отстрела собак, если таковые решат на меня напасть, с собаками двуногими я могу и сам разобраться. По итогу с травмата за 5 лет владения я стрелял лишь по бутылкам на даче, и то пару раз. Но если даже 1 раз в 100 лет он реально пригодится для самообороны то уже всё было не зря.
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12.05.2020 16:20 Відповісти
У меня есть легальный карабин тщательно подготовленный к ведению партизанской войны и отстрела оккупантов в городских условиях, "что то" для скрытого ношения и конечно хороший легальный "перочинный ножичек". Стреляю я только в тире. Никогда не достаю ни при гостях, ни при друзьях и т.п.. Оружия должно стрелять мгновенно в момент возникновения опасности для жизни, а не пугать "чертей" и истреблять собак. Собак и котов я люблю, а "чертей" бояться - из дому не выходить. В моей среде легальный травмат у каждого второго. При этом "по резинке" никто никого не опознает. И стреляют часто по поводу и без повода! И по несколько раз так как одной резинки в ногу явно не хватает, а пьяное чмо вообще не чувствует боли. И тогда начинают стрелять в морду... и мечтать о 45 калибре... Хотя говорят что при соответствующей физической подготовке выстрел в лоб из травмата с растояния в пол метра отключает "клиента". Но это ж нужно долго и систематично тренироваться... но тогда травмат вообще не нужен...
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12.05.2020 16:50 Відповісти
емаё, что ты несешь... тема закрыта.
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12.05.2020 19:24 Відповісти
Круто он спалился да тут таких хватает фруктов ведь опаблок никто не отменял
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12.05.2020 15:04 Відповісти
ещё один, чем я спалился?))))))))))))))))))) аргументируй, я не могу с вас. Вот мой твиттер https://twitter.com/dickpic4every1 да, он не первой строчкой в гугле идёт, мамкин шерлок не найдет. Подписывайся и читай "врага".
p.s. тупая биомасса, реально ведётся на всякий бред с полутычка, без своей головы на плечах
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12.05.2020 15:08 Відповісти
и вот нафига спрашивается тогда нужен этот травмат если у нас нет законов о самообороне?
завтра и я заеду в магазин, встречу пьяное быдло на входе или гопоту, стрельну в ногу защищая себя и послезавтра тоже буду в ленте новостей с перспективой реального срока, а быдло приложит подорожник и "завтра" снова под темже магазином.

страна абсурдов...
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12.05.2020 02:14 Відповісти
 
 