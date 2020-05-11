Поліцейські затримали киянина, який поранив із пістолета чоловіка на Черкащині. ФОТОрепортаж

Під час сварки біля нічного магазину в Черкаській області чоловік дістав пістолет і зробив кілька пострілів, поранивши опонента в ногу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, правоохоронцям Маньківського району Черкаської області надійшло повідомлення, що біля одного з нічних магазинів міста лунають постріли.

На місці події правоохоронці з’ясували, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого один із них витягнув пістолет та здійснив декілька пострілів, поранивши іншого чоловіка в ногу. Після чого стрілець сів у автомобіль іноземного виробництва та зник з місця пригоди. Потерпілим виявився житель Маньківки. Його з вогнепальним пораненням ноги доставлено до лікарні.

Орієнтування з описом підозрюваного та автомобіля, на якому він пересувався також було надано колегам з сусідніх областей. Автомобіль виявили співробітники патрульної поліції Києва. За кермом автівки перебував чоловік, опис якого співпадав з описом, наданим потерпілим.

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Зловмисника затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Надавати будь-які пояснення він відмовився. За вказаним фактом слідчим відділенням Маньківського відділення поліції зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.







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