Поліцейські затримали киянина, який поранив із пістолета чоловіка на Черкащині. ФОТОрепортаж
Під час сварки біля нічного магазину в Черкаській області чоловік дістав пістолет і зробив кілька пострілів, поранивши опонента в ногу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, правоохоронцям Маньківського району Черкаської області надійшло повідомлення, що біля одного з нічних магазинів міста лунають постріли.
На місці події правоохоронці з’ясували, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого один із них витягнув пістолет та здійснив декілька пострілів, поранивши іншого чоловіка в ногу. Після чого стрілець сів у автомобіль іноземного виробництва та зник з місця пригоди. Потерпілим виявився житель Маньківки. Його з вогнепальним пораненням ноги доставлено до лікарні.
Орієнтування з описом підозрюваного та автомобіля, на якому він пересувався також було надано колегам з сусідніх областей. Автомобіль виявили співробітники патрульної поліції Києва. За кермом автівки перебував чоловік, опис якого співпадав з описом, наданим потерпілим.
Зловмисника затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Надавати будь-які пояснення він відмовився. За вказаним фактом слідчим відділенням Маньківського відділення поліції зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Еспресо@EspresoT 1 ч
Поліцейських і нацгвардійців масово тестуватимуть на COVID-19 у лікарнях МВС, - Геращенко https://espreso.tv/news/2020/05/11/policeyskykh_i_nacgvardiyciv_masovo_testuvatymut_na_covid_19_u_likarnyakh_mvs_geraschenko
p.s. тупая биомасса, реально ведётся на всякий бред с полутычка, без своей головы на плечах
завтра и я заеду в магазин, встречу пьяное быдло на входе или гопоту, стрельну в ногу защищая себя и послезавтра тоже буду в ленте новостей с перспективой реального срока, а быдло приложит подорожник и "завтра" снова под темже магазином.
страна абсурдов...