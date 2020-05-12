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Новини Фото Репресії в Білорусі
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Понад 100 опозиційних блогерів, журналістів та активістів затримано в Білорусі впродовж кількох днів. ВІДЕО+ФОТО

Білоруські правозахисники повідомляють, що напередодні і після Дня Перемоги влада затримала понад 100 опозиційних блогерів, журналістів і підписників каналів, які критикують владу. Затримані брали участь в онлайн-стрімах, у яких розповідалося про ситуацію в регіонах країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Одного із затриманих, блогера Сергія Петрухіна, відправили в камеру на 15 діб, не дочекавшись викликаної в суд бригади швидкої допомоги.

11 травня суд Ленінського району міста Бреста, розташованого поблизу західного кордону Білорусі, призначив Петрухіну адміністративний арешт за стрім із квітневої акції противників будівництва акумуляторного заводу поблизу обласного центру. Петрухіну було висунуто обвинувачення в порушенні порядку організації та проведення масових заходів.

Понад 100 опозиційних блогерів, журналістів та активістів затримано в Білорусі впродовж кількох днів 01

Фото: SPRING96.ORG

На судовому засіданні з'ясувалося, що у блогера тримається підвищена температура - 37,7. У перерві суду Петрухін розповів журналістам і правозахисникам, що в ізоляторі тимчасового тримання разом з ним були й інші люди з підвищеною температурою, в ізолятор приїжджала бригада "швидкої допомоги".

Викликати "швидку" суд попросили сам Петрухін і його адвокат. Суддя доручив це зробити секретарю, але поки видалені із залу засідання люди пішли зустрічати медиків, блогера через службовий вхід відвезли в ізолятор, повідомляє Білоруська асоціація журналістів.

Знайомі Петрухіна кажуть, що в нього є симптоми коронавірусу, але аналізів на COVID-19 йому не робили.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Білорусі на 11 травня виявлено 23 906 осіб з позитивним тестом на COVID-19. За останню добу зафіксовано 933 нові випадки. Статистику по містах і регіонах країни влада не публікує.

Сергій Петрухін був затриманий за 350 кілометрів від рідного Бреста, в Мінській області - він намагався доїхати на зустріч з іншим блогером, Сергієм Тіхановським, який став популярним останнім часом як організатор стрімів із критичними висловлюваннями про політику Олександра Лукашенка та життя в країні.

Стріми Тіхановський проводив у регіонах, відправившись не головними дорогами в автобудинку з написом "Країна для життя".

Гасло "Білорусь - країна для життя" активно використовувало в соціальній рекламі білоруське телебачення, але розмови блогера Тіхановського з мешканцями малих міст явно суперечили пафосу офіційної пропаганди.

"Держава невдоволена людьми, люди незадоволені державою. Треба це змінювати. Я не хочу винаходити жодного білоруського велосипеда. Я просто хочу нормально жити. Як у Польщі, як у Німеччині, як у Фінляндії. Щоб мені було не соромно говорити, що я білорус" , - казав на акції в Гомелі прихильник Тіхановського, який назвався Михайлом.

Люди в Білорусі, як правило, не називають своїх імен, побоюючись репресій з боку влади.

YouTube-канал Сергія Тіхановського почав працювати рік тому, деякі викладені на ньому відео збирають понад 140 тис. переглядів. Вустами місцевих мешканців блогер розповідає про те, чому багатьом проблематично і незатишно жити в "країні для життя".

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Тіхановського 6 травня затримали під Могильовом, на південному сході Білорусі. Команду блогера спробували взяти під варту під час зустрічі з підписниками його каналу, але тоді співробітникам міліції фізично перешкодили глядачі.

Вимагаючи звільнення Тіхановського, в різних регіонах Білорусі вийшли на імпровізовані акції та були затримані його колеги-блогери, глядачі YouTube-каналу та журналісти, що висвітлювали стихійні протести.

У Бобруйську були затримані прихильники Тіхановського, які намагалися організувати "антипарад" 9 травня, коли в Мінську офіційно масовими заходами відзначали День Перемоги.

За інформацією позбавленого реєстрації в Білорусі правозахисного центру "Весна", у різних регіонах Білорусі затримано понад 100 осіб. Цю інформацію підтверджують Білоруська асоціація журналістів та місцева преса.

Понад 100 опозиційних блогерів, журналістів та активістів затримано в Білорусі впродовж кількох днів 02
Фото: Наша Нива

Серед затриманих - журналіст-фрілансер Дмитро Лупач з містечка Глибоке; журналісти Олександр Бураков, Алесь Осіпцов, блогер Михайло Аршинський. У Гродно за зустрічі з блогером Тіхановським затримали режисера Василя Калача; у Поставському районі за участь у стрімі піде під суд 49-річний Андрій Новіков, колишній співробітник МВС Росії, пенсіонер, який повернувся на батьківщину.

Журналіст Дмитро Лупач після суду опинився в реанімації з гіпертонічним кризом. Суд призначив йому 10 діб арешту і 1215 рублів штрафу (близько 600 доларів). Після судового засідання Лупача забрала "швидка", супроводжувана міліцією.

Суди над активістами, правозахисниками, журналістами та учасниками зустрічей каналу "Країна для життя" 11 травня відбувалися в 12 містах Білорусі.

Протестна активність підписників і прихильників регіональних блогерів-критиків виявилася несподіваною як для влади, так і для опозиційних білоруських партій і структур.

"Чортиками з табакерки" назвав цих активістів аналітик "Білоруських новин" Олександр Класьковський.

"З традиційною опозицією влада давно навчилася боротися. Тіхановський же - це зовсім інший стиль, формат, інші гасла. Це живий діалог і зворотний зв'язок, це мова вулиці. Його стихійні зібрання, мабуть, нагадують верхам про феномен "дармоїдських" протестів 2017 року. Тому й поспішає влада "гвинтити" тих, хто тусується з блогером, поки з іскри не зайнялося полум'я", - зазначає Класьковський.

Сергій Тіхановський оголосив про намір брати участь у висуванні на пост президента Білорусі.

Але, перебуваючи під арештом, автор YouTube-каналу "Країна для життя" ризикує не зареєструвати ініціативну групу для збору підписів на свою підтримку.

Старт президентської кампанії було оголошено напередодні Дня Перемоги, а самі вибори призначені на 9 серпня. Подати документи до Центрвиборчкому для реєстрації ініціативної групи зі збору підписів на висунення кандидатом потрібно до 15 травня.

Автор: 

Білорусь (7930) затримання (4339) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) блогер (181)


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Топ коментарі
+17
Ну и где эти любители бацьки?! Которые нам тут втирали, как в беларуси жить хорошо и какой жук усатый-мудрый правитель
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12.05.2020 08:11
+11
А маски из гос.резерва порох продал?
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12.05.2020 08:48
+10
Он пароридия - на пародию, на президента и на диктатора!
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12.05.2020 08:10
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Теперь всех проверят на коронавирус, у всех его найдут и разместят в больницах, где со временем они и умрут.
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12.05.2020 08:04 Відповісти
а где тумблер ?пусть прокомментирует !!!
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12.05.2020 08:21 Відповісти
А ещё говорят, что Зе' диктатор
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12.05.2020 08:04 Відповісти
Он пароридия - на пародию, на президента и на диктатора!
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12.05.2020 08:10 Відповісти
і не кажи.. красти не вміє..який з нього український президент?.. ганьба!
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12.05.2020 08:22 Відповісти
та за него это беня делает! а потом трохи делится! Кстати,у тебя эпоха бедности уже закончилась??
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12.05.2020 08:25 Відповісти
А маски из гос.резерва порох продал?
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12.05.2020 08:48 Відповісти
Якби ж вын при цьому ще щось робив, а то рык тому було 4,6% росту ВВП, а в грудні - всього 0,5% росту ВВП...
Той випадок, коли "простота хуже воровства"...
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12.05.2020 09:02 Відповісти
Не умеет красть?))Вы еще тупее чем я думал)))Дыра в бюджете больше 100 млрд.сама по себе сделалась?))Украина катится в жопу,неужели зеленая плесень насколько закрыла вам глаза?((((Хотя что я хочу от 73% зе-бе-нелохоов(((
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12.05.2020 12:30 Відповісти
Так поху-ло ,сначала то же так же начинал.
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12.05.2020 08:45 Відповісти
Он хуже. Клоун с гранатой.
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12.05.2020 09:24 Відповісти
А где эти толпы долбозвонов, которые вчера орали, что там нет оппозиции?
Зашел на ветку - аккуратненько заспамили всех, кто утверждал обратное и сдрыснули.
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12.05.2020 08:10 Відповісти
кто ж вам доктор Лука вас устраивает для большинства конечно населения если б нет то митинги были бы не тысячи против его а сотни тысяч но такого количества недовольных ни разу не собиралось и дало знать о себе тесные связи с Мордором
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12.05.2020 08:11 Відповісти
Ну и где эти любители бацьки?! Которые нам тут втирали, как в беларуси жить хорошо и какой жук усатый-мудрый правитель
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12.05.2020 08:11 Відповісти
Может их тоже, под шумок задержали, чтобы любили еще больше.
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12.05.2020 12:09 Відповісти
В Санкт-Петербурге (Россия) в больнице Святого Георгия произошел пожар, где погибли пять пациентов с диагнозом COVID-19.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, четверо отравились угарным газом, у одного отключился аппарат ИВЛ.
"Горит реанимация на шестом этаже, так называемое коронавирусное отделение. Есть жертвы. Погибли пациенты - они были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В отделении их было 16, но остальных врачи успели перевезти в другое крыло", - говорится в сообщении.
Всего из здания эвакуировали около 150 человек.
Телеграм-канал LIFE SHOT пишет, что причиной пожара в палате №2 на шестом этаже, откуда начался пожар, стал загоревшийся аппарат ИВЛ.
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12.05.2020 08:16 Відповісти
А чего удивляться? Новые аппараты ИВЛ кацапня, ради "пиара" и "понтов", продала американцам (им их потом переделывать пришлось, ставить преобразователи напряжения, потому что в Европе (и бывшем СССР), напряжение в сети - 220 В, а в США - 110...), а б/ушные и "просроченные", оставили себе... Вот они и начали "сбоить" да гореть...
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12.05.2020 08:52 Відповісти
Все они агенты кремля и курченко
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12.05.2020 08:18 Відповісти
Нечего баламутить
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12.05.2020 08:19 Відповісти
Вчера на фейсбуке смотрела видео парада. Очень много людей. Много военных. Все без масок естественно. Просто смотришь на все это и ужасаешься. Это очень неразумно . Одно дело невведение карантина при неплохой медицине в Беларуси и высоком объеме тестирования. Это можно ещё как-то объяснить., но парад был не нужен.
Думаю, через две недели Беларусь , к сожалению, сляжет на радость бункерной крысе.
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12.05.2020 08:20 Відповісти
Вы в противогазе сейчас?
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12.05.2020 08:22 Відповісти
Любитель парадов?
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12.05.2020 08:24 Відповісти
Бактерии за вами следят
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12.05.2020 08:29 Відповісти
Вы уже прямо с утра на грудь приняли?
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12.05.2020 08:36 Відповісти
Смотри отловят на эксперименты.Всех бесстрашных идиотов и провокаторов собирают,что бы обезьян сохранить.
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12.05.2020 08:47 Відповісти
Все ж таки бацька узурпатор і диктатор.
Звісно , він не терпітиме критикики.
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12.05.2020 08:24 Відповісти
Що в Білорусі буде, коли Бацьки не стане? Навряд люди погодяться обрати його сина Колю собі лідером. Бацька може бути авторитарним, а чи вийде це у сина? Демократія - не є досконалий устрій суспільства, але всі інші - ще гірші(здається Черчель казав)
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12.05.2020 08:46 Відповісти
Кто такой Черчель? Твой знакомый еврей?
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12.05.2020 08:47 Відповісти
Если "демократическая" власть недовольна своим народом, то она должна распустить его и избрать себе новый...". (якобы Бертольд Брехт...).
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12.05.2020 08:47 Відповісти
Білі Руси я знаю ви читаєте Цензор . Дайте хлопцям Івермектін та попросіть іх пройти барокамеру після того як іх випустять . Здоров я вам й наснаги . По івермектіну прочитаєте в твітері ivermectin .
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12.05.2020 09:01 Відповісти
білі руси-хто такі?білі хорвати,литвини,русини-є такі назви етносів,а білі руси такого навіть поняття немає
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12.05.2020 09:15 Відповісти
мало ли кто там был, в крыму когда то киммерийцы жили, а сейчас нету, стали кем то еще
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12.05.2020 12:57 Відповісти
Сусіди твоі на півночі прямолінєйний ти наш .
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12.05.2020 09:17 Відповісти
Диктаторская страна. Только Украина имеет право задерживать оппозиционных журналистов.
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12.05.2020 09:20 Відповісти
Есть блогер из Минска, зовут Кастусь, как он там, ни кто не в курсе?
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12.05.2020 10:04 Відповісти
***** быть скотом без роду и племени
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12.05.2020 12:38 Відповісти
крєпкій хазайствєнік бацька не дал фсе разваравать от нам би такова он за прастих людей Все вірно, дебіли-совкодрочери,чи може щось забув
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12.05.2020 14:03 Відповісти
зато в Бєларусі ковбаса майже натуральна і асвальт рівний...
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12.05.2020 15:24 Відповісти
Початок предвиборчої гонки ... Скажу дику річ, але думаю краще вже Лукашенко ніж прокремлівська повія, ну то белорусам вирішувати
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12.05.2020 16:26 Відповісти
 
 