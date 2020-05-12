Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж
Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність групи інтернет-агітаторів, які за вказівкою російських кураторів поширювали у мережі публічні заклики до зміни державних кордонів і повалення влади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Досудове розслідування встановило, що двоє мешканців Хмельницького та Івано-Франківська адміністрували в соцмережах спільноти сепаратистського спрямування. Зловмисники діяли під "прикриттям" української SMM-структури.
В інтернеті вони поширювали переважно деструктивний контент: фейки про карантинні обмеження через COVID-19, дискредитацію органів державної влади. Та головне – агітатори інспірували протести та просували ідеї федералізації України. Результати лінгвістичної експертизи цих матеріалів підтверджують: вони містять публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, насильницького повалення конституційного ладу.
Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, які містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави. Слідчі дії відбувалися у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Питання про оголошення зловмисникам підозри вирішується. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.
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-Молодой чєловєк! Проснітєсь! Вьі срьотє!
-А я і нє сплю.
Кстати. правоохранители не желают зайти в гости к долб..бу, который именует себя главным санврачом Украины, и который ставит массовые психологические эксперименты над населением Украины? этот урод первый распространяет фейки о коронавирусе и не просто распространяет, он еще на основании этих фейков разрушает остатки экономики страны.
их нужно еще проверить на предмет убийства Шеремета.....
странно, что на фотках нет портретов путина и флагов РФ.... - обычно на фотках СБУ мы их видим...
Селюков поймали, которые против власти что-то там писали добавили по заданию спецслужб и хоп новые звезды на погоны лепить можно.
здесь местечковые порохоботы призывают,НО СБУ видимо коменты на сайте не читает.
Влада хоче встановити диктатуру.
П.С. главное портреты мыролюбца не рвать, а то сам знаешь что
Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина. Об этом изданию «Тайга.инфо» сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Есть особенно одаренные. Таскают с ФБ картинки от руське кураторов. И нормально так.... Сидят дальше сою в глаза пускают. Ау, СБУ.! Непочатый край.
Или надеятся, что выберут *****?
Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне.
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Нам треба ЄДИНИЙ нормальний, узгоджений кандидат на дострокові цього літа. Пропоную Олену Зеркаль, як компромісну кандидатуру. Якщо вона погодиться.
"Особенности патопсихологического исследования при органических заболеваниях.
Патопсихологическое исследование памяти больных с этими видами патологии выявляет снижение объема непосредственного и опосредованного запоминания. Введение опосредования (пиктограмма) не способствует улучшению воспроизведения. Испытуемый фиксирован на массе второстепенных деталей рисунка, что затрудняет удержание в памяти стимульных слов. Трудности отвлечения от конкретных деталей, склонность к чрезмерной детализации ассоциаций приводят к невозможности выделения значимых признаков сходства и отличия в методиках "исключение предметов", "классификация предметов", "определение понятий", "сравнение понятий" и др. Сужение объема восприятия затрудняет установление причинно-следственных связей в сериях картин с единым сюжетом, понимание контекста. В результате признаков повышенной истощаемости, выявляемых в методиках "корректурная проба", "счет по Крепелину", "таблицы Шульте" и других, отмечается неравномерность уровня обобщения. Это свидетельствует о колебаниях умственной работоспособности."
Він натякає на загальни риси тих кому "какая разніца"
Компроментирующих власть,
Ведь у недремлющего уха
Внизу висит не )(рен, а пасть.
И. Губерман
Це його родніт з нашим бубочкою