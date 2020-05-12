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Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність групи інтернет-агітаторів, які за вказівкою російських кураторів поширювали у мережі публічні заклики до зміни державних кордонів і повалення влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Досудове розслідування встановило, що двоє мешканців Хмельницького та Івано-Франківська адміністрували в соцмережах спільноти сепаратистського спрямування. Зловмисники діяли під "прикриттям" української SMM-структури.

В інтернеті вони поширювали переважно деструктивний контент: фейки про карантинні обмеження через COVID-19, дискредитацію органів державної влади. Та головне – агітатори інспірували протести та просували ідеї федералізації України. Результати лінгвістичної експертизи цих матеріалів підтверджують: вони містять публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, насильницького повалення конституційного ладу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: вимагаю від Зеленського продовжити заборону російських соцмереж і каналів в Україні

Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, які містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави. Слідчі дії відбувалися у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Питання про оголошення зловмисникам підозри вирішується. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ 01
Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ 02
Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ 03
Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ 04
Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ 05
Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ 06
Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ 07

Автор: 

пропаганда (2802) росія (65223) СБУ (12821)


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Топ коментарі
+44
Хех! Тут майже всі пишуть Зелю геть.
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12.05.2020 10:16
+32
Я теж так вважаю, але трішки по-іншому - кловуни і кацапи повинні взятися за ручки і іти понад річкою в країну з трьох букв.))
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12.05.2020 10:28
+31
ЗЕпридурки, какое изменение границ? просто идите на..й по хорошему, вы уже довели страну до голодухи со своим велюровым карантином.
Кстати. правоохранители не желают зайти в гости к долб..бу, который именует себя главным санврачом Украины, и который ставит массовые психологические эксперименты над населением Украины? этот урод первый распространяет фейки о коронавирусе и не просто распространяет, он еще на основании этих фейков разрушает остатки экономики страны.
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12.05.2020 10:18
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Хех! Тут майже всі пишуть Зелю геть.
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12.05.2020 10:16 Відповісти
Добавляй "всі порохоботи такі,як і я"
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12.05.2020 10:20 Відповісти
зебіл не міг не сунути язика у дупу свому блазню
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12.05.2020 21:34 Відповісти
Я теж так вважаю, але трішки по-іншому - кловуни і кацапи повинні взятися за ручки і іти понад річкою в країну з трьох букв.))
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12.05.2020 10:28 Відповісти
Многие пишут зелю геть, но некоторые пишут - зелю геть, путин ввиди, вот таких и ловят
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12.05.2020 10:45 Відповісти
Сподіваюся що таких ловлять і їм вводять...
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12.05.2020 10:48 Відповісти
при слугах кремля, думаю що якраз навпаки..
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12.05.2020 12:27 Відповісти
ви впевнені, що саме таких? ))
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12.05.2020 21:35 Відповісти
Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 5295Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 121
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12.05.2020 14:11 Відповісти
А шыкаладом то,как несет от этой группы
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12.05.2020 10:17 Відповісти
https://censor.net/user/310038. Тебя тоже давно надо стравить СБУ.
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12.05.2020 10:20 Відповісти
він баканова земляк і не розбійник
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12.05.2020 12:13 Відповісти
если у тебя чем то несет - ты обосрался
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12.05.2020 10:20 Відповісти
Иди окопы рой,а то орки без жратвы тебя оставят
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12.05.2020 10:21 Відповісти
чувак ты обосцанный.вставай. на тебя зе-команда сцыт уже год.
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12.05.2020 10:26 Відповісти
Ти мені нагадав епізод у потягу:
-Молодой чєловєк! Проснітєсь! Вьі срьотє!
-А я і нє сплю.
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12.05.2020 10:30 Відповісти
Воно чоколят тільки на вигляд!)
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12.05.2020 11:37 Відповісти
ЗЕпридурки, какое изменение границ? просто идите на..й по хорошему, вы уже довели страну до голодухи со своим велюровым карантином.
Кстати. правоохранители не желают зайти в гости к долб..бу, который именует себя главным санврачом Украины, и который ставит массовые психологические эксперименты над населением Украины? этот урод первый распространяет фейки о коронавирусе и не просто распространяет, он еще на основании этих фейков разрушает остатки экономики страны.
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12.05.2020 10:18 Відповісти
Кто о чём , а ...
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12.05.2020 10:23 Відповісти
И по твою душу тоже СБУ придет - не переживай.
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12.05.2020 10:51 Відповісти
Ехай к Бацьке - там карантина нет.
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12.05.2020 12:18 Відповісти
А Єрмак сприяє визнанню Лугандона.
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12.05.2020 10:19 Відповісти
Это мы и без скрепоносцев знаем... Можете не напрягаться...
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12.05.2020 10:19 Відповісти
в нашей стране только и умеют, что свергать власть и хайповать) жаль, что очередной майдан не созывают)
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12.05.2020 10:21 Відповісти
негодяи! - наверняка агитировали к свержению Ермака - Зели.....
их нужно еще проверить на предмет убийства Шеремета.....
странно, что на фотках нет портретов путина и флагов РФ.... - обычно на фотках СБУ мы их видим...
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12.05.2020 10:21 Відповісти
За тобой уже идут
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12.05.2020 12:57 Відповісти
Чомусь немає радісних коментів від путлєрсько-педроботської шобли.
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12.05.2020 10:24 Відповісти
о, зелеботов спалили. но оказлось слишком поздно. агент кремля уже избран презедентом.
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12.05.2020 10:25 Відповісти
судя по фоткам интерьера - типичный рузьке мир с отчетливым смрадом совка
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12.05.2020 10:27 Відповісти
ну да - не студия Гордона....
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12.05.2020 10:28 Відповісти
но пирамидки присутствуют
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12.05.2020 10:30 Відповісти
СБУ імітує роботу.
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12.05.2020 10:31 Відповісти
Агетировали в запрещенном вконтактике по заданию спецслужб.
Селюков поймали, которые против власти что-то там писали добавили по заданию спецслужб и хоп новые звезды на погоны лепить можно.
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12.05.2020 10:36 Відповісти
А це хіба йдеться не про особу, що зараз працює преЗЄдЄнтом України? Хіба не він є ініціатором "отвЄдЄнія_войск" на власній території, що, фактично, є зміною кордону? То це його за дупу взяв "баканов"?
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12.05.2020 10:37 Відповісти
....."проросийские" Карл!!!!!!
здесь местечковые порохоботы призывают,НО СБУ видимо коменты на сайте не читает.
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12.05.2020 10:39 Відповісти
Местечковые порохоботы против федерализации Украины. ЗЕботы - за. Вы же поддерживаете буратину, чей глава Офиса педалирует выборы в дыре.
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12.05.2020 10:52 Відповісти
.....если РАДИКАЛЬНО СБУ не займется предателями , то они РЕАЛЬНО нам вылезут на голову (((((
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12.05.2020 10:40 Відповісти
Как Баканов может заняться самим собой?
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12.05.2020 10:53 Відповісти
Так, вроде бы, сейчас все, кто за свержение кловуна - патриоты. Совсем запутали.
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12.05.2020 10:40 Відповісти
фСБУ, а как же первые лица, которые не призывают, а ложат х.й на конституцию и работают на врага?
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12.05.2020 10:41 Відповісти
Скоро введуть статтю в карний кодекс,що за критику влади--реальний термін увязнення. ННКВД, КГБ-- саджали за це десятки тисяч людей. Пороха обкакували роками і нікого не посадили за ту брехню яку лили на нього А зараз тільки за критику вже переслідування.
Влада хоче встановити диктатуру.
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12.05.2020 10:42 Відповісти
бо твому "пороху" - все божья роса. Тявкайте, а я пока по державным сусекам пухлыми ручонками пошарю)
П.С. главное портреты мыролюбца не рвать, а то сам знаешь что
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12.05.2020 10:49 Відповісти
Ну так песюки соевые ничем другим отродясь не занимались...
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12.05.2020 10:44 Відповісти
Подкину еще одну идею. У нас в этом плане недоработка имеется.

Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина. Об этом изданию «Тайга.инфо» сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
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12.05.2020 10:44 Відповісти
так тут этих "свергальщиков" - не протолкнуться.
Есть особенно одаренные. Таскают с ФБ картинки от руське кураторов. И нормально так.... Сидят дальше сою в глаза пускают. Ау, СБУ.! Непочатый край.
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12.05.2020 10:46 Відповісти
День Победы СБУ профукало.На Фейсбуке и Твиттере -засилье ФСБ на украинскую аудиторию.Обидно.
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12.05.2020 10:49 Відповісти
А какое большее преступление, когда власть сотрудничает с окупантами и проводит антиукраинские мероприятия или те кто кричит *геть власть*?
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12.05.2020 10:51 Відповісти
***** хочет Порошенко?
Или надеятся, что выберут *****?
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12.05.2020 10:51 Відповісти
***** уже сделал, что хотел. И его хотелки добросовестно отрабатывает бубочка.
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12.05.2020 10:57 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові. Українці вчергове обрали російського шпигуна і мародера.
Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне.
_______________
Нам треба ЄДИНИЙ нормальний, узгоджений кандидат на дострокові цього літа. Пропоную Олену Зеркаль, як компромісну кандидатуру. Якщо вона погодиться.
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12.05.2020 10:53 Відповісти
Нахрена ты привёл к власти кацапского шпигуна зеленского?
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12.05.2020 10:55 Відповісти
Поки він не почав призначати у Вересні різну мерзоту на керівні посади ніхто не знав, що він такий самий, як і російський шпигун Порошенко.
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12.05.2020 10:57 Відповісти
А у тебя мозга не хватило этого предвидеть?))))))))
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12.05.2020 11:01 Відповісти
Що Порошенко - російський шпигун, стало зрозуміло вже під час Іловайська. А, що ви - його продажні тролі, навіть і розуміти нема чого. Ви Зєлю і привели. Люди так зненавиділи продажних дякул і тролів Пєці, що з заплющеними очима проголосували за кота в мішку Зєлю. Інша справа, що і Зєля і Пєця - однакові.
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12.05.2020 11:06 Відповісти
Я не мог привести к власти этого дегенерата, потому как голосовал против него. А ты, и остальное недалекое и прокацапское сообщество, проголосовал за))))
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12.05.2020 11:08 Відповісти
Продажні тролі російського шпигуна Порошенка на вибори не ходять(за безкоштовно).
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12.05.2020 11:13 Відповісти
А бессеребренники голосуют за **********)))
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12.05.2020 11:15 Відповісти
Це, коли нема чого сказати
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12.05.2020 11:23 Відповісти
Так я тебе уже все сказал. Могу повторить: именно ты привёл к власти этого зелёного дегенерата.
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12.05.2020 11:27 Відповісти
Ваня, тебе нужно срочно к патопсихологу. на лицо явные признаки:
"Особенности патопсихологического исследования при органических заболеваниях.
Патопсихологическое исследование памяти больных с этими видами патологии выявляет снижение объема непосредственного и опосредованного запоминания. Введение опосредования (пиктограмма) не способствует улучшению воспроизведения. Испытуемый фиксирован на массе второстепенных деталей рисунка, что затрудняет удержание в памяти стимульных слов. Трудности отвлечения от конкретных деталей, склонность к чрезмерной детализации ассоциаций приводят к невозможности выделения значимых признаков сходства и отличия в методиках "исключение предметов", "классификация предметов", "определение понятий", "сравнение понятий" и др. Сужение объема восприятия затрудняет установление причинно-следственных связей в сериях картин с единым сюжетом, понимание контекста. В результате признаков повышенной истощаемости, выявляемых в методиках "корректурная проба", "счет по Крепелину", "таблицы Шульте" и других, отмечается неравномерность уровня обобщения. Это свидетельствует о колебаниях умственной работоспособности."
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12.05.2020 11:13 Відповісти
Скопипастити з вузькопрофільного медичного довідника якусь малозрозумілу недосвідченому у цій галузі читачу для ознайомлення - великого розуму не треба. Від себе є що сказати?
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12.05.2020 11:20 Відповісти
як раз там все зрозуміло
Він натякає на загальни риси тих кому "какая разніца"
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12.05.2020 21:43 Відповісти
Ваня, ты, часом, коровавирусом не заболел? "Порохоботку" Зеркаль предлагать начал - совсем плохой стал.
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12.05.2020 11:03 Відповісти
Це зайвий раз підтверджує, що я не є проплачений троль. Мені Україна болить.
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12.05.2020 11:07 Відповісти
а как же Юля? прошла любоф, завяли помидоры?
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12.05.2020 11:08 Відповісти
А Юліним прихильником я залишаюсь. Нажаль у Юлі сьогодні нема шансів обратись. За більш ніж 20 років в політиці олігархи стільки налили на Юлю брехливого бруду, що люди, які думають телевізором, її не оберуть.
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12.05.2020 11:09 Відповісти
Головні антиукраїнські агітатари:Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 8322
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12.05.2020 10:59 Відповісти
а усик усёк
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12.05.2020 12:19 Відповісти
Не тиражируй друг мой слухов
Компроментирующих власть,
Ведь у недремлющего уха
Внизу висит не )(рен, а пасть.
И. Губерман
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12.05.2020 11:04 Відповісти
Та шо там далеко ходить!
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12.05.2020 11:14 Відповісти
Накрыли гнездо прахоботов?
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12.05.2020 11:20 Відповісти
Группа пророссийских интернет-агитаторов призывала к свержению власти в Украине /После блокирования флажков РФ главными разжигателями гражданской войны стали флажки страны военного союзника РФ.Московский украинофоб Вассерман в 2014 г. израильтянам поставил задачу: Гражданская война на Украине - лучший из выходов . 20.05.2014.И флажки израильские эту задачу выполнять тут же прибежали: пару сот виселец на Крещатики. / «А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?»/ «необходимо мочить!»/ устроить в Украине бессрочную общенациональную забастовку/ Только огонь судов Линча . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают ./Но: Стоит на вахте мира полтавский хлебороб. И золотом сверкая, на сноп ложится сноп. Он трудится на нивах и житницах страны, Чтоб были мы богаты, чтоб не было( гражданской) войны. Вместе с полтавским хлеборобом на вахте мира стоит Иван Петрович Сидоров.Разжигатели гражданской войны в Украине не пройдут!
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12.05.2020 11:26 Відповісти
"Группа пророссийских интернет-агитаторов призывала к свержению власти в Украине" - наконец изловили Абу, Oksana ТП и 5 шекелей с этого форума?
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12.05.2020 11:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Dn7DI3RrlnU Клятий МВФ! СБУ на него нет.
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12.05.2020 12:00 Відповісти
еще янукович сказал, что - власть от бога
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12.05.2020 12:20 Відповісти
це означає, що він і сам не зрозумів як туди потрапив
Це його родніт з нашим бубочкою
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12.05.2020 21:47 Відповісти
Поздравляю с началом ЗЕдиктатуры!
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12.05.2020 12:08 Відповісти
опять не выпускают самолёт?
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12.05.2020 12:22 Відповісти
В Швеции летают самолеты ездят поезда,ходят паромы,а вас на мацковских балотах Закрыли как дичь,в прочем а чего как)))
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12.05.2020 13:11 Відповісти
что поделаешь, продолжишь куковать в аэропорту)))...
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12.05.2020 14:47 Відповісти
Нет ватничег,я сейчас в оплачиваемом отпуске на берегу моря со своей семьей))))привет *****
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12.05.2020 15:15 Відповісти
давай, ***********, держись там покрепче, чтобы ветром не снесло...нет у тебя семьи
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12.05.2020 17:38 Відповісти
Ухахаха *** Ты дэбил)))держи 🍉
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12.05.2020 20:21 Відповісти
Да они уже должны прочно сидеть на параше, а сбу решает "бить или не бить".
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12.05.2020 12:41 Відповісти
А хто вам заважає закликати до зміни режиму, кордону,та навіть знищенню *********?
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12.05.2020 15:57 Відповісти
какао-боты на этом сайте встревожились.
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12.05.2020 17:30 Відповісти
родина медведчука и портнова - россия (параша) распадется и будет уничтожена. Все друзья бойка и шария - кацапы станут рабами китайцев и горцев. А Украина еще и Краснодарский Край с Кубанью сверху себе вернет! В общем кацапы - черти.
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12.05.2020 18:15 Відповісти
Что то я не верю ни на йоту СБУ, особенно после обвинений Стерненко. Формулировки какие то не конкретные, прям как в деле Шеремета. Так могут прийти к любому из нас и обвинить общими фразами, нафоткать задрыпанный комп и человека в СИЗО на годы закрыть.
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12.05.2020 20:47 Відповісти
Бариги рошено-рашисти вже й Хмельницький з Івано-Франківськом пи... моржовою накрили?Ну,тоді СБУ треба розганяти терміново.
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12.05.2020 23:57 Відповісти
 
 