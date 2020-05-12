Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність групи інтернет-агітаторів, які за вказівкою російських кураторів поширювали у мережі публічні заклики до зміни державних кордонів і повалення влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Досудове розслідування встановило, що двоє мешканців Хмельницького та Івано-Франківська адміністрували в соцмережах спільноти сепаратистського спрямування. Зловмисники діяли під "прикриттям" української SMM-структури.

В інтернеті вони поширювали переважно деструктивний контент: фейки про карантинні обмеження через COVID-19, дискредитацію органів державної влади. Та головне – агітатори інспірували протести та просували ідеї федералізації України. Результати лінгвістичної експертизи цих матеріалів підтверджують: вони містять публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, насильницького повалення конституційного ладу.

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Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, які містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави. Слідчі дії відбувалися у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Питання про оголошення зловмисникам підозри вирішується. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.













