СБУ виявила підпільне виробництво антисептика в Кривому Розі: вилучено продукції на 1 млн. ФОТОрепортаж
Співробітники Служби безпеки України блокували у Кривому Розі (Дніпропетровська область) виготовлення і збут оптових партій фальсифікованих дезінфікуючих засобів у регіоні.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Троє мешканців Кривого Рогу організували нелегальне виробництво антисептиків для продажу. Підпільний цех ділки облаштували на околиці міста в орендованому приміщенні на закритій території промислової бази. Фігуранти виготовляли фальсифікат під виглядом відомого вітчизняного бренда із сировини сумнівного походження", - йдеться в повідомленні.
Так, готову продукцію вони пропонували через інтернет і поштою переправляли її замовникам. Також ділки реалізовували товар у власних оптово-роздрібних торговельних точках.
Під час обшуків за місцем виготовлення контрафакту, у помешканнях та автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили майже 4 тис. флаконів готового для продажу підробленого антисептику, 300 літрів спирту невстановленого походження, гліцерин, порожню тару, поліграфічну продукцію і записи чорнової бухгалтерії
"За попередніми оцінками фахівців, загальна вартість виявленого товару становить майже 1 млн грн", - додали у відомстві.
У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам махінації
Також перевіряється інформація про причетність до виробництва фальсифікату посадових осіб правоохоронних органів, які ймовірно сприяли протиправній діяльності.
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Оголодал, сердечный, или дядя Беня новый транш выделил?
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да? а почему же тогда сбу, если оно есть в Украине, не может присечь массовой вырубки лесов?
может потому что эта организация в доле? или у вас есть другое пояснение ее преступной бездеятельности
Трое жителей Кривого Рога организовали нелегальное производство антисептиков для продажи
Фигуранты изготавливали фальсификат под видом известного отечественного бренда.
В ходе обысков по месту изготовления контрафакта, в помещениях и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли почти 4 тыс. флаконов готового для продажи поддельного антисептика,Источник: https://censor.net/p3194853
Контрафактная продукция - любая продукция, произведённая в целях введения в гражданский оборот или введенная в гражданский оборот с нарушением интеллектуальных прав, охраняемых в соответствии с гражданским законодательством.
Фальсифицированная продукция - продукция, умышленно произведенная с нарушением действующих нормативно-технических требований (поддельная) и (или) имеющая скрытые свойства и характеристики, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.
3,14здец крутые бизнесмены - они не легально производили фальсифицированный контрафакт ....
Это точно - пожизненный расстрел через повешанье
А ведь это единственное правонарушение в этом кейсе
Це фунціональні обовязки для місцевих "участкових", ментів, податківців.
Функція спецслужб це держ безпека, ну або по крайній мірі мільярдні зловжевання аферистів типу коломойських, ахметових, кучм. Інакше така спецслужба нафіг нікому не потрібна, і не вартує коштів платників податків, якими їх годують.