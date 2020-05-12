СБУ виявила підпільне виробництво антисептика в Кривому Розі: вилучено продукції на 1 млн. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України блокували у Кривому Розі (Дніпропетровська область) виготовлення і збут оптових партій фальсифікованих дезінфікуючих засобів у регіоні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Троє мешканців Кривого Рогу організували нелегальне виробництво антисептиків для продажу. Підпільний цех ділки облаштували на околиці міста в орендованому приміщенні на закритій території промислової бази. Фігуранти виготовляли фальсифікат під виглядом відомого вітчизняного бренда із сировини сумнівного походження", - йдеться в повідомленні.

Так, готову продукцію вони пропонували через інтернет і поштою переправляли її замовникам. Також ділки реалізовували товар у власних оптово-роздрібних торговельних точках.

Під час обшуків за місцем виготовлення контрафакту, у помешканнях та автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили майже 4 тис. флаконів готового для продажу підробленого антисептику, 300 літрів спирту невстановленого походження, гліцерин, порожню тару, поліграфічну продукцію і записи чорнової бухгалтерії

"За попередніми оцінками фахівців, загальна вартість виявленого товару становить майже 1 млн грн", - додали у відомстві.

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У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам махінації

Також перевіряється інформація про причетність до виробництва фальсифікату посадових осіб правоохоронних органів, які ймовірно сприяли протиправній діяльності.