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СБУ виявила підпільне виробництво антисептика в Кривому Розі: вилучено продукції на 1 млн. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України блокували у Кривому Розі (Дніпропетровська область) виготовлення і збут оптових партій фальсифікованих дезінфікуючих засобів у регіоні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Троє мешканців Кривого Рогу організували нелегальне виробництво антисептиків для продажу. Підпільний цех ділки облаштували на околиці міста в орендованому приміщенні на закритій території промислової бази. Фігуранти виготовляли фальсифікат під виглядом відомого вітчизняного бренда із сировини сумнівного походження", - йдеться в повідомленні.

Так, готову продукцію вони пропонували через інтернет і поштою переправляли її замовникам. Також ділки реалізовували товар у власних оптово-роздрібних торговельних точках.

Під час обшуків за місцем виготовлення контрафакту, у помешканнях та автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили майже 4 тис. флаконів готового для продажу підробленого антисептику, 300 літрів спирту невстановленого походження, гліцерин, порожню тару, поліграфічну продукцію і записи чорнової бухгалтерії

"За попередніми оцінками фахівців, загальна вартість виявленого товару становить майже 1 млн грн", - додали у відомстві.

Також дивіться: СБУ припинила підпільне виробництво санітайзерів у Сумах: вилучено продукції на 1 млн. ФОТОрепортаж

СБУ виявила підпільне виробництво антисептика в Кривому Розі: вилучено продукції на 1 млн 01
СБУ виявила підпільне виробництво антисептика в Кривому Розі: вилучено продукції на 1 млн 02
СБУ виявила підпільне виробництво антисептика в Кривому Розі: вилучено продукції на 1 млн 03

У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам махінації

Також перевіряється інформація про причетність до виробництва фальсифікату посадових осіб правоохоронних органів, які ймовірно сприяли протиправній діяльності.

Автор: 

контрафакт (225) Кривий Ріг (1358) СБУ (12821)


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Топ коментарі
+9
СБУ продолжает копеечку зарабатывать... Зеленый, что там с экономическим блоком спецслужбы? Ты уже забыл что обещал его закрыть?
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12.05.2020 11:15
+8
Чего Сбу врагов не ловит, а х....ней занимается? Х...ня прибыльнее?
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12.05.2020 11:16
+7
В Эпицентр отдадут
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12.05.2020 11:11
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Не раскрыта тема, сам антисептик-то хорош? Дезинфицирует? И какова его дальнейшая судьба, уйдет ли конфискат в свою карманную фирму по грошевой цене или выльют в канализацию?
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12.05.2020 11:10 Відповісти
В Эпицентр отдадут
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12.05.2020 11:11 Відповісти
Если в составе антисептика кроме этилового спирта присутствует глицерин, то производитель заботится о коже рук!!!
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12.05.2020 11:14 Відповісти
какой дурак разрешит официально это продавать? А вдруг потом кто то скажет, что антисептик ему навредил - с должности чиновника сниму. А то и в тюрьму.
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12.05.2020 11:15 Відповісти
Юзик разрешит, Кривой Рог это его корова, ему похрену, за ним преЗедент!
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12.05.2020 11:35 Відповісти
Так это ж в нормальном государстве, где чиновники работают по законам. Или вы просто не знаете, сколько контрабаса из Китая не имеет никаких сертификатов происхождения, сколько отравы (поддельных лекарств) продают в аптеках? Сколько обуви, одежды, бытовой техники прошло, минуя таможню и всякие платежи? А тут - готовая продукция.
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12.05.2020 11:37 Відповісти
Баканов здав своїх.
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12.05.2020 12:09 Відповісти
Поллитра, вдребезги? Да я тебя!!!
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12.05.2020 12:43 Відповісти
СБУ продолжает копеечку зарабатывать... Зеленый, что там с экономическим блоком спецслужбы? Ты уже забыл что обещал его закрыть?
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12.05.2020 11:15 Відповісти
Ты везде Зраду ищешь, так что не подавай царю челобитную, раз изначально не веришь в него.
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12.05.2020 11:16 Відповісти
максик, карантин ослабили, и ты сразу за работу взялся, говномет?
Оголодал, сердечный, или дядя Беня новый транш выделил?
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12.05.2020 11:33 Відповісти
так поддєльний чи контрафактний??? Бо он люди самі маски шиют, то чому самим антісептік не бодяжити, якшо він по формулі виготовлений? Чи гліцерин замінили крейдою, а спірт - кірасіном???
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12.05.2020 11:16 Відповісти
Чего Сбу врагов не ловит, а х....ней занимается? Х...ня прибыльнее?
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12.05.2020 11:16 Відповісти
Естественно, легче ж с предпринимателей бабло сгибать, чем настоящих преступников ловить. Например недавно отпустили Грымчака , т.е. взятка в миллион баксов не считается составом преступления, а какие то мелкие экономические нарушения, которыми вообще не понятно каким боком занимается СБУ - это огромное преступление.
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12.05.2020 11:27 Відповісти
Как всегда СБУ занимается не прямой своей работой а вымогательством. Каким боком они к экономическим нарушениям никто не знает, однако стабильно идёт "работа", аналогичная бандитским группировкам 90х - отжим денег, крышевание и т.п.
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12.05.2020 11:19 Відповісти
"Такой массовой вырубка лесов была в Украине только после войны"
------
да? а почему же тогда сбу, если оно есть в Украине, не может присечь массовой вырубки лесов?
может потому что эта организация в доле? или у вас есть другое пояснение ее преступной бездеятельности
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12.05.2020 11:24 Відповісти
Почему молчит Юзик-95? Это же его территория!
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12.05.2020 11:31 Відповісти
Состав антисептика: Спир этиловый 60%, глицерин, ароматизатор. Любой дурак, вплоть до избирателя Зе, может совершенно спокойно наколотить эту смесь у себя дома в ведре и эффективность его будет ничем не хуже. Короне плевать на ваши лицензии. СБУ занимаются херней. Ждем разоблачения злостных швей, производящих маски без разрешения местного чинуши.
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12.05.2020 11:53 Відповісти
Звиздец страна идиотов😂😁 Можно посмотреть функциональные обязанности СБУ? Первый пункт, сшибать деньги🤦, Вы же обещали не трогать малый бизнес😬
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12.05.2020 11:55 Відповісти
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в г. Кривой Рог (Днепропетровская область) изготовление и сбыт оптовых партий фальсифицированных дезинфицирующих средств в регионе.

Трое жителей Кривого Рога организовали нелегальное производство антисептиков для продажи

Фигуранты изготавливали фальсификат под видом известного отечественного бренда.

В ходе обысков по месту изготовления контрафакта, в помещениях и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли почти 4 тыс. флаконов готового для продажи поддельного антисептика,Источник: https://censor.net/p3194853

Контрафактная продукция - любая продукция, произведённая в целях введения в гражданский оборот или введенная в гражданский оборот с нарушением интеллектуальных прав, охраняемых в соответствии с гражданским законодательством.

Фальсифицированная продукция - продукция, умышленно произведенная с нарушением действующих нормативно-технических требований (поддельная) и (или) имеющая скрытые свойства и характеристики, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.

3,14здец крутые бизнесмены - они не легально производили фальсифицированный контрафакт ....
Это точно - пожизненный расстрел через повешанье
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12.05.2020 11:56 Відповісти
Та ні . Юзік все порішає. Квартал своіх не бросаєт!
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12.05.2020 12:14 Відповісти
А что, были претензии от владельца "известного отечественного бренда"?
А ведь это единственное правонарушение в этом кейсе
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12.05.2020 12:41 Відповісти
Нелегальное производство - это уход от налогов. И еще не известно соответствовало ли процентное соотношение ингредиентов требованиям ДСТУ для подобных средств, а это уже фальсификация
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12.05.2020 12:51 Відповісти
Питання в тому, що копійчанні економічні зловживання не є і не повинно бути відповідальністю спецслужб любої країни.
Це фунціональні обовязки для місцевих "участкових", ментів, податківців.

Функція спецслужб це держ безпека, ну або по крайній мірі мільярдні зловжевання аферистів типу коломойських, ахметових, кучм. Інакше така спецслужба нафіг нікому не потрібна, і не вартує коштів платників податків, якими їх годують.
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12.05.2020 13:10 Відповісти
Да ну брось ты! Ты что хочешь сказать, что только Daewoo позволено делать Matiz, а Mercedes не имел права зарабатывать на Smart? Что, Мерседес обязан зарабатывать не меньше чем на Геликах?
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12.05.2020 13:39 Відповісти
Нарушение стандартов было преступлением только при коммунистах. Отменили...
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12.05.2020 14:56 Відповісти
Сознательное нарушение стандартов, то бишь с целью, например, экономии на предусмотренных качественных и дорогих компонентах, заменяя их низкосортными аналогами без информирования об этом потребителя, а уверяя его, на этикетке, о том что всё чин-чинарём, всё суперкачественное - это и сегодня вполне себе рассматривается как обман, фальсификация, а значит - преступление.
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12.05.2020 15:20 Відповісти
Тогда я работаю на заводе, который десятилетиями занимается этими нехорошими делами
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12.05.2020 16:03 Відповісти
Ну и ничего удивительного - директор заносит куда надо, и можно заниматься этими делами хоть столетиями ... такая уж в этой части земного шара споконвечная традиция
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12.05.2020 20:46 Відповісти
с Юзиком не поделились?
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12.05.2020 13:00 Відповісти
 
 