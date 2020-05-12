Провів зустріч щодо питання реформування України з в.о. посла США Квін, - Саакашвілі. ФОТО

Глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі обговорив реформи в Україні з виконувачкою обов'язків посла Сполучених Штатів Крістіною Квін.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з моїм заступником Олександром Ольшанським зустрілися в нашому новому офісі з виконувачкою обов'язків посла Сполучених Штатів Крістіною Квін. Обговорили можливості ще більш тісного залучення американського агентства з розвитку та посольства в програму реформування України", - написав Саакашвілі.

Він наголосив, що має "хороший досвід співпраці з ними не тільки щодо Грузії, але і щодо Одеської області".

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7 травня Саакашвілі указом президента був призначений главою Виконавчого комітету реформ.