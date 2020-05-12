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Новини Фото Силовики
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Поліцейські затримали на Подолі в Києві "закладника", у якого вилучили 8 кг психотропних та наркотичних речовин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали киянина, який збував наркотики на території Подільського району столиці. За місцем проживання підозрюваного і в його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили близько 8 кг психотропних та наркотичних речовин. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Під час реалізації оперативної інформації працівники Подільського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7 викрили молодика, який збував наркотичні засоби шляхом "закладок".

Правоохоронці встановили, що чоловік долучився до злочинної діяльності, відшукавши в інтернеті оголошення з приводу розповсюдження наркотичних речовин шляхом "закладок". До його обов’язків входило отримання наркотичних речовин, фасування та ховання їх для потенційних покупців з наданням інформації з фото про місце знаходження пакунків.

Поліцейські затримали на Подолі в Києві закладника, у якого вилучили 8 кг психотропних та наркотичних речовин 01

Слідчі провели санкціонований обшук в автомобілі підозрюваного та в його оселі, де виявили та вилучили майже 8 кг психотропних та наркотичних речовин. Серед них близько 3 кг психотропної речовини "амфетамін", 2 кг "канабісу", 1 кг гашишу, 50 марок ЛСД, 100 таблеток "Екстазі", 0,5 кг псилоцибінових грибів та близько 1,5 кг психотропних речовин "PVP", "Метамфетамін" та "Мефедрон". Окрім цього, поліцейські вилучили з поштового відділення посилку з "канабісом", яку підозрюваний не встиг забрати. Вилучене направлено для проведення відповідних експертиз.

Також дивіться: Марки, гриби, таблетки: поліція блокувала роботу наркотичного онлайн-магазину, вилучено продукції на 10 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали на Подолі в Києві закладника, у якого вилучили 8 кг психотропних та наркотичних речовин 02

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 31-річний місцевий мешканець.

Поліцейські затримали на Подолі в Києві закладника, у якого вилучили 8 кг психотропних та наркотичних речовин 03

За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські затримали на Подолі в Києві закладника, у якого вилучили 8 кг психотропних та наркотичних речовин 04

Фігуранту повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Поліцейські затримали на Подолі в Києві закладника, у якого вилучили 8 кг психотропних та наркотичних речовин 05

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до даної злочинної діяльності.

Поліцейські затримали на Подолі в Києві закладника, у якого вилучили 8 кг психотропних та наркотичних речовин 06
Поліцейські затримали на Подолі в Києві закладника, у якого вилучили 8 кг психотропних та наркотичних речовин 07
Фото: сайт поліції

Автор: 

Київ (19490) наркотики (1447) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+7
Бошечки зачетные))
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12.05.2020 15:10
+3
тепер мусра піднімуться.... ціна на ринку впаде. Ніколи не повірю, що цей бізнес йде по-за мусорів
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12.05.2020 15:32
+3
Посмотрел фото - прослезился
можно было 2 месяца не приходить в сознание(

эххх....
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12.05.2020 16:17
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Бошечки зачетные))
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12.05.2020 15:10 Відповісти
Ого, явно не мелкая сошка, товара на миллионы.
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12.05.2020 15:13 Відповісти
Вот это урожай
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12.05.2020 15:14 Відповісти
тепер мусра піднімуться.... ціна на ринку впаде. Ніколи не повірю, що цей бізнес йде по-за мусорів
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12.05.2020 15:32 Відповісти
вау.можна мені шишечки так шматочок відламати вам всеодно 7..8 гдето так
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12.05.2020 15:39 Відповісти
Одразу пригадав як на прикінці 90-х у мого кореша, дівчина проходила практику в мусарні. Було трохи і навіть іноді не трохи, частувала нас речдоками...
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12.05.2020 17:42 Відповісти
Посмотрел фото - прослезился
можно было 2 месяца не приходить в сознание(

эххх....
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12.05.2020 16:17 Відповісти
Чувак мусив сказати, що підготувавсь до карантину.
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12.05.2020 19:15 Відповісти
И никто не написал про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. %(
Кто что видит, о том и пишет...
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12.05.2020 16:25 Відповісти
Распространие наркотиков это "убийство в рассрочку". Смерть потребителя в конечном итоге гарантирована. Таких ублюдков необходимо судить именно за массовое убийство. Каждый из них тиха убил побольше Чикатило и Оноприенко вместе взятых. Каннабис (галюциноген а не наркотик!) легализовать, а в военное время за распространение наркоты рассматривать как "диверсию" и "подрыв обороноспособности страны" и наказывать как за "измену Родины" - расстрел с конфискацией всего нажитого у всей семьи.
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12.05.2020 16:28 Відповісти
У Вас, дійсно, були галюцінації від канабісу?
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12.05.2020 19:16 Відповісти
Наркотики викликають залежність а галюциногени залежності не викликають. Зовсім. Тому курці травички не є наркоманами. Саме цей беззаперечний факт привів до легалізації канабісу в багатьох країнах світу.
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16.05.2020 05:10 Відповісти
Нідерланди і США після вашого посту в паніці...
Як ці країни досі не загинули?
Питання не в наркотиках, а в дегенератах...
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13.05.2020 01:16 Відповісти
Барон, адназначна Барон!!
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12.05.2020 16:48 Відповісти
за подобное в УК должно быть только 2 статьи: пожизненное (вышак) и 15 нашка. без право на УД и амнистию.
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12.05.2020 16:58 Відповісти
после таких новостей правительство штырит всю следующую неделю - мы и ко всем кризисам подготовлены, и работа правительства суперэффективна и суперуспешна
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12.05.2020 17:30 Відповісти
представляю что сейчас (некоторые форумчане) напишут про вот тот зеленый порошок в пакетике
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12.05.2020 22:45 Відповісти
что можно про альфу написать?...
очень странный предмет..
вроде как вот она вот есть... И СРАЗУ ЖЕ НЕТ =((
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13.05.2020 04:39 Відповісти
Это не главное звено.....Паханов искать надо!
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13.05.2020 10:28 Відповісти
 
 