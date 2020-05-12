Поліцейські затримали на Подолі в Києві "закладника", у якого вилучили 8 кг психотропних та наркотичних речовин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали киянина, який збував наркотики на території Подільського району столиці. За місцем проживання підозрюваного і в його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили близько 8 кг психотропних та наркотичних речовин. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Під час реалізації оперативної інформації працівники Подільського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7 викрили молодика, який збував наркотичні засоби шляхом "закладок".

Правоохоронці встановили, що чоловік долучився до злочинної діяльності, відшукавши в інтернеті оголошення з приводу розповсюдження наркотичних речовин шляхом "закладок". До його обов’язків входило отримання наркотичних речовин, фасування та ховання їх для потенційних покупців з наданням інформації з фото про місце знаходження пакунків.

Слідчі провели санкціонований обшук в автомобілі підозрюваного та в його оселі, де виявили та вилучили майже 8 кг психотропних та наркотичних речовин. Серед них близько 3 кг психотропної речовини "амфетамін", 2 кг "канабісу", 1 кг гашишу, 50 марок ЛСД, 100 таблеток "Екстазі", 0,5 кг псилоцибінових грибів та близько 1,5 кг психотропних речовин "PVP", "Метамфетамін" та "Мефедрон". Окрім цього, поліцейські вилучили з поштового відділення посилку з "канабісом", яку підозрюваний не встиг забрати. Вилучене направлено для проведення відповідних експертиз.

Також дивіться: Марки, гриби, таблетки: поліція блокувала роботу наркотичного онлайн-магазину, вилучено продукції на 10 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 31-річний місцевий мешканець.

За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фігуранту повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до даної злочинної діяльності.





Фото: сайт поліції