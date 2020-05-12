Зеленський зустрівся з рідними загиблих на Донбасі офіцерів спецпризначення СБУ Волочаєва і Каплунова і передав ордени "Золота Зірка". ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський зустрівся з родинами загиблих Героїв України, працівників Служби безпеки Дениса Волочаєва та Дмитра Каплунова. Глава держави передав рідним ордени "Золота Зірка", якими були нагороджені загиблі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Нагороду Дениса Волочаєва отримали його дружина Олеся Воротнюк та матір Галина Волочаєва.

"Денис Олександрович – герой. Вдячний, що він захищав Україну, наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Я думаю, що для кожного громадянина це – честь. Мої великі співчуття та вдячність", – сказав Зеленський, звертаючись до рідних Дениса Волочаєва.

Нагороду Дмитра Каплунова президент вручив його дружині Наталії Ждановій, матері Тетяні Каплуновій та батьку Віталію Каплунову.

"Хочу вам подякувати за Дмитра. Я розумію, що це дуже маленька нагорода за таких великих людей. Вони віддали найдорожче – свої життя за наш спокій, за наші життя", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що він як батько глибоко розуміє горе батьків, які втратили своїх синів.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов також висловив співчуття рідним загиблих героїв.

Нагадаємо, в ніч з 30-го листопада на 1-е грудня 2019 року офіцери спецпризначення СБУ Каплунов і Волочай загинули внаслідок підриву на міні, повертаючись із сірої зони.

3 грудня 2019 року Президент підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову (посмертно). Бійці удостоєні високої відзнаки за героїзм та особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

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