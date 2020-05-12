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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Зеленський зустрівся з рідними загиблих на Донбасі офіцерів спецпризначення СБУ Волочаєва і Каплунова і передав ордени "Золота Зірка". ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський зустрівся з родинами загиблих Героїв України, працівників Служби безпеки Дениса Волочаєва та Дмитра Каплунова. Глава держави передав рідним ордени "Золота Зірка", якими були нагороджені загиблі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Нагороду Дениса Волочаєва отримали його дружина Олеся Воротнюк та матір Галина Волочаєва.

"Денис Олександрович – герой. Вдячний, що він захищав Україну, наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Я думаю, що для кожного громадянина це – честь. Мої великі співчуття та вдячність", – сказав Зеленський, звертаючись до рідних Дениса Волочаєва.

Нагороду Дмитра Каплунова президент вручив його дружині Наталії Ждановій, матері Тетяні Каплуновій та батьку Віталію Каплунову.

"Хочу вам подякувати за Дмитра. Я розумію, що це дуже маленька нагорода за таких великих людей. Вони віддали найдорожче – свої життя за наш спокій, за наші життя", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що він як батько глибоко розуміє горе батьків, які втратили своїх синів.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов також висловив співчуття рідним загиблих героїв.

Нагадаємо, в ніч з 30-го листопада на 1-е грудня 2019 року офіцери спецпризначення СБУ Каплунов і Волочай загинули внаслідок підриву на міні, повертаючись із сірої зони.

3 грудня 2019 року Президент підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову (посмертно). Бійці удостоєні високої відзнаки за героїзм та особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

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Зеленський зустрівся з рідними загиблих на Донбасі офіцерів спецпризначення СБУ Волочаєва і Каплунова і передав ордени Золота Зірка 01
Зеленський зустрівся з рідними загиблих на Донбасі офіцерів спецпризначення СБУ Волочаєва і Каплунова і передав ордени Золота Зірка 02
Зеленський зустрівся з рідними загиблих на Донбасі офіцерів спецпризначення СБУ Волочаєва і Каплунова і передав ордени Золота Зірка 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) орден (113) СБУ (12821) спецпризначенці (219)


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Топ коментарі
+18
Интересно ЗЕ рассказал родственникам погибших что никакой войны нету, а есть устойчивое перемирие, в результате потужных договоренностей с кремлем и в глазах ***** он видел мир?
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12.05.2020 16:08
+10
Вечная память Героям!

А, кстати, каким макаром the может понимать горе родителей, потерявших своих детей? Сытый голодного не разумеет. Главковерх, не нюхавший пороха, что может быть абсурднее!
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12.05.2020 16:08
+9
"Благодарен, что он защищал Украину,.... Я думаю, что для каждого гражданина это - честь." Значит, Верховный уклонист - и без чести, и не гражданин.
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12.05.2020 16:08
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Золотую звезду давно пора заменить на Золотой Тризуб ...
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12.05.2020 16:02 Відповісти
А что со звездой не так ?
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12.05.2020 16:19 Відповісти
Лучшая награда для родственников погибших ето головы убийц а не железные медальки
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12.05.2020 16:05 Відповісти
Интересно ЗЕ рассказал родственникам погибших что никакой войны нету, а есть устойчивое перемирие, в результате потужных договоренностей с кремлем и в глазах ***** он видел мир?
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12.05.2020 16:08 Відповісти
Нет. При людях такое сказать - можно и по роже получить. А вот в следующем видосике для лохтората Верховный дегенерат эту мысль разовьет дальше
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12.05.2020 16:11 Відповісти
Вася прочитай статью до конца,там есть формулировка за что вручены награды . Привыкли дефективные а бы языком ляпать.
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12.05.2020 16:21 Відповісти
"Благодарен, что он защищал Украину,.... Я думаю, что для каждого гражданина это - честь." Значит, Верховный уклонист - и без чести, и не гражданин.
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12.05.2020 16:08 Відповісти
Вот это ляпнул,так ляпнул,бесчестный.Думал хотя бы,что ляпает,но текст Дерьмак так написял.
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12.05.2020 18:51 Відповісти
Вечная память Героям!

А, кстати, каким макаром the может понимать горе родителей, потерявших своих детей? Сытый голодного не разумеет. Главковерх, не нюхавший пороха, что может быть абсурднее!
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12.05.2020 16:08 Відповісти
В понимании Зели "честь" - это не защита страны, а систематически уклоняться от службы и рубать бабло на концертах с помощью детородного органа....
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12.05.2020 16:15 Відповісти
Пиарится на смертях героев, гандон сраный...
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12.05.2020 16:39 Відповісти
ошибся номером
Зеленський зустрівся з рідними загиблих на Донбасі офіцерів спецназу СБУ Волочаєва і Каплунова і передав ордени "Золота Зірка" - Цензор.НЕТ 6417
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12.05.2020 16:48 Відповісти
уклонист чинарик.....(((((((
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12.05.2020 17:04 Відповісти
хорошо. правильно.
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12.05.2020 17:54 Відповісти
И кто виноват в их смерти,после команды Бубочки "Просто перестать стрелять".они отступали не стреляя.Вывод:Виновато оно,которое много о себе возомнило.Миротворец хренов.
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12.05.2020 18:49 Відповісти
"Когда уходят герои, на арену выходят клоуны." - Генрих Гейне
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12.05.2020 20:46 Відповісти
золотая звезда - это наверное пропаганда тоталитаризма
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13.05.2020 01:15 Відповісти
 
 